Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
721

Врио губернатора Еврейской автономной области застрял в лифте больницы, куда приехал проверять качество ремонта Материал редакции

После этого он дал подрядчику неделю на устранение всех дефектов и пообещал вернуться в медучреждение.

2 комментария
В закладки
Видео из Telegram-канала «Черно-белый „LIVE Биробиджан“»

Врио губернатора Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн застрял в лифте недавно отремонтированной детской больницы, куда приехал проверять качество ремонта. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным журналистов, на ремонт здания потратили 211,5 миллионов рублей. Чиновник застрял в лифте, когда вместе с главным врачом решил осмотреть подвал медучреждения.

Как пишет Telegram-канал «Черно-белый „LIVE Биробиджан“», в этом лифте также не работает кнопка вызова: врачу нужно звонить вахтёру, чтобы спустить больного на первый этаж. А Гольдштейн после того, как его освободили, «был крайне жёстким в разговоре с подрядчиком и дал неделю на устранение всех дефектов». Чиновник пообещал снова вернуться в больницу и снова всё проверить.

Вы для кого делали этот стационар? Что за отношение к людям. Вы на детях экономить решили?

Ростилав Гольдштейн
цитата по Telegram-каналу «Черно-белый „LIVE Биробиджан“»

#новости #регионы

Новости
Подписан
Отписаться
Лукашенко для борьбы с коронавирусом призвал пить водку, ходить в сауну и работать в поле на тракторе
Президент отметил, что водку нужно пить «не на работе».
2
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 2, "likes": 11, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 150883, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Mar 2020 11:26:05 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Лаконичный формат для продвижения статей, подсайтов, приложений и внешних ссылок
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 150883, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/150883\/get","add":"\/comments\/150883\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/150883"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Георгий Варна

2

Показуха или нет? Вот каждый раз одно и тоже, ну посмотрим конечно, а денежки то наверное уже давно разошлись по рукам, и сейчас будут со счетов снимать и будут оплачивать это ))) Дебильные люди.

Ответить

Михаил Октябрьский

2

Когда не нажал на кнопку этажа, думая что шаббат

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Власти отчитались о рекордном приросте заражённых коронавирусом в России — их число выросло до 93
За сутки число инфицированных увеличилось на 30 человек.
104
Новости
Кремль не увидел причин для введения режима ЧС в России из-за пандемии Covid-19
Режим ЧС ввели США, Италия, Испания и другие страны.
107
Новости
Россия закроет границу с Белоруссией из-за коронавируса Covid-19
Открытые границы останутся только с Азербайджаном и Финляндией.
176
Популярное за три дня
Новости
«Это обернётся трагедией национального раздора»: учёные, писатели и журналисты выступили против обнуления сроков Путина
В открытом письме они «призвали не допустить антиконституционного переворота».
152
Разборы
«Особая юридическая природа»: чем Конституционный суд оправдал обнуление сроков Путина и включение бога в Конституцию
КС постановил, что его же старое решение не обнулять сроки Ельцина ни в чём не мешает Путину идти на пятый и шестой срок.
90
Интернет
Социальное дистанцирование и самоизоляция во время коронавируса — почему это важно и как его переживает интернет
Главное, чем могут помочь люди в борьбе с пандемией — лишний раз остаться дома. Важность этого объясняют графики, симуляции, знаменитости и мемы.
33

Прямой эфир

Человек-человек

В документах TikTok нашли…

Артём Мазанов

Лукашенко для борьбы с…

Наим Алиев

Любовь Соболь объявила о…

Роман Трусов

Место, где ещё не знают про…

Mikhail Lukup

Рецепт гавайского соуса

Человек-человек

Место, где ещё не знают про…

Nikita

Мишустин объявил перечень…

Андрей Ионов

«Туалетная бумага – новая…

Унылый Лось

Лукашенко для борьбы с…

сироп от щекотки

Место, где ещё не знают про…

Роман Трусов

Место, где ещё не знают про…

Айдын Билов

Сбербанк начал принимать на…

сироп от щекотки

Место, где ещё не знают про…

Артём Мазанов

Лукашенко для борьбы с…

Алексей Патрин

Сбербанк начал принимать на…

сироп от щекотки

Японские школьники провели…

Унылый Лось

Лукашенко для борьбы с…

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Итальянцы записали…

Toliyn

Аналитики Telecom Daily…

Андрей Балконский

Лукашенко для борьбы с…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "909dfe20" }