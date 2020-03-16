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Алексей Боржонов
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В итальянской больнице закончились клапаны для реанимации. Тогда местная компания напечатала их на 3D-принтере Материал редакции

Принтер привезли прямо в больницу.

40 комментариев
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Клапаны для реанимационных аппаратов: оригинальный (слева), напечатанный на принтере (справа)​ Фото Массимо Темпорелли, Фейсбук

Врачи в городе Брешиа (Италия) использовали напечатанные на 3D-принтере клапаны для реанимационных аппаратов и спасли пациентов. Об этом рассказал директор мастерской FabLab в Милане Массимо Темпорелли.

В больнице Брешии, где наблюдаются 250 заражённых Covid-19 человек, закончились клапаны для реанимационных аппаратов. Медики обратились к поставщику оборудования, но тот рассказал, что не может восполнить дефицит в короткие сроки. Тогда врачи связались с редактором местного издания Giornale di Brescia и попросили о помощи. Та проконсультировалась с Темпорели, который сотрудничал с газетой в технологических проектах.

Он стал звонить в местные компании и спрашивать, может ли кто-то помочь больнице. Кристиан Фракасси, основатель компании Isinnova, согласился и привёз в клинику 3D-принтер. По данным La Stampa, поставщик оборудования отказался предоставить больнице чертежи клапана, которые могли бы упростить работу. Несмотря на это, система сработала и напечатанные клапаны уже применили к десяти пациентам.

Позже к Isinnova присоединилась местная компания Lonati, вместе они напечатали около сотни клапанов.

Фото Кристиана Фракасси, Фейсбук

После того как Темпорелли рассказал о произошедшем, к нему стали обращаться другие владельцы 3D-принтеров и предлагать помощь. Но по словам директора Fablab, больше больнице помощь не требуется.

Фракасси также высказался о произошедшем. Он рассказал, что в той ситуации у его команды не было выбора, поскольку отказ стал бы «актом убийства». Он также призвал не называть их гениями или героями и попросил сосредоточить внимание на врачах — «реальных героях».

По данным университета Джонса Хопкинса, в Италии более 24 тысяч заражённых коронавирусом нового типа, 1809 человек погибли от него, 2335 выздоровели. С 10 марта Италия ограничила перемещение по стране, отменила спортивные мероприятия и распространила действие «красной зоны» на всю свою территорию.

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#новости #covid

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40 комментариев
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Командный кофе

25

Зато у нас в России на принтере можно распечатать иконку!

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Bekzat Sadykov

Командный
12

Попы отказались предоставить чертежи.

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Yuri Miller

Командный
4

Говорят, у попа разрешение спросить надо сначала. 

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Командный кофе

Yuri
0

Надо принтер освятить, и итить-переитить!

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Vyacheslav Gorin

Командный
2
Ответить

Комментарий удален

Персональный корабль

Неолд
2

@Вахтёр TJ обход блокировок

Ответить

Комментарий удален

Персональный корабль

Неолд
1

@Вахтёр TJ оскорбление

Ответить

Комментарий удален

Персональный

Неолд
1

@Вахтёр TJ @Сергей Звезда @Владислав Цыплухин @Дмитрий Орлов 

Ответить

Персональный

Персона…
1

Вот что бывает, когда тупой ширяев отключает пейволл

Ответить

Михаил Подивилов

Персона…
0

@Вахтёр TJ оскорбление

Ответить

Комментарий удален

Персональный

Неолд
0

ты мразь.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Михаил Подивилов

Персона…
0

Ты это, осторожнее там

Ответить

Михаил Подивилов

Персона…
0

Ты зачем @Дмитрий Орлов вызвал?

Ответить

Михаил Подивилов

Неолд
0

@Вахтёр TJ умственная отсталость

Ответить

Комментарий удален

Bekzat Sadykov

14

У нас такое практически невозможно, потому что «инициатива наказуема». Врачей зашугали, любой косяк грозит серьезными последствиями, и даже за удачные решения надо писать объяснительную и преклонять колени перед начальством. 

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glimpse unthinkable

Bekzat
2

К сожалению не только у нас.

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Многий Гоша

Bekzat
0

Ой хорош

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Классный ихтиандр

12

Поставщик клапанов отказался предоставить чертежи, которые могли бы упростить работу.

Как всегда найдется мразь, которая захочет нажиться.

Ответить

Романелло Кивогенс

Классный
0

Интересно было бы узнать стоимость приобретения этих клапанов в сравнение со стоимостью их печати на 3D-принтере. Разумеется у последнего способа могут быть свои подводные камни, но все же 

Ответить

Bekzat Sadykov

Романелло
13

Печать на принтере выйдет дороже из-за мелкой серии и цены на сырье. Штамповка миллионными тиражами из дешманского пластика всегда дешевле поштучного изготовления. Но ребята молодцы, конечно же. В кризисной ситуации хоть из золота отливай. Как Эскобар топил печку деньгами, чтобы дочка не мерзла.

Ответить

Романелло Кивогенс

Bekzat
0

Так я не о том, во сколько обходится производство пластика. А о том, за сколько его впаривают больничным учреждениям. 

Ответить

Nikolai Popov

Романелло
0

Сертификация в мед приборах стоит денег, причем больших денег.

Ответить

Nikolai Popov

Классный
2

Если кто-то двинет кони и в больнице скажут, эти чертежи такой-то предоставил, то палки полетят на него. Производитель не может проконтролировать качество кустарного изделия, нахуй с таким связываться.

Ответить

Многий Гоша

Nikolai
0

Тоже правда

Ответить

Nikolai Popov

Классный
–4

Если кто-то двинет кони и в больнице скажут, эти чертежи такой-то предоставил, то палки полетят на него. Производитель не может проконтролировать качество кустарного изделия, нахуй с таким связываться.

Ответить

Yuri Miller

–4

У них в клинике есть 3д-принтер. Мишустин, Вы слышите?

Ответить

Карим Шакиров

Yuri
21

Ты точно внимательно читал?

Ответить

Yuri Miller

Карим
0

нет. теперь вижу

Ответить

ouxen

Yuri
0

он, как патриот, одобряет

Ответить

Таможенный кофе

6
Ответить

ouxen

1

что за хуйня, выглядит по другому и размер не тот

Ответить

Никита Бабич

ouxen
6

Есть мерседес, а есть жигули. Но жигули не машина, так как выглядит по-другому и размер не тот.

Ответить

Bekzat Sadykov

ouxen
1

Может и по прочности уступает, но порой жизнь человека и не на такой хуйне висит.

Ответить

progeras

1

сначала прочитал, что ты похудел
блэт, промазал

Ответить

Bekzat Sadykov

1

Если кому интересно, то это вот эта желтая херовина на маске. Видимо, там клапаны еще какие-то для регулировки направления. Хз, я гуманитарий вообще.
Производитель: Starmed. Деталь подходит под несколько моделей масок Ventumask этой компании. 
Интересно, почему она одноразовая? В условиях ЧС помыть в спирте и по новой нельзя? Помню, у нас шприцы стеклянные кипятили.

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Виталий По

0

сначала прочитал "палаты для реанимации" и подохуел

Ответить

Michael Smith

Виталий
0

С палатами для реанимации там тоже напряг.
А главный напряг что закончились аппараты искуственного дыхания, говорят из-за этого в Италии и зашкаливает смертность от короны. Китай обещает свои прислать, у них больницы уже закрылись.

Ответить

Наталья С

0

Читаю, и пока с трудом верится, что подобное возможно без применения магии.;)

Ответить

David Infinity

Наталья
0

Это применение магии вне Хогвартса.

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Владимир Переваров

0
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