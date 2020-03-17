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Артём Мазанов
1888

Московским священникам рекомендовали прекратить подавать руку для целования. Прихожане также не смогут поцеловать крест Материал редакции

А иконы в храмах Московской епархии будут обрабатывать дезинфицирующими растворами.

32 комментария
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Московская епархия РПЦ опубликовала правила профилактики коронавируса во время церковных служб. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Правила разработали «ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных властей, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия».

Священникам Московской епархии рекомендовали воздерживаться от «преподания руки для целования», а по окончании литургии прихожанам перестанут давать для целования крест — его будут класть на голову. Среди других правил:

  • Преподавать «запивку» (горячая вода, смешанная с вином, — прим. TJ) теперь будут индивидуально — по отдельности каждому причастнику — в одноразовой посуде;
  • Крещение будут проводить только индивидуально с дезинфекцией купели;
  • После каждого причастника ложечку будут обтирать «пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и затем окунать её в воду с последующей утилизацией воды»;
  • Для раздачи антидора (специальный хлеб, — прим TJ) будут использовать одноразовые гигиенические перчатки;
  • Для утирания уст по отдельности для каждого причастника будут использовать бумажные салфетки с последующим сожжением.

РПЦ также рекомендовала регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, к которым прикладываются прихожане. А самим прихожанам будут объяснять, что «что в случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней им следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов».

До этого РПЦ не вводила никаких мер по борьбе с новым коронавирусом. В церквях продолжали целовать мощи и причащаться из одной ложки. А в других странах из-за пандемии Covid-19 закрывают храмы.

Из-за Covid-19 в мире закрывают храмы. В…
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#новости #рпц #covid19

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32 комментария
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Владислав Сурков

26

прихожане не смогут поцеловать крест

куда только путин смотрит, это нарушение конституции 

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Роман Белоус

15

Все эти запреты от неверия и малодушия. Позор!

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Mezzo Deesa

Роман
0

Заруинили многовековую историю, переданную нам нашими анцесторами или предецессорами. Аминь да?

Ответить

Poe Ghost

8

Чё-то как-то не по-православному.

Ответить

Идеологический звук

Poe
2

не па хрестянске, не очень праваславна

Ответить

Озорной Лис

5
Ответить

Смертный кофе

Озорной
5

Ахуел, без разрешения царя целовать

Ответить

Poe Ghost

Озорной
2

Помазанник божий, государь всея Эрэфии, солнцеликий херувим и мессия, посланный нам во спасение души.

Ответить

Смертный американец

Poe
1

боже, царя храни

Ответить

Ярослав Лазор

1

А что, Бох не защищает?

Ответить

Poe Ghost

Ярослав
10

Только тех, кто прокачал в себе приста до 80 lvl.

Ответить

Иван Земцов

Poe
1

Орём всем отделом!!!

На самом деле "K-Real" должен так и выглядеть.

Ответить

Lich Vehemens

Ярослав
0

Нет!! Потому то защищает только Император Человечества!!
(любое инакомыслие приравнивается к ереси и подлежит немедленному сожжению)

Ответить

Kyler

4

Ну зачем, все же нормально развивалось

Ответить

Виталий Ситников

3

Еретики чОртовы
Сжечь нафиг
Предать анафеме

Вирусы через причастие НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ

Ответить

Теплый Абдужаббор

Виталий
0

А как же "Благими намерениями вымощена дорога в ад"?

Ответить

Lich Vehemens

Виталий
0

Кто то сказал ЕРЕТИК?

Ответить

Некто из Раши

1

Прайс на все процедуры вырастет точно, не всем станет вера по карману

Ответить

Роман Белоус

1

Челчела чота порвало походу. Всех минусит

Ответить

Виталий Ситников

Роман
0

может пгм-нутый...

Ответить

Poe Ghost

Роман
0

Тупо ковровая бомбардировка :) Он в церковном хоре поёт?

Ответить

Виталий Ситников

Poe
0

у батюшки перст целует)

Ответить

Nasty Nasty

1

Блин и как быть теперь всем нам!? Православие же полностью защищает от короновируса! Крестный ход еще надо один сделать, что бы точно отступил , и так всего 60 зараженных у нас в Рассеи

Ответить

Taktischer Corgi

0

))))))))))))))

Ответить

Романтический бинокль

–6

Ахахахах какая ироничная и важная новость, еще и на тж

Ответить

Артур Сакаев

0

Запретный плод )

Ответить

Успешный теркин30см

0

После таких мероприятий как раз-таки Чумной бунт и начался.

Ответить

Смертный американец

0

тиль линдеманн выступал куча народу собралась, эхххх правила-хуявила (махнул рукой)

Ответить

the.nightmarez

0

Они, что, и руки ещё целовали попам? Блин, что ни день – то открытие для себя.

Ответить

Нижний интернет

0

Антихристы

Ответить

Denis Smirnov

0

А чего же их бог-то не защищает?

Ответить

Ручной пулемет

0

А я только собрался

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