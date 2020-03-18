Антирекорды в экономике.

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Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации. За сутки его стоимость выросла более, чем на 5 рублей. Также, за время торгов нефть Brent упала ниже 27 долларов за баррель. На момент написания заметки нефть марки Brent стоит 25,57 долларов за баррель.

Экономические антирекорды за 18 марта:

В моменте стоимость доллара достигла 80,87 рубля. Показатель впервые пересёк отметку в 80 рублей с 2016 года. Стоимость евро достигала 88,02 рубля;

Стоимость барреля нефти Brent опускалась до 25,27 долларов. Она впервые упала до такого уровня с сентября 2003 года;

Индекс Московской биржи снизился более, чем на 5% за сутки. За месяц он упал более, чем на 24%.

Снижение курса рубля продолжается после резкого падения в начале марта, которое последовало за конфликтом между Россией и ОПЕК (страны-экспортёры нефти). После отказа РФ снижать уровень добычи (организация настаивала на этом из-за проблем в мировой экономике на фоне коронавируса Covid-19) Саудовская Аравия установила рекордные скидки на продажу нефти.

«Рубль демонстрирует худшую динамику среди валют развивающихся стран с начала года. Краткосрочные перспективы рубля остаются негативными», — пишет «Финам». По мнению банковского аналитика, это связано с действиями участников нефтяного рынка, которые перешли «от балансировки спроса и предложения к ценовой войне». Цены на нефть рискуют снижаться и дальше, отметил автор.