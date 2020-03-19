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Arthur Khamzin
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Delivery Club отказался от оплаты наличными из-за коронавируса. «Яндекс.Еда» уже их не принимает Материал редакции

Теперь заказы можно оплатить только онлайн.

14 комментариев
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Сервис доставки еды Delivery Club отключил возможность оплаты заказов наличными средствами в рамках профилактики распространения коронавируса Covid-19. Об этом TJ рассказали в компании.

В Delivery Club объяснили, что решение принято для сокращения взаимодействий между сотрудниками фирмы и клиентами. Компания уточнила, что наличным расчётом пользовались около 10% клиентов.

Сокращение количества контактов между людьми — наиболее эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции, поэтому мы считаем правильным пойти на этот шаг. Многие пользователи, которые по-прежнему предпочитают рассчитываться наличными, на наш взгляд, готовы перейти к оплате внутри приложения. И сейчас самое время это сделать.

Мухит Сейдахметов
операционный директор Delivery Club

«Яндекс.Еда» уже отказалась от оплаты наличными средствами. В качестве основных способов оплаты на сайте компании указаны при помощи банковских карт и приложения Apple Pay. На сайте отмечается, что при доставке из некоторых ресторанов возможна оплата наличными средствами. В случае доступности он отобразится при оформлении заказа.

В середине марта в Delivery Club появилась возможность бесконтактной доставки еды. Пользователь может выбрать эту услугу, чтобы избежать прямого контакта с курьером. Аналогичную услугу предлагает «Яндекс.Еда».

#новости #covid19 #коронавирус

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14 комментариев
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Андрей Рядькин

9

Ну хоть на валюту не перешли

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плюшевый батон

6

Даже не знал о такой опции. Ты уже поставил на свой СМАРТФОН ПРИЛОЖЕНИЕ и расплачиваешься как пещерный человек налом, словно с таксофона заказ сделал 

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Школьный Гоша

5

Вау, не прошло и года, давно пора было от нала отказаться. Вон как-то Яндекс живёт без них, и они поняли, какой гемор с наличными у курьеров. 

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Миржан Досымбаев

Школьный
0

С налички дают на чай

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Дмитрий Чернышов

Школьный
0

Была пару раз проблема с оплатой такси, у таксиста не было сдачи. Один раз пришлось идти с таксистом в магазин и разменять, а в другом случае мы ждали человека, который привезёт таксисту деньги 🤷‍♂️

Ответить

Дмитрий Ежов

0

я и до короны оплачивал онлайн)

Оплатил и не паришься)

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Arthur Khamzin

Дмитрий
7

Ну ребят. Не всё меряется тем, что вы оплачивали. Думаю есть люди постарше, которым это делать сложнее. Не всем конечно, но уверен такие есть. Да и 10% это всё равно серьёзная доля заказов

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Дмитрий Ежов

Arthur
1

Не спорю есть и такие)

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ouxen

Дмитрий
1

зато палишься

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German Times

1

\надеваю шапочку из фольги
Под предлогом борьбы с Covid-19 запретят наличные!!

Ответить

ouxen

0

in soviet russia cash rule

Ответить

Миржан Досымбаев

0

New world order :)

Ответить

Дима Савин

0

А как это они отказались от наличных, когда у нас продаваны законом обязаны принимать нал?

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Серёжа Смирнов

0

Но это же незаконно, или нет?

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