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Это позволит кабмину замораживать цены на медицинские товары на период до 90 дней.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на лекарства в условиях эпидемии или в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.
Законопроект предполагает, что кабинет министров сможет устанавливать предельную стоимость лекарств в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, власти смогут контролировать цены на медикаменты, если их стоимость выросла более чем на 30% за 30 дней. Максимально допустимый срок контроля цен — 90 календарных дней.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости принятия закона в ближайшее время из-за риска распространения коронавируса Covid-19. Он отметил, что по всей стране наблюдается дефицит антисептических гелей и медицинских масок. Стоимость последних, по его словам, в некоторых субъектах выросла в 3-4 раза с начала года.
По данным на 17 марта, в России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом Covid-19. 30 случаев было зарегистрировано 16 марта — это рекордное число за сутки.
Ясно. То есть в чрезвычайных ситуациях лекарств у вас не будет.
в воскресенье Ростов-на-Дону, центр города, дешёвая аптека. Передо мною (я спрей для носа пришёл брать) тип закончил свой список и спрашивает "маски есть" - нет - "вообще никаких"??? -вообще никаких. Куда они все делись интересно. Спекулянты скупили?
Не спекулянты, а рискующие своими деньгами предприниматели, решившие вложиться в товар ажиотажного спроса. Государству следует не регулировать цены, а иметь или быстро формировать запас такой же продукции и реализовывать ее по государственным ценам, сбивая рыночную. Если уж так хочется порегулировать.
Ага, то есть с низкими ценами дефицит исчезнет. Ну ок.
Лучше понизить цену на водку тогда – тоже антисептик.
Не антисептик. У антисептика содержание алкоголя должно быть не ниже 60%
Спирта*
</режим_зануды>
К сожалению, водка – не антисептик, а чистый спирт – опасен для кожи
Ультрафиолет класса А
Изопропиловый спирт
Кстати морфин 6% тоже убивает всё подряд. Только в 2%-м морфине выживают некоторые бактерии. Они им питаются)
Мало того, что не дадут, так такие концентрации в медицине не встречаются. Раствор 5% как раз предел. Рецепт ужасен, надо успеть обналичить его пока ты в списке в госаптеке, и после смерти своей сдать остаток обратно в аптеку...
По данным на 17 марта, в России зарегистрировано 93
за сегодня уже минимум 4 новых