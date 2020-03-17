Прямой эфир
По словам девушки, её избили в отделе полиции «Китай-город».
19-летняя московская активистка Вера Олейникова рассказала о травме головы и переломе после задержания на Лубянке с плакатом «Лутин Пох». Об этом сообщается в Telegram-канале «цвеТЫ для володи», который она ведёт.
По словам девушки, у неё диагностировали черепно‑мозговую травму и перелом стенки лобной пазухи. Это подтверждается выпиской из больницы, которую опубликовала активистка.
Олейникову задержали 14 марта у здания ФСБ на Лубянке — там проходили протестные акции. Девушка рассказала, что её доставили в отдел полиции «Китай-город», где и избили.
После того, как её отпустили из отдела полиции, она обратилась в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, куда её и госпитализировали. На следующий день её выписали «за нарушение режима».
Кто-то будет ещё говорить, что они просто исполняют приказы? Это конечные мрази в подавляющем своем большинстве.
Просто отмечу, что она это прекрасно понимает, но все равно делает это, а потом жалуется
Это ее гражданское право.
хуянское хуяво
хуянское хуяво
Это тоже что-то из новой конституции.
Да ты пойди свою почитай, малеха) Шож тебе так неймется глумится над ситуациями в другой стране
Она хотя бы не боится показать мнение большинства.
Равнодушный кран
мнение большинства.
меньшинства конечно же
Меньшинство тебе сейчас за щёку напихает.
Таки не напихает и даже не пикнет, комменты и мемы на ТЖ будут ооочень свирепыми, это да.
Не отвечайте этому черту, это бесполезно
Вниманьки просто захотелось и фоточек кровавого режима, уууу! Ну она всё это и получила.
А чо минусите то?) Мне рейтинга не жалко, но может это просто начало её карьерного роста
Евреи прекрасно понимали что делали, когда рождались в Германии времён Третьего Рейха
Равнодушный кран
Очень плохой контрпример, буквально пердежь в воздух
у нее яйца больше чем у тебя
Равнодушный кран
По моим комментариям как бы понятно, что я не на ее стороне.
Видимо, ее яйца больше чем у тебя, а не у меня
@Denis Shiryaev у чувака аккаунт создан 17 января, написал он 2000 комментариев,
2000/63=~31/день.
Забань этого бота нахуй. Какого хуя на tj происходит?
Отпиздить 19-ти летнюю девочку.
Блять ) представляю лицо этого ебаната. Уверен, что пизды школяром 24/7 по углам получал.
@Карина Мирзаева , не твой муж случайно?
Не мой, конечно.
И, вот, ну серьёзно не могу понять, неужели надо было применять силу в отношении 19-летней девушки, неужели она была так опасна в отделе полиции. Мне как-то сложно в это поверить.
Надеюсь, будет более полная информация.
А девушка молодец, что вышла в любом случае
Даже если она была неадекватна и бросалась на всех, чтобы остановить девушку, ей не нужно проламывать голову.
Ну вот я о том же.
Просто это сверхстранно. Просто я не знаю в принципе, зачем такое делать, их там несколько всегда в отделе, они в случае если человек себя ведёт неадекватно одевают наручники, прикрепляют даже к себе, если в камерах все занято.
Ну то есть это безумный бред бить в отделении. Там и камеры есть кстати.
А ещё раз она девушка, то в туалет (единственное место где нет камеры) её строго ведёт девушка полицейский. И что эта девушка полицейский избила??
Думаешь это вброс с стороны девушки?
У девочки гематомы на руках и точечная травма головы. Вы вроде боксом занимались, у вас получится с одного удара пробить лоб? Без кастета.
Неприятно впрягаться за служивых, но если били до проломления черепа, там все лицо должно быть в мясо.
Единственный вариант имхо, это если потеряла сознание и упала на кафель, унитаз, низкую тумбочку.
Не единственный. Ей вполне могли помочь упасть. Слабо верится в такие случайные падения в полицейском участке.
Видимо, было что-то вроде потасовки, она отбивалась, её грубо сдерживали (отсюда синяки на руках), а потом толкнули. В любом случае ситуация так себе, и в любом случае, что там на самом деле произошло, мы не узнаем (ну, если записей с камер нет)
А коленом возможно так проломить? Видел на тж вчера видео, где заламывали какого-то почтенного старичка и оператору видео конкретно так дали в лицо и в камеру с колена... У них ведь есть наколенники какие-то, наверное, ими возможно нанести травму...
