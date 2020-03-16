Ему было 55 лет.

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В Петербурге умер сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов, известный как «Кузя УО». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на жену музыканта.

Рябинову было 55 лет. Его жена рассказала, что у музыканта не было «серьёзных заболеваний». О причинах смерти не сообщается.

В 1984 году Рябинов вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко основал группу «Гражданская оборона». В 1999 году он вышел из состава группы и переехал в Петербург. Рябинов также играл в проектах «Анархия», «Цыганята и Я с Ильича», «Христосы на паперти» и «Коммунизм».