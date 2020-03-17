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Артём Мазанов
8599

У задержанной на Лубянке активистки с плакатом «Лутин Пох» диагностировали черепно-мозговую травму и перелом Материал редакции

По словам девушки, её избили в отделе полиции «Китай-город».

180 комментариев
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19-летняя московская активистка Вера Олейникова рассказала о травме головы и переломе после задержания на Лубянке с плакатом «Лутин Пох». Об этом сообщается в Telegram-канале «цвеТЫ для володи», который она ведёт.

По словам девушки, у неё диагностировали черепно‑мозговую травму и перелом стенки лобной пазухи. Это подтверждается выпиской из больницы, которую опубликовала активистка.

Олейникову задержали 14 марта у здания ФСБ на Лубянке — там проходили протестные акции. Девушка рассказала, что её доставили в отдел полиции «Китай-город», где и избили.

​Фото из Telegram-канала «цвеТЫ для володи»

После того, как её отпустили из отдела полиции, она обратилась в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, куда её и госпитализировали. На следующий день её выписали «за нарушение режима».

​Фото из Telegram-канала «цвеТЫ для володи»

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180 комментариев
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Евгений Космолинский

124

Кто-то будет ещё говорить, что они просто исполняют приказы? Это конечные  мрази в подавляющем своем большинстве.

Ответить

Равнодушный кран

Евгений
–130

Просто отмечу, что она это прекрасно понимает, но все равно делает это, а потом жалуется

Ответить

DaemonES

Равнодушный
81

Это ее гражданское право.

Ответить

Times Roman

DaemonES
–20

хуянское хуяво

Ответить

the.nightmarez

Times
11

 хуянское хуяво

Это тоже что-то из новой конституции.

Ответить

Times Roman

the.nig…
–5

Да ты пойди свою почитай, малеха) Шож тебе так неймется глумится над ситуациями в другой стране

Ответить

Sergey Volkov

Равнодушный
42

Она хотя бы не боится показать мнение большинства.

Ответить

Равнодушный кран

Sergey
–75

мнение большинства.

меньшинства конечно же

Ответить

the.nightmarez

Равнодушный
34

Меньшинство тебе сейчас за щёку напихает.

Ответить

Mezzo Deesa

the.nig…
3

Таки не напихает и даже не пикнет, комменты и мемы на ТЖ будут ооочень свирепыми, это да.

Ответить

Times Roman

the.nig…
0

а ты то хуль сюда лезешь, иностранец?) Водочки нам принеси.

Ответить

Теплый

the.nig…
0

Ну это ваще секшуал харасмент

Ответить

Oleg zt

Равнодушный
1

Не отвечайте этому черту, это бесполезно

Ответить

Равнодушный кран

Oleg
–1

Так зачем ты тогда мне и отвечаешь?

Ответить

Times Roman

Sergey
–6

Вниманьки просто захотелось и фоточек кровавого режима, уууу! Ну она всё это и получила.

Ответить

Times Roman

Times
–4

А чо минусите то?) Мне рейтинга не жалко, но может это просто начало её карьерного роста

Ответить

Дмитрий Ольховский

Sergey
0

Какого большинства уебан

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Равнодушный
7

Евреи прекрасно понимали что делали, когда рождались в Германии времён Третьего Рейха

Ответить

Равнодушный кран

Дмитрий
–7

Очень плохой контрпример, буквально пердежь в воздух

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Равнодушный
2

Какой троллинг, такой и пример

Ответить

Александр Гонтарев

Равнодушный
5

у нее яйца больше чем у тебя

Ответить

Равнодушный кран

Александр
–5

По моим комментариям как бы понятно, что я не на ее стороне.

Видимо, ее яйца больше чем у тебя, а не у меня

Ответить

Кирило Крамер

Равнодушный
0

@Denis Shiryaev у чувака аккаунт создан 17 января, написал он 2000 комментариев,
2000/63=~31/день.

Забань этого бота нахуй. Какого хуя на tj происходит?

