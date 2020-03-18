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Новости
Артём Мазанов
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Путин назвал средним классом 73 процента россиян. Потому что они получают больше 16 тысяч рублей Материал редакции

Средним классом, по мнению Мирового банка, считаются те, кто зарабатывают в 1,5 раза больше МРОТ.

66 комментариев
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Владимир Путин назвал средним классом 73 процента россиян, так как они получают больше 16 тысяч рублей. Об этом он рассказал в очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин пояснил, что Мировой банк относит к среднему классу тех, кто получают зарплату в 1,5 раза больше минимального размера оплаты труда. В России МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей. А значит, средним классом считаются те, кто получают почти 17 тысяч рублей. В 2018 году доля таких россиян составляла 73,1%.

Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный.

Владимир Путин

Путин также рассказал, что средняя зарплата в России в 2018 году была 44,4 тысячи рублей. Это соответствует данным Росстата за этот год. Но как посчитал РБК, 70% россиян получают зарплату от МРОТ до средней. И только 21% — выше средней, но меньше 100 тысяч рублей в месяц.

В отчёте Мирового банка сообщается, что средний класс мирового уровня определятся, как группа населения, которая может: «покупать импортные товары высокого качества, импортные машины, осуществлять международные путешествия, а также имеет доступ и возможности пользоваться услугами международного уровня, включаю высшее образование».

#новости #путин #зарплаты

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66 комментариев
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Агрессивный кран

42

Пойду бабке скажу, что она благодаря своей пенсии средним классом стала

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Близкий Валера

Агрессивный
24

смотри как бы бабка тебя как жирующий класс не раскулачила

Ответить

Открытый цветок

Агрессивный
13

Получается, если у тебя ЗП как три средних класса, то можешь приравнивать себя к олигархам. 

Ответить

Агрессивный кран

Открытый
2

А реальные олигархи могут приравнять себя к Путину?

Ответить

Открытый цветок

Агрессивный
2

Судя по последним событиям, Путин это всё же больше звание. 

Ответить

Агрессивный кран

Открытый
10

Скорее, дар божий

Ответить

Натуральный

Агресси…
7

переданый предками

Ответить

George Weiller

Натурал…
0

предки это кто был до, кто был до, он старый, старый значит мудрый, старый и мудрый... о боже.... ВЕТЕРАНЫ ответ был в них, как мы не догадывались?!

Ответить

Удобный Филипп

Открытый
1

Похоже на многоходовочку, в результате которой у нас заберут «лишнее»

Ответить

Владимир Земсков

Агрессивный
0

Снова нищим говорят, что они богаты.

Ответить

Объективный чайник

18

Если Вы думаете, что права человека — это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. 

Ответить

Пора валить

17
Ответить

Lee

8

С каждым днем этот зажравшийся дед закапывает себя все больше и больше.

Ответить

Агрессивный кран

Lee
14

Он уже давно просто жирно набрасывает

Ответить

Натуральный паркур

Агрессивный
4

Достиг уровня @Дмитрий Орлов 

Ответить

Тяжелый фонарь

Натуральный
1

Путин преподавал там, где Орлов учился 

Ответить

Eugen T

Агрессивный
1

Дед :обнулился наглухо. Причем давненько

Ответить

Spect

Агрессивный
0

Трансформеры 

Ответить

Dra

Lee
3

Если он завтра съест заживо младенца в прямом эфире, то чё ты ему сделаешь за мат извени.

Ответить

Открытый цветок

11

В России нет среднего класса

Занижаем требования к среднему классу

В России 73% среднего класса

PROFIT! Вы великолепны.

Ответить

Тяжелый фонарь

8

Обнулил бедность. Ебать шикарный.

Ответить

Алексей Любимцев

6

Если человек с зарплатой 17 -средний класс , то людей с зп больше 40 можно считать богатыми и обложить налогом на роскошь

Ответить

Невысокий Паша

Алексей
5

Не подсказывай, блин.

Ответить

Агрессивный кран

Невысокий
0

У ТЕБЯ БОЛЬШЕ 40? 😏

Ответить

Невысокий Паша

Агрессивный
0

Я безработный, товарищ майор

Ответить

Сергей Звезда

Алексей
0

Коты считаются роскошью?

Ответить

Натуральный паркур

Сергей
3

Только весом более 2 килограмм

Ответить

Сергей Звезда

Натуральный
1

Ты из Аэрофлота?

Ответить

Натуральный паркур

Сергей
2

Бери выше: Победа! Можем повторить!

Ответить

Алексей Любимцев

Сергей
3

Коты считаются роскошными

Ответить

Короткий бокал

7

Средний класс обсуждает светскую хронику после бокальчика Hennessy VSOP 

Ответить

Тревожный пришелец

5

А ведь говорили Ивахнову, что он буржуй и мажор, а он «средний класс, средний класс»... вот он твой средний класс

Ответить

Дурацкий огонь

Тревожный
2

он настолько буржуй, что ещё  у себя на работе развел олигархов рабочих 

Ответить

Andrey Frolov

Тревожный
0

ещё и жулик по версии того же источника

Ответить

Тревожный пришелец

Andrey
0

Если ты про деда, то тоже мне источник

Ответить

Pavel Zyukin

4

Ещё одна выдержка из отчёта Мирового банка:

 В соответствии с данным определением почти 8% мирового населения может классифицироваться как мировой средний класс.

