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С 18 марта по 1 мая.
Россия с 18 марта по 1 мая закроет границу для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщается на сайте российского правительства.
Власти уточнили, что эти меры не будут применяться в отношении водителей грузовиков, дипломатов, и постоянно проживающих в России лиц, а также для тех, кто прибывает в страну из-за смерти близкого родственника. Правительство объяснило, что границы закроют для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции».
16 марта власти отчитались о рекордном приросте заражённых коронавирусом в России — их число выросло до 93. За сутки число инфицированных увеличилось на 30 человек.
Информационный единорожек88
Нет, ты умрёшь от старости. Конкретнее: увидел красивую проститутку у постели в 98 лет, забыв, что её вызвал час назад, неожиданно сильно пёрнул — разрыв сердца.
Почему я так ору
Похоже на сюжет серии «Ангелы захватывают Манхетен»
Информационный единорожек88
Помню её смутно. Видимо, отложилась в подкорке.
Уголовный крюк
@Denis Shiryaev я уже жаловался что тег Яндекс в бане не убирает его из блока новости и пушей, когда победите баги, попробуйте всё-таки это сделать, я слышал, что это сложно, но придумайте всё-таки что-то. Спасибо!
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главное потом не забыть открыть, а то легко такое выкинуть из памяти
Особенно, когда тебе глубоко за 60
Ко дню победы откроют, не переживай, раз в год
тогда нет вопросов, победа — это всегда хорошо, а победа в чём хоть?
А ты подумай.
опять этот грёбаный футбол?
Открыть? Граница России не заканчивается нигде, так что и незачем открывать.
И больше не откроет.
Спойлер: курьер не дойдёт.
Персональный корабль
Вот это олдесса. Дароу
Я обнулилась и снова молода и прекрасна. Хай
короче, ребят, остались мы тут одни
С путеводной Звездой.
Информационный единорожек88
Лучше бы не смотрел.
Страдай
Так вот, чего ты мне желаешь. А я уже было подготовил романтический ужин.
Мировой нос
Ты на ТЖ, брат
Информационный единорожек88
А, так он 5-го марта зарегился. Пока натурал.
Я вот кстати подумал, что проститутки (и их клиенты) в повышенной зоне риска
Информационный единорожек88
Фантазёр.
вот будет пиздец, если цифры по РФ реальные и в итоге вымрет весь мир, кроме России. и она будет восстанавливать человечество. представьте: остров им.Терешковой, нулевое море, Крым им.Крыма, континент Победы
а как же дешёвая рабочая сила из средней азии?
Тут щас тоже слух ходит о закрытии границ.
Как бы домой не уехать.
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