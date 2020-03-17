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«Конкорд» использовал судебное разбирательство, чтобы получить конфиденциальную информацию от прокуроров, утверждает NYT.
Министерство юстиции США прекратило дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», которые обвиняли во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на ходатайство прокуроров. ТАСС со ссылкой на картотеку суда, утверждает, что его удовлетворили.
В ходатайстве отмечается, что даже если компанию признали бы виновной, то она не смогла бы понести наказания, потому что у неё нет присутствия в США.
The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Минюста США утверждает, что «Конкорд» использовал судебное разбирательство, чтобы получить конфиденциальную информацию от прокуроров, а затем развернуть информационную войну против США.
Обвинения о вмешательстве в американские выборы предъявили в феврале 2018 года 13 российским гражданам, а также компаниям «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Конкорд кейтеринг» и Агентству интернет-исследований («фабрика троллей»).
Все компании принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину, которого в 2014 году США внесли в санкционный список «ближнего круга президента Путина». Россия неоднократно отрицала вмешательство в выборы США.
Что и требовалось доказать, пустые обвинения США развалились.