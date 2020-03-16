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Запрет будет действовать 30 дней.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить въезд на территорию ЕС на 30 дней. Исключение коснётся неотложных поездок.
С 16 марта Россия ограничила полёты в ЕС: сохранились регулярные рейсы из Москвы в столицы стран Евросоюза и обратно, а также чартерные рейсы для вывоза россиян.
К 16 марта в стране 93 случая заболевания коронавирусом нового типа. За сутки число инфицированных увеличилось на 30 человек.
Европейцы изобрели коронавирус, чтобы контролировать миграционный поток на свой континент. Достойно уважения
Какой континент?
путин опять выиграл
что означает не отложенные? Ну мой отель в Испании конечно возвращать мне деньги не будет =(
Напиши в визовый центр что твоя поездка неотложна: ты писатель-фантаст, пишешь драматический роман о человечестве в эпоху апокалипсиса.
У меня была бронь через airbnb в Барсе и groupon в Париже.
Полный рефанд на все перелеты и отели.
А меня мурыжат, у меня компания еще ебнутая Айр Франс =( и испанская гостиница которая, мы не отдадим деньги
Не могу найти первоисточник вообще нигде кроме ТАСС, можете кто-то скинуть, какие там на самом деле ограничения?
И что если у меня самолет из ЕС в Россию? Борт аэрофлота не пустят в ЕС и я тут должен сосать?
Там и так большую часть рейсов отменили
У меня лично самолет не отменен и рейс на 18 марта в Россию
Ой в пизду я щас пойду и просто куплю себе рейс на сегодняшний вечер, пусть эти пиндосы сами разбираются без меня
Персональный
я думаю техподдержка тебе более внятно ответит, чем комментаторы здесь)
Ещё не вечер. Хотя, наверное, граждан в любом случае как-то эвакуируют.
провреил у поляков, пишут о планах пока что
http://300gospodarka.pl/live/2020/03/16/ft-unia-europejska-planuje-zamknac-granice-strefy-schengen-dla-krajow-trzecich/
Уже купил билет на сегодняшний вечер. Пусть пиндосы сами разбираются в своём говне.
Надо потерпеть 30 дней, только потом разрешать сбежать отсюда) ну или бежать сейчас.
Было бы куда бежать. Походу только в Китай вариант, да и туда уже хуй пустят)) Вот тебе и летучая мышь... 🦇
Ну только если назваться гомосеком, и сказать что тебя тут притесняют. При таком раскладе должны пустить, ведь это неотложно. (это не шутка, гомосексуализм уже причина для дачи политического убежища).
Всегда интересовал вопрос - а как проверяют то?
честно не знаю. Есть статьи некоторые на некоторых сайтах, не будем их называть. Там рассказывают о проблемах. Допросы с переводчиком, который говорит с пристрастием от себя: "то есть Вы заявляете, что Вы - пидорас?" (хотя в такой интонации никто вопрос не ставил)
Сегодня во Франции обещают комендантский час объявить с запретом выхода на улицу после 6 вечера