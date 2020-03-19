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Алексей Боржонов
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Жительницу Амурской области будут судить за фейки о коронавирусе. Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей Материал редакции

Она рассказывала в соцсетях о том, что в регионе есть заболевшие Covid-19.

12 комментариев
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В Амурской области полиция составила административный протокол на жительницу города Свободный, которая распространяла в соцсетях фейки о коронавирусе. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

По данным полиции, женщина рассказывала в том числе о заразившихся вирусом в Амурской области, но эта информация ложная.

Правоохранительные органы составили административный протокол по статье о «Злоупотреблении свободой массовой информации». Женщине грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Когда дело рассмотрят в суде, не сообщается.

18 марта Роскомнадзор напомнил, что ведёт мониторинг соцсетей и других информационных ресурсов. Тем, кто будет сеять панику и «провоцировать общественное беспокойство» среди россиян привлекут к отвественности.

По последним данным, в России 147 случаев заболевания Covid-19, пять человек выздоровели от него. В мире более 200 тысяч человек заражены вирусом, более восьми тысяч умерли от него.

200 тысяч случаев заболевания в мире, отмена…
Дайджест от 18 марта.
tjournal.ru

#новости #covid19

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12 комментариев
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Частый шар

6

Злоупотреблении свободной

Ответить

Дмитрий Чернышов

Частый
2

Власти как бы говорят нам - заткнитесь

Ответить

An_Storm

4

Будет смешно, если там реально найдут больных вирусом

Ответить

Промежуточный ГОСТ

An_Storm
0

Смешно думать, что на этой стадии их там может не быть.

Ответить

Иван Семёныч

Промежуточный
2

Смешно думать, что это оправдание для распространения неподтвержденной информации

Ответить

Игнат Синицын

1

1937 заказывали? 

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Игнат
1

Да ладно, подобная херня наказывается в любой адекватной стране, где не любят панику. В незалежной уже карают, в КНР, ЕС и вовсе РФ обвинил в распространении фейков. Короче, тут, как бы, 1937-ой не при чем.

Ответить

Бетонный Денис

3

Бля это в лучшем случае 5 её зарплат. Тупо разорили. 

Я, кстати, бывал в Свободном. Он находится недалеко от границы с Китаем и там мне показывали фильм, ещё десятилетней давности, как китайцы оккупируют Амурскую область. Они тупо переходят границу и обосновываются в том же Свободном и что правительство КНР это вроде как поддерживает. Китайцев действительно много, все рынки заняты ими. Поэтому её сообщения о том, что в области могут быть переносчики инфекции не кажутся уж такими прям фейками. Ну да ладно, время покажет. 

Ответить

No Name

Бетонный
1

Учитывая, что в области, то скорее всего 8-10

Ответить

Владимир Земсков

1

Сегодня в рабочем чате скинули

Ответить

Иван Семёныч

0

Ибо нехуй

Ответить

Леша Бударин

0

А нехуй херню полоть. Когда будет зарабатывать деньги на штраф будет некогда

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