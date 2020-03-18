Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
15 518

В Китае назвали «Фавилавир» эффективным при лечении коронавируса. Препарат использовали для борьбы с Эболой Материал редакции

У тех, кто принимал лекарство, анализы становились отрицательными в среднем через четыре дня после постановки диагноза.

19 комментариев
В закладки
Аудио

Исследователи из правительства Китая утверждают, что препарат «Фавилавир» эффективен для лечения пациентов, которые заразились коронавирусом нового типа. Об этом сообщает NHK со ссылкой на директора Национального центра развития биотехнологий Чжана Синьмина.

На пресс-конференции в Пекине он рассказал, что лекарство действует на симптомы, вызванные коронавирусом, и не имеет побочных эффектов. Тесты провели в Ухане и Шэньчжене, в них приняли участие 320 пациентов.

По словам Синьмина, у тех, кто принимал «Фавилавир», анализы становились отрицательными в среднем через четыре дня после постановки диагноза. У тех, кто не принимал это лекарство, — через 11 дней.

Также тесты показали, что у 91% пациентов, которым давали препарат, зафиксировали улучшение состояния лёгких. Среди тех, кто препарат не принимал, показатель ниже — 61%.

Чжан Синьминь назвал препарат эффективным и рекомендовал использовать его при лечении. В то же вермя источник из Министерства здравоохранения Японии рассказал Mainichi Shimbun, что японские врачи также давали лекарство пациентам, но оно не было эффективным, когда вирус уже размножился.

«Фавилавир» — также известный как «Авиган» — противовирусный препарат, разработанный в 2014 году компанией Fujifilm Toyama Chemical. Его эффективно использовали для борьбы с Эболой.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире больше 200 тысяч случаев заболевания Covid-19, больше восьми тысяч человек умерли от него, 82 тысяч — выздоровели.

#новости #covid19

Спасибо за наводку bro mi
Новости
Подписан
Отписаться
Омич запустил флешмоб #япротивпаники
На фоне ужасных местных новостей это выглядит хорошо.
13
18
Реклама на TJ
{ "author_name": "bro mi", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 19, "likes": 18, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 151261, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Mar 2020 10:57:37 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Музыка
Послушать новое: Phantogram
Мрачный электронный звук с поп-обложкой.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 151261, "author_id": 73206, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/151261\/get","add":"\/comments\/151261\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/151261"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Роман Белоус

0

В России есть аналоги?

Ответить

Dra

Роман
9

Есть, конечно. Кагоцел.

Ответить

Kyler

Dra
1

Ну или арбидол

Ответить

Иоанн

Kyler
–2

Ну про арбидол зря шутите, вполне годное лекарства , в отличие от кагоцела и оциллококцинума

Ответить

ouxen

Роман
2

анфералган упсарин упса ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Sergey Volkov

Роман
1

ношпа, дружище

Ответить

Мрачный Филипп

Роман
0

Не знаю, но можно заказать 25 кило с алибабы
https://russian.alibaba.com/product-detail/best-price-favipiravir-t-705-259793-96-9-with-best-quality-60644828588.html?spm=a2700.8699010.normalList.5.2df93395ns7nr0

Ответить

Виктор Ганелес

Мрачный
0

К концу апреля как раз дойдёт

Ответить

Мощный Каковощи

Виктор
3

Будут раздавать на участках для голосования. Инфа сотка!!

Ответить

Мощный Каковощи

Роман
0

Ну как в России...почти

Ответить

Мощный Каковощи

3

Какой-то подозрительно универсальный препарат

Ответить

Сельскохозяйственный клуб

Мощный
0

ну это разновидность антибиотика. только для вирусов. антибиотики тоже на многие бактерии действуют

Ответить

Тонкий пёс_анон

Сельскохозяйств…
0

В том и дело, что таких препаратов доказанного действия буквально единицы. Либо это фуфло, либо настоящий прорыв в науке.

Ответить

Пыльный магнит

2

А ведь действительно, что?

Ответить

Olga Shvets

2

Почему статья в минусах? Даже вон Синьхуа подтверждают:

Favipiravir shows good clinical efficacy in…
Favipiravir shows good clinical efficacy in treating COVID-19: official - Xinhua | English.news.cn
www.xinhuanet.com
Ответить

Рабочий калькулятор

0

Австралийцы сейчас тестируют лекарство от малярии - хлорохин, гидроксихлорохин и вроде результаты обнадеживают. оно стоит копейки и есть у всех
правда от него ослепнуть можно

Ответить

Мрачный Филипп

Рабочий
1

это тоже китайцы вроде проверяли наравне с сабжем.

Ответить

ouxen

Рабочий
0

то есть метиловый спирт это хороший джинерик?

Ответить

Тонкий пёс_анон

0

У трёхсот человек вообще никаких побочек не наблюдалось, даже слабовыраженных?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«В России оно, слава богу, не распространяется»: власти отчитались о 114 заражённых коронавирусом Covid-19
За сутки выявили 21 подхватившего инфекцию.
202
Новости
«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса
Россию в этом году на конкурсе должна была представлять группа Little Big.
113
Новости
Путин назвал средним классом 73 процента россиян. Потому что они получают больше 16 тысяч рублей
Средним классом, по мнению Мирового банка, считаются те, кто зарабатывают в 1,5 раза больше МРОТ.
284
Популярное за три дня
Новости
В Гренландии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
34
Наука
Голландские учёные заявили об обнаружении антител против коронавируса Covid-19
По их мнению, обнаруженные антитела могут стать основой лекарства для лечения заболевания.
46
Интернет
Из-за коронавируса ростовский вуз провёл лекцию по программированию в Minecraft. И стримил занятие на Twitch
Современные проблемы требуют современных решений.
35

Прямой эфир

Михаил Фоменков

«Особая юридическая природа…

Shch

Российские суды переходят в…

Alexandr Ivanov

Губернатор Петербурга поговорил…

Shch

Футбольный клуб оштрафовали за…

Alexandr Ivanov

Губернатор Петербурга поговорил…

Shch

Губернатор Петербурга поговорил…

DxdV

Из-за Covid-19 вузы России…

Андрей Каскадов

«Мы не готовы к следующей…

Михаил Фоменков

Из-за Covid-19 вузы России…

Лис

Запись в подсайте Twitter

Михаил Фоменков

Из-за Covid-19 вузы России…

DxdV

Из-за Covid-19 вузы России…

Alexander Smirnov

Губернатор Петербурга поговорил…

Михаил Фоменков

Губернатор Петербурга поговорил…

Михаил Фоменков

Губернатор Петербурга поговорил…

Амир Аль-Мопеди

Губернатор Петербурга поговорил…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "4b5d03ba" }