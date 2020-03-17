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Новости
Arthur Khamzin
9365

«В России оно, слава богу, не распространяется»: власти отчитались о 114 заражённых коронавирусом Covid-19 Материал редакции

За сутки выявили 21 подхватившего инфекцию.

128 комментариев
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Число заражённых коронавирусом Covid-19 в России увеличилось с 93 до 114 человек. Об этом на совещании с Путиным заявила вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с заболеванием Татьяна Голикова.

Голикова: Из 114 случаев, которые мы зарегистрировали, 104 завозные, 10 случаев — контактные. Распространение инфекции за счёт тех запретительных мер, которые уже приняты…

Путин: Контактные — тоже приехавшие?

Голикова: Конечно, конечно. В Российской Федерации оно, слава богу, не распространяется. Это контактные — те, кто проживает с теми, кто приехал из неблагоприятных стран.

За счёт тех запретительных мер, которые мы приняли в январе, раньше, чем все остальные страны, у нас инфекция получила ограниченное распространение. Но, конечно, расслабляться нельзя. И мы считаем, что сейчас основной приоритет — это не допустить распространения инфекции в популяции.

фрагмент заседания правительства с Путиным

За сутки число заболевших выросло на 21 человека. Голикова уточнила, что в России от заболевания излечились пять человек. У 106 заболевших, по её словам, заболевание протекает в лёгкой форме.

Голикова отдельно заявила, что для помощи при коронавирусной инфекции готовы более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (система искусственного кровообращения). Также намерены купить ещё свыше 500 аппаратов ИВЛ, из которых 17 аппаратов ЭКМО. Во всех медицинских организациях создан двухнедельный запас лекарственных препаратов.

Почему я так подробно об этом говорю? Потому что в соцсетях появляется информация относительно того, что система здравоохранения не готова, аппаратов искусственной вентиляции лёгких недостаточно недостаточно или их нет вообще.

Мы сознательно сейчас говорим об этом, потому что на сегодняшний день, с учётом потребностей, которые могут возникнуть при заболевании, медицинские учреждения обеспечены этими изделиями.

Татьяна Голикова
вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с Covid-19

Вице-премьер отметила, что необходимости проводить тестирование на коронавирус всех граждан пока нет. Она также рассказала, что под наблюдением властей всего находилось 53 тысячи граждан, из которых 37 тысяч сняты с наблюдения. Под контролем находятся ещё 16 тысяч человек, которые по слова Голиковой, «абсолютно здоровы».

16 марта власти зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Это рекордное число заболевших за сутки. Из них 20 случаев в Москве и 10 — в Петербурге.

17 марта правительство объявило о приостановке оформления виз для иностранцев и лиц без гражданства. Такой режим работы продлится до 1 мая. Исключением станут дипломаты, представители международных организаций с членами семей, а также экипажей воздушных и морских судов.

#новости #covid19 #коронавирус

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128 комментариев
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Виолетта Макаревич

93

В Российской Федерации оно, слава богу, не распространяется.

Ответить

Владимир Земсков

Виолетта
1

А если взять в расчет, что заражённых реально такое количество, то что необычного в из количестве?
Вроде же нет никаких странных смертей от ОРВИ, новая газета или медуза не трубят об этом. Иначе бы подвох быстро бы раскрылся.

Ответить

Александр Гонтарев

Владимир
1

необычно в таком количестве то, что это невозможно

в моем окружении очень много кто путешествует, и я знаю что некоторые переболели, но официально у нас 114 зараженных, ага, как же

Ответить

the art of гепард

Александр
5

переболели коронавирусом?

Ответить

Litnikov Danil

the
0

А хер его знает, постфактум то

Ответить

Michael Smith

Litnikov
2

В Италии реанимации переполнены, закончились все аппараты искусственного дыхания, сейчас им их собирают со всего ЕС и из Китая.

Если у нас начнется такое, это будет быстро известно.

Ответить

Hasan Alloush

Michael
3

Слава богу такого нет. Но идея карантина, предотвращать как раз возможность такой ситуации. Все сидят дома, риск заражения минимальный. За это время медслужбы наращивают мощности, подготавливаются, завозят нужное и недостающее оборудование.

