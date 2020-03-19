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Она рассказывала в соцсетях о том, что в регионе есть заболевшие Covid-19.
В Амурской области полиция составила административный протокол на жительницу города Свободный, которая распространяла в соцсетях фейки о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.
По данным полиции, женщина рассказывала в том числе о заразившихся вирусом в Амурской области, но эта информация ложная.
Правоохранительные органы составили административный протокол по статье о «Злоупотреблении свободой массовой информации». Женщине грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Когда дело рассмотрят в суде, не сообщается.
18 марта Роскомнадзор напомнил, что ведёт мониторинг соцсетей и других информационных ресурсов. Тем, кто будет сеять панику и «провоцировать общественное беспокойство» среди россиян привлекут к отвественности.
По последним данным, в России 147 случаев заболевания Covid-19, пять человек выздоровели от него. В мире более 200 тысяч человек заражены вирусом, более восьми тысяч умерли от него.
Будет смешно, если там реально найдут больных вирусом
Промежуточный ГОСТ
Смешно думать, что на этой стадии их там может не быть.
Смешно думать, что это оправдание для распространения неподтвержденной информации
1937 заказывали?
Да ладно, подобная херня наказывается в любой адекватной стране, где не любят панику. В незалежной уже карают, в КНР, ЕС и вовсе РФ обвинил в распространении фейков. Короче, тут, как бы, 1937-ой не при чем.
Бля это в лучшем случае 5 её зарплат. Тупо разорили.
Я, кстати, бывал в Свободном. Он находится недалеко от границы с Китаем и там мне показывали фильм, ещё десятилетней давности, как китайцы оккупируют Амурскую область. Они тупо переходят границу и обосновываются в том же Свободном и что правительство КНР это вроде как поддерживает. Китайцев действительно много, все рынки заняты ими. Поэтому её сообщения о том, что в области могут быть переносчики инфекции не кажутся уж такими прям фейками. Ну да ладно, время покажет.
А нехуй херню полоть. Когда будет зарабатывать деньги на штраф будет некогда