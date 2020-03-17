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Новости
Сергей Звезда
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Путин назначил голосование за поправки в Конституцию на 22 апреля. Но допустил перенос из-за коронавируса Материал редакции

Эта дата считалась основной и раньше, но теоретически президент мог выбрать и другую.

68 комментариев
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Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдёт 22 апреля.

Согласно указу президенту, на голосование вынесут всего один вопрос. За отдельные поправки проголосовать будет нельзя.

Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?

Единственный вопрос, который будет в бюллетене

Путин отметил, что указ о голосовании не ограничен датой, и допустил перенос, «если этого потребует ситуация». Президент подчеркнул, что «здоровье граждан превыше всего», отметило РИА «Новости». Вероятнее всего, Путин имел в виду меры безопасности из-за распространения коронавируса Covid-19.

Голосование носит спорный характер. Юристы нередко отмечали, что его смысл хоть и подразумевает выражение власти народа, но не имеет строгого значения — и его правила расходятся с принципами референдума, который регулируется отдельным законом. Власть референдумом это не считает.

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#новости #конституция

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68 комментариев
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DoubleDors

68

Отлично, теперь я точно знаю, когда можно проголосовать за уже принятые поправки

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Artilariel

DoubleDors
0

Они не вступят в силу до положительных результатов голосования. Разумеется, они постараются не допустить отрицательного результата. Но если возникнет критическая масса голосующих против, то могут и передумать, наверное.

Ответить

Механический пришелец

53

Те кто останутся в живых позавидуют мертвым

Ответить

Litnikov Danil

Механический
5

Фраза с озвучкой.

Ответить

allah213

26

 Бля, что же народ решит, такой интриги ещё не видывал!

Ответить

Иван Касаткин

allah213
17

Решит полежать на диване

Ответить

Litnikov Danil

Иван
3

*В самоизоляции

Ответить

Единый инструмент

9

Спасибо госпоже "у нас вирус совсем не распространяется" Голиковой 

Ответить

Андрей Стаховский

Единый
5

Ей что сказали сказать, она то и сказала.

Ответить

Единый инструмент

Андрей
5

тоже верно. как и терешковой. 

Ответить

the art of гепард

Андрей
2

Бедненькая

Ответить

Восточный холод

Андрей
0

Так пусть роботов используют или кукольный театр. Куклы и роботы хоть не воруют ничего.

Ответить

ouxen

Единый
0

Это цитата?!

Ответить

Руководящий Влад

9

Так и знал, так и знал!

Ответить

Paster Nak

Руководящий
6

не приоденут

Ответить

Andre Macareno

7

Я так и не понял, зачем это голосование, если все всё уже в трёх чтениях и в судах одобрили

Ответить

Spect

Andre
1

Пыня хочет бабушек убить

Ответить

Механический пришелец

Spect
26

Меньше бабок - больше бабок

Ответить

Andre Macareno

Spect
0

пусть тогда пенсионный возраст прекратит поднимать, нагрузка на пенсионный фонд снизится же

Ответить

Andre Macareno

Andre
0

ай да чертяка рандом

Ответить

Былой файл

Andre
2

создать иллюзию выбора 

Ответить

the art of гепард

5

Можно сказать, это также будет посещением коронации 

Ответить

Иван Касаткин

the
3

Коровакцинация на коронации!

Ответить

the art of гепард

Иван
2

слыш, ты кого коровой назвал!

Ответить

Litnikov Danil

the
1
Ответить

Никита Мык

–19

Кудкудаканье недовольных правлением Путина через: 
три 
два 
раз 

Ответить

Конституционный калькулятор

Никита
18

три два рас

Пошел нахуй пидарас

Ответить

ОСА

Никита
0

+15

Ответить

Особый торшер

4

Ну голикова же сказала, слава богу, короновируса в россиюшке нет

Ответить

Spect

0

Объявляю досрочное всероссийское голосование под этим комментарием.

Вопрос: Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?

Ответить

Maxim Rebitsky

Spect
12

Нет

Ответить

Maxim Rebitsky

Maxim
0

Это типа что б выбор был (на самом деле это тоже вариант "Да")

Ответить

Kirill Astra

Spect
1

Не пойму че происходит в этой ветке

Ответить

Spect

Spect
–2

Да.

Ответить

Иван Касаткин

Spect
0

Глоткашорсный

Ответить

the art of гепард

3

а я правильно понимаю, что теперь туда пойдут только бабульки, которые находятся в повышенной зоне риска для КОВИДа?

Ответить

Конституционный калькулятор

the
0

Правильно понимаешь

Ответить

Старательный шмель

0

один Звезда не унывает и постит новости 

Ответить

Греческий Петя

Старательный
8
Ответить

Иван Касаткин

Старательный
1

Просто скоро батареи топить перестанут

Ответить

Старательный шмель

Иван
1

и подсайты скроют, совсем капец

ah, shit...

Ответить

Ленинград Amsterdam

0

 Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Единственный вопрос, который будет в бюллетене

А ответов сколько будет?

Ответить

Механический пришелец

Ленинград
7

Да

Ответить

Аккаунт Паблика

2
Ответить

Карина Мирзаева

1

А есть ли в этом голосовании критерии процента явки? Ну например, проголосует только 20% граждан этого достаточно?

Ответить

Национальный будильник

Карина
1

Порога явки нет

Ответить

Алексей Логачев

Карина
0

Да, достаточно

Ответить

Александр Мирошников

1

"Нет" - единственный достойный ответ

Ответить

ouxen

–3
Ответить

Национальный будильник

0

Так хотели перенести или уже усё?

Ответить

Одинаковый турник

0

Russian Edition

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Электорат же путинский дома сидеть будет

Ответить

George Weiller

Evgeniy
0

Но проголосует

Ответить

Трезвый космос

0

Нет, не одобряю
Да, не одобряю

Ответить

Крафтовый компот

0

Да

Единственный вопрос, который будет в бюллетене

Ответить

Андрей Круглов

0

Конченый дед

Ответить

Alexander Golovnin

0

Есть же единый день голосования, могли бы деньжат с экономить , да и пик зарождения переждать .

Ответить

Кирилл Сосновский

0

Я думал это называется "соцопрос".

Ответить

Телефонный колос

0

 За отдельные поправки проголосовать будет нельзя

Ответить

Vladislav Donets

0

 Путин отметил, что указ о голосовании не ограничен датой, и допустил перенос, «если этого потребует ситуация».

Через неделю!

Ответить

Автомобильный калькулятор

0

Госуслуги будут?

Ответить

Коммерческий клуб

0

Нет, не одобряю.

Ответить

Иван Кукушкин

0

Вы за то чтобы и дальше вы сидели на бутылке? Варианты: Да, За

Ответить

Иван Смирнов

0

П - Приоритеты

Ответить

Sav Vae

0

Варианты ответа : без ответа 😂

Ответить

Leon

–1

Киев 1 мая 1986 года

Ответить

Андрей Круглов

–3

А где Овальный?

Ответить

Иван Кукушкин

Андрей
0

В твоей матери

Ответить
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