А заражение в других странах проходит в геометрической прогрессии как раз тогда, когда не вовремя ввели карантин.

Ответить

Ислам Маммеев

Hasan
3

Все сидят дома.

Молодежь (студенты) рванули на вписки, в кино и кафе.

Знакомые врачи(ординаторы), охреневая от их беспечности и записывают сториз на эту тему.

Судя по уровню их возмущения, народ решил что карантин это повод тусоваться.

Видел видео, как приезжие из регионов жалуются на нерабочие музеи и то, как же скучно просто гулять по Красной площади.

Ответить

Hasan Alloush

Ислам
1

Потому что их перевели на дистанционное обучение, при этом запрета на перемещение нет. Полу мера а неполноценное решение.

Ответить

the art of

Ислам
0

ну тогда повторить опыт клятой Европы и ввести штрафы за нахождение на улице, если какие-то дебилы воспринимают карантин как повод тусануть (вот уж не предполагала, что такие вообще могут быть)

Ответить

Ислам Маммеев

the
0
Ответить

Ислам Маммеев

the
0

Как подтверждение слов

Ответить

Litnikov Danil

Michael
0

Так то у нас уже который день пишут про переоборудования больниц в инфекционки

Ответить

the art of

Litnikov
0

А, ясно

Ответить

Владимир Земсков

Александр
0

Как они могли миновать проверку при прилёту или приезде и переболеть вирусом?
Значит, либо твои друзья нелегалы, либо у них была ОРВИ.

Ответить

Одинаковый турник

Владимир
6

Там только температуру измеряли, да и то не с самого начала. В бессимптомный период куда хочешь ходи, ничего никак не проявится.

Ответить

Владимир Земсков

Одинако…
0

Тесты на КВ делают всем тем, кто пересекает границу в РФ из Китая, Италии, Ирана и пр. и имеет симптомы.

Ответить

Одинаковый

Владимир
2

Последнее время, не с самого начала.

Ответить

Головной Петя

Владимир
0

Зато совершенно прекрасно она пересекается из испании, германии, франции — и если ты не живешь в москве, то кроме бумажки строгой о самоизоляции тебе ничего не делают :3

Ответить

Никита Коробов

Владимир
0

Какую проверку при прилёту? Тебе о ней по Первому каналу сказали? Может в Шарике и Домике поставили муляжи какие-нибудь, а в куче других аэропортов даже этим не заморачивались.

Ответить

Владимир Земсков

Никита
0

Так я об этом и пишу.
Если бы меры были муляжом, то распространение стало бы просто неконтролируемым и было бы множество смертей.
Где эти смерти? Почему об этом не пишут?

Ответить

Никита Коробов

Владимир
0

Для этого надо уметь это всё диагностировать.

А про "где смерти": так у нас и боепотерь в армии нет. А новые кладбища под Ростовом есть...

Ответить

Владимир Земсков

Никита
0

Аналог про армию неуместен, т.к. в армии сокрыть факт смерти и обстоятельства не составит труда.
Тогда как во время болезни люди умирают на карантине и под присмотром врачей. Но об этом ни слова ни от госСМИ, ни от либерСМИ.

Ответить

Da Rina

Александр
0

переболели чем?

Ответить

Litnikov Danil

Владимир
2

То что ты никогда не был в метро в час пик?

Ответить

Kult Morkovki

Litnikov
2

Ну, справедливости ради, в России меньше пользуются бумажными деньгами, в среднем неплохо умеют в гигиену и менее склонны к тактильным контактам (по сравнению с теми же итальянцами). И Россия чуть менее тесно связана с Европой, чем они между собой.
То есть, возможно, какие-то причины есть.
Правда, китайцы, кажется, в этих вещах от нас мало отличаются и их это не спасло.

Ответить

Litnikov Danil

Kult
3

Ну ежедневные обнимашки на зелёной и фиолетовой ветках имхо делают карантины немного бесполезными. Причем неважно, от какого вируса

В остальном наверное+- так, да.

