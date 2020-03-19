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Arthur Khamzin
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Twitter будет удалять публикации, которые могут способствовать распространению коронавируса Covid-19 Материал редакции

Соцсеть начнёт бороться с фейковой информацией об инфекции, её распространении и способах лечения.

4 комментария
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Twitter объявил об изменениях в политике безопасности в связи с распространением коронавируса Covid-19. Соцсеть начнёт удалять публикации, которые «могут подвергнуть людей риску заражения Covid-19». Об этом пишет Techcrunch.

Под запрет в соцсети попадают сообщения, которые способствуют распространению инфекции. Например твиты с отрицанием экспертных указаний по борьбе с Covid-19, поощрение неэффективных методов лечения, а также введение в заблуждение, путём публикации ложной информации от лица органов здравоохранения и экспертов.

Также удалению подвергнется сообщение о неэффективности дистанцирования во время вспышки заболевания. Аналогичным образом поступят с утверждениями, что «коронавирус — это мошенничество». Также будет запрещено выделение каких-либо рас или национальностей на фоне вспышки Covid-19. В качестве примера привели публикацию Джона Макфи о том, что «чернокожие не могут заболеть коронавирусом».

Также сервис будет требовать от пользователей удалить твиты представляющие опасность. Соцсеть может потребовать удалить твит об употреблении отбеливателя, даже если он написан в шутку. По мнению компании, подобные публикации могут нанести вред здоровью, если их вырвать из контекста.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 218 тысяч случаев заражения Covid-19. Из них 82 тысячи излечились и более 8 тысяч погибли.

200 тысяч случаев заболевания в мире, отмена…
Дайджест от 18 марта.
tjournal.ru

#новости #covid19 #соцсети #коронавирус

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4 комментария
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Эдуард Чижевский

2

Аналогичным образом поступят с утверждениями, что «коронавирус — это мошенничество»

1994: МММ
2017: Кэшбери
2020: Коронавирус

Ответить

Эдуард Чижевский

2

В качестве примера привели публикацию Джона Макфи о том, что «чернокожие не могут заболеть коронавирусом»

Соцсеть может потребовать удалить твит об употреблении отбеливателя, даже если он написан в шутку

Между этими двумя предложениями слишком много связи

Ответить

Благодарный шар

1

Опять Твиттер думает за своих юзеров-дегенератов (и опять обосрётся)

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Kyler

0

Так победим вирус

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