Это рекордное число заразившихся за сутки.

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Число заболевших коронавирусом нового типа в России выросло до 147 к 18 марта, за сутки выявили 33 новых случая заболевания. Об этом рассказали в оперативном штабе.

31 заразившийся находится в Москве, по одному — в Томской и Новосибирской областях. В штабе отметили, что все случаи заболевания — завозные.

16 марта власти отчитались о рекордном числе заразившихся за сутки людей — тогда их было 30 человек. 18 марта рекордное число обновилось.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ограничить авиасообщение с США, Великобританией и ОАЭ. Ограничения начнут действовать с 20 марта. Кроме того, Россия до 1 мая закрыла границу для иностранцев и лиц без гражданства, а также приостановила выдачу виз до этой же даты.