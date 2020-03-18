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Arthur Khamzin
4023

Закрытая на карантин Черногория не разрешает вывезти тысячу россиян. СМИ узнали о готовности обмена на 50 черногорцев Материал редакции

Для решения проблемы привлекли Росавиацию и МИД.

23 комментария
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Около тысячи россиян-пассажиров «Аэрофлота» и принадлежащей ему «Победы» не могут вернуться домой из Черногории из-за закрытия границы в этой стране. Местное правительство отказывается выдать разрешение на вывоз, сообщается на сайтах авиакомпаний. Об аналогичных проблемах сообщила S7, но не уточнила число своих пассажиров.

16 марта Черногория закрыла свои границы для иностранцев из-за распространения коронавируса Covid-19. Правительство приостановило железнодорожное, автобусное и авиасообщение.

В связи с карантином «Победа» планировала эвакуировать российских граждан из Тивата пятью рейсами, но черногорские власти закрыли воздушное пространство. Из-за сложившегося конфликта Аэрофлот (владеет «Победой») обратился в МИД для решения ситуации.

Мы крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся с вывозом российских пассажиров из Черногории. Власти этой страны, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов. Более сотни человек остались буквально на улице.

Михаил Демин
представитель «Аэрофлота»

Источник ТАСС, близкий к российским авиавластям, рассказал, что власти Черногории готовы выдать разрешение в случае обмена на 50 своих сограждан, находящихся в Москве. Он уточнил, что обмен состоится только в том случае, если черногорцев бесплатно отправят в Тиват. О каких именно гражданах идёт речь и почему они оказались в Москве, не уточняется. Информацию подтвердили источники «Известий» и «Интерфакса».

Росавиация и МИД пока никак не прокомментировали это требование. Ведомства заявили, что делают всё возможное для вывоза граждан.

Из-за массового ограничения на авиаперелёты Черногория стала не единственной страной, из которой не могут вернуться российские туристы. Российский союз туриндустрии рассказал, что похожие проблемы возникли у посетителей Индии, Азербайджана, Перу, Аргентины и Филиппин. В организации подчеркнули, что список постоянно пополняется.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 198 тысяч больных Covid-19. В Черногории пока зафиксировано два случая заболевания. От инфекции погибли почти 8 тысяч человек и более 81 тысячи — излечились.

#новости #covid19

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23 комментария
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Невысокий Паша

69

Курс россиянина упал до 0,05 черногорца.

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Arthur Khamzin

Невысокий
2

Курс россиянина выше рубля. Всё впорядке. Ведь россиянин может принести много рублей :)

Ответить

Организационный Илья

Arthur
0

Ну Владимир Владимирович

Ответить

Дурацкий огонь

12

have: 1000 русских
want: 50  черногорцев

Ответить

Reggae Addict

6

ща россия им даст взамен пятьдесят чёрных горцев

Ответить

Иван Ташкинов

Reggae
0

50000. Единым лотом. Не жалко — "их есть у нас". 😁

Ответить

Rerpetual Junior

3

"Источник ТАСС, близкий к российским авиавластям, рассказал, что власти Черногории готовы выдать разрешение в случае обмена на 50 своих сограждан, находящихся в Москве."

Это вообще как? Обмен ? Кто у кого в заложниках?

Ответить

Igor Mishchenko

2

Еще и бесплатные перелеты требуют. Таки подозрительно всё это...

Ответить

Дмитрий Ежов

Igor
0

еще и наверное в первом классе требуют)

Ответить

Igor Mishchenko

Дмитрий
1

Бери выше. С багажом!

Ответить

Андрей Ионов

Igor
0

просят наполнить летящие пустые самолеты гражданами черногории, не бесплатные перелеты

Ответить

Mmmax

2

Ждем новых историй *Как я полетела ради фоточек на пустынных улицах, а потом сбежала с карантина*

Ответить

Дмитрий Ежов

–6

Кто их заставлял лететь,когда наоборот границы закрываются. Или "яжекупилбилет" дороже собственного здоровья? А потом ищем виноватых.. Кто угодно, но только не мы сами.

Ответить

Воинский кубок

Дмитрий
0

есть разные ситуации. подгонять всех под одну гребенку — глупо.

Ответить

Kult Morkovki

Дмитрий
0

Какими бы ни были причины, по которым люди оказались там, у них и обратные билеты были, и в нормальных странах перед закрытиями согласовывали специальные рейсы для отправки людей с понятными датами и правилами.
А тут какая-то мутная история: просто так вывезти нельзя, а в обмен можно

Ответить

Rudolf Cunningham

1

С черногорцами переговоров не ведем 😎😎😎😎😎

Ответить

weeb

1

в голос

Ответить

Воинский кубок

1

обменяйте пожалуйста меня 51-м черногорцем. можно так?

Ответить

Мощный Каковощи

Воинский
0

И меня 52 пожалуйста я очень чёрный горец хотеть на родина

Ответить

Организационный Илья

Мощный
0

Придется приобщиться к европейским ценностям.

Ответить

Научно-Технический ящик

1

Пусть их лишат российского гражданства и выдадут черногорское. Будет сразу 1000 черногорцев. Делов-то.

Ответить

Igor Mishchenko

0

Ого, дерзкие какие. ИГИЛ на карантине, но свято место пусто не бывает

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Владимир Филатов

0

Когда Россия начала войну с Черногорией?

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