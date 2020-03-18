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Алексей Боржонов
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200 тысяч случаев заболевания в мире, отмена «Евровидения» и запрет на свидания в колониях. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 18 марта.

  • ВОЗ сообщила, что в мире больше 200 тысяч человек заразились коронавирусом нового типа, 8216 человек умерли от него. Вакцину против Covid-19 уже начали тестировать;
  • В России 33 новых случаев заболевания, всего в стране 147 заражённых, пять человек выздоровели;
  • Все российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля;
  • Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу ограничить полёты в США, Великобританию и ОАЭ. Ограничения не коснутся рейсов в Нью-Йорк, Лондон и Абу-Даби, а также чартеров для вывоза россиян;
  • В Петербурге сократили разрешённое число участников мероприятий до 50 человек. С 16 марта в городе действовал запрет на мероприятия с более чем 1000 участниками;
  • В нескольких регионах России ввели режим повышенной готовности, в том числе в Свердловской области, Удмуртии, Смоленской области, Забайкалье;
  • Досрочную сдачу ЕГЭ перенесли на конец июня, когда пройдёт основной этап экзамена;
  • Министр культуры Ольга Любимова поручила федеральным музеям, театрам и концертным залам подготовить онлайн-программы для посетителей;
  • Роскомнадзор пригрозил СМИ, что будет отнимать лицензии за материалы о коронавирусе, которые сеют панику и «провоцируют общественное беспокойство» среди россиян;
  • В колониях и СИЗО отменили свидания заключенных с родственниками;
  • Кремль изучит возможность переноса весеннего призыва в армию, который должен начаться 1 апреля;
  • Российские суды приостановят рассмотрение дел. Это не коснётся дел «безотлагательного характера», в том числе об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения;
  • Около тысячи россиян не могут покинуть Черногорию из-за закрытия границы. Россия предоставила Черногории списки граждан, которых собирается эвакуировать и ожидает согласования сроков;
  • Правительство России выделило 11,8 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку медицинских работников, которые помогают пациентам с коронавирусом;
  • Facebook ошибочно помечал как спам некоторые посты о коронавирусе со ссылками на достоверные источники. В компании это назвали багом в системе модерации, который уже устранили;
  • В Китае препарат «Фавилавир» назвали эффективным при лечении коронавируса. У тех, кто принимал лекарство, анализы становились отрицательными в среднем через четыре дня после постановки диагноза. Раньше препарат использовали для борьбы с Эболой;
  • Джимми Фэллон на фоне коронавируса провёл вечернее шоу у себя дома. Выпуск сняла на телефон его жена, логотип нарисовала шестилетняя дочь, «первым гостем» стала собака;
  • Ростовский вуз провёл лекцию по программированию в Minecraft и запустил стрим на Twitch. За занятием следили сотни людей;
  • Михаил Мишустин обязал правительство обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей, а также заключённым условия для производства медицинских масок, пишет РБК;
  • KFC в России начала собирать заказы только «на вынос». Залы ресторанов по-прежнему работают;
  • Школы в Великобритании в пятницу закроют на неопределённый срок;
  • Израиль закрыл границы для всех иностранцев;
  • AliExpress Россия будет блокировать продавцов за спекуляции на теме коронавируса.

Что отменили, перенесли или закрыли:

Обновляемая хроника: Отмены и переносы…
От South by Southwest и Coachella до конференций Facebook и Google.
tjournal.ru

И инструкция на каждый день:

#новости #covid19 #covidtoday

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Суд отменил приговор осуждённому за пытки в ярославской колонии
Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда отменила приговор бывшему инспектору исправительной колонии №1 Максиму Яблокову, осуждённому за избиение заключённого.
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3 комментария
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Условный Женя

2
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Фичеры не хуже The New Yorker

0

В Италии настоящий треш, почти 500 погибших за 1 день

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Artem 88

0

8216 тысяч человек умерли? Чего?))

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