Ответить

Spect

Равнодушный
0

Виктимблейминг

Ответить

Гриша Почуев

Равнодушный
0

но вы это тоже прекрасно понимаете?

Ответить

Nikita B

Евгений
4

К сожалению, это не отменяет того, что нам с ними жить в одной стране.

Ответить

Евгений Наумов

51

Отпиздить 19-ти летнюю девочку.
Блять ) представляю лицо этого ебаната. Уверен, что пизды школяром 24/7 по углам получал.

Ответить

the.nightmarez

Евгений
4

@Карина Мирзаева , не твой муж случайно?

Ответить

Карина Мирзаева

the.nightmarez
9

Не мой, конечно.
И, вот, ну серьёзно не могу понять, неужели надо было применять силу в отношении 19-летней девушки, неужели она была так опасна в отделе полиции. Мне как-то сложно в это поверить.
Надеюсь, будет более полная информация.
А девушка молодец, что вышла в любом случае

Ответить

Евгений Наумов

Карина
3

Даже если она была неадекватна и бросалась на всех, чтобы остановить девушку, ей не нужно проламывать голову. 

Ответить

Карина Мирзаева

Евгений
2

Ну вот я о том же.
Просто это сверхстранно. Просто я не знаю в принципе, зачем такое делать, их там несколько всегда в отделе, они в случае если человек себя ведёт неадекватно одевают наручники, прикрепляют даже к себе, если в камерах все занято.
Ну то есть это безумный бред бить в отделении. Там и камеры есть кстати.
А ещё раз она девушка, то в туалет (единственное место где нет камеры) её строго ведёт девушка полицейский. И что эта девушка полицейский избила??

Ответить

Дмитрий Иванов

Карина
1

Очевидно, для острастки активистов

Ответить

Евгений Наумов

Карина
0

Думаешь это вброс с стороны девушки?

Ответить

Mmmax

Евгений
0

У девочки гематомы на руках  и точечная травма головы. Вы вроде боксом занимались, у вас получится с одного удара пробить лоб? Без кастета.
Неприятно впрягаться за служивых, но если били до проломления черепа, там все лицо должно быть в мясо.
Единственный вариант имхо, это если потеряла сознание и упала на кафель, унитаз, низкую тумбочку.

Ответить

Sniperidze

Mmmax
1

Не единственный. Ей вполне могли помочь упасть. Слабо верится в такие случайные падения в полицейском участке. 

Ответить

Чехол от очков

Sniperi…
1

Видимо, было что-то вроде потасовки, она отбивалась, её грубо сдерживали (отсюда синяки на руках), а потом толкнули. В любом случае ситуация так себе, и в любом случае, что там на самом деле произошло, мы не узнаем (ну, если записей с камер нет)

Ответить

Mmmax

Sniperi…
0

Технически это очень сложно. 
Если окажется, что девочку зачем-то стукнули головой до перелома - это будет дичайший трэш. 

Ответить

Чехол от очков

Mmmax
0

А коленом возможно так проломить? Видел на тж вчера видео, где заламывали какого-то почтенного старичка и оператору видео конкретно так дали в лицо и в камеру с колена... У них ведь есть наколенники какие-то, наверное, ими возможно нанести травму...

Ответить

Mmmax

Чехол
0

Из разряда муай-тай. Травмы обширнее были бы. Да и с колена сразу не прикладывают. Ребро-опорная-коленом в голову (в нос) - там бы заключение врачей было на десять страниц.
Больше похоже или на то, что специально головой стукнулась или потеряла сознание и не сопротивляясь упала на твердую поверхность.

Но это с логической точки зрения. Полицаи могут удивить.

Ответить

Карина Мирзаева

Евгений
0

Нет, есть вероятность, что её толкнули, это тоже капец, но видимо не хотели её избивать. Я так думаю.
Вряд ли вброс, девушка то вроде нормальная.

Ответить

Евгений Наумов

the.nightmarez
1

Что ты хотел этим сказать? 

