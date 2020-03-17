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Турнир, который должен пройти в том числе в Петербурге, состоится летом 2021 года.
УЕФА перенёс чемпионат Европы по футболу с 2020 года на 2021. Об этом сообщили Норвежский и Российский футбольные союзы. УЕФА пока не объявил об этом.
Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы, в том числе в Петербурге. Российский город должен был принять три матча групповой стадии турнира и один из четвертьфиналов.
УЕФА перенёс Евро на 2021 год из-за пандемии Covid-19. Теперь чемпионат пройдёт с 11 июня по 11 июля. Матчи предыдущего чемпионата Европы по футболу в 2016 году посетили 2,4 миллиона человек, турнир проходил во Франции.
Ранее из-за пандемии Covid-19 Англия, Франция, Испания, Италия и другие страны приостановили внутренние турниры по футболу, также УЕФА приостановил еврокубковые матчи.
По данным университета Джонса Хопкинса в мире более 185 случаев заражения Covid-19, 7330 человек умерли от него, более 80 тысяч — выздоровели.
Зачем с молнией? Что в этом важного?
УЕФА на год перенёс чемпионат Европы по футболу из-за пандемии Covid-19
И? Что ужасного в переносе?
Что в этом важного?
УЕФА на год перенёс чемпионат Европы по футболу из-за пандемии Covid-19
Ничего, если ты далёк от футбола. Но для миллионов фанатов по всему миру, это грустно)
Плюс тысячи людей готовились к поездкам, покупали билеты, брали отпуска и на те, короВавирус все испортил, печально(
Нуууу, отпуска испорчены были независимо от переноса турнира. Все равно ехать было некуда и небезопасно.
Если вы ещё не поняли, никакого туризма и международных поездок не будет в лучшем случае до осени, тут не только футболистам печально
Пошли нахуй со своим футболом
И ты туда же чеши
Нахуй не пойдем. Претензии адресуй автору новости, что ошибся разделом.
@Роберт Петросян, первого апреля ничего не публикуй из новостей, пожалуйста
Когда купил билеты на все матчи в Питере и летом собирался там чиллить :(