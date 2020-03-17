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За сутки выявили 21 подхватившего инфекцию.
Число заражённых коронавирусом Covid-19 в России увеличилось с 93 до 114 человек. Об этом на совещании с Путиным заявила вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с заболеванием Татьяна Голикова.
За сутки число заболевших выросло на 21 человека. Голикова уточнила, что в России от заболевания излечились пять человек. У 106 заболевших, по её словам, заболевание протекает в лёгкой форме.
Голикова отдельно заявила, что для помощи при коронавирусной инфекции готовы более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (система искусственного кровообращения). Также намерены купить ещё свыше 500 аппаратов ИВЛ, из которых 17 аппаратов ЭКМО. Во всех медицинских организациях создан двухнедельный запас лекарственных препаратов.
Вице-премьер отметила, что необходимости проводить тестирование на коронавирус всех граждан пока нет. Она также рассказала, что под наблюдением властей всего находилось 53 тысячи граждан, из которых 37 тысяч сняты с наблюдения. Под контролем находятся ещё 16 тысяч человек, которые по слова Голиковой, «абсолютно здоровы».
16 марта власти зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Это рекордное число заболевших за сутки. Из них 20 случаев в Москве и 10 — в Петербурге.
17 марта правительство объявило о приостановке оформления виз для иностранцев и лиц без гражданства. Такой режим работы продлится до 1 мая. Исключением станут дипломаты, представители международных организаций с членами семей, а также экипажей воздушных и морских судов.
В Российской Федерации оно, слава богу, не распространяется.
А если взять в расчет, что заражённых реально такое количество, то что необычного в из количестве?
Вроде же нет никаких странных смертей от ОРВИ, новая газета или медуза не трубят об этом. Иначе бы подвох быстро бы раскрылся.
необычно в таком количестве то, что это невозможно
в моем окружении очень много кто путешествует, и я знаю что некоторые переболели, но официально у нас 114 зараженных, ага, как же
переболели коронавирусом?
А хер его знает, постфактум то
В Италии реанимации переполнены, закончились все аппараты искусственного дыхания, сейчас им их собирают со всего ЕС и из Китая.
Если у нас начнется такое, это будет быстро известно.
Слава богу такого нет. Но идея карантина, предотвращать как раз возможность такой ситуации. Все сидят дома, риск заражения минимальный. За это время медслужбы наращивают мощности, подготавливаются, завозят нужное и недостающее оборудование.
А заражение в других странах проходит в геометрической прогрессии как раз тогда, когда не вовремя ввели карантин.
Все сидят дома.
Молодежь (студенты) рванули на вписки, в кино и кафе.
Знакомые врачи(ординаторы), охреневая от их беспечности и записывают сториз на эту тему.
Судя по уровню их возмущения, народ решил что карантин это повод тусоваться.
Видел видео, как приезжие из регионов жалуются на нерабочие музеи и то, как же скучно просто гулять по Красной площади.
Потому что их перевели на дистанционное обучение, при этом запрета на перемещение нет. Полу мера а неполноценное решение.
ну тогда повторить опыт клятой Европы и ввести штрафы за нахождение на улице, если какие-то дебилы воспринимают карантин как повод тусануть (вот уж не предполагала, что такие вообще могут быть)
Так то у нас уже который день пишут про переоборудования больниц в инфекционки
Как они могли миновать проверку при прилёту или приезде и переболеть вирусом?
Значит, либо твои друзья нелегалы, либо у них была ОРВИ.
Одинаковый турник
Там только температуру измеряли, да и то не с самого начала. В бессимптомный период куда хочешь ходи, ничего никак не проявится.
Тесты на КВ делают всем тем, кто пересекает границу в РФ из Китая, Италии, Ирана и пр. и имеет симптомы.
Какую проверку при прилёту? Тебе о ней по Первому каналу сказали? Может в Шарике и Домике поставили муляжи какие-нибудь, а в куче других аэропортов даже этим не заморачивались.
Так я об этом и пишу.
Если бы меры были муляжом, то распространение стало бы просто неконтролируемым и было бы множество смертей.
Где эти смерти? Почему об этом не пишут?
Для этого надо уметь это всё диагностировать.
А про "где смерти": так у нас и боепотерь в армии нет. А новые кладбища под Ростовом есть...
Аналог про армию неуместен, т.к. в армии сокрыть факт смерти и обстоятельства не составит труда.
Тогда как во время болезни люди умирают на карантине и под присмотром врачей. Но об этом ни слова ни от госСМИ, ни от либерСМИ.
То что ты никогда не был в метро в час пик?
Ну, справедливости ради, в России меньше пользуются бумажными деньгами, в среднем неплохо умеют в гигиену и менее склонны к тактильным контактам (по сравнению с теми же итальянцами). И Россия чуть менее тесно связана с Европой, чем они между собой.
То есть, возможно, какие-то причины есть.
Правда, китайцы, кажется, в этих вещах от нас мало отличаются и их это не спасло.
