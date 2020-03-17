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Новости
Алексей Боржонов
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В ирландских тюрьмах запретили спиртовые антисептики, чтобы из них не делали самогон. Запрет не снимут из-за Covid-19 Материал редакции

ВОЗ рекомендовала использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60%.

17 комментариев
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Ирландская тюремная служба (IPS) не отменит запрет на использование спиртовых антисептиков для рук в тюрьмах. Решение объяснили тем, что из таких санитайзеров можно сделать самогон, сообщает TheJournal со ссылкой на IPS.

Спиртовые антисептики запретили в ирландских тюрьмах в 2014 году, когда трое заключённых выпили средство для мытья рук на Рождество, а потом попали в больницу. После проведённой проверки средства для рук с содержанием спирта запретили.

TheJournal отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60% на фоне вспышки коронавируса нового типа. Шериф Султан, президент Международного общества сосудистой хирургии, считает, что в тюрьмах риск распространения вируса выше «из-за их переполненности и низкого уровня санитарии».

В IPS заявили TheJournal, что антисептики без содержания спирта так же эффективны, как и без него, а туалеты и средства для мытья рук есть в 99% тюремных камер. Запрет на использование спиртовых санитайзеров снимать не собираются.

По данным университета Джонса Хопкинса в Ирландии 233 случая заболевания Covid-19, два человека умерли от вируса, пять выздоровели.

#новости #covid19

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17 комментариев
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Газовый утюг

5

А ведь сегодня День cвятого Патрика. Ничего святого у людей, такие запреты в такой-то праздник. 

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Теплый Абдужаббор

Газовый
0

Люди стали халатно к святому Патрику относиться! Мне подруга на ДР подарила билет на кулинарный мастер-класс в школе Новикова, посвященный ирландской кухни. Занятие должно было состояться сегодня, в праздник. И знаешь что? Его отменили из-за того, что ни кто, кроме меня, не записался в группу. Я разочарован в людях!

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Успешный теркин30см

Теплый
0

Ну, может, не все любят Ирландию, так как ты.

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Теплый Абдужаббор

Успешный
2

Подстилки британской короны!

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Успешный теркин30см

Теплый
0

Они пошли на мастер класс по суши и роллам.

Ответить

Газовый утюг

Теплый
0

Очень жаль. Я тоже разочарован. 

С другой стороны повсюду карантин, отмечаем этот праздник дома.

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Теплый Абдужаббор

Газовый
0

Да если бы, в итоге мне пришлось перезаписаться на другой день на мексиканскую кухню и там группа была заполнена без 2х мест.

Ответить

Газовый утюг

Теплый
1

Мексиканская тоже неплохо. Но ирландская была бы куда интереснее.

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Идеологический звук

2

Шериф Султан, президент Международного общества сосудистой хирургии...

Король адалов и первых людей, бурерождённый..

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Sergey Lukianov

0

делаю антисептик в пропорции "30% - спирт, 30% - нашатырь, 20% - глицерин, 20% - вода. Надеюсь, что хоть немного обеззараживает. нормальные антисептики скупили два дня назад уже

Ответить

Русский парфюмер

0

чтобы из них не делали самогон

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Andre Macareno

0

Конор, самое время организовать поставки Proper Twelve в тюрьмы, чтобы они не пили антисептики!

Ответить

German Times

0

А другие спирты - метиловый или изопропиловые не обеззараживают?

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Максим Чистов

0

В IPS заявили TheJournal, что антисептики без содержания спирта так же эффективны, как и без него

Логично!

Ответить

Романтический бинокль

0

Ого, спасибо за важную новость

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Ручной пулемет

0

Самогон из антисептика - это так по-русски

Ответить

Елена Алфеева

–1

Ну правильно, нефиг себя лечить алкоголем, только спорт, и ничего больше, вы что думали, может еще самогонный аппарат им поставят там..Ужас, ужас :D А день Святого Патрика можно просто в Сауне отпраздновать, позвать друзей туда и все будет почти как дома

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