В компании считают, что это безопасно.

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Сбербанк совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) запустил проект, по которому стал принимать на работу осуждённых. Об этом рассказал РБК со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Пилотный проект стартовал в Новосибирске в одном учреждении. По словам Попова, к работе допускают только тех, кому за хорошее поведение лишение свободы заменили на исправительные работы. Кандидатуры отбирает ФСИН, после чего их оценивает профильная служба Сбербанка.

В пилотном проекте принимают участие осуждённые, у которых лишение свободы благодаря хорошему поведению было заменено на исправительные работы. Они свободно перемещаются по улицам, но живут в организованных исправительных центрах. Анатолий Попов председатель правления Сбербанка

Осуждённые работают с документами: например, переводят данные из рукописного формата в электронный, пишет РБК. По данным «Коммерсанта», они обучают искусственный интеллект распознавать рукописный текст и детали изображения.

Материалы поступают в фрагментарном и обезличенном виде — без личных данных, поэтому использовать информацию в незаконных целях невозможно, уточнил Попов. Кроме того, осуждённые работают на компьютерах, которые не подключены к интернету и внутренним службам банка.

Работу оплачивают в соответствии с минимальным размером оплаты труда: 12 130 рублей. Из этой суммы удерживается НДФЛ, плата за общежитие (коммунальные расходы) и вычеты по постановлению суда.