Президент утверждает, что не предполагал, что задержится в должности президента надолго.

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​Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области Фото пресс-службы Кремля

Владимир Путин не согласен с тем, что его называют царём. Он заявил, что в отличие от царей, ему приходится ежедневно работать. Об этом президент заявил в новой части спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают», а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Владимир Путин

Он заявил, что не предполагал, что окажется на своём месте так надолго и отметил, что не может «сойти с дистанции» из-за ответственности за происходящее. Путин отметил, что не предполагал, что переизберётся на пост главы государства в 2012 году.

Президента также спросили о планах на будущее. Он ответил, что не знает на сколько ещё задержится во власти. Путин заявил, что готов продолжать работать, «если этого хотят» и подчеркнул, что пока не знает на какой должности окажется в будущем.