Ответить

Равнодушный кран

Евгений
0

Это местный мем

Ответить

Евгений Наумов

Равнодушный
0

Понял, спасибо ) 

Ответить

Равнодушный кран

Евгений
5

Ее муж просто сотрудник мвдшник, а этот даун пошутил мол типа ее муж тоже избивает 19 летних девушек, и типа его тоже школяром били

Ответить

Карина Мирзаева

Равноду…
1

Вот именно)

Ответить

the.nightmarez

Карина
0

Что именно? Я же прав в том, что у тебя муж мент? Просто ситуация в стране такая, что некоторые менты (может их меньшинство, но не суть) порочат профессию и очерняют всех своих коллег. В результате отношение ко всем ментам паршивое, даже к тем, что честно и самоотверженно несёт службу (если такие есть).

Ответить

Равнодушный кран

the.nig…
1

Многие менты идут на службу, потому что хотят в том числе и что-то изменить. Не все менты мрази, много нормальных людей, которые достойно служат стране и помогают людям.

Но недоумкам это не понять, у недоумков все менты - мрази.

Ответить

Alexey Snooker

Равноду…
2

Туда идут, чтобы иметь больше власти над простыми людьми.

Ответить

the.nightmarez

Равноду…
0

 Многие менты идут на службу, потому что хотят в том числе и что-то изменить.

Хах, ну-ну.

Ответить

Карина Мирзаева

the.nig…
1

Ты тут прав.
Действительно, учитывая те законы, что принимаются сейчас дают возможность практически любого скрутить и везти в отдел. Но нормальные полицейские не ищут себе такие случаи

Ответить

Andre Macareno

Евгений
–4

Чтобы пиздить других, надо в качалку ходить и на бокс, откуда у омежки на это сила воли, превышающая стеснение, будет? Омежки все в программисты ушли

Ответить

Евгений Наумов

Andre
0

Т.е ты имеешь ввиду, что в МВД там не омежа а сверкающий атлант? И т.е дело не в его ущербности, а в какой-то потаенной истине, доступной только ему? )

P.S
Те, кто ходят на единоборства - не пиздят никого на улице. Залы воспитывают в тебе уважение, иначе просто невозможно тренироваться. Исключение - гопники. Но гопники и везде гопники да и то бывают разные. 

Ответить

Субъективный кофе

Евгений
1

Ну хз, много раз замечала, что чаще всего в драки и неприятные истории попадают люди, которые ходят на боевые виды спорта и все время хвастаются своим воспитанием. 

Ответить

Andre Macareno

Евгений
0

Даже боксеры? Я просто восточные специально не упоминал, чтобы не было вот этого «залы воспитывают уважение»

Ответить

Евгений Наумов

Andre
1

Ну у меня на боксе были совершенно адекватные ребята, даже если гопники, а остальные просто там не уживались. Исключение - группы до 14 лет в областях и районах, где есть условная дедовщина. И то, такое было в 2000-2010ых. Сейчас, все зависит от тренеров, и в целом, любая секция бокса-единоборств пропогандирует тотальное уважение. 

Ответить

Dr. Acula

Евгений
0

таки в зале никто и не допустит неправильного поведения, еще и вломить могут, а на улице делай, что хочешь

Ответить

Индийский глобус

Andre
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Andre
0

Что бы ментам пиздить других вообще ничего не надо. Они представляют власть, они могут тебя приковать к батарее, бить и пытать аки Гестапо. Это настолько очевидно, что даже странно что надо это объяснять. Тем более в современной России в менты идут либо совсем тупые отморозки, либо карьеру на взятках делать

Ответить

Андрей Прохоров

Евгений
0

а еслиб мужика отпиздили, то как бы норм?

