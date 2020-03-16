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Алексей Боржонов
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В итальянской больнице закончились клапаны для реанимации. Тогда их напечатали на 3D-принтере прямо в клинике Материал редакции

Поставщик клапанов отказался предоставить чертежи, которые могли бы упростить работу.

14 комментариев
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Клапаны для реанимационных аппаратов: оригинальный (слева), напечатанный на принтере (справа)​ Фото Массимо Темпорелли, Фейсбук

Врачи в городе Брешиа (Италия) использовали напечатанные на 3D-принтере клапаны для реанимационных аппаратов и спасли пациентов. Об этом рассказал директор мастерской FabLab в Милане Массимо Темпорелли.

В больнице Брешии, где наблюдаются 250 заражённых Covid-19 человек, закончились клапаны для реанимационных аппаратов. Медики обратились к поставщику оборудования, но тот рассказал, что не может восполнить дефицит в короткие сроки. Тогда врачи связались с редактором местного издания Giornale di Brescia и попросили о помощи. Та проконсультировалась с Темпорели, который сотрудничал с газетой в технологических проектах.

Он стал звонить в местные компании и спрашивать, может ли кто-то помочь больнице. Кристиан Фракасси, основатель компании Isinnova, согласился и привёз в клинику 3D-принтер. По данным La Stampa, поставщик оборудования отказался предоставить больнице чертежи клапана, которые могли бы упростить работу. Несмотря на это, система сработала и напечатанные клапаны уже применили к десяти пациентам.

Позже к Isinnova присоединилась местная компания Lonati, вместе они напечатали около сотни клапанов.

Фото Кристиана Фракасси, Фейсбук

После того как Темпорелли рассказал о произошедшем, к нему стали обращаться другие владельцы 3D-принтеров и предлагать помощь. Но по словам директора Fablab, больше больнице помощь не требуется.

Фракасси, владелец принтера, также высказался о произошедшем. Он рассказал, что в той ситуации у его команды не было выбора, поскольку отказ стал бы «актом убийства». Он также призвал не называть их гениями или героями и попросил сосредоточить внимание на врачах — «реальных героях».

По данным университета Джонса Хопкинса, в Италии более 24 тысяч заражённых коронавирусом нового типа, 1809 человек погибли от него, 2335 выздоровели. С 10 марта Италия ограничила перемещение по стране, отменила спортивные мероприятия и распространила действие «красной зоны» на всю свою территорию.

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#новости #covid

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14 комментариев
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Командный кофе

4

Зато у нас в России на принтере можно распечатать иконку!

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Yuri Miller

Командный
2

Говорят, у попа разрешение спросить надо сначала. 

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Командный кофе

Yuri
0

Надо принтер освятить, и итить-переитить!

Ответить

Vyacheslav Gorin

Командный
1
Ответить

Bekzat Sadykov

Командный
0

Попы отказались предоставить чертежи.

Ответить

Yuri Miller

1

У них в клинике есть 3д-принтер. Мишустин, Вы слышите?

Ответить

Карим Шакиров

Yuri
6

Ты точно внимательно читал?

Ответить

Yuri Miller

Карим
0

нет. теперь вижу

Ответить

ouxen

Yuri
0

он, как патриот, одобряет

Ответить

ouxen

0

что за хуйня, выглядит по другому и размер не тот

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Никита Бабич

ouxen
1

Есть мерседес, а есть жигули. Но жигули не машина, так как выглядит по-другому и размер не тот.

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Классный ихтиандр

0

Поставщик клапанов отказался предоставить чертежи, которые могли бы упростить работу.

Как всегда найдется мразь, которая захочет нажиться.

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Романелло Кивогенс

Классный
0

Интересно было бы узнать стоимость приобретения этих клапанов в сравнение со стоимостью их печати на 3D-принтере. Разумеется у последнего способа могут быть свои подводные камни, но все же 

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Bekzat Sadykov

0

У нас такое практически невозможно, потому что «инициатива наказуема». Врачей зашугали, любой косяк грозит серьезными последствиями, и даже за удачные решения надо писать объяснительную и преклонять колени перед начальством. 

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