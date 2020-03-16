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Алексей Боржонов
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Еврокомиссия предложила запретить все поездки на территорию ЕС, кроме неотложных Материал редакции

Запрет будет действовать 30 дней.

33 комментария
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить въезд на территорию ЕС на 30 дней. Исключение коснётся неотложных поездок.

Чем меньше поездок, тем успешнее мы сможем сдерживать вирус. Поэтому я предлагаю главам государств и правительств ввести временное ограничение на несущественные поездки в ЕС.

Эти ограничения на поездки должны действовать в течение 30 дней, но могут быть продлены по мере необходимости.

Урсула фон дер Ляйен
Глава Европейской комиссии

С 16 марта Россия ограничила полёты в ЕС: сохранились регулярные рейсы из Москвы в столицы стран Евросоюза и обратно, а также чартерные рейсы для вывоза россиян.

К 16 марта в стране 93 случая заболевания коронавирусом нового типа. За сутки число инфицированных увеличилось на 30 человек.

#новости #covid19

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Запрет также касается мероприятий в помещениях численностью более 50 человек.
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33 комментария
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Spect

9

Европейцы изобрели коронавирус, чтобы контролировать миграционный поток на свой континент. Достойно уважения

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лето всегда

Spect
1

Какой континент?

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Невероятный кофе

лето
0

Свой

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Shlomo Goldenberg

лето
0

Евросоюзный же, ты чо, геологию в школе не учил? 

Ответить

Spect

Spect
0

кроме неотложных

Хотя «беженцев» всё равно будут принимать?

Ответить

Maxim Maximov

4

путин опять выиграл

Ответить

Litnikov Danil

Maxim
0

опять путин

Ответить

Невероятный кофе

Maxim
0
Ответить

Сергей Воробьёв

0

что означает не отложенные? Ну мой отель в Испании конечно возвращать мне деньги не будет =(  

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
5

Напиши в визовый центр что твоя поездка неотложна: ты писатель-фантаст, пишешь драматический роман о человечестве в эпоху апокалипсиса.

Ответить

Тёма Галахов

Сергей
1

У меня была бронь через airbnb в Барсе и groupon в Париже.
Полный рефанд на все перелеты и отели.

Ответить

Сергей Воробьёв

Тёма
0

А меня мурыжат, у меня компания еще ебнутая Айр Франс =(  и испанская гостиница которая, мы не отдадим деньги 

Ответить

Мировой нос

Сергей
0

Это очень странно, у тебя на какие даты?

Ответить

Высокий ихтиандр

1

Исключение касается неотложных поездок. 

А если для меня слетать выпить вина и поесть хамона – это неотложная поездка? 

Ответить

Хермеус Мора

0

Не могу найти первоисточник вообще нигде кроме ТАСС, можете кто-то скинуть, какие там на самом деле ограничения? 

Ответить

Персональный корабль

Хермеус
0

https://twitter.com/vonderleyen/status/1239571494667259904

Ответить

Хермеус Мора

Хермеус
0

И что если у меня самолет из ЕС в Россию? Борт аэрофлота не пустят в ЕС и я тут должен сосать?

Ответить

Муниципальный космос

Хермеус
0

Там и так большую часть рейсов отменили

Ответить

Хермеус Мора

Муниципальный
0

У меня лично самолет не отменен и рейс на 18 марта в Россию

Ответить

Хермеус Мора

Хермеус
0

Ой в пизду я щас пойду и просто куплю себе рейс на сегодняшний вечер, пусть эти пиндосы сами разбираются без меня

Ответить

Персональный

Хермеус
0

я думаю техподдержка тебе более внятно ответит, чем комментаторы здесь) 

Ответить

Litnikov Danil

Хермеус
0

Держись там, хорошего настроения, здоровья

Ответить

Муниципальный космос

Хермеус
0

Ещё не вечер. Хотя, наверное, граждан в любом случае как-то эвакуируют.

Ответить

Влад Рищук

Хермеус
0

провреил у поляков, пишут о планах пока что
http://300gospodarka.pl/live/2020/03/16/ft-unia-europejska-planuje-zamknac-granice-strefy-schengen-dla-krajow-trzecich/

Ответить

Алексей Боржонов

Хермеус
0

Ограничение ещё не ввели, это оказалось предложение пока. Но видимо, скоро введут

Ответить

Хермеус Мора

Алексей
0

Уже купил билет на сегодняшний вечер. Пусть пиндосы сами разбираются в своём говне.

Ответить

Алексей Боржонов

Хермеус
0

ну, как вариант. хорошей поездки в любом случае

Ответить

Yuri Miller

0

Надо потерпеть 30 дней, только потом разрешать сбежать отсюда) ну или бежать сейчас.

Ответить

Мировой нос

Yuri
0

Было бы куда бежать. Походу только в Китай вариант, да и туда уже хуй пустят)) Вот тебе и летучая мышь... 🦇

Ответить

Yuri Miller

Мировой
0

Ну только если назваться гомосеком, и сказать что тебя тут притесняют. При таком раскладе должны пустить, ведь это неотложно. (это не шутка, гомосексуализм уже причина для дачи политического убежища).

Ответить

Мировой нос

Yuri
0

Всегда интересовал вопрос - а как проверяют то?

Ответить

Yuri Miller

Мировой
0

честно не знаю. Есть статьи некоторые на некоторых сайтах, не будем их называть. Там рассказывают о проблемах. Допросы с переводчиком, который говорит с пристрастием от себя: "то есть Вы заявляете, что Вы - пидорас?" (хотя в такой интонации никто вопрос не ставил)

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Shlomo Goldenberg

0

Сегодня во Франции обещают комендантский час объявить с запретом выхода на улицу после 6 вечера

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