Ответить

Kult Morkovki

Litnikov
0

Пока можно только предполагать. С учётом масштабов, мне кажется, будут изучать и эффективность профилактики, и что где сработало. Поэтому надеюсь, что через год-два сможем почитать о том, как это всё работало на самом деле

Ответить

Карина Мирзаева

Litnikov
0

Да. Живя год и путешествуя по фиолетовой через Выхино, я возможно получила имунитет от всего.

Ответить

Одинаковый турник

Kult
0

У китайцев с гигиеной всё очень плохо.

Ответить

Kult Morkovki

Одинако…
0

Тогда, возможно, это и правда наш шанс :)

Ответить

Илья Гераськин

Kult
0

Итальянские контакты вообще рядом не лежали с часами пик в Московском метро же. Им до такой интимности ещё далеко

Ответить

Krot

Litnikov
0

И что там во всех вагонах, залах и переходах равномерно распределённые инфицированные?

Ответить

Головной Петя

Владимир
1

Ничего необычного. Количество зараженных на данный момент похоже на европу 2 недели назад. И это вполне реально. Дальше будет интереснее, сейчас заканчивается волна инкубации, через недельку сотнями прибавлять начнут :)

Ответить

Jiří Kropočev

Виолетта
1

Шах и мат, аметисты!

Ответить

Валентин Истомин

Виолетта
0
Ответить

Перспективный хичхакер

32

В Российской Федерации оно, слава богу, не распространяется.

Богоизбранное государство

Ответить

LordChanka

Перспективный
11

Опыт предков и никакого мошенничества 

Ответить

Litnikov Danil

LordChanka
5

Передавших иммунитет

Ответить

LordChanka

Litnikov
3

Срочно в поправки 

Ответить

Nick Rosenberg

Перспективный
5

Богоспасаемый народ

Ответить

Masha Kovalyova

Перспективный
4
Ответить

Одинаковый турник

Masha
0

Вот поэтому и не надо было её из ТГ бота удалять

Ответить

Одинаковый турник

Одинаковый
0

Господи, просто космос.

Ответить

Иван Алексеев

Одинаковый
2

По поводу Китая она права на 1000%. И НЕВАЖНО ЧТО ЭТО СИМОНЬЯН. Власти в Китае моментально приняли всевозможные меры по остановке вспышки эпидемии. И это действительно помогло. У нас предприятие в Китае. У них сейчас уже все хорошо и спокойно. В данный момент они боятся европейцев больше, чем коренных жителей. У нас сотрудника позавчера даже не пустили в супермаркет, ибо европеец. 
А тут у деда идея фикс остаться при власти любой ценой, вплоть до мешков с сахаром, либо сдохнет в канаве. И ему абсолютно не важно, что могут умереть наши пожилые родственники, или те у кого хронические заболевания сердца и лёгких. Поэтому будут откровенно пиздеть о статистике всеми возможными способами. Лишь бы показать какая у нас ахуительная страна и какой Путин сказочный, что аж весь мир затронул короновирус, а мы избранный народ. У которого есть Царь, над которыми есть Бог... 

Ответить

Одинаковый

Иван
7

Как будто то, что они приняли эффективные меры в ситуации с эпидемией, как-то оправдывает тоталитарный пиздец, который там творится в остальное время. Симоньян же это пишет не чтобы показать, что существует необходимость в радикальных мерах для сдерживания распространения вируса (у нас же «Начальник» против, а он не ошибается), а оправдывает тамошний режим с лёгким намёком, что при нём всем живётся лучше. В том числе и в «московских гостиных».

Ответить

Головной Петя

Иван
1

Чтобы принимать меры как в китае, тебе надо ходить строем как в китае. Не все этого хотят, ура.

Та же швейцария, например, вообще на уровне отдельных районов попринимала разные меры реагирования. Где как проголосовали. Потому что настоящая демократия для столетий процветания, а не для одного спасения от коронавируса.

Ответить

Елена Лисовенко

Иван
0

Европейцев с самого начала не пускали в супермаркеты.

Ответить

Илья Гераськин

Одинаковый
0

В Италии-то тоже этнические китайцы одни болеют, стало быть

Ответить

Особый торшер

Илья
9

главный этнический китаец

Ответить

Атлант поправил плечи

28

Это контактные — те, кто проживает с теми, кто приехал из неблагоприятных стран.

