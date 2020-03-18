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что происходит в интернете
Антирекорды в экономике.
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации. За сутки его стоимость выросла более, чем на 5 рублей. Также, за время торгов нефть Brent упала ниже 27 долларов за баррель. На момент написания заметки нефть марки Brent стоит 25,57 долларов за баррель.
Экономические антирекорды за 18 марта:
Снижение курса рубля продолжается после резкого падения в начале марта, которое последовало за конфликтом между Россией и ОПЕК (страны-экспортёры нефти). После отказа РФ снижать уровень добычи (организация настаивала на этом из-за проблем в мировой экономике на фоне коронавируса Covid-19) Саудовская Аравия установила рекордные скидки на продажу нефти.
«Рубль демонстрирует худшую динамику среди валют развивающихся стран с начала года. Краткосрочные перспективы рубля остаются негативными», — пишет «Финам». По мнению банковского аналитика, это связано с действиями участников нефтяного рынка, которые перешли «от балансировки спроса и предложения к ценовой войне». Цены на нефть рискуют снижаться и дальше, отметил автор.
Участники рынка сочли причиной нового падения российской валюты отсутствие реакции Центробанка, пишут «Ведомости». Начальник дилингового центра Металинвестбанка Сергей Романчук указал, что рынок ждал действий со стороны ЦБ, а их отсутствие привело к отказу иностранцев от рублёвых активов. Кроме этого, рост доллара обеспечен высоким спросом на валюту США.
Пыня Сказочный устроил стабильность
Вообще похуй. В 2014 все так боялись кризиса, а в итоге ничего, справились. Ну побудет пару месяцев бакс по 80, ну упадёт ВВП по итогам года на 1%, ну разгонится инфляция до 6-8%, ну нихуя от этого не случится.
А как же цены? :^)
Распространенный коктейль
Теперь за комментарий 30 рублей платят?
Блять. Знал, что на тж идиоты, но чтобы настолько.
Распространенный
Поплачь и удались от сюда
Но у тебя типичные признаки бота: нет постов, новый аккаунт, нет ссылок на социальные сети - ты аноним с чужой фоткой
эталонный терпила
"на фоне коронавируса и колебания валютных курсов назрела необходимость в тотальной отмене любых экономических санкций"- написал сенатор Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Фейсбуке.
"cлышь, санкции отмени"
По-моему цель санкций - в конечном итоге убрать насквозь коррумпированный текущий правящий класс. Если кому-то не нравятся санкции, мне кажется, он может высказать свое мнение на предстоящем голосовании, иначе такой шанс снова появится лет через 12 минимум.
У Шульман было неплохо сформирована мысль, что возможно стоит относиться к этому не как к голосованию именно, а как к акции.
Это тот самый Косачев, который постоянно балаболил что санкции говно?
почти )
Я просто его запомнил в основном по статьям на эхе, где он обличает загнивающий, но про санкции вроде тож было
А смысл продавать нефть за такую цену? Можно добывать и хранить, потом как вырастет - продать.
Натуральный паркур
Ну, да, можно не продавать. У нас борщевика много - будем его жрать.
Другие будут, уже отказываются от российской нефти.
Не худшая, а "лучшая наоборот"
По данным рынка Форекс, эксперты пришли к выводу, что рубль в этом году показал лучший в мире результат отрицательной динамики. Благодаря такому повороту событий, в российский бюджет поступит значительно большее количество рублей от продажи углеводородов, что позволит эффективнее решать все социальные задачи, даже несмотря на пандемию коронавируса и глобальный кризис.
На рынке нефти сейчас спекуляции. Реально за такие деньги никто не поставит.
Показательный звук
О, эксперты в треде
у евро тоже рекорд исторический - 88
В 14м была сотка
Научно-Технический ящик
Да не был он никогда 100. Это цена спекулянтов в один из дней была
Предельный браслет
разве не 85 максимум был?
Невысокий Паша
Почти 85 был у доллара. Отметки в 84,81 достигал 21.01.2016
Натуральный паркур
Кстати, мамкины трейдеры, я так понимаю евро относительно доллара тоже постепенно снижался последние годы?
Вроде прямо сейчас, но не катастрофично
Натуральный паркур
Он вроде на старте чуть ли не вдвое дороже бакса был, а сейчас почти наравне
Натуральный
Вот я о чем. На пике в 2008 был в 1.5 раза дороже, потом на спад пошел.
@Arthur Khamzin гречу-то брать, скажи?
Если брать, то только у проверенных людей, а то могут фальшифку подсунуть
скинешь телеграм-чаты?
в личку скинул номер знакомого барыги
вот за эту ветку нас с тобой и посадят
УДОЛИ
ты что, это надо администрацию сайта просить, а я тут никого не знаю!
Прочитал такую мысль сегодня где-то: типа нужно спасти экономику Китая дешевой нефтью, чтобы у них выросло производство.
Ну и ещё то что с фондового рынка «пассажиров высаживают» меня вот уже не 15 штук высадили, но пока акции не продал 😕
Ничтожный украинец
Китай отказывается от покупки российской нефти)
Не понев, почему
Санкции? Рили?
Нехуй возиться с Венесуэлой. Но эти не сильно много брали нефти. Там есть крупнее покупатель китайский. Вот если они на санкции поведутся, то пиздец