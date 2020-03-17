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Алексей Боржонов
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Россия приостановит оформление виз до 1 мая Материал редакции

Ранее в страну запретили въезд иностранцам и лицам без гражданства.

13 комментариев
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Россия приостановит оформление виз для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Ограничения не коснутся иностранных дипломатов, представителей международных организаций, а также членов их семей указанных лиц, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов и других видов транспорта.

Решение приняли для борьбы с распространением коронавируса нового типа. В заявлении МИД подчёркнуто, что ограничения действуют в том числе и для граждан Белоруссии. Также с 18 марта по 1 мая Россия закроет границу для иностранцев и лиц без гражданства.

К 17 марта в России зафиксировано 114 случаев заболевания, пять человек выздоровели.

#новости #covid19

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13 комментариев
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Kyler

2

Тем временем:
❗️Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 — вице-премьер Татьяна Голикова

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Алексей Боржонов

Kyler
2

Ага, спасибо. Обновил уже

Ответить

Taktischer Corgi

1

В России явно всё хуже с вирусом нежели официально сообщается. Даже кресты запретили целовать, а ещё это

Ответить

Германский огонь

Taktischer
2

Зато кресты можно ставить на аватарки ТЖ

Ответить

Hasan Alloush

Taktischer
0

Любую статистику умножай 5-10

Ответить

Аркадий Иванов

Hasan
0

Любую мировую в том числе?

Ответить

Hasan Alloush

0

В странах где в 2 раза меньше заболевших вводят полные карантины во избежании эпидемии. Тем временем у нас ка всегда «это все заграничные вирусы пришли скрепы расшатывать» внутри страны все ок

Ответить

Виталий Ситников

Hasan
1

в иране тоже долго хохмились
некоторые одарённые даже заборы у мечетей лизали

Ответить

Коммерческий клуб

0

А где пуш?

Ответить

Михаил Подивилов

Коммерческий
2

Обнулили

Ответить

Владислав Сурков

0

Утром:
С 18 марта Посольство США в Москве и консульство США в Екатеринбурге временно отменяет собеседования на неиммиграционные и иммиграционные визы.

Днем: С 18 марта Россия приостановила оформление виз до 1 мая

так и не уеду на 9 мая в сша, эх 

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Kyler

Владислав
1

Кому ты там нужен

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Пора валить

0
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