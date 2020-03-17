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Алексей Боржонов
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Минюст США прекратил дело против двух компаний Пригожина. Их обвиняли во вмешательстве в американские выборы Материал редакции

«Конкорд» использовал судебное разбирательство, чтобы получить конфиденциальную информацию от прокуроров, утверждает NYT.

3 комментария
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Министерство юстиции США прекратило дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», которые обвиняли во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на ходатайство прокуроров. ТАСС со ссылкой на картотеку суда, утверждает, что его удовлетворили.

В ходатайстве отмечается, что даже если компанию признали бы виновной, то она не смогла бы понести наказания, потому что у неё нет присутствия в США.

Дальнейшее разбирательство в отношении «Конкорда» не защищает ни интересы правосудия, ни национальную безопасность.

Из ходатайства Минюста

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Минюста США утверждает, что «Конкорд» использовал судебное разбирательство, чтобы получить конфиденциальную информацию от прокуроров, а затем развернуть информационную войну против США.

Обвинения о вмешательстве в американские выборы предъявили в феврале 2018 года 13 российским гражданам, а также компаниям «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд кейтеринг» и Агентству интернет-исследований («фабрика троллей»).

Все компании принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину, которого в 2014 году США внесли в санкционный список «ближнего круга президента Путина». Россия неоднократно отрицала вмешательство в выборы США.

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#новости #политика

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3 комментария
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Dias001 Rrn

3

А жаль...

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...

–13

Что и требовалось доказать, пустые обвинения США развалились.

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Michael F.

...
1

представь, что каждый минус - это пенис в твоей глотке :)

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