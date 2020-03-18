Россию в этом году на конкурсе должна была представлять группа Little Big.

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Музыкальный конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, отменили из-за коронавируса Covid-19. Об этом организаторы рассказали в Твиттере.

Организаторы рассказали, что рассматривали различные варианты изменения формата, но решили отменить конкурс в этом году из-за «неопределённости, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции», а также из-за ограничений, введёнными правительствами разных стран.

Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не проводить живое выступление, как и планировалось. В основе этого решения лежит здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире. заявление Европейского вещательного союза