Ну ежедневные обнимашки на зелёной и фиолетовой ветках имхо делают карантины немного бесполезными. Причем неважно, от какого вируса
В остальном наверное+- так, да.
Пока можно только предполагать. С учётом масштабов, мне кажется, будут изучать и эффективность профилактики, и что где сработало. Поэтому надеюсь, что через год-два сможем почитать о том, как это всё работало на самом деле
Да. Живя год и путешествуя по фиолетовой через Выхино, я возможно получила имунитет от всего.
Одинаковый турник
У китайцев с гигиеной всё очень плохо.
Итальянские контакты вообще рядом не лежали с часами пик в Московском метро же. Им до такой интимности ещё далеко
Ничего необычного. Количество зараженных на данный момент похоже на европу 2 недели назад. И это вполне реально. Дальше будет интереснее, сейчас заканчивается волна инкубации, через недельку сотнями прибавлять начнут :)
Опыт предков и никакого мошенничества
Передавших иммунитет
Одинаковый турник
Вот поэтому и не надо было её из ТГ бота удалять
Одинаковый турник
Господи, просто космос.
По поводу Китая она права на 1000%. И НЕВАЖНО ЧТО ЭТО СИМОНЬЯН. Власти в Китае моментально приняли всевозможные меры по остановке вспышки эпидемии. И это действительно помогло. У нас предприятие в Китае. У них сейчас уже все хорошо и спокойно. В данный момент они боятся европейцев больше, чем коренных жителей. У нас сотрудника позавчера даже не пустили в супермаркет, ибо европеец.
А тут у деда идея фикс остаться при власти любой ценой, вплоть до мешков с сахаром, либо сдохнет в канаве. И ему абсолютно не важно, что могут умереть наши пожилые родственники, или те у кого хронические заболевания сердца и лёгких. Поэтому будут откровенно пиздеть о статистике всеми возможными способами. Лишь бы показать какая у нас ахуительная страна и какой Путин сказочный, что аж весь мир затронул короновирус, а мы избранный народ. У которого есть Царь, над которыми есть Бог...
Одинаковый
Как будто то, что они приняли эффективные меры в ситуации с эпидемией, как-то оправдывает тоталитарный пиздец, который там творится в остальное время. Симоньян же это пишет не чтобы показать, что существует необходимость в радикальных мерах для сдерживания распространения вируса (у нас же «Начальник» против, а он не ошибается), а оправдывает тамошний режим с лёгким намёком, что при нём всем живётся лучше. В том числе и в «московских гостиных».
Головной Петя
Чтобы принимать меры как в китае, тебе надо ходить строем как в китае. Не все этого хотят, ура.
Та же швейцария, например, вообще на уровне отдельных районов попринимала разные меры реагирования. Где как проголосовали. Потому что настоящая демократия для столетий процветания, а не для одного спасения от коронавируса.
В Италии-то тоже этнические китайцы одни болеют, стало быть
Это контактные — те, кто проживает с теми, кто приехал из неблагоприятных стран.
Когда можешь называть Европу неблагоприятной и не врать
судя по таймингу — это когда Шаведдинова на Новую Землю отправили
Ебать забыли про мальчишку...
приняли в январе
Но в январе же не было еще запретительных мер. Даже Китай прикрыли только в феврале :))
Одинаковый турник
Голикова, наверное, свечку в церкви поставила за благополучие нации и Великого Кормчего, вот и помогло.
Путин: Контактные — тоже приехавшие?
Голикова: Конечно, конечно. В Российской Федерации оно, слава богу, не распространяется.
Вообще удивляет, как обсуждение таких серьезных вещей может строиться на манямирке, им реально же похуй, лишь бы жопу сохранить на месте и серьезные щи для федеральных журнашлюх.
Тем временем во внешний мир заражённые попадают из России
ммм... без ссылок, кайф.
Нет оснований не доверять
Ну отчасти ор прав, потому что сейчас очень много мутных новостей уровня «одна бабка сказала».
Немного жаль, что авиакомпании не публикуют на сайтах списки рейсов, которыми летели заражённые
Тогда будет не так смешно :(
Про Казахстан писали РБК, там без подробностей, просто прилетели из Москвы https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e7066809a7947e323b0a501
У белорусов никогда непонятно, это обидки или реальность https://news.tut.by/economics/676645.html
А у Израиля мне попадались новости кажется вообще про четверых, которые «летели через Москву». Это очень расплывчатая формулировка, потому что это может быть как быстрая пересадка, так и ещё и прогулка по городу.
Может кто-то вкратце объяснить, каким образом этот коронавирус диагностируется? Везут всю кровь в какие-то лаборатории в москву? Я просто как-то сомневаюсь, что в моем мухосранске есть соответствующим образом укомплектованные лаборатории и квалифицированные специалисты.
мы готовим материал про это, если что, как проходит тестирование
А спойлернуть можете? А то судя по тому, что рассказывают персонажи, оказавшиеся в скандальных новостях, никакого тестирования толком и нет.
