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Три дня в городе действовал куда менее жёсткий запрет из-за коронавируса.
В Петербурге запретили проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек. Указ об этом подписал губернатор города Александр Беглов.
Ограничения ввели из-за распространения Covid-19, они действуют до 30 апреля 2020 года. Запрет распространяется в том числе на развлекательные и спортивные мероприятия. Также власти рекомендовали гражданам старше 65 лет воздержаться от посещения общественных мероприятий.
Новое распоряжение дополняет другой указ, согласно которому в городе с 16 марта запретили мероприятия с участием более 1000 человек.
Такие же меры действуют в Москве и других регионах России, в том числе в Вологодской и Московской областях.
К 18 марта в России зафиксировали 147 случаев заболевания коронавирусом нового типа, пять человек выздоровели. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ограничить авиасообщение с США, Великобританией и ОАЭ. Ограничения начнут действовать с 20 марта. Кроме того, Россия до 1 мая закрыла границу для иностранцев и лиц без гражданства, а также приостановила выдачу виз до этой же даты.
Война за гречку в Ленте на массовое мероприятие тянет?
По 50 человек на песню заводить на концертах можно.
2 слемятся.
2 сосутся.
2 в баре...