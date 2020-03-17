Голикова: Из 114 случаев, которые мы зарегистрировали, 104 завозные, 10 случаев — контактные. Распространение инфекции за счёт тех запретительных мер, которые уже приняты…

Путин: Контактные — тоже приехавшие?

Голикова: Конечно, конечно. В Российской Федерации оно, слава богу, не распространяется. Это контактные — те, кто проживает с теми, кто приехал из неблагоприятных стран.

За счёт тех запретительных мер, которые мы приняли в январе, раньше, чем все остальные страны, у нас инфекция получила ограниченное распространение. Но, конечно, расслабляться нельзя. И мы считаем, что сейчас основной приоритет — это не допустить распространения инфекции в популяции.