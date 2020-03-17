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После этого он дал подрядчику неделю на устранение всех дефектов и пообещал вернуться в медучреждение.
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростилав Гольдштейн застрял в лифте недавно отремонтированной детской больницы, куда приехал проверять качество ремонта. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным журналистов, на ремонт здания потратили 211,5 миллионов рублей. Чиновник застрял в лифте, когда вместе с главным врачом решил осмотреть подвал медучреждения.
Как пишет Telegram-канал «Черно-белый „LIVE Биробиджан“», в этом лифте также не работает кнопка вызова: врачу нужно звонить вахтёру, чтобы спустить больного на первый этаж. А Гольдштейн после того, как его освободили, «был крайне жёстким в разговоре с подрядчиком и дал неделю на устранение всех дефектов». Чиновник пообещал снова вернуться в больницу и снова всё проверить.
Показуха или нет? Вот каждый раз одно и тоже, ну посмотрим конечно, а денежки то наверное уже давно разошлись по рукам, и сейчас будут со счетов снимать и будут оплачивать это ))) Дебильные люди.