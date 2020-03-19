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Теперь заказы можно оплатить только онлайн.
Сервис доставки еды Delivery Club отключил возможность оплаты заказов наличными средствами в рамках профилактики распространения коронавируса Covid-19. Об этом TJ рассказали в компании.
В Delivery Club объяснили, что решение принято для сокращения взаимодействий между сотрудниками фирмы и клиентами. Компания уточнила, что наличным расчётом пользовались около 10% клиентов.
«Яндекс.Еда» уже отказалась от оплаты наличными средствами. В качестве основных способов оплаты на сайте компании указаны при помощи банковских карт и приложения Apple Pay. На сайте отмечается, что при доставке из некоторых ресторанов возможна оплата наличными средствами. В случае доступности он отобразится при оформлении заказа.
В середине марта в Delivery Club появилась возможность бесконтактной доставки еды. Пользователь может выбрать эту услугу, чтобы избежать прямого контакта с курьером. Аналогичную услугу предлагает «Яндекс.Еда».
Даже не знал о такой опции. Ты уже поставил на свой СМАРТФОН ПРИЛОЖЕНИЕ и расплачиваешься как пещерный человек налом, словно с таксофона заказ сделал
Была пару раз проблема с оплатой такси, у таксиста не было сдачи. Один раз пришлось идти с таксистом в магазин и разменять, а в другом случае мы ждали человека, который привезёт таксисту деньги 🤷♂️
я и до короны оплачивал онлайн)
Оплатил и не паришься)
\надеваю шапочку из фольги
Под предлогом борьбы с Covid-19 запретят наличные!!
А как это они отказались от наличных, когда у нас продаваны законом обязаны принимать нал?