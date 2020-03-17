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Алексей Боржонов
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Сбербанк начал принимать на работу осуждённых. Они будут обучать искусственный интеллект Материал редакции

В компании считают, что это безопасно.

11 комментариев
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Сбербанк совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) запустил проект, по которому стал принимать на работу осуждённых. Об этом рассказал РБК со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Пилотный проект стартовал в Новосибирске в одном учреждении. По словам Попова, к работе допускают только тех, кому за хорошее поведение лишение свободы заменили на исправительные работы. Кандидатуры отбирает ФСИН, после чего их оценивает профильная служба Сбербанка.

В пилотном проекте принимают участие осуждённые, у которых лишение свободы благодаря хорошему поведению было заменено на исправительные работы. Они свободно перемещаются по улицам, но живут в организованных исправительных центрах.

Анатолий Попов
председатель правления Сбербанка

Осуждённые работают с документами: например, переводят данные из рукописного формата в электронный, пишет РБК. По данным «Коммерсанта», они обучают искусственный интеллект распознавать рукописный текст и детали изображения.

Материалы поступают в фрагментарном и обезличенном виде — без личных данных, поэтому использовать информацию в незаконных целях невозможно, уточнил Попов. Кроме того, осуждённые работают на компьютерах, которые не подключены к интернету и внутренним службам банка.

Работу оплачивают в соответствии с минимальным размером оплаты труда: 12 130 рублей. Из этой суммы удерживается НДФЛ, плата за общежитие (коммунальные расходы) и вычеты по постановлению суда.

Решение о масштабировании проекта примут после того, как проанализируют объём выполненных задач и качество работы в Новосибирске.

#новости #сбербанк

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11 комментариев
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Равнодушный кран

7

Они будут обучать искусственный интеллект

Чтобы поймать преступников, нужно мыслить как преступник

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Денни

7

«Здравствуйте, по вашей карте была совершена подозрительная операция, продиктуйте cvc код роботу!»

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Junky Size

1

андроид по фене ботающий

Ответить

Скучный супер_стар

Junky
0

Обращаться надо будет "Вечер в хату!"

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Игнат Синицын

1

ИИ Сбербанка в одном из отделений: "Че за кипишь на бараке? А ну по шхонкам рассосались! Щас мужики чифирить будут, а потом может и шерсти че останется!"

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Stan Majors

0

Как в оранжевый хит сезона-только банк, а не трусы)

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Равнодушный кран

0

Новых сотрудников обяжут делать откаты фсиновцам, кто их туда пристроил

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Аркадий Иванов

0

Отличный проект.

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Andrew Kostin

0

ИИ Будет договор под ноги кидать и просить посчитать количество углов в отделении Сбербанка

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Игорь Голованов

0

Получается что в будущем должность "Здравствуйте это сотрудник сбербанка у вас подозрительная активность я заблокирую вашу карту сфоткайте мне ее" - станет официальной?
Ну чтоб не заморачиваться уже с "своими" кадрами на зоне.

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Старательный шмель

0

на самом деле очень крутая инициатива, помогает решить очень важную проблему людей отсидевших, интеграцию в общество и получение нормальной работы 

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