Ему было 77 лет.

В закладки

Эдуард Лимонов Фото Игоря Мухина, « Артгид

Писатель и политик Эдуард Лимонов умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов и подтвердила партия «Другая Россия», председателем которой был Лимонов.

Представители Лимонова сообщили Mash, что он боролся с онкологией. Писателя 15 марта госпитализировали с кровотечением в московскую частную клинику. За 17 марта, по данным издания, Лимонову провели две операции, но его организм не перенёс нагрузки.

Лимонов стал одним из самых значимых авторов современной русской литературы. Он написал в том числе романы «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», сборники рассказов «Смрт» и «Великая мать любви», а также «Книгу мёртвых» и «Мою политическую биографию».

Лимонов был одним из самых известных оппозиционных политиков с начала 1990-х годов, когда он восстановил советское гражданство и вернулся в Россию из эмиграции. Он собирался поучаствовать в президентских выборах 2012 года, но ЦИК отказался его зарегистрировать. Лимонов также запустил множество резонансных политических проектов: