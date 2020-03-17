ВОЗ рекомендовала использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60%.

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Ирландская тюремная служба (IPS) не отменит запрет на использование спиртовых антисептиков для рук в тюрьмах. Решение объяснили тем, что из таких санитайзеров можно сделать самогон, сообщает TheJournal со ссылкой на IPS.

Спиртовые антисептики запретили в ирландских тюрьмах в 2014 году, когда трое заключённых выпили средство для мытья рук на Рождество, а потом попали в больницу. После проведённой проверки средства для рук с содержанием спирта запретили.

TheJournal отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать антисептики с содержанием спирта не менее 60% на фоне вспышки коронавируса нового типа. Шериф Султан, президент Международного общества сосудистой хирургии, считает, что в тюрьмах риск распространения вируса выше «из-за их переполненности и низкого уровня санитарии».

В IPS заявили TheJournal, что антисептики без содержания спирта так же эффективны, как и без него, а туалеты и средства для мытья рук есть в 99% тюремных камер. Запрет на использование спиртовых санитайзеров снимать не собираются.