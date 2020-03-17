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Arthur Khamzin
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Заражённых в России стало 114, Минкульт закрыл федеральные музеи и театры. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Последние новости о коронавирусе за 17 марта.

Последние новости о последствиях пандемии коронавируса Covid-19.

Правительство отчиталось о количестве заражённых в России. По данным властей на 17 марта, в стране зарегистрировано всего 114 случаев заражения. Из них 104 случая — у приехавших из других стран. Ещё 10 заразились в результате контактов с ними. Пять человек выздоровели.

  • Минкульт приказал закрыть все федеральные музеи, театры и цирки из-за распространения Covid-19. Также ведомство рекомендовало региональным отделениям приостановить работу всех подведомственных им заведений;
  • МИД приостановило выдачу виз иностранцам и лицам без гражданства. Их начнут выдавать снова после 1 мая;
  • В ряде регионов ввели режим повышенной готовности. Среди них — Омская, Рязанская, Архангельская, Тюменская, Ивановская области, Красноярский край и другие регионы;
  • Футбольный и баскетбольный союзы России объявили об отмене всех соревнований до 10 апреля. По данным СМИ, аналогичное решение приняли представители хоккейного союза;
  • Из-за вспышки коронавируса УЕФА перенесла чемпионат Европы по футболу с 2020 на 2021 год. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года;
  • РПЦ ввела новые санитарные правила при богослужениях. Священники начнут использовать во время служб одноразовую посуду и бумажные салфетки. Кроме этого Московский патриархат рекомендует верующим не целовать чашу, а священникам — не давать для целования крест;
  • «ВКонтакте» запустил тематическую ленту с информацией о коронавирусе. В ней будут отображаться новости от проверенных источников: медиапроектов, сообществ, ответственных ведомств и НКО;
  • «Роскосмос» перенёс празднование Дня космонавтики из-за вспышки коронавируса. Новая дата пока ещё не определена;
  • Российские власти и Центробанк подготовили пакет мер по поддержке граждан и представителей бизнеса на время эпидемии коронавируса. Правительство намерено ограничить штрафы для исполнителей госзаказов, отсрочить взыскание налогов с турфирм и авиакомпаний, а также расширить программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Россиянам, которые отправились на карантин, будут оплачивать пребывание на больничном;
  • Из-за вспышки коронавируса РЖД заявила о готовности вернуть пассажирам деньги за «невозвратные» билеты до 10 апреля;
  • Финляндия приостановила железнодорожное сообщение с Россией до 13 апреля;
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  • Александр Лукашенко посоветовал методы борьбы с Covid-19. Он порекомендовал гражданам работать на тракторе и пить водку (не на рабочем месте);
  • Гвианский космический центр приостановил проведение всех запусков. Сотрудников перевели на удалённый режим работы;
  • Съёмки сиквела «Аватара» приостановили из-за вспышки Covid-19. Продюсер Джон Ландау заявил, что съёмочная группа «приедет туда немного позже, чем было запланировано». Причин Ландау не назвал;
  • Власти Ирана освободили из тюрем 85 тысяч заключённых из-за коронавируса. Правительство аргументировало это решение стремлением снизить распространение заболевания в переполненных местах лишения свободы;
  • Тома Хэнкса выписали из австралийской больницы вместе с супругой. С прошлой недели они лечились от коронавируса;
  • Amazon наймёт 100 тысяч сотрудников, чтобы справиться с ростом числа заказов во время пандемии Covid-19. Кроме этого, фирма потратит 350 миллионов долларов, чтобы повысить им оплату на 2 доллара в час в США и Великобритании, а также на 2 евро в Европе.
  • Украинские власти закрыли чернобыльскую зону отчуждения на карантин. Запрет начнёт действовать с 18 марта;
  • Французские власти усилили запрет на перемещение в стране. Согласно требованиям, местные жители могут выходить из дома только по жизненно важным делам. Запрет продлится 15 дней и может быть продлён. Кроме этого, президент Эммануэль Макрон заявил об освобождении малого бизнеса от оплаты коммунальных платежей;
  • Facebook выплатит по тысяче долларов всем сотрудникам компании в рамках помощи по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет The Information со ссылкой на внутренний отчёт фирмы. Дата распределения бонусов не уточняется. В Facebook работает около 45 тысяч сотрудников;
  • Disney отложил премьеру «Чёрной вдовы» из-за Covid-19. Фильм должен был выйти в российский прокат 30 апреля. Новая дата релиза пока не определена.

И ежедневная инструкция. Каждый день с новой песней

#covid19 #дайджест

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12 комментариев
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ouxen

4
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Руководящий Влад

3

РПЦ ввела новые санитарные правила при богослужениях. Священники начнут использовать во время служб одноразовую посуду и бумажные салфетки.

Ахуеть как поможет! А что вовсе богослужение остановить нельзя было?
Или православных боженька спасёт от вируса? 

Ответить

Роман Новиков

Руководящий
1

Этих трупоедов ничего не спасёт

Ответить

Олд Неолдов

Роман
–1

Ты крещёный? Сгоришь в аду два раза!

Ответить

Hlg T

3
Ответить

Анастасия Лихошерст

1

Может стоит уже оборудовать общественный места санитайзерами и ограничить покупку антисептиков и масок на одно рыло? Что бы все могли их купить? Ну и, конечно же, начать тестировать людей не только приехавших из заграницы и тех кто с ними контактировал???🤷🏻‍♀️ потому что с таких пофигизмом со стороны властей у нас есть все шансы стать второй Италией.

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George Weiller

Анастасия
0

У меня в аптеке ограничили по 10шт на рыло

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Анастасия Лихошерст

George
0

У себя в аптеках такого не наблюдала, так де как масок и антисептиков, ибо их скупают коробками

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Morgana

1

У песни повтор, как мыть руки?!?!

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Голодный магнит

0

будут оплачивать пребывание на больничном

пособие по безработице выгодней брать 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Голодный
0

Лол? 

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Голодный магнит

Dmitry
0

В моём не розовом мире,  если стаж не составляет 5 лет, то больничный оплачивается как 60% оклада 

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