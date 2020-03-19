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Соцсеть начнёт бороться с фейковой информацией об инфекции, её распространении и способах лечения.
Twitter объявил об изменениях в политике безопасности в связи с распространением коронавируса Covid-19. Соцсеть начнёт удалять публикации, которые «могут подвергнуть людей риску заражения Covid-19». Об этом пишет Techcrunch.
Под запрет в соцсети попадают сообщения, которые способствуют распространению инфекции. Например твиты с отрицанием экспертных указаний по борьбе с Covid-19, поощрение неэффективных методов лечения, а также введение в заблуждение, путём публикации ложной информации от лица органов здравоохранения и экспертов.
Также удалению подвергнется сообщение о неэффективности дистанцирования во время вспышки заболевания. Аналогичным образом поступят с утверждениями, что «коронавирус — это мошенничество». Также будет запрещено выделение каких-либо рас или национальностей на фоне вспышки Covid-19. В качестве примера привели публикацию Джона Макфи о том, что «чернокожие не могут заболеть коронавирусом».
Также сервис будет требовать от пользователей удалить твиты представляющие опасность. Соцсеть может потребовать удалить твит об употреблении отбеливателя, даже если он написан в шутку. По мнению компании, подобные публикации могут нанести вред здоровью, если их вырвать из контекста.
По последним данным, в мире зарегистрировано более 218 тысяч случаев заражения Covid-19. Из них 82 тысячи излечились и более 8 тысяч погибли.
Аналогичным образом поступят с утверждениями, что «коронавирус — это мошенничество»
1994: МММ
2017: Кэшбери
2020: Коронавирус
В качестве примера привели публикацию Джона Макфи о том, что «чернокожие не могут заболеть коронавирусом»
Соцсеть может потребовать удалить твит об употреблении отбеливателя, даже если он написан в шутку
Между этими двумя предложениями слишком много связи