Ограничения ввели на 30 дней.

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Страны Евросоюза договорились из-за пандемии Covid-19 на 30 дней ограничить въезд для граждан государств, которые не входят в ЕС. Об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель, её слова передаёт Der Spiegel.

Меркель добавила, что Германия уже начала исполнять это решение. По данным журналистов, федеральная полиция Германии уже получила указание не пропускать в аэропортах Франкфурта и Мюнхена граждан, не входящих в ЕС.

Мы заявили о согласии с предложением Еврокомиссии о въезде в Европу из стран, которые не относится к ЕС, а именно о введении ограничений, то есть запрета, с самыми незначительными исключениями. Ангела Меркель канцлер Германии

Под запрет не попадают лица, имеющие вид на жительство в странах ЕС или долгосрочной визой в стране ЕС и государствах, имеющих право на транзит.