в моем мухосранске есть соответствующим образом укомплектованные лаборатории
В России вроде бы всего одна лаба есть (Новосибирск). Будешь юзать другие тесты в промышленном масштабе — рискуешь схлопотать срок.
За что срок, и что за другие тесты?
что за другие тесты?
— Почему нельзя у китайцев или корейцев закупить?
— У нас есть еще такая замечательная структура, как Росздравнадзор. Они следят за выполнением закона о медицине. Там очень четко прописано, что все медицинские исследования должны проходить на системах, которые зарегистрированы. Соответственно, если даже завтра привезти какую-то тест-систему из Китая, то пока она не пройдет регистрацию, все клинические и технические испытания, и Росздравнадзор не выдаст на данную тест-систему регистрационное удостоверение, ей просто запрещено пользоваться на территории РФ.
После получения положительного результата на вирус все анализы направляют на перепроверку в новосибирский центр вирусологии «Вектор».
все анализы направляют на перепроверку в новосибирский центр вирусологии
Почтой России.
Интересно, что мешало зарегистрировать и подготовить все что нужно в течение трех месяцев, когда эпидемия бушевала в Китае и локально в Европе.
Взрослый колос
И ещё две в Москве, как минимум
Пограничный паук например
— Если возникает положительный результат, или есть подозрение, то действительно все образцы дополнительно отправляют в «Вектор», где их перепроверяют.
— Почему нельзя в Москве такую же лабораторию открыть, чтобы до Новосибирска не ждать?
— Это особенности устройства нашего Роспотребнадзора. У нас есть один федеральный центр по вирусологии, который в структуре Роспотребнадзора, он окончательно выдает подтверждение.
Вот даже если представить, что цифры реальны, то больше всего бесят подобные успокоительные речи. Потому что в первую очередь они усыпляют здравый смысл не Деда, а других людей. Буквально утром болтали с мамой, говорю - эх, хорошо, что есть возможность на удалёнке работать, она - ой, да это всё нагнетание, как в Европе. Я грю, мам, границы у нас закрывают, школы и универы на карантине, какая Европа? - Ой, да это просто массовая паника, вон от гриппа умирают итд итп
А паниковать то зачем?
Дак а кто паникует? Я просто поделилась с ней фактом, а в ответ получила как раз, что это "паника")
Да сейчас паникуют все. Причём необоснованно.
Паника всегда вредна, но почему беспокойство необоснованно?
А что за аватарки с крестами, прокажённые?
короновирусные
Недавно читала интервью главного реаниматолога из МЧС, который как раз и занимается аппаратами ЭКМО. По его словам, мало иметь в больнице это оборудование, нужно еще чтобы персонал умел им пользоваться. А с этим как раз большие проблемы. Чиновники от Минздрава никак не способствуют развитию этой технологии. Даже не помогают врачам, которые по собственной инициативе организуют обучение, публикуют переводы иностранного опыта (за свой счет), создали общественную организацию ЭКМО.
Так что Голикова лукавит. Ну купят в пожарном порядке эти дорогие аппараты, а за неделю не научишься на них работать. И будет очередной распил и имитация бурной деятельности.
Голикова сотоварищи, не надо было 20 лет пилить-откатывать-оптимизировать в здравоохранении! А сейчас уж не надышишься! (простите за невольный каламбур).
из новых
Воронеж как обычно...
В Твери вчера уже начали набеги на гипермаркеты, гречку только успевают подвозить
Этот диалог путина с голиковой, как диалог душевнобольных.
Одна начинает мысль с одного, заканчивает лепетая обратное
Этот ей поддакивает и задаёт вопрос о том что только что сказано, голикова снова говорит типа - да, но в итоге, нет
Придурки что-ли?
У нас всё стабильно, когда западные СМИ будут писать о трупах на улицах, тогда начнут бороться с вирусом.
В аэропортах никто даже не проверяет, поэтому такое количество скорее от отсутствия реальных данных
Все равно было бы заметно. Если никто за помощью не обращается, значит здоров. Как то так наверное.
Где-то видел статистику, что у нас за помощью в 30% случаев к врачу идут
Блять у нас страну закрыли, в городе яблок карантин ввели, а у вас все еще думают, что это все хуйня?
Пора валить в тайгу
124 аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации
лол, они даже не всех депутатов в случае чего смогут спасти. А возраст там у всех располагает
Взрослый колос
Ну, экмо всё-таки не так часто нужен, а вот судя по Италии, ивл очень даже быстро заканчиваются
Как бы то ни было 124 аппарата на 140 миллионов людей это немножко стыдно
Ну ладно, страну закрывать от других - понятно, несмотря на то, что у нас не распространяется, чтоб и не завозили... но вот говорят, что Москву закроют... Если закроют, то что они скажут?
"Масок нет, и поставки не ожидаются"
Интересно, как России удалось выбиться из этого графика? Как? Каждый день уже на прошлой недели должен был давать удвоение.
Про 105к тестов забыл упомянуть, п-врунишка