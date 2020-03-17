Эта дата считалась основной и раньше, но теоретически президент мог выбрать и другую.

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Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдёт 22 апреля.

Согласно указу президенту, на голосование вынесут всего один вопрос. За отдельные поправки проголосовать будет нельзя.

Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Единственный вопрос, который будет в бюллетене

Путин отметил, что указ о голосовании не ограничен датой, и допустил перенос, «если этого потребует ситуация». Президент подчеркнул, что «здоровье граждан превыше всего», отметило РИА «Новости». Вероятнее всего, Путин имел в виду меры безопасности из-за распространения коронавируса Covid-19.

Голосование носит спорный характер. Юристы нередко отмечали, что его смысл хоть и подразумевает выражение власти народа, но не имеет строгого значения — и его правила расходятся с принципами референдума, который регулируется отдельным законом. Власть референдумом это не считает.