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Артём Мазанов
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РБК: военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок. Условия работы создадут и для студентов Материал редакции

Мишустин поручил соответствующим министерствам создать условия для производства средств индивидуальной защиты.

14 комментариев
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Снимок Виталия Анькова, РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал правительство обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей условия для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом пишет РБК со ссылкой на документ правительства.

К изготовлению медицинских масок также привлекут заключённых. Как указано в поручении, на которое ссылаются журналисты, они должны производить средства защиты ежедневно.

Мишустин также поручил Минпромторгу создать логистику для доставки СИЗ потребителям — в том числе при помощи «Почты России» и интернет-торговли.

Заместитель министра здравоохранения Сергея Краевой ранее говорил, что такими средствами индивидуальной защиты считаются маски, халаты и лекарства.

#covid19 #новости

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14 комментариев
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Смертельный Никита

10

Хуй на всех остальных, но привлекать студентов к каким-то ебаным работам... прямо как раньше. 

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XBOX Russia

Смертельный
6

Назад в СССР?!Будто мы оттуда выходили.

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ouxen

XBOX
2

большинству насадили идею, что да. Хотя на тех же постах сидят всё те же паскуды

Ответить

Исторический Слава

5

Не понял, студенты каким боком?

Ответить

Тяжелый фонарь

Исторический
1

А заключённые? Они же небось все больные.

Ответить

ouxen

Тяжелый
0

и главное нахуя все эти маски, обмазаться ими и подорожник приложить, так победим?

Ответить

ouxen

3

рабский труд на очереди гулаги

Ответить

Yuri Miller

ouxen
0

Щас подожди, знаешь как студентов привлекут? Массово отчислят и всех в армию к медведям белым. И всех остальных - объявить мобилизацию населения и всех в армию, шить марлевые повязки для чиновников.

Ответить

ouxen

Yuri
0

по осени на сбор гнилой капусты и стройотряды на каникулах

Ответить

Yuri Miller

ouxen
0

while Rosgvardia is watching you

Ответить

bor_vn

1

У нас так много заражённых, что им всем масок не хватает?
ВОЗ же сказало, что здоровым маски не нужны. 

Ответить

Тяжелый фонарь

bor_vn
2

Китайцам же продавать надо)

Ответить

Роман Белоус

0

За станком все бесплатно батрачить будут? 

Ответить

Могучий якорь

0

Больше заключённых > больше медицинских масок!
А вы ещё гадали, зачем в стране репрессии. Шах и мат, либерахи! 

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