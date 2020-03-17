Заражённых в России стало 114, Минкульт закрыл федеральные музеи и театры. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Последние новости о коронавирусе за 17 марта.
Последние новости о последствиях пандемии коронавируса Covid-19.
Правительство отчиталось о количестве заражённых в России. По данным властей на 17 марта, в стране зарегистрировано всего 114 случаев заражения. Из них 104 случая — у приехавших из других стран. Ещё 10 заразились в результате контактов с ними. Пять человек выздоровели.
Минкульт приказал закрыть все федеральные музеи, театры и цирки из-за распространения Covid-19. Также ведомство рекомендовало региональным отделениям приостановить работу всех подведомственных им заведений;
МИД приостановило выдачу виз иностранцам и лицам без гражданства. Их начнут выдавать снова после 1 мая;
Футбольный и баскетбольный союзы России объявили об отмене всех соревнований до 10 апреля. По данным СМИ, аналогичное решение приняли представители хоккейного союза;
Из-за вспышки коронавируса УЕФА перенесла чемпионат Европы по футболу с 2020 на 2021 год. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года;
РПЦ ввела новые санитарные правила при богослужениях. Священники начнут использовать во время служб одноразовую посуду и бумажные салфетки. Кроме этого Московский патриархат рекомендует верующим не целовать чашу, а священникам — не давать для целования крест;
«ВКонтакте» запустил тематическую ленту с информацией о коронавирусе. В ней будут отображаться новости от проверенных источников: медиапроектов, сообществ, ответственных ведомств и НКО;
«Роскосмос» перенёс празднование Дня космонавтики из-за вспышки коронавируса. Новая дата пока ещё не определена;
Российские власти и Центробанк подготовили пакет мер по поддержке граждан и представителей бизнеса на время эпидемии коронавируса. Правительство намерено ограничить штрафы для исполнителей госзаказов, отсрочить взыскание налогов с турфирм и авиакомпаний, а также расширить программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Россиянам, которые отправились на карантин, будут оплачивать пребывание на больничном;
Из-за вспышки коронавируса РЖД заявила о готовности вернуть пассажирам деньги за «невозвратные» билеты до 10 апреля;
Финляндия приостановила железнодорожное сообщение с Россией до 13 апреля;
Александр Лукашенко посоветовал методы борьбы с Covid-19. Он порекомендовал гражданам работать на тракторе и пить водку (не на рабочем месте);
Гвианский космический центр приостановил проведение всех запусков. Сотрудников перевели на удалённый режим работы;
Съёмки сиквела «Аватара» приостановили из-за вспышки Covid-19. Продюсер Джон Ландау заявил, что съёмочная группа «приедет туда немного позже, чем было запланировано». Причин Ландау не назвал;
Власти Ирана освободили из тюрем 85 тысяч заключённых из-за коронавируса. Правительство аргументировало это решение стремлением снизить распространение заболевания в переполненных местах лишения свободы;
Тома Хэнкса выписали из австралийской больницы вместе с супругой. С прошлой недели они лечились от коронавируса;
Amazon наймёт 100 тысяч сотрудников, чтобы справиться с ростом числа заказов во время пандемии Covid-19. Кроме этого, фирма потратит 350 миллионов долларов, чтобы повысить им оплату на 2 доллара в час в США и Великобритании, а также на 2 евро в Европе.
Украинские власти закрыли чернобыльскую зону отчуждения на карантин. Запрет начнёт действовать с 18 марта;
Французские власти усилили запрет на перемещение в стране. Согласно требованиям, местные жители могут выходить из дома только по жизненно важным делам. Запрет продлится 15 дней и может быть продлён. Кроме этого, президент Эммануэль Макрон заявил об освобождении малого бизнеса от оплаты коммунальных платежей;
Facebook выплатит по тысяче долларов всем сотрудникам компании в рамках помощи по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет The Information со ссылкой на внутренний отчёт фирмы. Дата распределения бонусов не уточняется. В Facebook работает около 45 тысяч сотрудников;
Disney отложил премьеру «Чёрной вдовы» из-за Covid-19. Фильм должен был выйти в российский прокат 30 апреля. Новая дата релиза пока не определена.
И ежедневная инструкция. Каждый день с новой песней
ouxen
Руководящий Влад
РПЦ ввела новые санитарные правила при богослужениях. Священники начнут использовать во время служб одноразовую посуду и бумажные салфетки.
Ахуеть как поможет! А что вовсе богослужение остановить нельзя было?
Или православных боженька спасёт от вируса?
Роман НовиковРуководящий
Этих трупоедов ничего не спасёт
Олд НеолдовРоман
Ты крещёный? Сгоришь в аду два раза!
Hlg T
Анастасия Лихошерст
Может стоит уже оборудовать общественный места санитайзерами и ограничить покупку антисептиков и масок на одно рыло? Что бы все могли их купить? Ну и, конечно же, начать тестировать людей не только приехавших из заграницы и тех кто с ними контактировал???🤷🏻♀️ потому что с таких пофигизмом со стороны властей у нас есть все шансы стать второй Италией.
George WeillerАнастасия
У меня в аптеке ограничили по 10шт на рыло
Анастасия ЛихошерстGeorge
У себя в аптеках такого не наблюдала, так де как масок и антисептиков, ибо их скупают коробками
Morgana
У песни повтор, как мыть руки?!?!
Голодный магнит
будут оплачивать пребывание на больничном
пособие по безработице выгодней брать
Dmitry ShiryaevГолодный
Лол?
Голодный магнит
В моём не розовом мире, если стаж не составляет 5 лет, то больничный оплачивается как 60% оклада