Ответить

Равнодушный кран

–141

Сначала сами творят херню, а потом жалуются, что по отношению к ним херню сделали

Ответить

Shepard

Равнодушный
66

+15 р

Ответить

Иван Гессе

Shepard
7

oints

Ответить

Равнодушный кран

Shepard
–59

За каждый минус +15 рублей, итого сейчас 37, а это уже 555 рублей

Ответить

Sergey Volkov

Равнодушный
16

stonks

Ответить

Alexey Snooker

Равнодушный
13

Лови еще (за щеку), братишка 🙃

Ответить

Иван Гессе

Равнодушный
1

сделайте меня богатым ура красный тред

Ответить

Равнодушный кран

Иван
–20
Ответить

Никита Бабич

Иван
0

Он имел в виду наверное, что ему за каждый минус +15 руб. Сильнее противостоит - больше получает.

Ответить

Иван Гессе

Никита
0

да я вроде понял
призвал сделать его ещё богаче

Ответить

Равнодушный кран

Иван
–5

Насчет процента договоримся

Ответить

Влажный Абдужаббор

Равнодушный
0

Я не дам тебе разбогатеть 

Ответить

Равнодушный кран

Влажный
–12

Поздно, я уже богат

Ответить

Романтический бинокль

Равнодушный
–67

Все так, сейчас тупые дебилы заминусят, но девушка пошла на открытую провокацию 

Ответить

the.nightmarez

Романтический
64

Почему она получила не по закону, а по голове?

Ответить

Романтический бинокль

the.nightmarez
–63

Это уже другой вопрос

Ответить

the.nightmarez

Романтический
54

Нет, всё тот же.

Ответить

Равнодушный кран

the.nig…
–53

Ты сиди там в Киеве и не пизди вообще, твое мнение даже вшам на башке не интересно

Ответить

Атлант поправил

Равноду…
17

порванка

Ответить

Равнодушный кран

Атлант
–16

Да я любя)

Ответить

Атлант поправил плечи

Романтический
9

соскочил как пидор

Ответить

Скучный супер_стар

Романтический
11

В Вашингтоне вы можете встать перед Белым домом и кричать, что внешняя политика США ни к черту — но президент Трумэн с вами не согласится. В Москве можно ругать американскую политику прямо на Красной площади — и с вами согласится сам Сталин

Ответить

Романтический бинокль

Скучный
–29

Есть статья за оскорбление власти и тебя может отпиздить полиция и всем будет похуй. Что-то не устраивает ? Выходи на улицу и протестуй. Нет? Значит сиди и ной дальше на тж

Ответить

Процессуальный Слава

Романтический
13

Лутин пох - это оскорбление? Да даже если "Путин Долбоёб" написано, мало Путинов что ли в стране? 

Ответить

Романтический

Процесс…
–3

Это уже не мне решать

Ответить

Скучный

Романти…
7

Так и не пизди тут.

Ответить

Ilya Sidyakin

Романти…
0

Ой как удобно

Ответить

Дмитрий

Процесс…
2

мало Путинов что ли в стране?

Жуков, выйдя из кабинета Сталина, говорит:
— Вот, козёл усатый!
Берия поспешил донести. Сталин приказал вернуть Жукова и спрашивает его:
— Кого это вы назвали козлом усатым, товарищ Жуков?
Жуков отвечает:
— Гитлера, товарищ Сталин!
Сталин:
— А вы про кого подумали, товарищ Берия?

Ответить

Чехол от очков

Процесс…
0

Ну вопрос ведь не в том, что кому-то не очевидно, кто имеется ввиду. Тут как раз очевидно, даже если их не мало. Вопрос в том, что только одного из граждан защищают отдельным законом

Ну и в том, что за это кого-то бьют

Ответить

Влажный

Процесс…
–7

@Вахтёр TJ и этого, пожалуйста

Ответить

Татьяна

Влажный
–1

Жесть, а когда у нас тут такое стук-стук, полагала для меня это был единичный случай (во всяком случае хотелось в это верить), а тут прям процветает на тж-шных харчах. Или это сугубо «западно-славянская особенность», и поэтому им прощается всё)))).
Н-да, если это мужчина, то то что выросло, а что нет - полагаю всем понятно)). Офигеть, вот уж точно - на тж такого не ожидала)

Ответить

Влажный

Татьяна
0

Проходите мимо, гражданочка

Ответить

the.nightmarez

Романтический
7

 статья за оскорбление власти и тебя может отпиздить полиция и всем будет похуй

Я так понимаю, это что-то из новой конституции?

