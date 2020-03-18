Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1447

В Петербурге сократили разрешённое число участников мероприятий — с 1000 до 50 человек Материал редакции

Три дня в городе действовал куда менее жёсткий запрет из-за коронавируса.

6 комментариев
В закладки

В Петербурге запретили проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек. Указ об этом подписал губернатор города Александр Беглов.

Ограничения ввели из-за распространения Covid-19, они действуют до 30 апреля 2020 года. Запрет распространяется в том числе на развлекательные и спортивные мероприятия. Также власти рекомендовали гражданам старше 65 лет воздержаться от посещения общественных мероприятий.

Новое распоряжение дополняет другой указ, согласно которому в городе с 16 марта запретили мероприятия с участием более 1000 человек.

Такие же меры действуют в Москве и других регионах России, в том числе в Вологодской и Московской областях.

К 18 марта в России зафиксировали 147 случаев заболевания коронавирусом нового типа, пять человек выздоровели. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ограничить авиасообщение с США, Великобританией и ОАЭ. Ограничения начнут действовать с 20 марта. Кроме того, Россия до 1 мая закрыла границу для иностранцев и лиц без гражданства, а также приостановила выдачу виз до этой же даты.

#новости #covid19 #петербург

Новости
Подписан
Отписаться
«Евровидение-2020» отменили из-за коронавируса
Россию в этом году на конкурсе должна была представлять группа Little Big.
2
6
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19"], "comments": 6, "likes": 6, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 151377, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 18 Mar 2020 17:01:45 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Лаконичный формат для продвижения статей, подсайтов, приложений и внешних ссылок
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 151377, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/151377\/get","add":"\/comments\/151377\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/151377"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алекс Слободских

7

Война за гречку в Ленте на массовое мероприятие тянет?

Ответить

Южный кавалер

Алекс
–1

За выживание* поправил, не благодари.

Ответить

Меньший велосипед

6

Как и в случае с Москвой, при открытом метро это красивая декларация, которая не сработает.

Ответить

Северный ГОСТ

0

Ура, дума не сможет собраться

Ответить

Dima

0

50 все равно слишком много

Ответить

Aleksej Fedko

0

По 50 человек на песню заводить на концертах можно.
2 слемятся.
2 сосутся.
2 в баре...

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«В России оно, слава богу, не распространяется»: власти отчитались о 114 заражённых коронавирусом Covid-19
За сутки выявили 21 подхватившего инфекцию.
201
Новости
Путин назвал средним классом 73 процента россиян. Потому что они получают больше 16 тысяч рублей
Средним классом, по мнению Мирового банка, считаются те, кто зарабатывают в 1,5 раза больше МРОТ.
251
Новости
Конституционный суд признал законными поправки к Конституции
Решение выносили три дня.
199
Популярное за три дня
Новости
Из-за Covid-19 в мире закрывают храмы. В российских церквях продолжают целовать мощи и причащаться из одной ложки
Священники из разных стран спорят, можно ли заразиться коронавирусом в церкви. РПЦ не собирается отменять службы.
193
Новости
«Это обернётся трагедией национального раздора»: учёные, писатели и журналисты выступили против обнуления сроков Путина
В открытом письме они «призвали не допустить антиконституционного переворота».
223
Наука
Голландские учёные заявили об обнаружении антител против коронавируса Covid-19
По их мнению, обнаруженные антитела могут стать основой лекарства для лечения заболевания.
46

Прямой эфир

Stan Majors

«Евровидение-2020» отменили…

Ипполит Воробьянинов

Выдающийся гипнотизёр доктор…

Кирилл Сосновский

«Евровидение-2020» отменили…

Владимир Филатов

«Евровидение-2020» отменили…

Рыбий Глаз

Ученые выяснили, какая группа…

Vl T

Власти отчитались о рекордном…

Yaroslav Maltsev

Ученые выяснили, какая группа…

Aleksej Fedko

В Петербурге сократили…

Yaroslav Maltsev

Ученые выяснили, какая группа…

Rayslava

В городе кризис. Товаров и…

Максим Шишлов

Apple представила новый MacBook…

Spect

Запись в подсайте Twitter

Кенчанский

Запись в подсайте Twitter

Кирилл Сосновский

«Евровидение-2020» отменили…

Spect

Запись в подсайте Twitter
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "f86a314c" }