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Ранее в страну запретили въезд иностранцам и лицам без гражданства.
Россия приостановила оформление виз для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Решение приняли для борьбы с распространением коронавируса нового типа. Также с 18 марта Россия закроет границу для иностранцев и лиц без гражданства.
К 17 марта в России зафиксировано 93 случая заболевания, пять человек выздоровели.
Утром:
С 18 марта Посольство США в Москве и консульство США в Екатеринбурге временно отменяет собеседования на неиммиграционные и иммиграционные визы.
Днем: С 18 марта Россия приостановила оформление виз до 1 мая
так и не уеду на 9 мая в сша, эх