Когда можешь называть Европу неблагоприятной и не врать

Ответить

Василий

Атлант
1

Атлант поставил свечи

Ответить

Одинаковый турник

14

За счёт тех запретительных мер, которые мы приняли в январе, раньше, чем все остальные страны

И каких же?

Ответить

Женя Кузьмин

Одинаковый
38

судя по таймингу — это когда Шаведдинова на Новую Землю отправили

Ответить

Атлант поправил плечи

Женя
2

Ебать забыли про мальчишку...

Ответить

Женя Кузьмин

Атлант
27
Ответить

Litnikov Danil

Женя
0

Интересно, медведи соблюдают самоизоляцию

Ответить

Механический пришелец

Женя
0

Но ведь помогло!

Ответить

colorless

Одинаковый
3

приняли в январе

Но в январе же не было еще запретительных мер. Даже Китай прикрыли только в феврале :))

Ответить

Одинаковый турник

colorless
1

Голикова, наверное, свечку в церкви поставила за благополучие нации и Великого Кормчего, вот и помогло.

Ответить

Lee

22

Путин: Контактные — тоже приехавшие? 

Голикова: Конечно, конечно. В Российской Федерации оно, слава богу, не распространяется.

Ответить

Голодный магнит

9

А что вы хотели, у нас и вич не распространяется

Ответить

Механический пришелец

Голодный
2

Климат такой - ни вирусы не приживаются, ни дороги

Ответить

Артём Арцыбушев

8

Вообще удивляет, как обсуждение таких серьезных вещей может строиться на манямирке, им реально же похуй, лишь бы жопу сохранить на месте и серьезные щи для федеральных журнашлюх.

Ответить

Nikolay Kapustin

Артём
0

В РФ нет государства. Кучка дебилов и все.

Ответить

Kult Morkovki

6

Тем временем во внешний мир заражённые попадают из России

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Kult
2

ммм... без ссылок, кайф.

Ответить

Илья Гераськин

Дмитрий
1

Нет оснований не доверять

Ответить

Kult Morkovki

Илья
1

Ну отчасти ор прав, потому что сейчас очень много мутных новостей уровня «одна бабка сказала».
Немного жаль, что авиакомпании не публикуют на сайтах списки рейсов, которыми летели заражённые

Ответить

Kult Morkovki

Дмитрий
0

Тогда будет не так смешно :(

Про Казахстан писали РБК, там без подробностей, просто прилетели из Москвы https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7066809a7947e323b0a501

У белорусов никогда непонятно, это обидки или реальность https://news.tut.by/economics/676645.html

А у Израиля мне попадались новости кажется вообще про четверых, которые «летели через Москву». Это очень расплывчатая формулировка, потому что это может быть как быстрая пересадка, так и ещё и прогулка по городу.

Ответить

Роман Белоус

2

Может кто-то вкратце объяснить, каким образом этот коронавирус диагностируется? Везут всю кровь в какие-то лаборатории в москву? Я просто как-то сомневаюсь, что в моем мухосранске есть соответствующим образом укомплектованные лаборатории и квалифицированные специалисты.

Ответить

Женя Кузьмин

Роман
15

мы готовим материал про это, если что, как проходит тестирование

Ответить

Василий Лебедев

Женя
1

А спойлернуть можете? А то судя по тому, что рассказывают персонажи, оказавшиеся в скандальных новостях, никакого тестирования толком и нет.

Ответить

Артём Арцыбушев

Женя
0

Это дело хорошее

Ответить

Олд Неолдов

Роман
5

Никак, пишут ОРВИ и всё.

Ответить

Пограничный паук например

Роман
0

в моем мухосранске есть соответствующим образом укомплектованные лаборатории

В России вроде бы всего одна лаба есть (Новосибирск). Будешь юзать другие тесты в промышленном масштабе — рискуешь схлопотать срок.

Ответить

Роман Белоус

Пограничный
0

За что срок, и что за другие тесты?

Ответить

Пограничный паук например

Роман
0

что за другие тесты?

— Почему нельзя у китайцев или корейцев закупить?

