Принтер привезли прямо в больницу.

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Клапаны для реанимационных аппаратов: оригинальный (слева), напечатанный на принтере (справа)​ Фото Массимо Темпорелли, Фейсбук

Врачи в городе Брешиа (Италия) использовали напечатанные на 3D-принтере клапаны для реанимационных аппаратов и спасли пациентов. Об этом рассказал директор мастерской FabLab в Милане Массимо Темпорелли.

В больнице Брешии, где наблюдаются 250 заражённых Covid-19 человек, закончились клапаны для реанимационных аппаратов. Медики обратились к поставщику оборудования, но тот рассказал, что не может восполнить дефицит в короткие сроки. Тогда врачи связались с редактором местного издания Giornale di Brescia и попросили о помощи. Та проконсультировалась с Темпорели, который сотрудничал с газетой в технологических проектах.

Он стал звонить в местные компании и спрашивать, может ли кто-то помочь больнице. Кристиан Фракасси, основатель компании Isinnova, согласился и привёз в клинику 3D-принтер. По данным La Stampa, поставщик оборудования отказался предоставить больнице чертежи клапана, которые могли бы упростить работу. Несмотря на это, система сработала и напечатанные клапаны уже применили к десяти пациентам.

Позже к Isinnova присоединилась местная компания Lonati, вместе они напечатали около сотни клапанов.

Фото Кристиана Фракасси, Фейсбук

После того как Темпорелли рассказал о произошедшем, к нему стали обращаться другие владельцы 3D-принтеров и предлагать помощь. Но по словам директора Fablab, больше больнице помощь не требуется.

Фракасси также высказался о произошедшем. Он рассказал, что в той ситуации у его команды не было выбора, поскольку отказ стал бы «актом убийства». Он также призвал не называть их гениями или героями и попросил сосредоточить внимание на врачах — «реальных героях».