Из разряда муай-тай. Травмы обширнее были бы. Да и с колена сразу не прикладывают. Ребро-опорная-коленом в голову (в нос) - там бы заключение врачей было на десять страниц.
Больше похоже или на то, что специально головой стукнулась или потеряла сознание и не сопротивляясь упала на твердую поверхность.
Но это с логической точки зрения. Полицаи могут удивить.
Нет, есть вероятность, что её толкнули, это тоже капец, но видимо не хотели её избивать. Я так думаю.
Вряд ли вброс, девушка то вроде нормальная.
Что ты хотел этим сказать?
Это местный мем
Понял, спасибо )
Ее муж просто сотрудник мвдшник, а этот даун пошутил мол типа ее муж тоже избивает 19 летних девушек, и типа его тоже школяром били
Вот именно)
Что именно? Я же прав в том, что у тебя муж мент? Просто ситуация в стране такая, что некоторые менты (может их меньшинство, но не суть) порочат профессию и очерняют всех своих коллег. В результате отношение ко всем ментам паршивое, даже к тем, что честно и самоотверженно несёт службу (если такие есть).
Многие менты идут на службу, потому что хотят в том числе и что-то изменить. Не все менты мрази, много нормальных людей, которые достойно служат стране и помогают людям.
Но недоумкам это не понять, у недоумков все менты - мрази.
Многие менты идут на службу, потому что хотят в том числе и что-то изменить.
Хах, ну-ну.
Ты тут прав.
Действительно, учитывая те законы, что принимаются сейчас дают возможность практически любого скрутить и везти в отдел. Но нормальные полицейские не ищут себе такие случаи
Чтобы пиздить других, надо в качалку ходить и на бокс, откуда у омежки на это сила воли, превышающая стеснение, будет? Омежки все в программисты ушли
Т.е ты имеешь ввиду, что в МВД там не омежа а сверкающий атлант? И т.е дело не в его ущербности, а в какой-то потаенной истине, доступной только ему? )
P.S
Те, кто ходят на единоборства - не пиздят никого на улице. Залы воспитывают в тебе уважение, иначе просто невозможно тренироваться. Исключение - гопники. Но гопники и везде гопники да и то бывают разные.
Субъективный кофе
Ну хз, много раз замечала, что чаще всего в драки и неприятные истории попадают люди, которые ходят на боевые виды спорта и все время хвастаются своим воспитанием.
Даже боксеры? Я просто восточные специально не упоминал, чтобы не было вот этого «залы воспитывают уважение»
Ну у меня на боксе были совершенно адекватные ребята, даже если гопники, а остальные просто там не уживались. Исключение - группы до 14 лет в областях и районах, где есть условная дедовщина. И то, такое было в 2000-2010ых. Сейчас, все зависит от тренеров, и в целом, любая секция бокса-единоборств пропогандирует тотальное уважение.
Что бы ментам пиздить других вообще ничего не надо. Они представляют власть, они могут тебя приковать к батарее, бить и пытать аки Гестапо. Это настолько очевидно, что даже странно что надо это объяснять. Тем более в современной России в менты идут либо совсем тупые отморозки, либо карьеру на взятках делать
+15 р
Равнодушный кран
За каждый минус +15 рублей, итого сейчас 37, а это уже 555 рублей
сделайте меня богатым ура красный тред
Он имел в виду наверное, что ему за каждый минус +15 руб. Сильнее противостоит - больше получает.
да я вроде понял
призвал сделать его ещё богаче
Влажный Абдужаббор
Я не дам тебе разбогатеть
Романтический бинокль
Все так, сейчас тупые дебилы заминусят, но девушка пошла на открытую провокацию
Почему она получила не по закону, а по голове?
Романтический бинокль
Это уже другой вопрос
Нет, всё тот же.
Ты сиди там в Киеве и не пизди вообще, твое мнение даже вшам на башке не интересно
В Вашингтоне вы можете встать перед Белым домом и кричать, что внешняя политика США ни к черту — но президент Трумэн с вами не согласится. В Москве можно ругать американскую политику прямо на Красной площади — и с вами согласится сам Сталин
Романтический бинокль
Есть статья за оскорбление власти и тебя может отпиздить полиция и всем будет похуй. Что-то не устраивает ? Выходи на улицу и протестуй. Нет? Значит сиди и ной дальше на тж
Процессуальный Слава
Лутин пох - это оскорбление? Да даже если "Путин Долбоёб" написано, мало Путинов что ли в стране?
Это уже не мне решать
мало Путинов что ли в стране?
Жуков, выйдя из кабинета Сталина, говорит:
— Вот, козёл усатый!
Берия поспешил донести. Сталин приказал вернуть Жукова и спрашивает его:
— Кого это вы назвали козлом усатым, товарищ Жуков?
Жуков отвечает:
— Гитлера, товарищ Сталин!
Сталин:
— А вы про кого подумали, товарищ Берия?
Ну вопрос ведь не в том, что кому-то не очевидно, кто имеется ввиду. Тут как раз очевидно, даже если их не мало. Вопрос в том, что только одного из граждан защищают отдельным законом
Ну и в том, что за это кого-то бьют
Влажный
@Вахтёр TJ и этого, пожалуйста
Жесть, а когда у нас тут такое стук-стук, полагала для меня это был единичный случай (во всяком случае хотелось в это верить), а тут прям процветает на тж-шных харчах. Или это сугубо «западно-славянская особенность», и поэтому им прощается всё)))).
Н-да, если это мужчина, то то что выросло, а что нет - полагаю всем понятно)). Офигеть, вот уж точно - на тж такого не ожидала)
статья за оскорбление власти и тебя может отпиздить полиция и всем будет похуй
Я так понимаю, это что-то из новой конституции?
Это из реальной жизни. Ты еще можешь сесть на бутылку за бросок стаканчика
Я забыл, что в РФ живут не по законам, а по бандитско-ментовским понятиям.
Отморозки везде есть, как и вас, к слову.
То-то, кого не спрошу - у всех классные добрые и приятные истории про взаимодействие с мвд
Ну да, а ты что хотел. А потом удивляются что кого-то избли за провокации. Так режим хотят поменять, умный ход
Давай тогда, расскажи нам, как режим надо менять?
Выходить на улицу с плакатом, где написаны лозунги борьбы, а не провокации
Выходить на улицу с плакатом, где написаны лозунги борьбы, а не провокации
Тебя также хуярят
PROFIT
Где здесь оскорбление власти? Ты наркоман, штоле?
Романтический
"Путин лох". Оскорбление представителя власти
Сколько раз объясняли нелингвистам. Упоминание фамилии - значит оскорбление личности, упоминание должности или органа - оскорбление власти.
А вообще на ТЖ надеюсь найдётся человек с фамилией Лутин и скажет, что ему Пох и оскорбления он не видит.
Романтический
Ну да, всем похуй что это провокация. И даже если её мертвой найдут через месяц, всем тоже будет похуй. Главное что её избили в полицейском участке.
Практика применения этого закона такая, будто его применяющие из детского сада ещё не выпустились, чисто «назвали тебя хуесосом — пожаловался на оскорбление власти», хотя есть вариант круче: делаешь какой-нибудь парк, по камерам отслеживаешь, что комментатор в нем был, а затем говоришь ему что-то вроде: «вот ты назвал меня год назад хуесосом, а по парку, построенному по моему предложению, ходишь, выходит, ты тоже хуесос?»
А в чем провокация?
Романтический бинокль
В плакате, где завуалировано написано "Путин лох". Вроде не так много тупых на ресурсе, но всем нужно объяснять
И что провокативного в том, чтобы завуалированно написать что он лох?
Романтический
То что тебя могут отпиздить или посадить. В нашей стране
Да че ты лицемеришь-то? А за чтение конституции у нас не принимают? А за пустые плакаты? А просто пробежавших мимо? А просто стоящих?
Скучный
Чел-челу просто нравится облизывать заранные жёпы, давайте просто поймём его и его извращенсво.
Чувак, ты охренел? Человека избили ПОЛИСОСЫ. Она стояла с плакатом, что здесь было страшного и опасного сделано, что девушку надо было пинать толпой «бравых защитников граждан россии»? Да и такое обращение с людьми просто неприемлемо. Когда уже люди перестанут быть аборигенами черт возьми?
А ведь я не сказал, что одобряю действия полицаев, конечно это дичь.
Но когда человек идет на такое, и пишет про своего президента ахинею, то не нужно потом ныть, что с тобой грубо обращаются.
Ох, на ТАКОЕ пошла, нарисовала 8 букв на бумажке! ТАКОЕ СОТВОРИЛА
Что для тебя нытье?)
В данном случае, она понимала, что могут быть последствия.
Далее она идет на действие, понимая что будет последствие.
Она получается последствие и жалуется на кровавый режим.
Почему вдруг про твоего президента нельзя писать плохое? С чего вдруг неприкасаемость здесь взялась? Ключевое право человека - возможность иметь своё мнение и возможность его высказать, особенно мнение о президенте, от действий которого зависят жизни миллионов людей. Он может и должен подвергаться критике. В мире цензуры и страха кого-то оскорбить не будет правды. На все должно быть много мнений, это путь к развитию. И ситуация прекрасно подтверждает слова девушки. При правлении лутина избивают людей за плакаты, Карл. И это поощряется на уровне властей, такая антиутопия, что больно. Как можно нормально относиться к такому раскладу вещей? Остановите планету, я сойду.
Он может и должен подвергаться критике.
Обзывание "лохом" это критика?
У нее есть фотки, когда она за Голунова впрягалась плакатиками, там прокатило. Пошла дальше и получила положенное.
Ей мозги промыли, такими вот хомяками и прикрываются. Их используют как жертв, для того, чтобы в очередной раз показать кровавость режима.
Да попались ей не очень умные полицейские, которые если бы этого не делали, то ценность ее поступка была ноль. А так получается, ее цель показать свою крутость, а цель людей, которые ей управляют - подставить, чтоб ей сделали больно и потом кричать про режим.
"Пинать толпой" - не выдумывайте. Не надо выдумывать больше, чем есть. лучше подождать её реальные показания. Я не люблю истории, которые не содержат никакой информации. сразу подозрения всякие нехорошие накатывают.
Интересно, зачем вообще было с таким плакатом выходить. Ну, типа, это не призыв, ничего, просто вот напишу "Лутин Пох", гы
Интересно, зачем вообще было с таким комментом появляться. Ну, типа, это не призыв, ничего, просто вот напишу " Интересно, зачем вообще было с таким плакатом выходить. Ну, типа, это не призыв, ничего, просто вот напишу "Лутин Пох", гы ", гы
Да кого волнует с каким ты плакатом. Захотел человек и вышел. Чувства оскорбились? Стаканчиками не швырялся, не орал, не буянил. С таким раскладом ситуация показывает, что можно просто с пустой картонкой выйти и отхватить. Беспредел то в этом. Там народу то и не было в такую погоду
https://daily.afisha.ru/news/amp/28757/
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ахах)) спасибо, не видел такого)
провели профилактическую беседу
Как вредно и опасно стоять с куском картона на улице) сука, мультики для дураков))
Да я ведь ни в коем случае не пытался защитить полицейских своим комментом
и я даже не понял, почему минусов отхватил смачно
ведь я правда не понимаю, каких целей добивалась эта девчёнка с этим пикетом
мол, если бы написала - убийца, вор, и т.д., это обращало бы внимание на проблемы, а так - лох, это, блять, зачем?))
Да бред конечно с этими пикетами в плане целей. Иначе, каждый вечер мы все дружно стояли бы также, был бы эффект. И ниче неожиданного, что её накрыли.
Но речь скорее о том, что травмировать за такое - ну нахрена, перебор, сами ж говномёт на себя направляют. Попроще к жизни надо относится. Хочет - стоит с плакатом. Могут - ну пускай админ штраф выпишут, че уродовать то человека)
А? Что? Свобода слова? Нет, не слышал!
Вы не понимаете сути моего комментария. Если я вам скажу, что вы лох, это тоже будет свободой слова, но в этом не будет абсолютно никакого смысла.
Нет смысла - нет оскобления - нет насилия. Но где-то пошло не так.
Не зли ватриотов, юзернейм:
Фу, ненавижу, когда в таких видоса ответы фильтруют и сортируют.
Так все опросы такие. Можно что угодно намонтировать
Я видал опросы, где видно, что предыдущий опрошеный уходит, таймлайн соблюдается и все такое.
Национальный будильник
Пздц. А 12 мая все проголосуют за поправки. Потом ещё удивляемся почему 78% поддержки.
Жен своих и дочерей эти мерзкие животные так же хуярят?
В подавляющем большинстве да
Печально тогда.
Поэтому такие люди и против закона о домашнем насилии. В принципе не только менты домашних хуярят.
Скорее всего.
Туда идут работать люди из малообеспеченных семей, выросшие гопниками с склонностью к насилию. Это их социальный лифт. Поэтому на этой работе они готовы "наказывать" "непокорных",
получая реализацию своей внутренней агрессии.
Вообще-то нет,
Но это я не про всех опять же