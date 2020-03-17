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Новости
Артём Мазанов
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Лукашенко для борьбы с коронавирусом призвал пить водку, ходить в сауну и работать в поле на тракторе Материал редакции

Президент отметил, что водку нужно пить «не на работе».

50 комментариев
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Александр Лукашенко для борьбы с коронавирусом Covid-19 предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в сауну. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Лукашенко уточнил, что сам он «человек непьющий». «Но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчёте на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе», — добавил он.

Лукашенко также призвал ходить в сауну. «Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает», — пояснил президент Белоруссии.

По мнению Лукашенко, «сейчас надо просто работать», а не паниковать.

Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

По состоянию на 16 марта, в Белоруссии было выявлено 36 заражённых коронавирусом Covid-19.

#новости #белоруссия #лукашенко

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50 комментариев
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Хозяйственный танк88

45

Мальчик, ты не понял. Мы коронавирус лечим, водочки нам принеси! 

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Территориальный украинец

19

Дед опять забыл таблетки принять(

Ответить

Константин Курасов

Территориальный
1

а что не так сказал?

Ответить

Андрей Балконский

Константин
0

А что так?)

Ответить

Константин Курасов

Андрей
3

Мыться в бане, жить на природе (не в городе), хлопать по 50 грамм - вроде никаких противоречий.

Ответить

Андрей Балконский

Константин
1

Интересно как трактор вылечит, если человек подхватит вирус, ему нужен покой и лечение. И я считаю достаточно опрометчиво говорить и без того пьющему населению, что водка лечит - для многих это будет значить, что водяру можно хуярить по чёрному (но не в рабочее время)
Мое мнение - в колхозе произошёл цирк.

Ответить

Андрей Николаевич

14

«Поле всех лечит»

Ответить

Билл Гейтс

Андрей
1

Видишь там, на горе, возвышается крест

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Билл
2

А под ним земля не ухожена, а можно было картошечки посадить. Дед, заводи трактор!

Ответить

Михаил Подивилов

11
Ответить

Влажный Абдужаббор

9

Может перенести в @Беларусь и репост сюда? С Питером же ты так делаешь.

Ответить

Артём Мазанов

Влажный
0

Продолжай 

Ответить

Влажный Абдужаббор

Артём
0

Ясно, неуважение к своим же читателям.

Ответить

Артём Мазанов

Влажный
0

Почему, мы уважаем всех

Ответить

Влажный Абдужаббор

Артём
1

Твой ответ - явное пренебрежение. Как и игнорирование специального подсайта для новостей из Беларуси 

Ответить

Артём Мазанов

Влажный
0

Вы же хотели, чтобы было все равно? Репосты из Петербурга я больше не делаю)

Ответить

Влажный

Артём
0

Хм нет, мы хотели, чтобы и с другими подсайтами работали так же, как и с Питером. 

Ты как раз норм делал, раз соответствующие новости заливал туда.

Ответить

Роберт Петросян

4

:)

https://tjournal.ru/by/150781-lukashenko-rasskazal-effektivnyy-sposob-borby-s-virusami

Лукашенко рассказал эффективный способ борьбы с…
Лукашенко рассказал эффективный способ борьбы с вирусами — Беларусь на TJ
tjournal.ru
Ответить

Litnikov Danil

2

Поле всех лечит

Звучит как программа действий

Ответить

Жалкий Данила

Litnikov
6

Собственно так и происходит. 
Батька совсем кукохой поехал 

Ответить

Евгений Клочков

Жалкий
2

Ну хоть не только наш дед в ШУЕ вступил

Ответить

Жалкий Данила

Евгений
0

Ноль, целковый...

Ответить

Евгений Клочков

Жалкий
1

Чекушка, порнушка..

Ответить

Maxim

Евгений
0

Ты про которого сейчас, локального или глобального?

Ответить

Евгений Клочков

Maxim
0

Наверно про глобального

Ответить

Даулет Тургалиев

3

А вот в подсайте @Беларусь новости раньше редакции выходят, рекомендую подписаться

Ответить

Дима Погорелов

3

Читайте только в подсайте @Беларусь 

Ответить

Николай Чумаков

0

Я бы пожил так месяцок, кстати

Ответить

Успешный теркин30см

Николай
6

После месяца ежедневного приема спирта ты уже не остановишься.

Ответить

Без Имени

1

Вот Лукашенко все таки душевный дядька.

Ответить

Олд Неолдов

Без
–1

Путин душевнее.

Ответить

Alex Blake

Олд
1

От слова "душить" 

Ответить

Lich Vehemens

1

Поле всех лечит

Глина научит

Ответить

Скучный супер_стар

1

На 100 грамм водки и баньку я согласен.

Ответить

Газовый Никита

1

Поле всех лечит

Белорусское поле экспериментов

Ответить

Билл Гейтс

1

Сила земли

Ответить

Олимпийский паук например

0

Победить вирус поможет простой советский
.
.
.
.
Трактор

Ответить

Андрей Кривицкий

Олимпийский
1

беларуский 

Ответить

Взрослый колос

0

Водку можно
Трактор можно
Сауну нельзя

Ответить

Теплый Абдужаббор

0

Знаю я одно поле, которое лечит

Ответить

Олд Неолдов

0
Ответить

Stan Majors

0

Завести трактор имеется в виду?)

Ответить

Роман Белоус

0

Арбайт махт фрай кароче

Ответить

ouxen

0

так победим!

Ответить

Spect

0

Жалкая пародия на президента Туркменистана

Ответить

Смертный кофе

0

Может перенести в @Беларусь   и репост сюда? 
@Дмитрий Орлов  ❤

Ответить

Склонный меч

0

А что с кокаином?

Ответить

Al K

0

Ну наконец то дельные советы пошли.

Ответить

Евгений Лосев

0

А вот про баньку он зря, там все вирусы как раз собираются :) Только если в свою личную баньку ходить, тогда да, без проблем, а в общественную я бы не советовал

Ответить

Старательный шмель

0

Лукашенко для борьбы с коронавирусом призвал пить водку, ходить в сауну и работать в поле на тракторе 

делать все, что  обычно делают белорусы 

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