— У нас есть еще такая замечательная структура, как Росздравнадзор. Они следят за выполнением закона о медицине. Там очень четко прописано, что все медицинские исследования должны проходить на системах, которые зарегистрированы. Соответственно, если даже завтра привезти какую-то тест-систему из Китая, то пока она не пройдет регистрацию, все клинические и технические испытания, и Росздравнадзор не выдаст на данную тест-систему регистрационное удостоверение, ей просто запрещено пользоваться на территории РФ.

После получения положительного результата на вирус все анализы направляют на перепроверку в новосибирский центр вирусологии «Вектор».

Ответить

Poe Ghost

Пограничный
0

все анализы направляют на перепроверку в новосибирский центр вирусологии

Почтой России.

Ответить

Василий Лебедев

Пограничный
0

Интересно, что мешало зарегистрировать и подготовить все что нужно в течение трех месяцев, когда эпидемия бушевала в Китае и локально в Европе.

Ответить

Взрослый колос

Пограничный
0

И ещё две в Москве, как минимум

Ответить

Пограничный паук например

Взрослый
0

— Если возникает положительный результат, или есть подозрение, то действительно все образцы дополнительно отправляют в «Вектор», где их перепроверяют.

— Почему нельзя в Москве такую же лабораторию открыть, чтобы до Новосибирска не ждать?

— Это особенности устройства нашего Роспотребнадзора. У нас есть один федеральный центр по вирусологии, который в структуре Роспотребнадзора, он окончательно выдает подтверждение.

https://www.bfm.ru/news/438916

Где пройти тест на коронавирус?
Похоже, сейчас это главный вопрос во всем мире. Даже президент Соединенных Штатов получил…
www.bfm.ru
Ответить

Коммерческий клуб

Роман
0

Отправляют анализы в Новосибирск

Ответить

the art of гепард

4

Вот даже если представить, что цифры реальны, то больше всего бесят подобные успокоительные речи. Потому что в первую очередь они усыпляют здравый смысл не Деда, а других людей. Буквально утром болтали с мамой, говорю - эх, хорошо, что есть возможность на удалёнке работать, она - ой, да это всё нагнетание, как в Европе. Я грю, мам, границы у нас закрывают, школы и универы на карантине, какая Европа? - Ой, да это просто массовая паника, вон от гриппа умирают итд итп

Ответить

Национальный будильник

the
0

А паниковать то зачем?

Ответить

the art of гепард

Национальный
2

Дак а кто паникует? Я просто поделилась с ней фактом, а в ответ получила как раз, что это "паника")

Ответить

Национальный будильник

the
0

Да сейчас паникуют все. Причём необоснованно.

Ответить

the art of гепард

Национальный
0

Паника всегда вредна, но почему беспокойство необоснованно? 

Ответить

Олд Неолдов

2

А что за аватарки с крестами, прокажённые?

Ответить

Константин Курасов

Олд
6

короновирусные

Ответить

Украинский супер_стар

Константин
0

Защита от коронавируса)

Ответить

Бархатный Каприз

3

"Конечно-конечно"

Ответить

Larissa

3

Недавно читала интервью главного реаниматолога из МЧС, который как раз и занимается аппаратами ЭКМО. По его словам, мало иметь в больнице это оборудование, нужно еще чтобы персонал умел им пользоваться. А с этим как раз большие проблемы. Чиновники от Минздрава никак не способствуют развитию этой технологии. Даже не помогают врачам, которые по собственной инициативе организуют обучение, публикуют переводы иностранного опыта (за свой счет), создали общественную организацию ЭКМО.
Так что Голикова лукавит. Ну купят в пожарном порядке эти дорогие аппараты, а за неделю не научишься на них работать. И будет очередной распил и имитация бурной деятельности.
Голикова сотоварищи, не надо было 20 лет пилить-откатывать-оптимизировать в здравоохранении! А сейчас уж не надышишься! (простите за невольный каламбур).

Ответить

Коммерческий клуб

0

А где эти заражённые то? В каких регионах?

Ответить

Ярослав Лазор

Коммерческий
8
Ответить

Женя Кузьмин

Коммерческий
4

из новых

Ответить

colorless

Женя
1

И это все конечно "только что с самолета сняли". Ну да, ну да.

Ответить

Коммерческий клуб

colorless
0

Ну в Пензе баба за границей не была.

