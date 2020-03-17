Это позволит кабмину замораживать цены на медицинские товары на период до 90 дней.

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на лекарства в условиях эпидемии или в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Законопроект предполагает, что кабинет министров сможет устанавливать предельную стоимость лекарств в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, власти смогут контролировать цены на медикаменты, если их стоимость выросла более чем на 30% за 30 дней. Максимально допустимый срок контроля цен — 90 календарных дней.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости принятия закона в ближайшее время из-за риска распространения коронавируса Covid-19. Он отметил, что по всей стране наблюдается дефицит антисептических гелей и медицинских масок. Стоимость последних, по его словам, в некоторых субъектах выросла в 3-4 раза с начала года.