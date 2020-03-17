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Сергей Звезда
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Умер политик и писатель Эдуард Лимонов Материал редакции

Ему было 77 лет.

90 комментариев
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Эдуард Лимонов Фото Игоря Мухина, «Артгид»

Писатель и политик Эдуард Лимонов умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов и подтвердила партия «Другая Россия», председателем которой был Лимонов.

Представители Лимонова сообщили Mash, что он боролся с онкологией. Писателя 15 марта госпитализировали с кровотечением в московскую частную клинику. За 17 марта, по данным издания, Лимонову провели две операции, но его организм не перенёс нагрузки.

Лимонов стал одним из самых значимых авторов современной русской литературы. Он написал в том числе романы «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», сборники рассказов «Смрт» и «Великая мать любви», а также «Книгу мёртвых» и «Мою политическую биографию».

10 книг Эдуарда Лимонова, без которых…
22 февраля 2018 года писателю, поэту и политику Эдуарду Лимонову исполнилось 75 лет. Игорь…
daily.afisha.ru
Это я — Эдичка
Это я — Эдичка
gorky.media

Лимонов был одним из самых известных оппозиционных политиков с начала 1990-х годов, когда он восстановил советское гражданство и вернулся в Россию из эмиграции. Он собирался поучаствовать в президентских выборах 2012 года, но ЦИК отказался его зарегистрировать. Лимонов также запустил множество резонансных политических проектов:

  • «Национал-большевистская партия» (ныне запрещена в России);
  • Партия «Другая Россия»;
  • «Стратегия-31» — серия акций с 31 июля 2009 по 31 августа 2018 года, на которых выступали в защиту свободы собраний в России. Участники собирались в 18:00 каждое 31 число месяца на Триумфальной площади в Москве, а также в Петербурге и в других городах;
  • «Марш несогласных» — серия акций с конца 2005 по конец 2008 года, где участники выступали за политические реформы и отставку Владимира Путина.

#новости #политика

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90 комментариев
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Дмитрий Мищенко

35

Так и не узнаем, сосал ли он негру

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Дмитрий Мищенко

Дмитрий
36

Кто не видел юмореску

Пригласили Эдуарда Лимонова на телеинтервью.
"Эти журналисты — коварные подонки, — думает Лимонов. — Наверняка будут провокационные вопросы задавать про то, что я у негра сосал. Надо придумать, что отвечать".
Стоит Лимонов перед зеркалом и репетирует:
"Правда, что вы сосали у негра? — Ну сосал и сосал, вам-то что?.. Нет, так не пойдёт..."
"Правда, что вы сосали у негра? — Нет, что вы, это в моей книге был такой художественный вымысел!.. И это плохой ответ..."
"Правда, что вы сосали у негра? — Какие-то вопросы у вас дурацкие, давайте по теме или мы закончим интервью!" — "Во! Вот так и отвечу!" — решил Лимонов и пошёл на интервью.
Интервью начинается и журналист задает первый вопрос:
— Эдуард Вениаминович, это правда, что вы нацист и расист?
— Кто, я расист? Да я у негра хуй сосал!

Ответить

Alexander Pankov

Дмитрий
3

Юмореска появилась гораздо позже, если что.

Ответить

MK podcast

Дмитрий
0

Слава ты?

Ответить

Олимпийский паук например

Дмитрий
6

Надо скорее узнать про матрац у шендеровича

Ответить

ouxen

Дмитрий
5

дудь сосал

Ответить

Spect

Дмитрий
2

Можно спросить у негра

Ответить

Игнат Теремов

Spect
0

У любого негра?

Ответить

Комментарий удален

Евгений Дубровин

0

А это он у чёрного член сосал?

Ответить

Andrew Kostin

Евгений
42

Пиздец. Вот так откинешься, а вспоминать будут по сосанию члена нигры

Ответить

Дмитрий Мищенко

Andrew
27

Сидит старый шотландец в пабе, сидит, пивко потягивает, трубку курит.
Сидел, сидел и говорит:
- Вот эту мельницу, построил я сам, сам собрал камни, замесил раствор и построил... но почему-то никто не называет меня Макфларен-строитель мельниц.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Вот этот сад, в котором сейчас самые большие урожаи фруктов и ягод, посадил я сам, один. Все радуются и собирают плоды. Но почему-то никто не называет меня Макфларен-садовник.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Вот этот мост, построил я сам. Спилил деревья, ошкурил и сделал мост, теперь по нему ездят машины, ходят люди. Но почему-то никто не называет меня Макфларен-строитель мостов.
Посидел, отхлебнул пива, затянулся.
- Но стоило один раз выебать осла...

