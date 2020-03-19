Зарегистрировано 34 новых случая, но это приезжие.

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Китайские власти заявили, что за 18 марта внутри страны не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили China Xinhua News и People's Daily China. Это случилось впервые с начала эпидемии. В изданиях уточнили, что в стране зафиксировано 34 случая заражения, но все они — завозные.

Согласно опубликованным данным, количество инфицированных в стране выросло до 80 928 человек. За сутки число выздоровевших выросло до 70 420 человек (+819), а погибших — до 3 245 (+8).

The New York Times утверждает, что населения Китая недовольно тем, как власти боролись с распространением вируса. Одной из причин общественного недоверия стала смерть от инфекции китайского врача Ли Вэньляня, предупреждавшего о заболевании. Он первым зафиксировал случай заражения новой инфекцией, которая позже стала известна как Covid-19.

Руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики в Университете общественного здравоохранения в Гонконге Бен Каулинг заявил, что действия китайских властей помогли в борьбе с первой волной инфекции. Он отметил, что подобные действия могут быть неэффективными в долгосрочной перспективе, например, в случае второй волны заболевания.