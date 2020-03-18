Для решения проблемы привлекли Росавиацию и МИД.

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Около тысячи россиян-пассажиров «Аэрофлота» и принадлежащей ему «Победы» не могут вернуться домой из Черногории из-за закрытия границы в этой стране. Местное правительство отказывается выдать разрешение на вывоз, сообщается на сайтах авиакомпаний. Об аналогичных проблемах сообщила S7, но не уточнила число своих пассажиров.

16 марта Черногория закрыла свои границы для иностранцев из-за распространения коронавируса Covid-19. Правительство приостановило железнодорожное, автобусное и авиасообщение.

В связи с карантином «Победа» планировала эвакуировать российских граждан из Тивата пятью рейсами, но черногорские власти закрыли воздушное пространство. Из-за сложившегося конфликта Аэрофлот (владеет «Победой») обратился в МИД для решения ситуации.

Мы крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся с вывозом российских пассажиров из Черногории. Власти этой страны, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов. Более сотни человек остались буквально на улице. Михаил Демин представитель «Аэрофлота»

Источник ТАСС, близкий к российским авиавластям, рассказал, что власти Черногории готовы выдать разрешение в случае обмена на 50 своих сограждан, находящихся в Москве. Он уточнил, что обмен состоится только в том случае, если черногорцев бесплатно отправят в Тиват. О каких именно гражданах идёт речь и почему они оказались в Москве, не уточняется. Информацию подтвердили источники «Известий» и «Интерфакса».

Росавиация и МИД пока никак не прокомментировали это требование. Ведомства заявили, что делают всё возможное для вывоза граждан.

Из-за массового ограничения на авиаперелёты Черногория стала не единственной страной, из которой не могут вернуться российские туристы. Российский союз туриндустрии рассказал, что похожие проблемы возникли у посетителей Индии, Азербайджана, Перу, Аргентины и Филиппин. В организации подчеркнули, что список постоянно пополняется.