Ответить

Иван Алексеев

Женя
0

Воронеж как обычно...

Ответить

Mr. LoveJoy

Иван
1

Даже короно обходит стороной это злачное место, думает: "ну его нафиг"

Ответить

Иван Семёныч

Женя
0

В Твери вчера уже начали набеги на гипермаркеты, гречку только успевают подвозить

Ответить

Папуша

Женя
0

Бог хранит Новосибирск

Ответить

Карина Мирзаева

2

Этот диалог путина с голиковой, как диалог душевнобольных.
Одна начинает мысль с одного, заканчивает лепетая обратное
Этот ей поддакивает и задаёт вопрос о том что только что сказано, голикова снова говорит типа - да, но в итоге, нет
Придурки что-ли?

Ответить

Litnikov Danil

Карина
1

Сяськи масяськи же

Ответить

Олд Неолдов

2

У нас всё стабильно, когда западные СМИ будут писать о трупах на улицах, тогда начнут бороться с вирусом.

Ответить

Yaroslav Brandtner

2

В аэропортах никто даже не проверяет, поэтому такое количество скорее от отсутствия реальных данных 

Ответить

Национальный будильник

Yaroslav
0

Все равно было бы заметно. Если никто за помощью не обращается, значит здоров. Как то так наверное.

Ответить

Yaroslav Brandtner

Национальный
0

Где-то видел статистику, что у нас за помощью в 30% случаев к врачу идут 

Ответить

Национальный будильник

Yaroslav
0

Ошибки выжившего 

Ответить

Ануар tape

2

Блять у нас страну закрыли,  в городе яблок карантин ввели, а у вас все еще думают, что это все хуйня?

Ответить

Поволжский Мститель .

1

Пора валить в тайгу

Ответить

Пора валить

Поволжский
2

Ещё дальше

Ответить

Alex Dark

1
Ответить

Пограничный паук например

1

в России уже проведено более 110 тыс. исследований на коронавирус. Количество тестов в ближайшую неделю планируется увеличить вдвое.

Целые поезда в Новосибирск отправлять будут? Сколько вообще времени тест идет до вектора?

Ответить

Илья Гераськин

1

124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации

лол, они даже не всех депутатов в случае чего смогут спасти. А возраст там у всех располагает

Ответить

Взрослый колос

Илья
0

Ну, экмо всё-таки не так часто нужен, а вот судя по Италии, ивл очень даже быстро заканчиваются

Ответить

Илья Гераськин

Взрослый
0

Как бы то ни было 124 аппарата на 140 миллионов людей это немножко стыдно

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Охххх...

Ответить

Алексей Логачев

0

Ну ладно, страну закрывать от других - понятно, несмотря на то, что у нас не распространяется, чтоб и не завозили... но вот говорят, что Москву закроют... Если закроют, то что они скажут?  

Ответить

Гордый корабль

0

Какому богу блэть? В которого верит путин? 

Ответить

theLastLetters

0

"Масок нет, и поставки не ожидаются"

Масок нет: в аптеках Сызрани предлагают натянуть…
Цены на детские маски в два с половиной раза превышают стоимость обычных масок для взрослых. На…
ktv-ray.ru
Ответить

Наим Алиев

0

Даже вирус съебывает отсюда

Ответить

Дмитрий Замаруев

0

Краткий пересказ

Ответить

Василий Лебедев

0

Интересно, как России удалось выбиться из этого графика? Как? Каждый день уже на прошлой недели должен был давать удвоение.

Ответить

Андрей Николаевич

0
Ответить

Михаил Подивилов

–1

Бегите, глупцы!

Ответить

Илья Гексагон

–3

Про 105к тестов забыл упомянуть, п-врунишка 

Ответить

Сергей Звезда

Илья
0

Голикова сказала об этом

Ответить
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«Это обернётся трагедией национального раздора»: учёные, писатели и журналисты выступили против обнуления сроков Путина
В открытом письме они «призвали не допустить антиконституционного переворота».
191
Интернет
От Турина до Сицилии: изолированные из-за коронавируса итальянцы выходят на балконы и поют хором, борясь с одиночеством
Танцы под «Макарену», итальянские хиты 1980-х и концерты классической музыки.
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