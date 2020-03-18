Прямой эфир
что происходит в интернете
Для решения проблемы привлекли Росавиацию и МИД.
Около тысячи россиян-пассажиров «Аэрофлота» и принадлежащей ему «Победы» не могут вернуться домой из Черногории из-за закрытия границы в этой стране. Местное правительство отказывается выдать разрешение на вывоз, сообщается на сайтах авиакомпаний. Об аналогичных проблемах сообщила S7, но не уточнила число своих пассажиров.
16 марта Черногория закрыла свои границы для иностранцев из-за распространения коронавируса Covid-19. Правительство приостановило железнодорожное, автобусное и авиасообщение.
В связи с карантином «Победа» планировала эвакуировать российских граждан из Тивата пятью рейсами, но черногорские власти закрыли воздушное пространство. Из-за сложившегося конфликта Аэрофлот (владеет «Победой») обратился в МИД для решения ситуации.
Источник ТАСС, близкий к российским авиавластям, рассказал, что власти Черногории готовы выдать разрешение в случае обмена на 50 своих сограждан, находящихся в Москве. Он уточнил, что обмен состоится только в том случае, если черногорцев бесплатно отправят в Тиват. О каких именно гражданах идёт речь и почему они оказались в Москве, не уточняется. Информацию подтвердили источники «Известий» и «Интерфакса».
Росавиация и МИД пока никак не прокомментировали это требование. Ведомства заявили, что делают всё возможное для вывоза граждан.
Из-за массового ограничения на авиаперелёты Черногория стала не единственной страной, из которой не могут вернуться российские туристы. Российский союз туриндустрии рассказал, что похожие проблемы возникли у посетителей Индии, Азербайджана, Перу, Аргентины и Филиппин. В организации подчеркнули, что список постоянно пополняется.
По последним данным, в мире зарегистрировано более 198 тысяч больных Covid-19. В Черногории пока зафиксировано два случая заболевания. От инфекции погибли почти 8 тысяч человек и более 81 тысячи — излечились.
ща россия им даст взамен пятьдесят чёрных горцев
"Источник ТАСС, близкий к российским авиавластям, рассказал, что власти Черногории готовы выдать разрешение в случае обмена на 50 своих сограждан, находящихся в Москве."
Это вообще как? Обмен ? Кто у кого в заложниках?
Еще и бесплатные перелеты требуют. Таки подозрительно всё это...
еще и наверное в первом классе требуют)
просят наполнить летящие пустые самолеты гражданами черногории, не бесплатные перелеты
Ждем новых историй *Как я полетела ради фоточек на пустынных улицах, а потом сбежала с карантина*
Кто их заставлял лететь,когда наоборот границы закрываются. Или "яжекупилбилет" дороже собственного здоровья? А потом ищем виноватых.. Кто угодно, но только не мы сами.
Какими бы ни были причины, по которым люди оказались там, у них и обратные билеты были, и в нормальных странах перед закрытиями согласовывали специальные рейсы для отправки людей с понятными датами и правилами.
А тут какая-то мутная история: просто так вывезти нельзя, а в обмен можно
И меня 52 пожалуйста я очень чёрный горец хотеть на родина