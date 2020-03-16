Чем меньше поездок, тем успешнее мы сможем сдерживать вирус. Поэтому я предлагаю главам государств и правительств ввести временное ограничение на несущественные поездки в ЕС.

Эти ограничения на поездки должны действовать в течение 30 дней, но могут быть продлены по мере необходимости.

