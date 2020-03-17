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А иконы в храмах Московской епархии будут обрабатывать дезинфицирующими растворами.
Московская епархия РПЦ опубликовала правила профилактики коронавируса во время церковных служб. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.
Правила разработали «ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных властей, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия».
Священникам Московской епархии рекомендовали воздерживаться от «преподания руки для целования», а по окончании литургии прихожанам перестанут давать для целования крест — его будут класть на голову. Среди других правил:
РПЦ также рекомендовала регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, к которым прикладываются прихожане. А самим прихожанам будут объяснять, что «что в случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней им следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов».
До этого РПЦ не вводила никаких мер по борьбе с новым коронавирусом. В церквях продолжали целовать мощи и причащаться из одной ложки. А в других странах из-за пандемии Covid-19 закрывают храмы.
прихожане не смогут поцеловать крест
куда только путин смотрит, это нарушение конституции
Все эти запреты от неверия и малодушия. Позор!
Заруинили многовековую историю, переданную нам нашими анцесторами или предецессорами. Аминь да?
Чё-то как-то не по-православному.
А что, Бох не защищает?
Нет!! Потому то защищает только Император Человечества!!
(любое инакомыслие приравнивается к ереси и подлежит немедленному сожжению)
Еретики чОртовы
Сжечь нафиг
Предать анафеме
Вирусы через причастие НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ
Челчела чота порвало походу. Всех минусит
Блин и как быть теперь всем нам!? Православие же полностью защищает от короновируса! Крестный ход еще надо один сделать, что бы точно отступил , и так всего 60 зараженных у нас в Рассеи
Они, что, и руки ещё целовали попам? Блин, что ни день – то открытие для себя.