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Россию в этом году на конкурсе должна была представлять группа Little Big.
Музыкальный конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, отменили из-за коронавируса Covid-19. Об этом организаторы рассказали в Твиттере.
Организаторы рассказали, что рассматривали различные варианты изменения формата, но решили отменить конкурс в этом году из-за «неопределённости, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции», а также из-за ограничений, введёнными правительствами разных стран.
Организаторы рассказали, что конкурс может пройти в Роттердаме в 2021 году. Россию в 2020 году на «Евровидении» должна была представлять Little Big с песней «Uno».
Ну понятно, испугались Прусикина
Это она про первый канал?
Смертельный Никита
Это она про ЛИТЛ.
Да не совсем. Могли провести без зрителей.
Южный кавалер
Строить сцену, репетировать и это только два действия которые я смог придумать за 10секунд, где требуются люди.
Натуральный паркур
Ты удивишься, но даже при полном карантине огромное количество людей продолжают работать, так что это больше пиар ход.
Южный кавалер
Это вообще к чему
Натуральный
К тому, что пять рабочих возводящих сцену не ухудшат эпидемиологическую обстановку
нормальная песня
не лучшая их песня
бля, это евровид
там все песни залупные
Евровидению запретили выступать на концерте Little Big, ничего интересного
уно уно уно
Не трес и кватро
ага, Jane Air запишут новый альбом, Tenkorr сделают камбэк, музыченко бросит пить
Печалька, первый раз за столько Евровидение должно было быть сколь-нибудь интересным и тут облом. Будем надеяться, что LB используют это время эффективно и затем порвут всех) 🎶
Если песни перенесут на следующий год, то это странно будет.
Нет, надо будет с новыми ехать.
Натуральный паркур
Может Ильич таки сподобится за год что-нибудь более годное высрать
Первая хорошая новость. Хоть что-то остановило говношоу
Так не отменили, а перенесли. В стейтменте несколько раз указано, что нет возможности провести конкурс в мае.