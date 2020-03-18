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Артём Мазанов
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Все российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля Материал редакции

Сдачу досрочных ЕГЭ перенесли на июнь.

26 комментариев
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Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы из-за пандемии Covid-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения.

Из-за нового коронавируса досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь — на время основного экзамена. Изначально досрочные экзамены планировались на период с 20 марта по 13 апреля.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что для школьников организуют поддержку дистанционного обучения и откроют образовательные ресурсы.

#новости #covid19 #образование

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26 комментариев
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Yuliy Galkin

8

Эмм
Т.е. досрочный будет после обычных?

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Руслан Шекуров

Yuliy
0

Россия - Страна возможностей.

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Наим Алиев

5

Досрочный (нет)

Ответить

Чудовищный файл

1

Кировские школы ещё вчера ушли на каникулы

Ответить

ouxen

0

5 дней ещё можно вдоволь потереться в школах, збс

Ответить

Натуральный паркур

ouxen
2

об кого в школах трешься?

Ответить

ouxen

Натуральный
1

уже не трусь(

Ответить

Натуральный паркур

ouxen
2

но хотел бы?

Ответить

ouxen

Натуральный
6

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Alexei Kuksin

–1

У нас первые по восьмые отдыхают с 16 числа. Итого до 12 числа у них каникулы. Почти месяц обучения идет по одному известному месту. Буду долго хихикать над школярами в июньских жарких кабинетах, и над их летними каникулами в два месяца.

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Степан Кучеренко

Alexei
1

вот никогда не понимал, когда в школе из-за карантинов учителя сокрушались, что как же так, не успеем программу нагнать и т.п. Потом чуть больше домашки зададут и все, никаких проблем.

Ответить

Alexei Kuksin

Степан
–1

Я тоже раньше не понимал. А теперь блин работаю в школе.

Ответить

Степан Кучеренко

Alexei
2

и че, теперь тоже ноешь, что какой ужас, не успеем программу изучить?

Ответить

Alexei Kuksin

Степан
0

Да. Ною. Потому что в программе одна тема вытекает из другой. И наверное проще объяснять петровские реформы в 8, заранее зная что у детей есть представление о правлении Алексея Михайловича.

Ответить

Василий

Alexei
0

Да тебе дай волю - ты бы и розгами их порол, хихикая

Ответить

Alexei Kuksin

Василий
0

Да нет. У меня хорошие дети. Не такие как ты.

Ответить

Spect

Alexei
0

Зачем вообще нужен учитель по истории? В интернете этих лекций, учебников, схем хватает

Ответить

Alexei Kuksin

Spect
0

Затем, что я могу собрать все эти схемы, лекции и учебники в единый и интересный урок. Могу научить работать с текстами, могу научить рассуждать, могу научить навыкам анализа. Могу даже вышивке крестиком научить если понадобится.

Ответить

Степан Кучеренко

Spect
0

чтобы разжевал все и самим не пришлось ничего искать-читать.

Ответить

Владимир Дыркин

0

Дак с 23 марта и так по плану были каникулы

Ответить

Первая

Владимир
0

Ага. Только были они до 1 апреля. 

Ответить

Подозрительный алмаз

0

объявят каникулы из-за пандемии Covid-19.

каникулы из-за пандемии

Как хотят замалчивают слово "карантин".

Ответить

Прозрачный диод

0

Ну что и опять оно, да? 

Ответить

Yuliy Galkin

Прозрачный
0

У школьников нет денег на вов, о чём ты

Ответить

Присущий магнит

Прозрачный
0

Перепутал с фортнайтом

Ответить

Ильнур Султанов

Прозрачный
0

Сейчас этим школьникам уже под 30

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