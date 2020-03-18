У тех, кто принимал лекарство, анализы становились отрицательными в среднем через четыре дня после постановки диагноза.

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Исследователи из правительства Китая утверждают, что препарат «Фавилавир» эффективен для лечения пациентов, которые заразились коронавирусом нового типа. Об этом сообщает NHK со ссылкой на директора Национального центра развития биотехнологий Чжана Синьмина.

На пресс-конференции в Пекине он рассказал, что лекарство действует на симптомы, вызванные коронавирусом, и не имеет побочных эффектов. Тесты провели в Ухане и Шэньчжене, в них приняли участие 320 пациентов.

По словам Синьмина, у тех, кто принимал «Фавилавир», анализы становились отрицательными в среднем через четыре дня после постановки диагноза. У тех, кто не принимал это лекарство, — через 11 дней.

Также тесты показали, что у 91% пациентов, которым давали препарат, зафиксировали улучшение состояния лёгких. Среди тех, кто препарат не принимал, показатель ниже — 61%.

Чжан Синьминь назвал препарат эффективным и рекомендовал использовать его при лечении. В то же вермя источник из Министерства здравоохранения Японии рассказал Mainichi Shimbun, что японские врачи также давали лекарство пациентам, но оно не было эффективным, когда вирус уже размножился.

«Фавилавир» — также известный как «Авиган» — противовирусный препарат, разработанный в 2014 году компанией Fujifilm Toyama Chemical. Его эффективно использовали для борьбы с Эболой.