Лукашенко для борьбы с коронавирусом призвал пить водку, ходить в сауну и работать в поле на тракторе 

Президент отметил, что водку нужно пить «не на работе».

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Александр Лукашенко для борьбы с коронавирусом Covid-19 предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в сауну. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Лукашенко уточнил, что сам он «человек непьющий». «Но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчёте на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе», — добавил он.

Лукашенко также призвал ходить в сауну. «Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает», — пояснил президент Белоруссии.

По мнению Лукашенко, «сейчас надо просто работать», а не паниковать.

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