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Arthur Khamzin
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Власти Китая заявили об отсутствии новых случаев заражения Covid-19 внутри страны за сутки. Впервые с начала эпидемии Материал редакции

Зарегистрировано 34 новых случая, но это приезжие.

10 комментариев
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Китайские власти заявили, что за 18 марта внутри страны не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили China Xinhua News и People's Daily China. Это случилось впервые с начала эпидемии. В изданиях уточнили, что в стране зафиксировано 34 случая заражения, но все они — завозные.

Согласно опубликованным данным, количество инфицированных в стране выросло до 80 928 человек. За сутки число выздоровевших выросло до 70 420 человек (+819), а погибших — до 3 245 (+8).

The New York Times утверждает, что населения Китая недовольно тем, как власти боролись с распространением вируса. Одной из причин общественного недоверия стала смерть от инфекции китайского врача Ли Вэньляня, предупреждавшего о заболевании. Он первым зафиксировал случай заражения новой инфекцией, которая позже стала известна как Covid-19.

Руководитель отдела эпидемиологии и биостатистики в Университете общественного здравоохранения в Гонконге Бен Каулинг заявил, что действия китайских властей помогли в борьбе с первой волной инфекции. Он отметил, что подобные действия могут быть неэффективными в долгосрочной перспективе, например, в случае второй волны заболевания.

Вспышка коронавируса Covid-19 началась в конце 2019 года в Китае. По последним данным, заболеванием заразились более 218 тысяч человек в 158 странах мира. Больше всего больных в Китае, Италии и Иране. Из них 82 тысячи выздоровели и 8,8 тысяч человек погибли.

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#новости #covid19 #коронавирус

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10 комментариев
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Spect

9

Ну и слава мао цзэдуну, что к них эта зараза не распространяется

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Евген

Spect
0

Конечно конечно слава украине

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Иван Иванов

1

то чувство, когда в ухани сейчас безопасней чем в гренландии

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Yuri Miller

1

А разве им можно верить?

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Овжешко Пожежниченко

0

Угу, в Китайне остались жалкие 7000 хворых, теперь Италия в авангарде со своими почти 30к

Ответить

ouxen

Овжешко
0

но нам нужно сплотиться вокруг лидера!

Ответить

German Times

0

Они же позавчера позакрывали временные больницы, так что пик у них прошел. Какие меры они делают, чтобы повторной эпидемии не было?

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Ми Ша

German
0

Тестирование приезжих, отслеживание контактов и карантин. Что не будет повторной вспышки никаких гарантий, но если будет, то меры будут ровно те же.

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Andrew Tereshin

0
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Beast Mode

0

Ну отлично, теперь все другие переболеют и нормализуется все, это не беда! Сейчас как раз всем бы болеть будем...жесть конечно, весь мир охвачен этой пендемией, это реально не смешно уже. хотя шутим и будем шутить

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