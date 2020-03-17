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Arthur Khamzin
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на лекарства в чрезвычайных ситуациях Материал редакции

Это позволит кабмину замораживать цены на медицинские товары на период до 90 дней.

28 комментариев
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании цен на лекарства в условиях эпидемии или в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Законопроект предполагает, что кабинет министров сможет устанавливать предельную стоимость лекарств в условиях чрезвычайных ситуаций. Кроме этого, власти смогут контролировать цены на медикаменты, если их стоимость выросла более чем на 30% за 30 дней. Максимально допустимый срок контроля цен — 90 календарных дней.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости принятия закона в ближайшее время из-за риска распространения коронавируса Covid-19. Он отметил, что по всей стране наблюдается дефицит антисептических гелей и медицинских масок. Стоимость последних, по его словам, в некоторых субъектах выросла в 3-4 раза с начала года.

По данным на 17 марта, в России зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом Covid-19. 30 случаев было зарегистрировано 16 марта — это рекордное число за сутки.

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#новости #законы

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28 комментариев
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Василий Лебедев

10

Ясно. То есть в чрезвычайных ситуациях лекарств у вас не будет.

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Yuri Miller

Василий
2

в воскресенье Ростов-на-Дону, центр города, дешёвая аптека. Передо мною (я спрей для носа пришёл брать) тип закончил свой список и спрашивает "маски есть" - нет - "вообще никаких"??? -вообще никаких. Куда они все делись интересно. Спекулянты скупили?

Ответить

Василий Лебедев

Yuri
2

Не спекулянты, а рискующие своими деньгами предприниматели, решившие вложиться в товар ажиотажного спроса. Государству следует не регулировать цены, а иметь или быстро формировать запас такой же продукции и реализовывать ее по государственным ценам, сбивая рыночную. Если уж так хочется порегулировать.

Ответить

Антон Пострунин

Yuri
1

И без спекулянтов скупают. 

Ответить

Yura Nabokov

Yuri
1

маски НЕ НУЖНЫ ЗДОРОВЫМ. Только больным. Здоровым минимум респиратор

Ответить

Смертный бокал

7

Здравствуй, чёрный рынок лекарств.

Ответить

Игнат Синицын

2

Ой так неожиданно и прияяяятно) 
О нас заботятся) 

Ответить

Антон Пострунин

1

Ага, то есть с низкими ценами дефицит исчезнет. Ну ок. 

Ответить

Антон Пострунин

Антон
0

Лучше понизить цену на водку тогда – тоже антисептик. 

Ответить

Дмитрий Письменный

Антон
2

Не антисептик. У антисептика содержание алкоголя должно быть не ниже 60%

Ответить

Viktor Vasilyev

Дмитрий
0

Спирта*

</режим_зануды>

Ответить

Сергей Цивилёв

Viktor
0

<режим зануды>
Открыть тег забыл
</режим зануды>

Ответить

Антон Пострунин

Дмитрий
0

Лучше 40°, чем пустые полки. 

Ответить

Михаил Подивилов

Антон
0

К сожалению, водка – не антисептик, а чистый спирт – опасен для кожи

Ответить

No Name

Михаил
0

А какие есть аналоги антисептику?

Ответить

Yuri Miller

No
1

Ультрафиолет класса А

Ответить

Роман Трусов

Yuri
1

Амнезиак класса А

Ответить

Михаил Подивилов

No
1

Изопропиловый спирт

Ответить

No Name

Михаил
0

И где такой взять можно?

Ответить

Склонный меч

No
1

Магазины радиодеталей например

Ответить

Yuri Miller

No
1

Кстати морфин 6% тоже убивает всё подряд. Только в 2%-м морфине выживают некоторые бактерии. Они им питаются)

Ответить

No Name

Yuri
0

Ну, морфин-то без рецепта вряд ли дадут, но спасибо за информацию

Ответить

Yuri Miller

No
0

Мало того, что не дадут, так такие концентрации в медицине не встречаются. Раствор 5% как раз предел. Рецепт ужасен, надо успеть обналичить его пока ты в списке в госаптеке, и после смерти своей сдать остаток обратно в аптеку...

Ответить

Незначительный Денис

No
0

Моча.

Ответить

Единый

Незначи…
0

детская

Ответить

Владимир Филатов

1
Ответить

Кисель Имбиревич

0

А можно подобные вопросы быстрее решать чи не

Ответить

Владимир Дыркин

0

 По данным на 17 марта, в России зарегистрировано 93

за сегодня уже минимум 4 новых 

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