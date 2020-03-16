Россия с 18 марта по 1 мая закроет границу для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Власти уточнили, что эти меры не будут применяться в отношении водителей грузовиков, дипломатов, и постоянно проживающих в России лиц, а также для тех, кто прибывает в страну из-за смерти близкого родственника. Правительство объяснило, что границы закроют для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции».