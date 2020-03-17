Лукашенко для борьбы с коронавирусом призвал пить водку, ходить в сауну и работать в поле на тракторе 

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Президент отметил, что водку нужно пить «не на работе».
Александр Лукашенко для борьбы с коронавирусом Covid-19 предложил чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в сауну. Об этом сообщает телеканал СТВ.
Лукашенко уточнил, что сам он «человек непьющий». «Но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчёте на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе», — добавил он.
Лукашенко также призвал ходить в сауну. «Если два-три раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает», — пояснил президент Белоруссии.
По мнению Лукашенко, «сейчас надо просто работать», а не паниковать.
По состоянию на 16 марта, в Белоруссии было выявлено 36 заражённых коронавирусом Covid-19.
а что не так сказал?
А что так?)
Мыться в бане, жить на природе (не в городе), хлопать по 50 грамм - вроде никаких противоречий.
Интересно как трактор вылечит, если человек подхватит вирус, ему нужен покой и лечение. И я считаю достаточно опрометчиво говорить и без того пьющему населению, что водка лечит - для многих это будет значить, что водяру можно хуярить по чёрному (но не в рабочее время)
Мое мнение - в колхозе произошёл цирк.
«Поле всех лечит»
Видишь там, на горе, возвышается крест
А под ним земля не ухожена, а можно было картошечки посадить. Дед, заводи трактор!
Может перенести в @Беларусь и репост сюда? С Питером же ты так делаешь.
Ясно, неуважение к своим же читателям.
Твой ответ - явное пренебрежение. Как и игнорирование специального подсайта для новостей из Беларуси
Влажный
Хм нет, мы хотели, чтобы и с другими подсайтами работали так же, как и с Питером.
Ты как раз норм делал, раз соответствующие новости заливал туда.
Поле всех лечит
Звучит как программа действий
Жалкий Данила
Собственно так и происходит.
Батька совсем кукохой поехал
Ну хоть не только наш дед в ШУЕ вступил
Жалкий Данила
Ноль, целковый...
А вот в подсайте @Беларусь новости раньше редакции выходят, рекомендую подписаться
Я бы пожил так месяцок, кстати
Успешный теркин30см
После месяца ежедневного приема спирта ты уже не остановишься.
Вот Лукашенко все таки душевный дядька.
А вот про баньку он зря, там все вирусы как раз собираются :) Только если в свою личную баньку ходить, тогда да, без проблем, а в общественную я бы не советовал