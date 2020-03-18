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Мишустин поручил соответствующим министерствам создать условия для производства средств индивидуальной защиты.
Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал правительство обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом пишет РБК со ссылкой на документ правительства.
К изготовлению медицинских масок также привлекут заключённых. Как указано в поручении, на которое ссылаются журналисты, они должны производить средства защиты ежедневно.
Мишустин также поручил Минпромторгу создать логистику для доставки СИЗ потребителям — в том числе при помощи «Почты России» и интернет-торговли.
Заместитель министра здравоохранения Сергея Краевой ранее говорил, что такими средствами индивидуальной защиты считаются маски, халаты и лекарства.
Назад в СССР?!Будто мы оттуда выходили.
Тяжелый фонарь
А заключённые? Они же небось все больные.
рабский труд на очереди гулаги
Щас подожди, знаешь как студентов привлекут? Массово отчислят и всех в армию к медведям белым. И всех остальных - объявить мобилизацию населения и всех в армию, шить марлевые повязки для чиновников.
У нас так много заражённых, что им всем масок не хватает?
ВОЗ же сказало, что здоровым маски не нужны.