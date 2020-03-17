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Эта дата считалась основной и раньше, но теоретически президент мог выбрать и другую.
Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдёт 22 апреля.
Согласно указу президенту, на голосование вынесут всего один вопрос. За отдельные поправки проголосовать будет нельзя.
Путин отметил, что указ о голосовании не ограничен датой, и допустил перенос, «если этого потребует ситуация». Президент подчеркнул, что «здоровье граждан превыше всего», отметило РИА «Новости». Вероятнее всего, Путин имел в виду меры безопасности из-за распространения коронавируса Covid-19.
Голосование носит спорный характер. Юристы нередко отмечали, что его смысл хоть и подразумевает выражение власти народа, но не имеет строгого значения — и его правила расходятся с принципами референдума, который регулируется отдельным законом. Власть референдумом это не считает.
TJ подробно описывал, какие изменения подразумеваются обновлённой Конституцией.
Отлично, теперь я точно знаю, когда можно проголосовать за уже принятые поправки
Они не вступят в силу до положительных результатов голосования. Разумеется, они постараются не допустить отрицательного результата. Но если возникнет критическая масса голосующих против, то могут и передумать, наверное.
Бля, что же народ решит, такой интриги ещё не видывал!
Решит полежать на диване
Ей что сказали сказать, она то и сказала.
Восточный холод
Так пусть роботов используют или кукольный театр. Куклы и роботы хоть не воруют ничего.
Я так и не понял, зачем это голосование, если все всё уже в трёх чтениях и в судах одобрили
пусть тогда пенсионный возраст прекратит поднимать, нагрузка на пенсионный фонд снизится же
Можно сказать, это также будет посещением коронации
Коровакцинация на коронации!
Кудкудаканье недовольных правлением Путина через:
три
два
раз
Объявляю досрочное всероссийское голосование под этим комментарием.
Вопрос: Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?
Нет
а я правильно понимаю, что теперь туда пойдут только бабульки, которые находятся в повышенной зоне риска для КОВИДа?
Просто скоро батареи топить перестанут
Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Единственный вопрос, который будет в бюллетене
А ответов сколько будет?
А есть ли в этом голосовании критерии процента явки? Ну например, проголосует только 20% граждан этого достаточно?
Электорат же путинский дома сидеть будет
Есть же единый день голосования, могли бы деньжат с экономить , да и пик зарождения переждать .
Путин отметил, что указ о голосовании не ограничен датой, и допустил перенос, «если этого потребует ситуация».
Через неделю!
А где Овальный?