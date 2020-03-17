Президент подчеркнул, что это особенно важно для тех, кто находится на карантине из-за Covid-19

В закладки

Владимир Путин подписал указ о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства.

Путин отметил, необходимость онлайн-продажи для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса Covid-19. Он подчеркнул, что в поручении есть требование о ведении усиленного контроля за продажей контрафактных лекарств и увеличения ответственности за их распространение.

Прошу обратить правительство на это внимание — и в указе это тоже есть — внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения. Владимир Путин

Гендиректор розничного подразделения аптечной сети «36,6» Александр Кузин в разговоре с «Ведомостями» заявил, что онлайн-торговля препаратами несёт некоторые риски. Он привёл в пример, что в случае заболевания коронавирусом человек может заказать «Ибупрофен», который только ухудшает состояние. Кузин отметил, что их сеть готова к дистанционной торговле препаратами.

Законопроект об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами разработали ещё в 2017 году. В декабре того же года Госдума приняла его в первом чтении, после чего его рассмотрение приостановили.