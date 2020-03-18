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Артём Мазанов
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«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса Материал редакции

Россию в этом году на конкурсе должна была представлять группа Little Big.

52 комментария
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Музыкальный конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, отменили из-за коронавируса Covid-19. Об этом организаторы рассказали в Твиттере.

Организаторы рассказали, что рассматривали различные варианты изменения формата, но решили отменить конкурс в этом году из-за «неопределённости, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции», а также из-за ограничений, введёнными правительствами разных стран.

Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не проводить живое выступление, как и планировалось. В основе этого решения лежит здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире.

заявление Европейского вещательного союза

Организаторы рассказали, что конкурс может пройти в Роттердаме в 2021 году. Россию в 2020 году на «Евровидении» должна была представлять Little Big с песней «Uno».

#новости #евровидение

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52 комментария
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Илюша

67

Ну понятно, испугались Прусикина

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Сергей Колегов

Илюша
7

Не столько Прусикина, сколько, видимо, его инструмента

Ответить

Poe Ghost

45
Ответить

Перспективный браслет

25

Мне кажется они это заранее знали, поэтому разрешили Little Big выступать

Ответить

Смертельный Никита

22

Ты довольна? Бабка бля...

Ответить

Владимир Филатов

Смертельный
3

Это она про первый канал?

Ответить

Смертельный Никита

Владимир
0

Это она про ЛИТЛ.

Ответить

Александр Мирошников

Смертельный
1

а про биг ни слова

Ответить

Владимир Филатов

Смертельный
0

Писала на старом вк ещё?

Ответить

Южный кавалер

17

Ну блять очевидно было, вы че ебланы?

Ответить

Bulat Akhmetshin

Южный
4

Да не совсем. Могли провести без зрителей.

Ответить

German Times

Bulat
1

Или виртуально, каждый в своей стране показывает

Ответить

Южный кавалер

Bulat
0

Строить сцену, репетировать и это только два действия которые я смог придумать за 10секунд, где требуются люди.

Ответить

Натуральный паркур

Южный
1

Ты удивишься, но даже при полном карантине огромное количество людей продолжают работать, так что это больше пиар ход.

Ответить

Южный кавалер

Натуральный
0

Это вообще к чему

Ответить

Натуральный

Южный
0

К тому, что пять рабочих возводящих сцену не ухудшат эпидемиологическую обстановку

Ответить

Пожарный коктейль

9

ну и ладненько, всё равно песенка у ЛБ так себе

Ответить

Научно-Технический ящик

Пожарный
0

нормальная песня

Ответить

Пожарный коктейль

Научно-Техничес…
10

не лучшая их песня

Ответить

Научно-Технический ящик

Пожарный
–1

бля, это евровид
там все песни залупные

Ответить

Пожарный коктейль

Научно-Техничес…
1

ну если так рассуждать...

Ответить

Михаил Подивилов

Пожарный
3

Поддерживаю @шарлиз терон loves е.коловрата, песня норм

Ответить

Dmitrii Smirnov

Пожарный
0

я б сказал хуже песни у Литл Бига нет

Ответить

Владимир Филатов

Пожарный
0

Они на это и рассчитывали.

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Пожарный
–1

Говно, говоря честно

Ответить

Михаил Подивилов

9

Евровидению запретили выступать на концерте Little Big, ничего интересного

Ответить

Andre Macareno

7

уно уно уно

Ответить

Mkel

Andre
0

дос трес

Ответить

Михаил Ромайкин

Mkel
1

Не трес и кватро

Ответить

Mkel

Михаил
0

дос и кватро уж тогда

Ответить

Михаил Подивилов

Mkel
0

Загибаем пальцы с конца: кватро, дос и уно

Ответить

Владислав Михеев

6

А победа была так близка😨

Ответить

Чудовищный Даниль

3

надеюсь, теперь у Ильича будет время запилить Гаффи Гафа

Ответить

Владислав Сурков

Чудовищный
0

ага, Jane Air запишут новый альбом, Tenkorr сделают камбэк, музыченко бросит пить 

Ответить

Научно-Технический ящик

Владислав
0

Музыченко воскресит БКМСБ

Ответить

Aleksey Paschenko

Владислав
0

Ну и Халва 3 выйдет до кучи

Ответить

Антон Чепур

2

Печалька, первый раз за столько Евровидение должно было быть сколь-нибудь интересным и тут облом. Будем надеяться, что LB используют это время эффективно и затем порвут всех) 🎶

Ответить

медовая булочка

1

странно, что не перенесли в онлайн

Ответить

Общий алмаз

1
Eurovision Song Contest @Eurovision
An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. https://t.co/b3h7akxvpF
Ответить

Кирилл Мишичев

1

Открываем шампанское

Ответить

Андрей Балконский

1
Ответить

Владислав Сурков

1

corUNOviRUS

теперь все понятно, на следующий год поедут 

Ответить

Словесный Интервент

0

Если песни перенесут на следующий год, то это странно будет. 

Ответить

German Times

Словесный
2

Нет, надо будет с новыми ехать.

Ответить

Натуральный паркур

German
0

Может Ильич таки сподобится за год что-нибудь более годное высрать

Ответить

Evgeny Zakharov

0

Первая хорошая новость. Хоть что-то остановило говношоу

Ответить

коренной нарниец

Evgeny
0

дом 2 вроде ещё идёт

Ответить

Общий алмаз

0

Теперь Пухляш точно не поедет на Евровидение. 

Ответить

Натуральный паркур

Общий
1

Можем откормить его побольше

Ответить

Перспективный браслет

0

.

Ответить

Ni Ck

0

Должны же быть и хорошие новости

Ответить

Лис

0

Так не отменили, а перенесли. В стейтменте несколько раз указано, что нет возможности провести конкурс в мае.

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