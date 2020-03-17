Как пишет Telegram-канал «Черно-белый „LIVE Биробиджан“», в этом лифте также не работает кнопка вызова: врачу нужно звонить вахтёру, чтобы спустить больного на первый этаж. А Гольдштейн после того, как его освободили, «был крайне жёстким в разговоре с подрядчиком и дал неделю на устранение всех дефектов». Чиновник пообещал снова вернуться в больницу и снова всё проверить.