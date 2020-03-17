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Arthur Khamzin
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Путин подписал указ, который разрешает онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами Материал редакции

Президент подчеркнул, что это особенно важно для тех, кто находится на карантине из-за Covid-19

10 комментариев
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Владимир Путин подписал указ о дистанционной торговле безрецептурными лекарствами. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства.

Путин отметил, необходимость онлайн-продажи для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса Covid-19. Он подчеркнул, что в поручении есть требование о ведении усиленного контроля за продажей контрафактных лекарств и увеличения ответственности за их распространение.

Прошу обратить правительство на это внимание — и в указе это тоже есть — внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения.

Владимир Путин

Гендиректор розничного подразделения аптечной сети «36,6» Александр Кузин в разговоре с «Ведомостями» заявил, что онлайн-торговля препаратами несёт некоторые риски. Он привёл в пример, что в случае заболевания коронавирусом человек может заказать «Ибупрофен», который только ухудшает состояние. Кузин отметил, что их сеть готова к дистанционной торговле препаратами.

Законопроект об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами разработали ещё в 2017 году. В декабре того же года Госдума приняла его в первом чтении, после чего его рассмотрение приостановили.

Аптечные сети раскритиковали предложение об онлайн-торговле из-за неясностей с доставкой препаратов. По их мнению, доставкой должны заниматься квалифицированные фармацевты, потому что они смогут дать рекомендации по приёму препаратов и гарантировать доставку в требуемых условиях хранения.

#новости #законы #лекарства

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10 комментариев
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Добровольный франт

–1

А вот была бы реальная опозиция в думе, принятие закона бы затягивали на годы. 
А так раз - и подписали. Шах и мат, lee bee rachee

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Arthur Khamzin

Добровольный
2

ну итак затягивали. Его рассматривали с 2017

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Добровольный франт

Arthur
1

ну вот, в обнуленном сроке такой хуйни не будет

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Добровольный
0

Чё за акция с аватарками?

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

Arthur
0

Получается в госдуме реальная оппозиция?

Ответить

Arthur Khamzin

Добровольный
1

Только тут дело не в оппозиции, а скорее всего лоббировании чьих-то интересов

Ответить

Романелло Кивогенс

Добровольный
0

Была бы реальная оппозиция, вполне возможно, что закон давно бы уже подписали, а не сейчас, когда петух уже клюнул в жо.

Ответить

Daniil Khromov

0

Озон не продавил, ковид продавил

Ответить

Илья Гексагон

–1

А почему нельзя было в 17 году одобрить? 

Ответить

Михаил Петров

Илья
0

аптечные сети хотят, что бы их конкуренты использовали людей с медицинским высшим образованием как курьеров, что бы они лучше перевозили арбидол, и ссали в уши, как его правильно применять

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