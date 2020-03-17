А иконы в храмах Московской епархии будут обрабатывать дезинфицирующими растворами.

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Московская епархия РПЦ опубликовала правила профилактики коронавируса во время церковных служб. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Правила разработали «ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных властей, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия».

Священникам Московской епархии рекомендовали воздерживаться от «преподания руки для целования», а по окончании литургии прихожанам перестанут давать для целования крест — его будут класть на голову. Среди других правил:

Преподавать «запивку» (горячая вода, смешанная с вином, — прим. TJ) теперь будут индивидуально — по отдельности каждому причастнику — в одноразовой посуде;

теперь будут индивидуально — по отдельности каждому причастнику — в одноразовой посуде; Крещение будут проводить только индивидуально с дезинфекцией купели;



После каждого причастника ложечку будут обтирать «пропитанным спиртом платом (с регулярным обновлением пропитки) и затем окунать её в воду с последующей утилизацией воды»;



Для раздачи антидора (специальный хлеб, — прим TJ) будут использовать одноразовые гигиенические перчатки;



будут использовать одноразовые гигиенические перчатки; Для утирания уст по отдельности для каждого причастника будут использовать бумажные салфетки с последующим сожжением.

РПЦ также рекомендовала регулярно обрабатывать дезинфицирующими растворами иконы, к которым прикладываются прихожане. А самим прихожанам будут объяснять, что «что в случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней им следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов».