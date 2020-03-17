Это касается в том числе РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ.

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Чемпионаты по футболку, хоккею и баскетболу на территории России отменили до 10 апреля из-за пандемии Covid-19, сообщается на сайтах Российского футбольного и баскетбольного союзов. На сайте хоккейного союза подтверждения на момент написания заметки нет, но источники РИА и ТАСС утверждают, что отменены и хоккейные матчи. Ограничения касаются в том числе РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ.

По информации журналиста Василий Конова, решение о паузе в спортивных турнирах совместно приняли руководители лиг, его не обсуждали на уровне руководства клубов.

16 марта Минспорта отменило международные соревнования на территории России. В тот же день в Москве запретили проведение мероприятий с участием более 50 человек. Запрет на проведение массовых мероприятий действует и в других регионах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Ростовской, Калининградской областях.