Ответить

Andrew Kostin

Дмитрий
1

Тоже этот анекдот вспомнил

Ответить

LC

Дмитрий
0

Овцу ведь - много ли в Шотландии ослов?

Ответить

Германский огонь

LC
0

Ну на волынках же кто-то играет

Ответить

Прекрасный Кирилл

Дмитрий
0

А разве анекдот был не про викинга?

Ответить

Дмитрий Мищенко

Прекрасный
0

Так миллион вариантов существует, наверное

Ответить

Комментарий удален

Andrew Kostin

Гений
3
Ответить

LC

Andrew
1

вспоминать будут по сосанию члена нигры

Он сам приложил к этому все усилия.

Ответить

Dante Havershim

Andrew
0

Вот такие нынче Геростраты в 2020...

Ответить

Алексеев Евгений

Евгений
1

Да

Ответить

Механический пришелец

Евгений
0

Интересуешься?

Ответить

Словесный Интервент

Евгений
0

Дудь считает, что он, но на самом деле или нте, это останется одной из неразгаданных тайн двадцатого века.

Ответить

Комментарий удален

Николай Чумаков

14

Противоречивый, но крутой дед

Ответить

Данислав Жуков

Николай
–4

Что противоречивого в том, чтобы быть политической проституткой?

Ответить

Сергей Звезда

11

Лимонов — невероятно крутой и важный для современной России писатель. А как политик, именно он родил очень много идей и форматов, которые потом сознательно или бессознательно трансформировала российская оппозиция и, что куда более важно, власть. 

То, что кто-то о нём знает в первую очередь по этой дебильной истории, говорит много не о Лимонове, а о том, кто об этом считает нужным 50 раз сказать. 

Ответить

Смертный кофе

Сергей
0

Ответь в телеге

Ответить

Євген Аврамов

1

Да и хуй с ним, мудаком.

Ответить

Комментарий удален

Роман Трусов

7

Остался 1 из 3 мамонтов

Ответить

Атлант поправил плечи

Роман
0

Верим. Надеемся. Ждём.

Ответить

Роман Трусов

Атлант
0

У Дугина хотя бы идеология жизнеспособнее, чем у Эдички.

Ответить

Igor Chvalun

Роман
0

Точно?

Ответить

Spect

4

Ну что сказать, в мире стало на одного радикального фашиста меньше. 

Ответить

Andre Macareno

Spect
0

На этом комментарии вспомнил анекдот про умирающего антисемита

Ответить

Роман Новиков

Andre
0

Рассказывай теперь

Ответить

Дмитрий Мищенко

Роман
1

Анекдот.ру, 1996

Умирает старый антисемит...

Ответить

Роман Новиков

Дмитрий
0

Кек

Ответить

Дмитрий Мищенко

Роман
2

Все, прочитал? Удаляю тогда

Ответить

Andre Macareno

Роман
1

сначала хотел скопировать, но потом подумал, что в этой стране с меня за него ещё спросят. Но если ты загуглишь "анекдот про умирающего антисемита", то ты его найдешь.

Ответить

Евгений Клочков

5

несерьезно: наелся и спит

серьезно: ну шо поделать, F, дед спорный черт, но яркий

Ответить

ouxen

4
Ответить

Poe Ghost

4

Отмучился Эдичка.
Часто, находясь у себя в комнате или идя ночью по улице, я ловил себя на том, что со злостью произношу одну и ту же фразу, иногда вслух, порой про себя или шепотом: «Идите вы все на хуй!» Хорошо звучит, а? «Идите вы все на хуй!» Хорошо. Очень хорошо. Это относится к миру.

Ответить

Kat Vance

1

Не жаль.

Ответить

Добровольный франт

–5

Вспомним глубокое интервью. Пять раз пересматривал. Поддержите лайком 

Ответить

Атлант поправил плечи

Добровольный
0

А прикинь дед так и не смог пережить того позора и удара по своему самолюбию. Он примерно в это же время и пропал с ютуба. Раньше бы Дудя отпиздил прям там на месте, но уже был немощный.

Дудь убийца. И пока стариков убил в России больше чем коронавирус.

