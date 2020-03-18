Три дня в городе действовал куда менее жёсткий запрет из-за коронавируса.

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В Петербурге запретили проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек. Указ об этом подписал губернатор города Александр Беглов.

Ограничения ввели из-за распространения Covid-19, они действуют до 30 апреля 2020 года. Запрет распространяется в том числе на развлекательные и спортивные мероприятия. Также власти рекомендовали гражданам старше 65 лет воздержаться от посещения общественных мероприятий.

Новое распоряжение дополняет другой указ, согласно которому в городе с 16 марта запретили мероприятия с участием более 1000 человек.

Такие же меры действуют в Москве и других регионах России, в том числе в Вологодской и Московской областях.