Ответить

Романтический

the.nig…
–3

Это из реальной жизни. Ты еще можешь сесть на бутылку за бросок стаканчика

Ответить

the.nightmarez

Романти…
0

Я забыл, что в РФ живут не по законам, а по бандитско-ментовским понятиям.

Ответить

Илья Тимофеев

the.nig…
1

Отморозки везде есть, как и вас, к слову.

Ответить

Ilya Sidyakin

Илья
0

То-то, кого не спрошу - у всех классные добрые и приятные истории про взаимодействие с мвд

Ответить

Романтический

the.nig…
0

Ну да, а ты что хотел. А потом удивляются что кого-то избли за провокации. Так режим хотят поменять, умный ход

Ответить

Процессуальный

Романти…
0

Давай тогда, расскажи нам, как режим надо менять?

Ответить

Романтический

Процесс…
–1

Выходить на улицу с плакатом, где написаны лозунги борьбы, а не провокации

Ответить

Процессуальный

Романти…
2

Выходить на улицу с плакатом, где написаны лозунги борьбы, а не провокации

Тебя также хуярят

PROFIT

Ответить

Индийский глобус

Романти…
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить

Индийский глобус

Процесс…
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить

Скучный супер_стар

Романтический
3

Где здесь оскорбление власти? Ты наркоман, штоле?

Ответить

Романтический

Скучный
–1

"Путин лох". Оскорбление представителя власти

Ответить

Влажный

Романти…
10

@Вахтёр TJ отпиздите его, пожалуйста, за оскорбление власти

Ответить

Никита Бабич

Романти…
5

Сколько раз объясняли нелингвистам. Упоминание фамилии - значит оскорбление личности, упоминание должности или органа - оскорбление власти.
А вообще на ТЖ надеюсь найдётся человек с фамилией Лутин и скажет, что ему Пох и оскорбления он не видит.

Ответить

Романтический

Никита
–1

Ну да, всем похуй что это провокация. И даже если её мертвой найдут через месяц, всем тоже будет похуй. Главное что её избили в полицейском участке.

Ответить

Никита Бабич

Романти…
2

Виктимблеймер.

Ответить

Скучный

Романти…
3

Помогите составить слово

Ответить

fox_rus

Романтический
1

Есть статья за слова бога нет

Ответить

Andre Macareno

Романтический
0

Практика применения этого закона такая, будто его применяющие из детского сада ещё не выпустились, чисто «назвали тебя хуесосом — пожаловался на оскорбление власти», хотя есть вариант круче: делаешь какой-нибудь парк, по камерам отслеживаешь, что комментатор в нем был, а затем говоришь ему что-то вроде: «вот ты назвал меня год назад хуесосом, а по парку, построенному по моему предложению, ходишь, выходит, ты тоже хуесос?»

Ответить

Евгений Клочков

Романтический
0

А в чем провокация? 

Ответить

Романтический бинокль

Евгений
1

В плакате, где завуалировано написано "Путин лох". Вроде не так много тупых на ресурсе, но всем нужно объяснять

Ответить

Евгений Клочков

Романтический
2

И что провокативного в том, чтобы завуалированно написать что он лох?

Ответить

Романтический

Евгений
0

То что тебя могут отпиздить или посадить. В нашей стране

Ответить

Евгений Клочков

Романти…
5

Это не провокация с ее стороны, это беспредел со стороны мусора

Ответить

Ilya Sidyakin

Романти…
3

Да че ты лицемеришь-то? А за чтение конституции у нас не принимают? А за пустые плакаты? А просто пробежавших мимо? А просто стоящих?

Ответить

Скучный

Ilya
0

Чел-челу просто нравится облизывать заранные жёпы, давайте просто поймём его и его извращенсво.

