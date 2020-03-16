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Принтер привезли прямо в больницу.
Врачи в городе Брешиа (Италия) использовали напечатанные на 3D-принтере клапаны для реанимационных аппаратов и спасли пациентов. Об этом рассказал директор мастерской FabLab в Милане Массимо Темпорелли.
В больнице Брешии, где наблюдаются 250 заражённых Covid-19 человек, закончились клапаны для реанимационных аппаратов. Медики обратились к поставщику оборудования, но тот рассказал, что не может восполнить дефицит в короткие сроки. Тогда врачи связались с редактором местного издания Giornale di Brescia и попросили о помощи. Та проконсультировалась с Темпорели, который сотрудничал с газетой в технологических проектах.
Он стал звонить в местные компании и спрашивать, может ли кто-то помочь больнице. Кристиан Фракасси, основатель компании Isinnova, согласился и привёз в клинику 3D-принтер. По данным La Stampa, поставщик оборудования отказался предоставить больнице чертежи клапана, которые могли бы упростить работу. Несмотря на это, система сработала и напечатанные клапаны уже применили к десяти пациентам.
Позже к Isinnova присоединилась местная компания Lonati, вместе они напечатали около сотни клапанов.
После того как Темпорелли рассказал о произошедшем, к нему стали обращаться другие владельцы 3D-принтеров и предлагать помощь. Но по словам директора Fablab, больше больнице помощь не требуется.
Фракасси также высказался о произошедшем. Он рассказал, что в той ситуации у его команды не было выбора, поскольку отказ стал бы «актом убийства». Он также призвал не называть их гениями или героями и попросил сосредоточить внимание на врачах — «реальных героях».
По данным университета Джонса Хопкинса, в Италии более 24 тысяч заражённых коронавирусом нового типа, 1809 человек погибли от него, 2335 выздоровели. С 10 марта Италия ограничила перемещение по стране, отменила спортивные мероприятия и распространила действие «красной зоны» на всю свою территорию.
Говорят, у попа разрешение спросить надо сначала.
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@Вахтёр TJ обход блокировок
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Персональный
Вот что бывает, когда тупой ширяев отключает пейволл
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@Вахтёр TJ умственная отсталость
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У нас такое практически невозможно, потому что «инициатива наказуема». Врачей зашугали, любой косяк грозит серьезными последствиями, и даже за удачные решения надо писать объяснительную и преклонять колени перед начальством.
Интересно было бы узнать стоимость приобретения этих клапанов в сравнение со стоимостью их печати на 3D-принтере. Разумеется у последнего способа могут быть свои подводные камни, но все же
Печать на принтере выйдет дороже из-за мелкой серии и цены на сырье. Штамповка миллионными тиражами из дешманского пластика всегда дешевле поштучного изготовления. Но ребята молодцы, конечно же. В кризисной ситуации хоть из золота отливай. Как Эскобар топил печку деньгами, чтобы дочка не мерзла.
Так я не о том, во сколько обходится производство пластика. А о том, за сколько его впаривают больничным учреждениям.
Если кто-то двинет кони и в больнице скажут, эти чертежи такой-то предоставил, то палки полетят на него. Производитель не может проконтролировать качество кустарного изделия, нахуй с таким связываться.
Если кто-то двинет кони и в больнице скажут, эти чертежи такой-то предоставил, то палки полетят на него. Производитель не может проконтролировать качество кустарного изделия, нахуй с таким связываться.
У них в клинике есть 3д-принтер. Мишустин, Вы слышите?
Ты точно внимательно читал?
что за хуйня, выглядит по другому и размер не тот
Есть мерседес, а есть жигули. Но жигули не машина, так как выглядит по-другому и размер не тот.
Может и по прочности уступает, но порой жизнь человека и не на такой хуйне висит.
Если кому интересно, то это вот эта желтая херовина на маске. Видимо, там клапаны еще какие-то для регулировки направления. Хз, я гуманитарий вообще.
Производитель: Starmed. Деталь подходит под несколько моделей масок Ventumask этой компании.
Интересно, почему она одноразовая? В условиях ЧС помыть в спирте и по новой нельзя? Помню, у нас шприцы стеклянные кипятили.
сначала прочитал "палаты для реанимации" и подохуел
С палатами для реанимации там тоже напряг.
А главный напряг что закончились аппараты искуственного дыхания, говорят из-за этого в Италии и зашкаливает смертность от короны. Китай обещает свои прислать, у них больницы уже закрылись.
Читаю, и пока с трудом верится, что подобное возможно без применения магии.;)