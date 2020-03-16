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Новости
Артём Мазанов
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Россия закроет границу для иностранцев и лиц без гражданства Материал редакции

С 18 марта по 1 мая.

68 комментариев
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Россия с 18 марта по 1 мая закроет границу для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Власти уточнили, что эти меры не будут применяться в отношении водителей грузовиков, дипломатов, и постоянно проживающих в России лиц, а также для тех, кто прибывает в страну из-за смерти близкого родственника. Правительство объяснило, что границы закроют для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции».

16 марта власти отчитались о рекордном приросте заражённых коронавирусом в России — их число выросло до 93. За сутки число инфицированных увеличилось на 30 человек.

#новости #covid19

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Дайджест от 16 марта.
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68 комментариев
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Царский кот

58

Я скорее умру от инфаркта из-за пушей, чем от вируса

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Информационный единорожек88

Царский
13

Нет, ты умрёшь от старости. Конкретнее: увидел красивую проститутку у постели в 98 лет, забыв, что её вызвал час назад, неожиданно сильно пёрнул — разрыв сердца.

Ответить

Junky Size

Информационный
1

Почему я так ору

Ответить

Информационный единорожек88

Junky
5

Ваш ор — моя награда.

Ответить

ouxen

Информационный
1

Похоже на сюжет серии «Ангелы захватывают Манхетен»

Ответить

Информационный единорожек88

ouxen
1

Помню её смутно. Видимо, отложилась в подкорке.

Ответить

ouxen

Информационный
1

Нужно пересматривать раз в год

Ответить

Уголовный крюк

Царский
–1

@Denis Shiryaev  я уже жаловался что тег Яндекс в бане не убирает его из блока новости и пушей, когда победите баги, попробуйте всё-таки это сделать, я слышал, что это сложно, но придумайте всё-таки что-то. Спасибо!

Ответить

Мистер Блондин

Уголовный
7

заебись сам с собой поболтал?

Ответить

ouxen

Царский
1
Ответить

Комментарий удален

Сергей Звезда

51

главное потом не забыть открыть, а то легко такое выкинуть из памяти

Ответить

Варя Березкина

Сергей
3

Особенно, когда тебе глубоко за 60

Ответить

Andre

Варя
0

Ого кто появился! С возвращением!

Ответить

Варя Березкина

Andre
0

Я на 6 срок пришла, ребят. Вы за? Или будем голосовать?

Ответить

Brown Zweig

Сергей
2

Ко дню победы откроют, не переживай, раз в год

Ответить

Сергей Звезда

Brown
0

тогда нет вопросов, победа — это всегда хорошо, а победа в чём хоть? 

Ответить

Информационный единорожек88

Сергей
0

А ты подумай.

Ответить

Сергей Звезда

Информационный
2

опять этот грёбаный футбол?

Ответить

Brown Zweig

Сергей
0

Да, футбол СССР - Германия, в пользу Сталина

Ответить

ouxen

Brown
0

Когда твой дед ездил в европу ему не нужна была виза

Ответить

Информационный единорожек88

Сергей
1

Открыть? Граница России не заканчивается нигде, так что и незачем открывать.

Ответить

Неверный парфюмер

Сергей
1

Какой ты мелочный.

Ответить

Никита Антипов

12

И больше не откроет.

Ответить

Ilya Proklov

Никита
2

Причём в обратную сторону.

Ответить

Фёдор Дуров

9

Границы ключ переломлен пополам

Ответить

Никита Китов

8

Сталин: Ну как вы там, потомки?
Россия 2020:
Сталин:

Ответить

Варя Березкина

5

Спойлер: курьер не дойдёт.

Ответить

Информационный единорожек88

Варя
2

С возвращением.

Ответить

Персональный корабль

Варя
0

Вот это олдесса. Дароу

Ответить

Варя Березкина

Персональный
2

Я обнулилась и снова молода и прекрасна. Хай

Ответить

Виктор Ганелес

Варя
0

Варя!
Кто вернулся :)
А аватарку не хочешь обнулить?

Ответить

Таможенный кофе

3
Ответить

Сергей Звезда

1

короче, ребят, остались мы тут одни

Ответить

Информационный единорожек88

Сергей
3

С путеводной Звездой.

Ответить

Отдельный кавалер

Информационный
0
Ответить

Информационный единорожек88

Отдельный
2

Лучше бы не смотрел.

Ответить

Отдельный кавалер

Информационный
0

Страдай

Ответить

Информационный

Отдельн…
0

Так вот, чего ты мне желаешь. А я уже было подготовил романтический ужин.

Ответить

Информационный

Информа…
0

Позову Мазанова тогда.

Ответить

Отдельный

Информа…
0

Мы здесь надолго, не переживай)

Ответить

Информационный

Отдельн…
0

Кто мы-то?!

Ответить

Отдельный

Информа…
0

Все мы)

Ответить

Неверный парфюмер

Отдельный
0

Забавно, что если раньше Билана и Тимати хейтили за плохую музыку, то теперь их хейтят за то, что они политические проститутки. 

Ответить

Отдельный кавалер

Неверный
0

Как будто это мешает им забирать бюджетные деньги 

Ответить

Mmmax

Сергей
0

Не унывайте, можно девочек на офис вызвать.

Ответить

Мировой нос

Mmmax
2

Ты на ТЖ, брат

Ответить

Информационный единорожек88

Мировой
1

А, так он 5-го марта зарегился. Пока натурал.

Ответить

Мировой нос

Информационный
2

Андрюха, у нас трап! Возможно натурал. По коням! (с)

Ответить

Mmmax

Информационный
1

социализируюсь по чуть-чуть

Ответить

Информационный единорожек88

Mmmax
2

редакция TJ

девочек

Ответить

Виктор Ганелес

Mmmax
0

Я вот кстати подумал, что проститутки (и их клиенты) в повышенной зоне риска

Ответить

Mmmax

Виктор
0

Напомнило бородатый анекдот про стюардессу на необитаемом острове.

Ответить

Виктор Ганелес

Mmmax
0

В конце раскопал?

Ответить

Andrew Kostin

1
Ответить

ouxen

Andrew
1

Under the dome

Ответить

Высокий ихтиандр

0

Москва побелеет.

Ответить

Информационный единорожек88

Высокий
0

Фантазёр.

Ответить

Высокий ихтиандр

Информационный
10

Ты меня называла...

Ответить

Сергей Крючков

Высокий
0

С чего бы? Тех кто уже есть никто выгонять не будет. 

Ответить

the art of гепард

1

вот будет пиздец, если цифры по РФ реальные и в итоге вымрет весь мир, кроме России. и она будет восстанавливать человечество. представьте: остров им.Терешковой, нулевое море, Крым им.Крыма, континент Победы

Ответить

Макароны с сыром

0

а как же дешёвая рабочая сила из средней азии?

Ответить

Информационный единорожек88

Макароны
1

Что?

Ответить

ouxen

Макароны
1

Дорогие россияне уже давно дешевле

Ответить

Информационный единорожек88

0

Ждём от Артёма писем с фотками пальм и марками Таиланда.

Ответить

Ilya Proklov

Информационный
0

Тут щас тоже слух ходит о закрытии границ.
Как бы домой не уехать.

Ответить

Информационный единорожек88

Ilya
2

Запрись в бунгале на пляже, притворись маори.

Ответить

Комментарий удален

Sector

0

Зачем? У нас же нет эпидемии и сразу все лечатся!

Ответить

Андрей Ионов

0

похоже на какой-то глобальный план возвращения всех свои в свои родные края 

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