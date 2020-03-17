Правительство отчиталось о количестве заражённых в России. По данным властей на 17 марта, в стране зарегистрировано всего 114 случаев заражения. Из них 104 случая — у приехавших из других стран. Ещё 10 заразились в результате контактов с ними. Пять человек выздоровели.