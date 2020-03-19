Теперь заказы можно оплатить только онлайн.

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Сервис доставки еды Delivery Club отключил возможность оплаты заказов наличными средствами в рамках профилактики распространения коронавируса Covid-19. Об этом TJ рассказали в компании.

В Delivery Club объяснили, что решение принято для сокращения взаимодействий между сотрудниками фирмы и клиентами. Компания уточнила, что наличным расчётом пользовались около 10% клиентов.

Сокращение количества контактов между людьми — наиболее эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции, поэтому мы считаем правильным пойти на этот шаг. Многие пользователи, которые по-прежнему предпочитают рассчитываться наличными, на наш взгляд, готовы перейти к оплате внутри приложения. И сейчас самое время это сделать. Мухит Сейдахметов операционный директор Delivery Club

«Яндекс.Еда» уже отказалась от оплаты наличными средствами. В качестве основных способов оплаты на сайте компании указаны при помощи банковских карт и приложения Apple Pay. На сайте отмечается, что при доставке из некоторых ресторанов возможна оплата наличными средствами. В случае доступности он отобразится при оформлении заказа.