Ответить

jss

Равнодушный
13

Чувак, ты охренел? Человека избили ПОЛИСОСЫ. Она стояла с плакатом, что здесь было страшного и опасного сделано, что девушку надо было пинать толпой «бравых защитников граждан россии»? Да и такое обращение с людьми просто неприемлемо. Когда уже люди перестанут быть аборигенами черт возьми? 

Ответить

Равнодушный кран

jss
–28

А ведь я не сказал, что одобряю действия полицаев, конечно это дичь.
Но когда человек идет на такое, и пишет про своего президента ахинею, то не нужно потом ныть, что с тобой грубо обращаются.

Ответить

Яня

Равнодушный
22

Ох, на ТАКОЕ пошла, нарисовала 8 букв на бумажке! ТАКОЕ СОТВОРИЛА

Ответить

Равнодушный кран

Яня
–19

ОХ ГЕРОИНЯ! НАПИСАЛА ЧТО ПРЕЗИДЕНТ ЛОХ! О ВРЕМЕНА О НРАВЫ

Ответить

Дмитрий

Равноду…
0

Жирный.

Ответить

Spect

Равнодушный
0

Что для тебя нытье?)

Ответить

Равнодушный кран

Spect
–1

В данном случае, она понимала, что могут быть последствия.

Далее она идет на действие, понимая что будет последствие.

Она получается последствие и жалуется на кровавый режим.

Ответить

Spect

Равноду…
2

На вопрос ответь-то) Жалоба на нарушение закона – нытьё?

Ответить

Равнодушный кран

Spect
0

Во-первых, я на вопрос ответил уже. Знала возможные последствия, получила их и теперь строит из себя борцуху за права

Ответить

jss

Равнодушный
0

Почему вдруг про твоего президента нельзя писать плохое? С чего вдруг неприкасаемость здесь взялась? Ключевое право человека - возможность иметь своё мнение и возможность его высказать, особенно мнение о президенте, от действий которого зависят жизни миллионов людей. Он может и должен подвергаться критике. В мире цензуры и страха кого-то оскорбить не будет правды. На все должно быть много мнений, это путь к развитию. И ситуация прекрасно подтверждает слова девушки. При правлении лутина избивают людей за плакаты, Карл. И это поощряется на уровне властей, такая антиутопия, что больно. Как можно нормально относиться к такому раскладу вещей? Остановите планету, я сойду.

Ответить

Равнодушный кран

jss
0

Он может и должен подвергаться критике.

Обзывание "лохом" это критика?

У нее есть фотки, когда она за Голунова впрягалась плакатиками, там прокатило. Пошла дальше и получила положенное.

Ей мозги промыли, такими вот хомяками и прикрываются. Их используют как жертв, для того, чтобы в очередной раз показать кровавость режима.

Да попались ей не очень умные полицейские, которые если бы этого не делали, то ценность ее поступка была ноль. А так получается, ее цель показать свою крутость, а цель людей, которые ей управляют - подставить, чтоб ей сделали больно и потом кричать про режим.

Ответить

Леша Бударин

jss
2

"Пинать толпой" - не выдумывайте. Не надо выдумывать больше,  чем есть. лучше подождать её реальные показания. Я не люблю истории, которые не содержат никакой информации. сразу подозрения всякие нехорошие накатывают. 

Ответить

jss

Леша
0

Да, здесь действительно вышло громко. Но настоящих случаев избиения толпой немало. В Петербурге такое в том году было, когда пацана 17-летнего избили. В ситуации с насилием со стороны полиции все очень плохо и порой доходит до полной жести

Ответить

Процессуальный Слава

Равнодушный
4

Бля, жир с экрана потек

Ответить

Влад Рищук

–29

Интересно, зачем вообще было с таким плакатом выходить. Ну, типа, это не призыв, ничего, просто вот напишу "Лутин Пох", гы

Ответить

Никита Бабич

Влад
27

Интересно, зачем вообще было с таким комментом появляться. Ну, типа, это не призыв, ничего, просто вот напишу " Интересно, зачем вообще было с таким плакатом выходить. Ну, типа, это не призыв, ничего, просто вот напишу "Лутин Пох", гы ", гы

