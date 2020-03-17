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Ему было 77 лет.
Писатель и политик Эдуард Лимонов умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов и подтвердила партия «Другая Россия», председателем которой был Лимонов.
Представители Лимонова сообщили Mash, что он боролся с онкологией. Писателя 15 марта госпитализировали с кровотечением в московскую частную клинику. За 17 марта, по данным издания, Лимонову провели две операции, но его организм не перенёс нагрузки.
Лимонов стал одним из самых значимых авторов современной русской литературы. Он написал в том числе романы «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», сборники рассказов «Смрт» и «Великая мать любви», а также «Книгу мёртвых» и «Мою политическую биографию».
Лимонов был одним из самых известных оппозиционных политиков с начала 1990-х годов, когда он восстановил советское гражданство и вернулся в Россию из эмиграции. Он собирался поучаствовать в президентских выборах 2012 года, но ЦИК отказался его зарегистрировать. Лимонов также запустил множество резонансных политических проектов:
Так и не узнаем, сосал ли он негру
Кто не видел юмореску
Пригласили Эдуарда Лимонова на телеинтервью.
"Эти журналисты — коварные подонки, — думает Лимонов. — Наверняка будут провокационные вопросы задавать про то, что я у негра сосал. Надо придумать, что отвечать".
Стоит Лимонов перед зеркалом и репетирует:
"Правда, что вы сосали у негра? — Ну сосал и сосал, вам-то что?.. Нет, так не пойдёт..."
"Правда, что вы сосали у негра? — Нет, что вы, это в моей книге был такой художественный вымысел!.. И это плохой ответ..."
"Правда, что вы сосали у негра? — Какие-то вопросы у вас дурацкие, давайте по теме или мы закончим интервью!" — "Во! Вот так и отвечу!" — решил Лимонов и пошёл на интервью.
Интервью начинается и журналист задает первый вопрос:
— Эдуард Вениаминович, это правда, что вы нацист и расист?
— Кто, я расист? Да я у негра хуй сосал!
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А это он у чёрного член сосал?
Пиздец. Вот так откинешься, а вспоминать будут по сосанию члена нигры
Сидит старый шотландец в пабе, сидит, пивко потягивает, трубку курит.
Сидел, сидел и говорит:
- Вот эту мельницу, построил я сам, сам собрал камни, замесил раствор и построил... но почему-то никто не называет меня Макфларен-строитель мельниц.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Вот этот сад, в котором сейчас самые большие урожаи фруктов и ягод, посадил я сам, один. Все радуются и собирают плоды. Но почему-то никто не называет меня Макфларен-садовник.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Вот этот мост, построил я сам. Спилил деревья, ошкурил и сделал мост, теперь по нему ездят машины, ходят люди. Но почему-то никто не называет меня Макфларен-строитель мостов.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Но стоило один раз выебать осла...
Прекрасный Кирилл
А разве анекдот был не про викинга?
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Дудь считает, что он, но на самом деле или нте, это останется одной из неразгаданных тайн двадцатого века.
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Противоречивый, но крутой дед
Да и хуй с ним, мудаком.
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Остался 1 из 3 мамонтов
Верим. Надеемся. Ждём.
У Дугина хотя бы идеология жизнеспособнее, чем у Эдички.
Ну что сказать, в мире стало на одного радикального фашиста меньше.
На этом комментарии вспомнил анекдот про умирающего антисемита
Рассказывай теперь
Анекдот.ру, 1996
Умирает старый антисемит...
сначала хотел скопировать, но потом подумал, что в этой стране с меня за него ещё спросят. Но если ты загуглишь "анекдот про умирающего антисемита", то ты его найдешь.
несерьезно: наелся и спит
серьезно: ну шо поделать, F, дед спорный черт, но яркий
Отмучился Эдичка.
Часто, находясь у себя в комнате или идя ночью по улице, я ловил себя на том, что со злостью произношу одну и ту же фразу, иногда вслух, порой про себя или шепотом: «Идите вы все на хуй!» Хорошо звучит, а? «Идите вы все на хуй!» Хорошо. Очень хорошо. Это относится к миру.
А прикинь дед так и не смог пережить того позора и удара по своему самолюбию. Он примерно в это же время и пропал с ютуба. Раньше бы Дудя отпиздил прям там на месте, но уже был немощный.
Дудь убийца. И пока стариков убил в России больше чем коронавирус.
Добровольный франт
Ща на бан нарвешься. Тут запрещено говорить о Юрии Дуде в любых тонах, кроме восхищенных.
Старательный шмель
чет большая от тебя активность
на тж+ пытаешься намуславить?
Его харьковские романы памятник городу. За это ему спасибо.
А в остальном умный, но двинутый дед, родившийся немного раньше, а может быть немного позже своей эпохи
блин. это что правда? минус настроение.жесть. блин да как так. это очень грустная новость. очень жаль. хороший был писатель
Жаль
Механический пришелец
Не жаль
Помню, он говорил где-то, что день его смерти станет национальным трауром
Ну чтож ждем лал
А вообще интересный дед был
В Харькове, на его родине, с завтрашнего дня полный карантин. Вот тебе и траур.
Ох тыж! Вчера как раз его заходил читать!
Дурка он, конечно, был...но по своему неплохой чел...наверное.
Пусть земля пухом будет!
Отрывок о нём из вышедшего вчера Намедни-2004: https://www.youtube.com/watch?v=FQzVrnDD1jI&t=1665s
Чем запомнился? За либерах или коммуняк он был?
@Сергей Звезда за что минус, мне правда интересно, много раз про него слышал а кто такой не понял.
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