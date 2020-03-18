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Сдачу досрочных ЕГЭ перенесли на июнь.
Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы из-за пандемии Covid-19. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минпросвещения.
Из-за нового коронавируса досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь — на время основного экзамена. Изначально досрочные экзамены планировались на период с 20 марта по 13 апреля.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что для школьников организуют поддержку дистанционного обучения и откроют образовательные ресурсы.
Эмм
Т.е. досрочный будет после обычных?
5 дней ещё можно вдоволь потереться в школах, збс
об кого в школах трешься?
уже не трусь(
У нас первые по восьмые отдыхают с 16 числа. Итого до 12 числа у них каникулы. Почти месяц обучения идет по одному известному месту. Буду долго хихикать над школярами в июньских жарких кабинетах, и над их летними каникулами в два месяца.
вот никогда не понимал, когда в школе из-за карантинов учителя сокрушались, что как же так, не успеем программу нагнать и т.п. Потом чуть больше домашки зададут и все, никаких проблем.
Я тоже раньше не понимал. А теперь блин работаю в школе.
и че, теперь тоже ноешь, что какой ужас, не успеем программу изучить?
Да. Ною. Потому что в программе одна тема вытекает из другой. И наверное проще объяснять петровские реформы в 8, заранее зная что у детей есть представление о правлении Алексея Михайловича.
Затем, что я могу собрать все эти схемы, лекции и учебники в единый и интересный урок. Могу научить работать с текстами, могу научить рассуждать, могу научить навыкам анализа. Могу даже вышивке крестиком научить если понадобится.
Дак с 23 марта и так по плану были каникулы