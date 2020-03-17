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Алексей Боржонов
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УЕФА на год перенёс чемпионат Европы по футболу из-за пандемии Covid-19 Материал редакции

Турнир, который должен пройти в том числе в Петербурге, состоится летом 2021 года.

24 комментария
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Изображение из Твиттера Евро-2020

УЕФА перенёс чемпионат Европы по футболу с 2020 года на 2021. Об этом сообщили Норвежский и Российский футбольные союзы. УЕФА пока не объявил об этом.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы, в том числе в Петербурге. Российский город должен был принять три матча групповой стадии турнира и один из четвертьфиналов.

УЕФА перенёс Евро на 2021 год из-за пандемии Covid-19. Теперь чемпионат пройдёт с 11 июня по 11 июля. Матчи предыдущего чемпионата Европы по футболу в 2016 году посетили 2,4 миллиона человек, турнир проходил во Франции.

Ранее из-за пандемии Covid-19 Англия, Франция, Испания, Италия и другие страны приостановили внутренние турниры по футболу, также УЕФА приостановил еврокубковые матчи.

По данным университета Джонса Хопкинса в мире более 185 случаев заражения Covid-19, 7330 человек умерли от него, более 80 тысяч — выздоровели.

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#новости #covid19

Спасибо за наводку Роберт Петросян
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24 комментария
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Роман Белоус

6

Нам и без футбола сейчас жизнь скучной не покажется

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Евгений Мартынов

1

Зачем с молнией? Что в этом важного?

Ответить

Русский парфюмер

Евгений
10

УЕФА на год перенёс чемпионат Европы по футболу из-за пандемии Covid-19 

Ответить

Евгений Мартынов

Русский
–1

И? Что ужасного в переносе?

Ответить

Русский парфюмер

Евгений
2

Что в этом важного?

Ответить

Иван Гессе

Русский
5

УЕФА на год перенёс чемпионат Европы по футболу из-за пандемии Covid-19 

Ответить

Фёдор Сахаров

Евгений
1

Ничего, если ты далёк от футбола. Но для миллионов фанатов по всему миру, это грустно)

Ответить

Фёдор Сахаров

Евгений
0

Плюс тысячи людей готовились к поездкам, покупали билеты, брали отпуска и на те, короВавирус все испортил, печально(

Ответить

Владимир Земсков

Фёдор
0

Нуууу, отпуска испорчены были независимо от переноса турнира. Все равно ехать было некуда и небезопасно.

Ответить

Masha Kovalyova

Фёдор
0

Если вы ещё не поняли, никакого туризма и международных поездок не будет в лучшем случае до осени, тут не только футболистам печально

Ответить

Kyler

–5

Пошли нахуй со своим футболом

Ответить

Chester Perry

Kyler
–1

И ты туда же чеши

Ответить

Kyler

Chester
0

Бля, я тролю
Смотри что у меня есть:

Ответить

Владимир Земсков

Kyler
0

Нахуй не пойдем. Претензии адресуй автору новости, что ошибся разделом.

Ответить

Михаил Подивилов

2

@Роберт Петросян, первого апреля ничего не публикуй из новостей, пожалуйста

Ответить

Роберт Петросян

Михаил
0

Что с аватарками?

Ответить

Михаил Подивилов

Роберт
0

https://tjournal.ru/ideas/149403-sozdaem-ligu-podsaytov-nashi-trebovaniya-k-administracii

Ответить

Коммерческий клуб

Роберт
0

Кукареки

Ответить

Михаил Подивилов

1

Nuff said

Ответить

Alexey Samarkin

0

Когда купил билеты на все матчи в Питере и летом собирался там чиллить :(

Ответить

Влад Рищук

0

в мире более 185 случаев заражения Covid-19

как предлагать правки на тж?

Ответить

Макс Шлыков

0

это как в 2020, только на один попозже

Ответить

Dias001 Rrn

0

Может 185 тысяч?

Ответить

Территориальный украинец

–1

Это какой-то пиздец(

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