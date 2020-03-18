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Это рекордное число заразившихся за сутки.
Число заболевших коронавирусом нового типа в России выросло до 147 к 18 марта, за сутки выявили 33 новых случая заболевания. Об этом рассказали в оперативном штабе.
31 заразившийся находится в Москве, по одному — в Томской и Новосибирской областях. В штабе отметили, что все случаи заболевания — завозные.
16 марта власти отчитались о рекордном числе заразившихся за сутки людей — тогда их было 30 человек. 18 марта рекордное число обновилось.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ограничить авиасообщение с США, Великобританией и ОАЭ. Ограничения начнут действовать с 20 марта. Кроме того, Россия до 1 мая закрыла границу для иностранцев и лиц без гражданства, а также приостановила выдачу виз до этой же даты.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире больше 190 тысяч человек заболели вирусом, семи тысяч умерли от него, больше 81 тысячи выздоровели.
Блять каждое следующее число рекордное, нахера это писать?
Рекордное число роста
Моего члена завершилось в 23 года на 23 см
Обычно количество зараженных первое время растет экспоненциально, так что и рекорды еще будут биться каждый день
Помогите, пожалуйста
Мне что-то нехорошо
иногда жить в Москве не круто =(
Бедный оперштаб.
А почему такой хайп, в 2009 от гриппа такого не было. Расслабьтесь девочки.
Сообщи это европе и сша, а то хули они позакрывались)
+5 человек в екб добавились
Блин...с такими "успехами" режим чс не введут(((
А когда погибших рисовать начнут?
чувак каждый день ближайший месяц будет рекордное число. иди почитай про распространение эпидемий лучше
31 заразившийся находится в Москве, по одному — в Томской и Новосибирской областях. В штабе отметили, что все случаи заболевания — завозные.
Подозрительно часто стали упоминать это, прям как мантру повторяют, про завозных)
Как так случилось, у нас же вирус не распространяется, или Голикова наебала президента?
В штабе отметили, что все случаи заболевания — завозные.
А зачем говорить что все завозные, если тесты в настоящий момент делаются только для приезжих (и контактирующих с ними).
Естественно что все заболевшие - "завозные", если тесты не делать - то и заболевших нет.
А этих пятерых куда записали, в Москвичи или никуда?