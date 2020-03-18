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Новости
Arthur Khamzin
3745

Курс доллара за сутки вырос на пять рублей — до 80. Нефть во время торгов рухнула до уровня 2003 года Материал редакции

Антирекорды в экономике.

74 комментария
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Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации. За сутки его стоимость выросла более, чем на 5 рублей. Также, за время торгов нефть Brent упала ниже 27 долларов за баррель. На момент написания заметки нефть марки Brent стоит 25,57 долларов за баррель.

Экономические антирекорды за 18 марта:

  • В моменте стоимость доллара достигла 80,87 рубля. Показатель впервые пересёк отметку в 80 рублей с 2016 года. Стоимость евро достигала 88,02 рубля;
  • Стоимость барреля нефти Brent опускалась до 25,27 долларов. Она впервые упала до такого уровня с сентября 2003 года;
  • Индекс Московской биржи снизился более, чем на 5% за сутки. За месяц он упал более, чем на 24%.

Снижение курса рубля продолжается после резкого падения в начале марта, которое последовало за конфликтом между Россией и ОПЕК (страны-экспортёры нефти). После отказа РФ снижать уровень добычи (организация настаивала на этом из-за проблем в мировой экономике на фоне коронавируса Covid-19) Саудовская Аравия установила рекордные скидки на продажу нефти.

«Рубль демонстрирует худшую динамику среди валют развивающихся стран с начала года. Краткосрочные перспективы рубля остаются негативными», — пишет «Финам». По мнению банковского аналитика, это связано с действиями участников нефтяного рынка, которые перешли «от балансировки спроса и предложения к ценовой войне». Цены на нефть рискуют снижаться и дальше, отметил автор.

Участники рынка сочли причиной нового падения российской валюты отсутствие реакции Центробанка, пишут «Ведомости». Начальник дилингового центра Металинвестбанка Сергей Романчук указал, что рынок ждал действий со стороны ЦБ, а их отсутствие привело к отказу иностранцев от рублёвых активов. Кроме этого, рост доллара обеспечен высоким спросом на валюту США.

#новости #экономика #деньги #обвалрубля #нефть

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Хоп-хей-лала-лей. Доллар - 80 рублей (P.S.: 82!)
Обновление: 82. А помните когда он был всего по 80?
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74 комментария
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Лаванда

27

А так хотелось купить денег...

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Дмитрий Unknown

15

Пыня Сказочный устроил стабильность

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Андрей Рядькин

Дмитрий
19

Он обнуляет к показателям первого срока

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Николай

–29

Вообще похуй. В 2014 все так боялись кризиса, а в итоге ничего, справились. Ну побудет пару месяцев бакс по 80, ну упадёт ВВП по итогам года на 1%, ну разгонится инфляция до 6-8%, ну нихуя от этого не случится.

Ответить

Открытый цветок

Николай
34

Это цитата министра экономического развития РФ?

Ответить

Вячеслав Парамонов

Николай
2

А как же цены? :^)

Ответить

Николай

Вячеслав
–8

У меня с 2014 года зарплата выросла в 2 раза. Вот ровно в 2 раза. Поэтому инфляцию практически не ощутил на себе.

Ответить

Распространенный коктейль

Николай
18

Теперь за комментарий 30 рублей платят?

Ответить

Николай

Распространенный
–8

Блять. Знал, что на тж идиоты, но чтобы настолько.

Ответить

Распространенный

Николай
0

Поплачь и удались от сюда

Ответить

Николай

Распрос…
–1

Говна наверни, клоун.

Ответить

Открытый цветок

Николай
0

@Вахтёр TJ неси огнетушитель, тут у парня попец полыхает

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Николай
0

Но у тебя типичные признаки бота: нет постов, новый аккаунт, нет ссылок на социальные сети - ты аноним с чужой фоткой

Ответить

Николай

Дмитрий
0

Чини детектор.

Ответить

Натуральный паркур

Николай
2

Ну поголодают нищуки годик, зато Сечин доволен

Ответить

Мистер Блондин

Николай
0

эталонный терпила

Ответить

Николай

Мистер
0

Терпила это ты. А я вместо того, чтобы ныть начал усиленно заниматься самообразованием и смог увеличить зарплату в 2 раза. Причём это не предел и через пару годиков ещё х2 можно добиться.

Ответить

Озорной Лис

6

"на фоне коронавируса и колебания валютных курсов назрела необходимость в тотальной отмене любых экономических санкций"- написал сенатор  Совета Федерации  Константин Косачев на своей странице в Фейсбуке.

"cлышь, санкции отмени" 

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

Озорной
4

извините

Ответить

Denis Smirnov

Озорной
3

По-моему цель санкций - в конечном итоге убрать насквозь коррумпированный текущий правящий класс. Если кому-то не нравятся санкции, мне кажется, он может высказать свое мнение на предстоящем голосовании, иначе такой шанс снова появится лет через 12 минимум.

Ответить

Litnikov Danil

Denis
0

У Шульман было неплохо сформирована мысль, что возможно стоит относиться к этому не как к голосованию именно, а как к акции.

Ответить

Litnikov Danil

Озорной
2

Это тот самый Косачев, который постоянно балаболил что санкции говно?

Ответить

Озорной Лис

Litnikov
1

почти ) 

Ответить

Litnikov Danil

Озорной
0

Я просто его запомнил в основном по статьям на эхе, где он обличает загнивающий, но про санкции вроде тож было

Ответить

Натуральный паркур

Озорной
1

Ну позялуста

Ответить

Научно-Технический ящик

6

средний класс теперь зарабатывает $200. Прямо как в 2003

Ответить

Xex

0

А смысл продавать нефть за такую цену? Можно добывать и хранить, потом как вырастет - продать.

