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В компании считают, что это безопасно.
Сбербанк совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) запустил проект, по которому стал принимать на работу осуждённых. Об этом рассказал РБК со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.
Пилотный проект стартовал в Новосибирске в одном учреждении. По словам Попова, к работе допускают только тех, кому за хорошее поведение лишение свободы заменили на исправительные работы. Кандидатуры отбирает ФСИН, после чего их оценивает профильная служба Сбербанка.
Осуждённые работают с документами: например, переводят данные из рукописного формата в электронный, пишет РБК. По данным «Коммерсанта», они обучают искусственный интеллект распознавать рукописный текст и детали изображения.
Материалы поступают в фрагментарном и обезличенном виде — без личных данных, поэтому использовать информацию в незаконных целях невозможно, уточнил Попов. Кроме того, осуждённые работают на компьютерах, которые не подключены к интернету и внутренним службам банка.
Работу оплачивают в соответствии с минимальным размером оплаты труда: 12 130 рублей. Из этой суммы удерживается НДФЛ, плата за общежитие (коммунальные расходы) и вычеты по постановлению суда.
Решение о масштабировании проекта примут после того, как проанализируют объём выполненных задач и качество работы в Новосибирске.
«Здравствуйте, по вашей карте была совершена подозрительная операция, продиктуйте cvc код роботу!»
андроид по фене ботающий
ИИ Сбербанка в одном из отделений: "Че за кипишь на бараке? А ну по шхонкам рассосались! Щас мужики чифирить будут, а потом может и шерсти че останется!"
ИИ Будет договор под ноги кидать и просить посчитать количество углов в отделении Сбербанка
Получается что в будущем должность "Здравствуйте это сотрудник сбербанка у вас подозрительная активность я заблокирую вашу карту сфоткайте мне ее" - станет официальной?
Ну чтоб не заморачиваться уже с "своими" кадрами на зоне.