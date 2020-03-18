Досрочную сдачу ЕГЭ перенесли на конец июня, когда пройдёт основной этап экзамена;
Министр культуры Ольга Любимова поручила федеральным музеям, театрам и концертным залам подготовить онлайн-программы для посетителей;
Роскомнадзор пригрозил СМИ, что будет отнимать лицензии за материалы о коронавирусе, которые сеют панику и «провоцируют общественное беспокойство» среди россиян;
В колониях и СИЗО отменили свидания заключенных с родственниками;
Кремль изучит возможность переноса весеннего призыва в армию, который должен начаться 1 апреля;
Российские суды приостановят рассмотрение дел. Это не коснётся дел «безотлагательного характера», в том числе об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения;
Около тысячи россиян не могут покинуть Черногорию из-за закрытия границы. Россия предоставила Черногории списки граждан, которых собирается эвакуировать и ожидает согласования сроков;
Правительство России выделило 11,8 миллиарда рублей из резервного фонда на поддержку медицинских работников, которые помогают пациентам с коронавирусом;
Facebook ошибочно помечал как спам некоторые посты о коронавирусе со ссылками на достоверные источники. В компании это назвали багом в системе модерации, который уже устранили;
В Китае препарат «Фавилавир» назвали эффективным при лечении коронавируса. У тех, кто принимал лекарство, анализы становились отрицательными в среднем через четыре дня после постановки диагноза. Раньше препарат использовали для борьбы с Эболой;
Джимми Фэллон на фоне коронавируса провёл вечернее шоу у себя дома. Выпуск сняла на телефон его жена, логотип нарисовала шестилетняя дочь, «первым гостем» стала собака;
Ростовский вуз провёл лекцию по программированию в Minecraft и запустил стрим на Twitch. За занятием следили сотни людей;
Михаил Мишустин обязал правительство обеспечить военным, студентам и учащимся колледжей, а также заключённым условия для производства медицинских масок, пишет РБК;
KFC в России начала собирать заказы только «на вынос». Залы ресторанов по-прежнему работают;
Школы в Великобритании в пятницу закроют на неопределённый срок;
Условный Женя
Фичеры не хуже The New Yorker
В Италии настоящий треш, почти 500 погибших за 1 день
Artem 88
8216 тысяч человек умерли? Чего?))