Ответить

Натуральный паркур

Xex
10

Ну, да, можно не продавать. У нас борщевика много - будем его жрать.

Ответить

Xex

Натуральный
0

запасы есть в стране

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

Xex
2

Другие будут, уже отказываются от российской нефти.

Ответить

Xex

Evgeny
0

Только арабы тоже не дураки продавать на длительной дистанции за копейки.

Ответить

Arthur N

Xex
0

Где ты её будешь хранить в таком огромном количестве?

Ответить

Mmmax

Xex
0

Довести китайцев, чтобы у арабов сами отбирать начали?

Ответить

Evgeny Klyuchnikov

3

"У Вас стабильность отклеилась."

Ответить

Эдуард Суровый

2

https://lenta.ru/news/2020/03/18/woody/

Рубль стал худшей валютой мира с начала года
Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару. По состоянию на 18 март-а с…
lenta.ru
Ответить

Evgeny Klyuchnikov

Эдуард
2

Не худшая, а "лучшая наоборот"

Ответить

Эдуард Суровый

Evgeny
6

По данным рынка Форекс, эксперты пришли к выводу, что рубль в этом году показал лучший в мире результат отрицательной динамики. Благодаря такому повороту событий, в российский бюджет поступит значительно большее количество рублей от продажи углеводородов, что позволит эффективнее решать все социальные задачи, даже несмотря на пандемию коронавируса и глобальный кризис. 

Ответить

vvtwittep

Эдуард
0

С начала века

Ответить

Близкий Валера

2

прекратити

Ответить

Натуральный паркур

Близкий
3

лучше постити тити

Ответить

Данислав Жуков

0

На рынке нефти сейчас спекуляции. Реально за такие деньги никто не поставит.

Ответить

Показательный звук

Данислав
5

О, эксперты в треде

Ответить

Натуральный паркур

Показательный
11

Откупится в мае по 60

Ответить

Владимир Дыркин

0

у евро тоже рекорд исторический - 88

Ответить

Dizzy Dizz

Владимир
5

В 14м была сотка

Ответить

Научно-Технический ящик

Dizzy
1

Да не был он никогда 100. Это цена спекулянтов в один из дней была

Ответить

Предельный браслет

Dizzy
0

разве не 85 максимум был?

Ответить

Невысокий Паша

Предельный
1

Почти 85 был у доллара. Отметки в 84,81 достигал 21.01.2016

Ответить

Предельный браслет

Невысокий
0

хз, не помню такого, возможно, ты и прав

Ответить

Предельный

Предель…
0

а, ну в 2016 да (коммент изначально был неполный)

Ответить

Натуральный паркур

Владимир
0

Кстати, мамкины трейдеры, я так понимаю евро относительно доллара тоже постепенно снижался последние годы?

Ответить

Андрей Рядькин

Натуральный
0

Вроде прямо сейчас, но не катастрофично

Ответить

Натуральный паркур

Андрей
0

Он вроде на старте чуть ли не вдвое дороже бакса был, а сейчас почти наравне

Ответить

Андрей Рядькин

Натуральный
0
Ответить

Натуральный

Андрей
1

Вот я о чем. На пике в 2008 был в 1.5 раза дороже, потом на спад пошел.

Ответить

Андрей Рядькин

Натурал…
0

Ну тогда смотри с 1999

Ответить

Предельный браслет

Владимир
0

не, в начале 2016 было 90 (91.18)

Ответить

Сергей Звезда

0

@Arthur Khamzin гречу-то брать, скажи?

Ответить

Натуральный паркур

Сергей
4

Если брать, то только у проверенных людей, а то могут фальшифку подсунуть

Ответить

Сергей Звезда

Натуральный
4

скинешь телеграм-чаты?

Ответить

Натуральный паркур

Сергей
1

в личку скинул номер знакомого барыги

Ответить

Сергей Звезда

Натуральный
2

вот за эту ветку нас с тобой и посадят

Ответить

Натуральный

Сергей
1

УДОЛИ

Ответить

Сергей Звезда

Натурал…
0

ты что, это надо администрацию сайта просить, а я тут никого не знаю!

Ответить

Натуральный

Сергей
0

Если придут, скажу что работал на @Владислав Цыплухин 

Ответить

Sergey Volkov

0

ой блять пупин

Ответить

Vitaliy Vitaliev

0

Прочитал такую мысль сегодня где-то: типа нужно спасти экономику Китая дешевой  нефтью, чтобы у них выросло производство. 
Ну и ещё то что с фондового рынка «пассажиров высаживают» меня вот уже не 15 штук высадили, но пока акции не продал 😕

Ответить

Ничтожный украинец

Vitaliy
0

Китай отказывается от покупки российской нефти)

Ответить

Litnikov Danil

Ничтожный
0

Не понев, почему

Ответить

Ничтожный украинец

Litnikov
1

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-16/chinese-oil-refiner-says-no-to-crude-oil-from-russia-s-rosneft

Bloomberg - Are you a robot?
Bloomberg - Are you a robot?
www.bloomberg.com
Ответить

Litnikov Danil

Ничтожный
0

Санкции? Рили?

Ответить

Olga Shvets

Litnikov
3
Поставки российской нефти в Европу практически…
Российская экономика, получающая две трети валютных доходов за счет экспорта углеводородов…
smart-lab.ru
Ответить

Андрей Рядькин

Litnikov
1

Нехуй возиться с Венесуэлой. Но эти не сильно много брали нефти. Там есть крупнее покупатель китайский. Вот если они на санкции поведутся, то пиздец

Ответить

Newman

0

78 почти был же максимум в 2016 судя по гуглу

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