В мире - 8%, в России - 73%

У меня всё, спасибо.

Ответить

Агрессивный кран

Pavel
4

Гребанные китайцы и индусы всю статистику портят своими миллиардами нищуков

Ответить

Дурацкий огонь

Pavel
2

весь средний класс просто в России, а там остальной нищий материально и духовный мир

Ответить

Pavel Zyukin

Pavel
0

Но в целом Мировой банк также оперирует понятием ""Российский средний класс". Я полагаю, что мистер П. имел в виду именно его.

Ответить

Служебный Абдужаббор

5

Нужно в конституции прописать, что в России бедных нет

Ответить

Alex Rota

Служебный
0

Есть только с отрицательным ростом доходов

Ответить

Смертельный Никита

4

Не отбирайте у меня мои классы, мой хлеб! 

Ответить

Дурацкий огонь

Смертельный
1

есть инфа о чём твой коммент ? 

Ответить

Смертельный Никита

Дурацкий
1

Отправил! 

Запись в подсайте Офтоп — Офтоп на TJ
Относитесь ли вы к среднему классу? Объясняет Владимир Путин
tjournal.ru
Ответить

Никита Федоров

4

Нужно понизить МРОТ до 1000 и тогда у нас все граждане будут не просто богатые, а прям топчик

Ответить

Сергей Звезда

4

18 марта. ТАСС – На улицы вышли тысячи людей в лохмотьях и с факелами, потребовав отобрать деньги у богатых. По данным полиции, это российский средний класс

Ответить

Станислав Есин

0

Из вики
 Сре́дний класс — социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей.

По оценке Института современного развития, в 2013 году, как и ранее в 2008 году, к классическому среднему классу развитых стран, возможно отнести только 7 % россиян. Критерии для данной оценки приняты как совокупность постоянного месячного дохода на каждого члена семьи в эквиваленте 2—2,5 тысячи долларов, не менее 40 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи и 2—3 легковые машины на семью

Ответить

Агрессивный кран

Станислав
6

Это навязанные западом ценности, которые не имеют ничего общего с православными постулатами

Ответить

Dra

2

Ебать я олигарх.

Ответить

Дурацкий огонь

2

главное правильную методику применить к расчёту среднего класса, можно и пиздануть что в России средний класс , это те, кто получается хотя бы 0.9 от МРОТ и сделать сколько угодно
только это конечно нехуя не меняет

Ответить

Объективный чайник

2

пиздец бомбит, когда подменяют понятия, уходя от сути вопроса. какая хуй разница какие там это отношения к МРОТ, если под "средним классом" в данном случае понималось совсем другое, более абстрактное понятие? 

Ответить

the art of гепард

2

офигеть, да я олигархесса

Ответить

Научно-Технический ящик

2

Ö

Ответить

the art of гепард

1

а вообще у меня такое чувство, что дед реально уже словил деменцию и закрылся в своём манямирке, в котором вот действительно такой вот в России средний класс, и все ходят на бессмертный полк по пятницам, и каждое утро ледяной водой из ведра окатываются, и солнцу улыбаются сквозь слёзы от звона колокольного

Ответить

Натуральный паркур

1

Как бы прозрачно намекнул сколько у вас должно оставаться, после всех выплат государству

Ответить

сироп от щекотки

1

Ну чтож, тогда подписываюсь

Ответить

Сергей Звезда

сироп
0

Ааа, лучшее

Ответить

Сергей Зайкевич

1
Ответить

...

–7

Либерахи, это не ВВП так считает, а Мировой банк, "цивилизованная" Европа на которую вы всё равняетесь. 

Я получаю 20к и живу нормально, больше мне и не надо.

Ответить

Натуральный паркур

...
3

Возьми свои 16 касов и продолжай сосать хуй

Ответить

Дурацкий огонь

...
0

да мы уже поняли что ты даунч, можешь больше не писать 

Ответить

Роберт Петросян

0

Ах вот как это работает..

Ответить

Spect

0

Он про мировой банк сам придумал, или это реальная классификация от мирового банка?

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Почти 80% населения получаю зарплату охранника, Котлас не меняешься с начала 2000...

Ответить

Наим Алиев

0

Тем временем президенты перечисленных стран:

Если вы думаете, что средний класс — это то, как живут наши с вами граждане, то вы ошибаетесь. Средний класс в России получает $200 в месяц

Ответить

Nikita B

0

Как увеличить средний класс?
Элементарно! Нужно просто понизить МРОТ.

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сироп от щекотки

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Shch

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