Средним классом, по мнению Мирового банка, считаются те, кто зарабатывают в 1,5 раза больше МРОТ.

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Владимир Путин назвал средним классом 73 процента россиян, так как они получают больше 16 тысяч рублей. Об этом он рассказал в очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин пояснил, что Мировой банк относит к среднему классу тех, кто получают зарплату в 1,5 раза больше минимального размера оплаты труда. В России МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей. А значит, средним классом считаются те, кто получают почти 17 тысяч рублей. В 2018 году доля таких россиян составляла 73,1%.

Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Владимир Путин

Путин также рассказал, что средняя зарплата в России в 2018 году была 44,4 тысячи рублей. Это соответствует данным Росстата за этот год. Но как посчитал РБК, 70% россиян получают зарплату от МРОТ до средней. И только 21% — выше средней, но меньше 100 тысяч рублей в месяц.