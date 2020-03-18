Сдачу досрочных ЕГЭ перенесли на июнь.

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Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы из-за пандемии Covid-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения.

Из-за нового коронавируса досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь — на время основного экзамена. Изначально досрочные экзамены планировались на период с 20 марта по 13 апреля.