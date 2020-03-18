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Новости
Алексей Боржонов
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Число заражённых Covid-19 в России выросло до 147 — за сутки зафиксировали 33 новых случая заболевания Материал редакции

Это рекордное число заразившихся за сутки.

49 комментариев
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Число заболевших коронавирусом нового типа в России выросло до 147 к 18 марта, за сутки выявили 33 новых случая заболевания. Об этом рассказали в оперативном штабе.

31 заразившийся находится в Москве, по одному — в Томской и Новосибирской областях. В штабе отметили, что все случаи заболевания — завозные.

16 марта власти отчитались о рекордном числе заразившихся за сутки людей — тогда их было 30 человек. 18 марта рекордное число обновилось.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ограничить авиасообщение с США, Великобританией и ОАЭ. Ограничения начнут действовать с 20 марта. Кроме того, Россия до 1 мая закрыла границу для иностранцев и лиц без гражданства, а также приостановила выдачу виз до этой же даты.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире больше 190 тысяч человек заболели вирусом, семи тысяч умерли от него, больше 81 тысячи выздоровели.

#новости #covid19

Спасибо за наводку Роберт Петросян
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49 комментариев
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Мистер Блондин

40

Блять каждое следующее число рекордное, нахера это писать?

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Sergey Pais

Мистер
2

Рекордное число роста

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Мистер Блондин

Sergey
2

Моего члена завершилось в 23 года на 23 см

Ответить

Евгений Абрамовских

Мистер
3

мм*

Ответить

Антон Пострунин

Евгений
3

Ммммм...

Ответить

Andre Macareno

Sergey
1

Обычно количество зараженных первое время растет экспоненциально, так что и рекорды еще будут биться каждый день

Ответить

Тяжелый фонарь

Andre
0

А потом все пойдёт на спад 

Ответить

Южный кавалер

Мистер
0

Дэбилы

Ответить

Тяжелый фонарь

Мистер
0

Что же с ними будет когда они поймут что все им переболеют?😂

Ответить

Москва

8

Помогите, пожалуйста
Мне что-то нехорошо

Ответить

олд

Москва
–9

Не жалко, гнилой город.

Ответить

Роберт Петросян

олд
0

Интересно, в какой среде вы выросли?

Ответить

олд

Роберт
21
Ответить

Натуральный паркур

Москва
1

А нечего было ботов в себе разводить

Ответить

Тяжелый фонарь

Москва
0
Ответить

George Weiller

6

иногда жить в Москве не круто =(

Ответить

hyposlasher

George
2

да охуенно, ты че

Ответить

Короткий бокал

5

да сколько же можно завозить этих больных? у нас уже все границы закрыты, а завозные все поступают и поступают...

Ответить

Poe Ghost

3

Бедный оперштаб.

Ответить

Роберт Петросян

Poe
0

Редакция не виновна.

Ответить

Poe Ghost

Роберт
1

Очевидно, виноват тот, кто не умеет оформлять новости ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Южный кавалер

Роберт
1

Ещё одно ахуенное оформление? Харош!!!!!

Ответить

олд

2

А почему такой хайп, в 2009 от гриппа такого не было. Расслабьтесь девочки.

Ответить

sf

олд
0

~~ну мы уже обогнали 2009 в 2 раза (когда смотрел пару дней назад) и пока даже перелома не видно~~

наврал, видиом я с какой-то друго эпидемей спутал

Ответить

олд

sf
0

Тогда погибших было 18000, сейчас только 8000

Ответить

George Weiller

олд
2

Есть к чему стремиться

Ответить

Masha Kovalyova

олд
0

К понедельнику-вторнику будет тебе и 18000

Ответить

Евгений Абрамовских

олд
0

Тогда 18000 за какой период было, а сейчас за какой 8000?

Ответить

sf

олд
0

наврал. я с др эпидемей спутал похоже

Ответить

Stan Majors

олд
0

Сообщи это европе и сша, а то хули они позакрывались)

Ответить

олд

Stan
0

А в 2009 тоже позакрывались? Я просто в армии был в те года, не следил.

Ответить

Stan Majors

олд
0

Не закрывались

Ответить

Владимир Дыркин

2

+5 человек в екб добавились 

Еще у пяти уральцев подтвердили коронавирус
Коронавирусная инфекция подтверждена еще у пяти уральцев, сообщил источник E1.RU.
www.e1.ru
Ответить

олд

Владимир
0

=)

Ответить

Игнат Синицын

1

Блин...с такими "успехами" режим чс не введут((( 

Ответить

Южный кавалер

Игнат
0

Пичаль((((((

Ответить

Василий

Южный
0

Да

Ответить

Vladislav Donets

1

А когда погибших рисовать начнут?

Ответить

Южный кавалер

Vladislav
0

Когда потребуется

Ответить

Роман Белоус

Vladislav
0

Когда крематории справлятся не смогут

Ответить

sf

1

чувак каждый день ближайший месяц будет рекордное число. иди почитай про распространение эпидемий лучше

Ответить

Evgeny Grigoriev

1

Слава богу, оно у нас не распространяется.

Ответить

George Weiller

0

31 заразившийся находится в Москве, по одному — в Томской и Новосибирской областях. В штабе отметили, что все случаи заболевания — завозные.

Подозрительно часто стали упоминать это, прям как мантру повторяют, про завозных)

Ответить

Тяжелый фонарь

George
0

Ну так она по умолчанию такая. Не здесь же возникла.

Ответить

Kyler

0

Как так случилось, у нас же вирус не распространяется, или Голикова наебала президента?

Ответить

Натуральный паркур

Kyler
0

как конфетку у ребенка отобрать

Ответить

Евгений Большаков

0

В штабе отметили, что все случаи заболевания — завозные.

А зачем говорить что все завозные, если тесты в настоящий момент делаются только для приезжих (и контактирующих с ними).
Естественно что все заболевшие - "завозные", если тесты не делать - то и заболевших нет. 

Ответить

Специализированный бинокль

0

А этих пятерых куда записали, в Москвичи или никуда?

Еще у пяти уральцев подтвердили коронавирус
Коронавирусная инфекция подтверждена еще у пяти уральцев, сообщил источник E1.RU.
www.e1.ru
Ответить

Максим Чистов

0

Срочная новость, в РФ произошёл завозной хлопок

Ответить
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