Ответить

Влад Рищук

Никита
1

аргументированно

Ответить

DIVO Media

Влад
3

Да кого волнует с каким ты плакатом. Захотел человек и вышел. Чувства оскорбились? Стаканчиками не швырялся, не орал, не буянил. С таким раскладом ситуация показывает, что можно просто с пустой картонкой выйти и отхватить. Беспредел то в этом. Там народу то и не было в такую погоду

Ответить

Роман Белоус

DIVO
1

https://daily.afisha.ru/news/amp/28757/
Вы находитесь здесь

Ответить

DIVO Media

Роман
0

ахах)) спасибо, не видел такого)
провели профилактическую беседу

Как вредно и опасно стоять с куском картона на улице) сука, мультики для дураков))

Ответить

Влад Рищук

DIVO
0

Да я ведь ни в коем случае не пытался защитить полицейских своим комментом
и я даже не понял, почему минусов отхватил смачно
ведь я правда не понимаю, каких целей добивалась эта девчёнка с этим пикетом
мол, если бы написала - убийца, вор, и т.д., это обращало бы внимание на проблемы, а так - лох, это, блять, зачем?))

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DIVO Media

Влад
1

Да бред конечно с этими пикетами в плане целей. Иначе, каждый вечер мы все дружно стояли бы также, был бы эффект. И ниче неожиданного, что её накрыли.
Но речь скорее о том, что травмировать за такое - ну нахрена, перебор, сами ж говномёт на себя направляют. Попроще к жизни надо относится. Хочет - стоит с плакатом. Могут - ну пускай админ штраф выпишут, че уродовать то человека)

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Скучный супер_стар

Влад
0

А? Что? Свобода слова? Нет, не слышал!

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Влад Рищук

Скучный
0

Вы не понимаете сути моего комментария. Если я вам скажу, что вы лох, это тоже будет свободой слова, но в этом не будет абсолютно никакого смысла.

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Скучный супер_стар

Влад
1

Нет смысла - нет оскобления - нет насилия. Но где-то пошло не так.

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theLastLetters

7

Не зли ватриотов, юзернейм: 

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Антон Пострунин

theLastLetters
2

Фу, ненавижу, когда в таких видоса ответы фильтруют и сортируют. 

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Дмитрий Алексеевич

Антон
0

Так все опросы такие. Можно что угодно намонтировать

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Антон Пострунин

Дмитрий
0

Я видал опросы, где видно, что предыдущий опрошеный уходит, таймлайн соблюдается и все такое. 

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Национальный будильник

theLastLetters
1

Пздц. А 12 мая все проголосуют за поправки. Потом ещё удивляемся почему 78% поддержки.

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Влажный Абдужаббор

Национальный
3

Подожди, сейчас корона выкосит электорат 

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Иван Земцов

5

Выписали за нарушение режима в стране

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Ручной пулемет

5

Фоссийская Редерация

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Скучный супер_стар

3

Моя милиция меня...

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Национальный будильник

Скучный
7

Хуярит?

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Дмитрий Ермакович

1

Жен своих и дочерей эти мерзкие животные так же хуярят?

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Национальный будильник

Дмитрий
9

В подавляющем большинстве да 

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Дмитрий Ермакович

Национальный
0

Печально тогда.

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Национальный будильник

Дмитрий
1

Поэтому такие люди и против закона о домашнем насилии. В принципе не только менты домашних хуярят. 

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Озорной Лис

Дмитрий
1

Скорее всего. 
Туда идут работать люди из малообеспеченных семей, выросшие гопниками с склонностью к насилию. Это их социальный лифт. Поэтому на этой работе они готовы "наказывать" "непокорных", 
получая реализацию своей внутренней агрессии. 

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Карина Мирзаева

Дмитрий
0

Вообще-то нет,
Но это я не про всех опять же

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Индийский глобус

Карина
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Карина Мирзаева

Adam