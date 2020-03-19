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Президент утверждает, что не предполагал, что задержится в должности президента надолго.
Владимир Путин не согласен с тем, что его называют царём. Он заявил, что в отличие от царей, ему приходится ежедневно работать. Об этом президент заявил в новой части спецпроекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
Он заявил, что не предполагал, что окажется на своём месте так надолго и отметил, что не может «сойти с дистанции» из-за ответственности за происходящее. Путин отметил, что не предполагал, что переизберётся на пост главы государства в 2012 году.
Президента также спросили о планах на будущее. Он ответил, что не знает на сколько ещё задержится во власти. Путин заявил, что готов продолжать работать, «если этого хотят» и подчеркнул, что пока не знает на какой должности окажется в будущем.
В прошлом выпуске Путин приравнял к среднему классу людей с зарплатой в 16 тысяч рублей. Он объяснил это нормой Мирового банка, согласно которой в этй категорию входят люди, получающие в 1,5 раза больше МРОТ.
Это же простые люди из среднего класса попросили. Они здесь не сидят
Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают», а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало.
Пиздеж
Так разве такие цари не в фильмах?
Даже если не только там, то все равно отдавать приказы - работа. Или у нас в армии цари есть?
Да и что вообще он делает для людей?
Народ просит... а он просто работает... так сказать выполняет свой долг перед страной... *вытираю слёзы умиления расстрельными списками Сталина*
Президент утверждает, что не предполагал, что задержится в должности президента надолго
В любой момент он может свалить.