По словам девушки, её избили в отделе полиции «Китай-город».

В закладки

19-летняя московская активистка Вера Олейникова рассказала о травме головы и переломе после задержания на Лубянке с плакатом «Лутин Пох». Об этом сообщается в Telegram-канале «цвеТЫ для володи», который она ведёт.

По словам девушки, у неё диагностировали черепно‑мозговую травму и перелом стенки лобной пазухи. Это подтверждается выпиской из больницы, которую опубликовала активистка.

Олейникову задержали 14 марта у здания ФСБ на Лубянке — там проходили протестные акции. Девушка рассказала, что её доставили в отдел полиции «Китай-город», где и избили.

​Фото из Telegram-канала «цвеТЫ для володи»

После того, как её отпустили из отдела полиции, она обратилась в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, куда её и госпитализировали. На следующий день её выписали «за нарушение режима».