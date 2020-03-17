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ВОЗ рекомендовала использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60%.
Ирландская тюремная служба (IPS) не отменит запрет на использование спиртовых антисептиков для рук в тюрьмах. Решение объяснили тем, что из таких санитайзеров можно сделать самогон, сообщает TheJournal со ссылкой на IPS.
Спиртовые антисептики запретили в ирландских тюрьмах в 2014 году, когда трое заключённых выпили средство для мытья рук на Рождество, а потом попали в больницу. После проведённой проверки средства для рук с содержанием спирта запретили.
TheJournal отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60% на фоне вспышки коронавируса нового типа. Шериф Султан, президент Международного общества сосудистой хирургии, считает, что в тюрьмах риск распространения вируса выше «из-за их переполненности и низкого уровня санитарии».
В IPS заявили TheJournal, что антисептики без содержания спирта так же эффективны, как и без него, а туалеты и средства для мытья рук есть в 99% тюремных камер. Запрет на использование спиртовых санитайзеров снимать не собираются.
По данным университета Джонса Хопкинса в Ирландии 233 случая заболевания Covid-19, два человека умерли от вируса, пять выздоровели.
Люди стали халатно к святому Патрику относиться! Мне подруга на ДР подарила билет на кулинарный мастер-класс в школе Новикова, посвященный ирландской кухни. Занятие должно было состояться сегодня, в праздник. И знаешь что? Его отменили из-за того, что ни кто, кроме меня, не записался в группу. Я разочарован в людях!
Ну, может, не все любят Ирландию, так как ты.
Очень жаль. Я тоже разочарован.
С другой стороны повсюду карантин, отмечаем этот праздник дома.
делаю антисептик в пропорции "30% - спирт, 30% - нашатырь, 20% - глицерин, 20% - вода. Надеюсь, что хоть немного обеззараживает. нормальные антисептики скупили два дня назад уже
Конор, самое время организовать поставки Proper Twelve в тюрьмы, чтобы они не пили антисептики!
В IPS заявили TheJournal, что антисептики без содержания спирта так же эффективны, как и без него
Логично!
Ну правильно, нефиг себя лечить алкоголем, только спорт, и ничего больше, вы что думали, может еще самогонный аппарат им поставят там..Ужас, ужас :D А день Святого Патрика можно просто в Сауне отпраздновать, позвать друзей туда и все будет почти как дома