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Новости
Arthur Khamzin
758

«Я же работаю каждый день, я не царствую»: Путин об образе царя Материал редакции

Президент утверждает, что не предполагал, что задержится в должности президента надолго.

14 комментариев
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​Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области Фото пресс-службы Кремля

Владимир Путин не согласен с тем, что его называют царём. Он заявил, что в отличие от царей, ему приходится ежедневно работать. Об этом президент заявил в новой части спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают», а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало.

Владимир Путин

Он заявил, что не предполагал, что окажется на своём месте так надолго и отметил, что не может «сойти с дистанции» из-за ответственности за происходящее. Путин отметил, что не предполагал, что переизберётся на пост главы государства в 2012 году.

Президента также спросили о планах на будущее. Он ответил, что не знает на сколько ещё задержится во власти. Путин заявил, что готов продолжать работать, «если этого хотят» и подчеркнул, что пока не знает на какой должности окажется в будущем.

В прошлом выпуске Путин приравнял к среднему классу людей с зарплатой в 16 тысяч рублей. Он объяснил это нормой Мирового банка, согласно которой в этй категорию входят люди, получающие в 1,5 раза больше МРОТ.

#путин #новости #политика

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14 комментариев
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Бетонный Денис

14

Люди, каждый раз просящие Путина остаться ещё на один срок, ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕСТАНЬТЕ! Дайте ему уже отдохнуть... Он очень добрый и не может отказать вам.

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Андрей Балконский

Бетонный
6

Это же простые люди из среднего класса попросили. Они здесь не сидят

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dmzkrsk

Бетонный
0

Сегодня в маршрутке девчушка лет 4-х спросила маму: “А если всем попросить Путина, он останется еще на один срок?” С мамой плакала половина маршрутки… Путин, останься!!!

Ответить

Хитрый Филипп

10

Императора оскорбляет сравнение с каким-то царём

Ответить

Yussup Nogoyev

4

Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают», а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало.

Пиздеж

Ответить

theLastLetters

1

В нем открылся талант стендап артиста. 

Ответить

Spect

1

Ваш покорный раб на галерках 

Ответить

Промежуточный ГОСТ

1

Добавьте уже кто-нибудь к этим выпускам laugh track из ситкомов, нормально будет заходить.

Ответить

Игнат Синицын

0

"Путин отметил, что не предполагал..."
Он знал

Ответить

No Name

0

Так разве такие цари не в фильмах?
Даже если не только там, то все равно отдавать приказы - работа. Или у нас в армии цари есть?

Да и что вообще он делает для людей?

Ответить

Предстоящий крюк

0

А ведь похож

Ответить

Fred Web

0

Народ просит... а он просто работает... так сказать выполняет свой долг перед страной... *вытираю слёзы умиления расстрельными списками Сталина*

Ответить

Андрей Кривицкий

0

 Президент утверждает, что не предполагал, что задержится в должности президента надолго

В любой момент он может свалить.

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Возможный якорь

0

он под лсд походу.

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