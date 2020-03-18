Прямой эфир
Средним классом, по мнению Мирового банка, считаются те, кто зарабатывают в 1,5 раза больше МРОТ.
Владимир Путин назвал средним классом 73 процента россиян, так как они получают больше 16 тысяч рублей. Об этом он рассказал в очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Путин пояснил, что Мировой банк относит к среднему классу тех, кто получают зарплату в 1,5 раза больше минимального размера оплаты труда. В России МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей. А значит, средним классом считаются те, кто получают почти 17 тысяч рублей. В 2018 году доля таких россиян составляла 73,1%.
Путин также рассказал, что средняя зарплата в России в 2018 году была 44,4 тысячи рублей. Это соответствует данным Росстата за этот год. Но как посчитал РБК, 70% россиян получают зарплату от МРОТ до средней. И только 21% — выше средней, но меньше 100 тысяч рублей в месяц.
В отчёте Мирового банка сообщается, что средний класс мирового уровня определятся, как группа населения, которая может: «покупать импортные товары высокого качества, импортные машины, осуществлять международные путешествия, а также имеет доступ и возможности пользоваться услугами международного уровня, включаю высшее образование».
Получается, если у тебя ЗП как три средних класса, то можешь приравнивать себя к олигархам.
А реальные олигархи могут приравнять себя к Путину?
Судя по последним событиям, Путин это всё же больше звание.
Скорее, дар божий
Натуральный
переданый предками
предки это кто был до, кто был до, он старый, старый значит мудрый, старый и мудрый... о боже.... ВЕТЕРАНЫ ответ был в них, как мы не догадывались?!
Удобный Филипп
Похоже на многоходовочку, в результате которой у нас заберут «лишнее»
С каждым днем этот зажравшийся дед закапывает себя все больше и больше.
Агрессивный кран
Он уже давно просто жирно набрасывает
Натуральный паркур
Достиг уровня @Дмитрий Орлов
Если человек с зарплатой 17 -средний класс , то людей с зп больше 40 можно считать богатыми и обложить налогом на роскошь
Невысокий Паша
Не подсказывай, блин.
Агрессивный кран
У ТЕБЯ БОЛЬШЕ 40? 😏
Коты считаются роскошью?
Только весом более 2 килограмм
Ты из Аэрофлота?
Дурацкий огонь
он настолько буржуй, что ещё у себя на работе развел олигархов рабочих
ещё и жулик по версии того же источника
Ещё одна выдержка из отчёта Мирового банка:
В соответствии с данным определением почти 8% мирового населения может классифицироваться как мировой средний класс.
В мире - 8%, в России - 73%
У меня всё, спасибо.
Агрессивный кран
Гребанные китайцы и индусы всю статистику портят своими миллиардами нищуков
Дурацкий огонь
весь средний класс просто в России, а там остальной нищий материально и духовный мир
Но в целом Мировой банк также оперирует понятием ""Российский средний класс". Я полагаю, что мистер П. имел в виду именно его.
Дурацкий огонь
есть инфа о чём твой коммент ?
Смертельный Никита
Отправил!
Нужно понизить МРОТ до 1000 и тогда у нас все граждане будут не просто богатые, а прям топчик
18 марта. ТАСС – На улицы вышли тысячи людей в лохмотьях и с факелами, потребовав отобрать деньги у богатых. По данным полиции, это российский средний класс
Из вики
Сре́дний класс — социальная группа людей, имеющая устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и социальных потребностей.
По оценке Института современного развития, в 2013 году, как и ранее в 2008 году, к классическому среднему классу развитых стран, возможно отнести только 7 % россиян. Критерии для данной оценки приняты как совокупность постоянного месячного дохода на каждого члена семьи в эквиваленте 2—2,5 тысячи долларов, не менее 40 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи и 2—3 легковые машины на семью
Агрессивный кран
Это навязанные западом ценности, которые не имеют ничего общего с православными постулатами
а вообще у меня такое чувство, что дед реально уже словил деменцию и закрылся в своём манямирке, в котором вот действительно такой вот в России средний класс, и все ходят на бессмертный полк по пятницам, и каждое утро ледяной водой из ведра окатываются, и солнцу улыбаются сквозь слёзы от звона колокольного
Ну чтож, тогда подписываюсь
Либерахи, это не ВВП так считает, а Мировой банк, "цивилизованная" Европа на которую вы всё равняетесь.
Я получаю 20к и живу нормально, больше мне и не надо.
Он про мировой банк сам придумал, или это реальная классификация от мирового банка?
Почти 80% населения получаю зарплату охранника, Котлас не меняешься с начала 2000...
Тем временем президенты перечисленных стран:
Если вы думаете, что средний класс — это то, как живут наши с вами граждане, то вы ошибаетесь. Средний класс в России получает $200 в месяц