Ответить

Добровольный франт

Атлант
4

Ща на бан нарвешься. Тут запрещено говорить о Юрии Дуде в любых тонах, кроме восхищенных. 

Ответить

Владислав Сурков

1

https://tjournal.ru/news/151096-umer-eduard-limonov

Умер Эдуард Лимонов — Новости на TJ
Умер писатель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
tjournal.ru
Ответить

Словесный Интервент

Владислав
2

Тебя обошли

Ответить

Автомобильный калькулятор

Владислав
1

Спасибо, так сказать, за наводку

Ответить

Старательный шмель

Владислав
0

чет большая от тебя активность
на тж+ пытаешься намуславить?

Ответить

Атлант поправил плечи

2

Его харьковские романы памятник городу. За это ему спасибо.

А в остальном умный, но двинутый дед, родившийся немного раньше, а может быть немного позже своей эпохи

Ответить

MK podcast

2

блин. это что правда? минус настроение.жесть. блин да как так. это очень грустная новость. очень жаль. хороший был  писатель 

Ответить

Папуша

2

Ярчайшая личность. А вы долбоёбы.
Dixi.

Ответить

ouxen

0

Жаль

Ответить

Механический пришелец

ouxen
0

Не жаль

Ответить

ouxen

Механический
2

жаль как Лимонов

Ответить

Ilya Grigöryev

ouxen
5

порхай как Бабченко

Ответить

LC

1

Уже третье подряд сообщение...

Ответить

Иностранный огонь

1

Оооо, мужик подпаливал жопы ещё во времена старого раздела "Твиты" на TJ. 

Ответить

Evgeniy Smirnov

Иностранный
0

подпаливал жопы всю свою жизнь

Ответить

Stan Majors

1

Ничего не вышло и помер.

Ответить

LC

1

Ну должен же он был когда-либо умереть - почему бы не сейчас; вполне подходящий день.

Ответить

Трезвый космос

0

Еще малым с него угарал, жаль конечно

Ответить

Олимпийский паук например

0

Это чтобы отвлечь от бунта

Ответить

Дима Федькин

0

Помню, он говорил где-то, что день его смерти станет национальным трауром
Ну чтож ждем лал
А вообще интересный дед был

Ответить

Атлант поправил плечи

Дима
0

В Харькове, на его родине, с завтрашнего дня полный карантин. Вот тебе и траур.

Ответить

Добровольный франт

0

Прожил клевую жизнь. Помянем деда

Ответить

Джордж Харви

0

Заразился((

Ответить

lesha

0

От внебольничной пневмонии?

Ответить

ouxen

lesha
0

от апатичной

Ответить

Сергей Рожков

0

Press F

Ответить

Механический пришелец

0

Коронавирус?

Ответить

Рпп Рпп

0

deleted

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

F

Ответить

Казимир Милобендзкий

0
Ответить

Рог Кирилл

0

При всей его противоречивости все же немного жаль. Земля ему пухом.

Ответить

MK podcast

0

а от чего он умер?

Ответить

Paul Potseluev

0

Земля стекловатой пидарасу

Ответить

Счастливый огонь

0

Мудак, конечно, но логика была.

Ответить

Ранний Мика

0

До свидания, это я Эдичка. Писатель был хороший, остальное ладно)

Ответить

Реакция Пса

0

Ох тыж! Вчера как раз его заходил читать!

Дурка он, конечно, был...но по своему неплохой чел...наверное.

Пусть земля пухом будет!

Ответить

Ленинград Amsterdam

0

Отрывок о нём из вышедшего вчера Намедни-2004: https://www.youtube.com/watch?v=FQzVrnDD1jI&t=1665s

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

Соболезнования близким и родным.

Ответить

This fire is out of control

–1
Ответить

Олд Неолдов

–2

Чем запомнился? За либерах или коммуняк он был?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Олд
0

https://youtu.be/FQzVrnDD1jI?t=1664

Ответить

Олд Неолдов

Олд
0

@Сергей Звезда за что минус, мне правда интересно, много раз про него слышал а кто такой не понял.

Ответить

Сергей Звезда

Олд
0

Я описал всё в заметке. Он правый, если упрощённо говорить. 

Ответить

Олд Неолдов

Сергей
0

Да, прочитал. Спасибо.

Ответить

Комментарий удален

Головной Петя

–4

Уже лет 5 находился в состоянии глубокой глотки. Зачем? Остался жалким.

Ответить

Головной Петя

Головной
0

Перепись юных нацболов! =)

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