Прямой эфир
Ранее в страну запретили въезд иностранцам и лицам без гражданства.
Россия приостановит оформление виз для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Ограничения не коснутся иностранных дипломатов, представителей международных организаций, а также членов их семей указанных лиц, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов и других видов транспорта.
Решение приняли для борьбы с распространением коронавируса нового типа. В заявлении МИД подчёркнуто, что ограничения действуют в том числе и для граждан Белоруссии. Также с 18 марта по 1 мая Россия закроет границу для иностранцев и лиц без гражданства.
К 17 марта в России зафиксировано 114 случаев заболевания, пять человек выздоровели.
Тем временем:
❗️Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 — вице-премьер Татьяна Голикова
В России явно всё хуже с вирусом нежели официально сообщается. Даже кресты запретили целовать, а ещё это
Любую статистику умножай 5-10
В странах где в 2 раза меньше заболевших вводят полные карантины во избежании эпидемии. Тем временем у нас ка всегда «это все заграничные вирусы пришли скрепы расшатывать» внутри страны все ок
в иране тоже долго хохмились
некоторые одарённые даже заборы у мечетей лизали
Утром:
С 18 марта Посольство США в Москве и консульство США в Екатеринбурге временно отменяет собеседования на неиммиграционные и иммиграционные визы.
Днем: С 18 марта Россия приостановила оформление виз до 1 мая
так и не уеду на 9 мая в сша, эх