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Президент подчеркнул, что это особенно важно для тех, кто находится на карантине из-за Covid-19
Владимир Путин подписал указ о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства.
Путин отметил, необходимость онлайн-продажи для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса Covid-19. Он подчеркнул, что в поручении есть требование о ведении усиленного контроля за продажей контрафактных лекарств и увеличения ответственности за их распространение.
Гендиректор розничного подразделения аптечной сети «36,6» Александр Кузин в разговоре с «Ведомостями» заявил, что онлайн-торговля препаратами несёт некоторые риски. Он привёл в пример, что в случае заболевания коронавирусом человек может заказать «Ибупрофен», который только ухудшает состояние. Кузин отметил, что их сеть готова к дистанционной торговле препаратами.
Законопроект об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами разработали ещё в 2017 году. В декабре того же года Госдума приняла его в первом чтении, после чего его рассмотрение приостановили.
Аптечные сети раскритиковали предложение об онлайн-торговле из-за неясностей с доставкой препаратов. По их мнению, доставкой должны заниматься квалифицированные фармацевты, потому что они смогут дать рекомендации по приёму препаратов и гарантировать доставку в требуемых условиях хранения.
Добровольный франт
ну вот, в обнуленном сроке такой хуйни не будет
Была бы реальная оппозиция, вполне возможно, что закон давно бы уже подписали, а не сейчас, когда петух уже клюнул в жо.
А почему нельзя было в 17 году одобрить?
аптечные сети хотят, что бы их конкуренты использовали людей с медицинским высшим образованием как курьеров, что бы они лучше перевозили арбидол, и ссали в уши, как его правильно применять