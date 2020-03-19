Она рассказывала в соцсетях о том, что в регионе есть заболевшие Covid-19.

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В Амурской области полиция составила административный протокол на жительницу города Свободный, которая распространяла в соцсетях фейки о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

По данным полиции, женщина рассказывала в том числе о заразившихся вирусом в Амурской области, но эта информация ложная.

Правоохранительные органы составили административный протокол по статье о «Злоупотреблении свободой массовой информации». Женщине грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Когда дело рассмотрят в суде, не сообщается.

18 марта Роскомнадзор напомнил, что ведёт мониторинг соцсетей и других информационных ресурсов. Тем, кто будет сеять панику и «провоцировать общественное беспокойство» среди россиян привлекут к отвественности.