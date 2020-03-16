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Артём Мазанов
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В Петербурге умер сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов Материал редакции

Ему было 55 лет.

8 комментариев
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В Петербурге умер сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов, известный как «Кузя УО». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на жену музыканта.

Рябинову было 55 лет. Его жена рассказала, что у музыканта не было «серьёзных заболеваний». О причинах смерти не сообщается.

В 1984 году Рябинов вместе с Егором Летовым и Андреем Бабенко основал группу «Гражданская оборона». В 1999 году он вышел из состава группы и переехал в Петербург. Рябинов также играл в проектах «Анархия», «Цыганята и Я с Ильича», «Христосы на паперти» и «Коммунизм».

#новости #происшествия

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8 комментариев
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Уголовный крюк

–2

ООО МОЯ ОБОРОНА
КУПИЛ ТУШЕНКИ И СИЖУ СЫЧУЮ
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Ответить

Персональный корабль

Уголовный
1

тупой московский

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Дрыг Иванко

0

охуеть

Ответить

Ni Ck

0

Все идёт не по плану :(

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DJ Ебан

0

Да не умер он. К Летову в Сибирь поехал

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Poe Ghost

0

Ушёл из зоопарка.

Наверно, последнее интервью Кости для фильма о сибирской панк-сцене «Следы на снегу» (2014).

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Сергей Предэ

0

Он смог покинуть Омск

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ユリー シャネ

–1

Пластмассовый мир победил.

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