Прямой эфир
Кроме Covid-19, у неё был диабет и артериальная гипертензия.
В московской больнице умерла 79-летняя пациентка с Covid-19. Оперативный штаб утверждает, что у неё был «целый ряд хронических заболеваний».
Пациентку госпитализировали 13 марта, у неё был в том числе сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, хроническая легочная гипертензия и мочекаменная болезнь.
В оперативном штабе отметили, что пациенты старше 60 лет тяжело переносят осложнения. Им рекомендовали не посещать места массового скопления людей и минимизировать контакты.
Весь круг близких людей погибшей установлен, они находятся под медицинским наблюдением, у них нет тяжёлых симптомов заболевания коронавирусом нового типа.
По последним данным, в России 147 случаев заболевания Covid-19, пять человек выздоровели от него. С 18 марта по 1 мая Россия запретила иностранцам въезд на территорию страны, также на этот период приостановлена выдача виз.
Приплетаем Рашку как только можем, да?
Бетонный Денис
Ну это же в России пациент умер, извини меня.
Это московские кавказцы
Масквазцы
Длительный фонарь
Женщины живут. Прабабка моя умерла в 83.
Моя в 91. В прошлом году...
Это тебе ссали в уши те, кто утверждал, что Крымский мост - это Мосфильм снимает?лол🤦♂️
Где связь? Кто ссал? Зачем? При чём тут мост? Какое это имеет отношение к продолжительности жизни?
Внимание!Сегодня с 20:00 до 00:00 лазером со спутника будут измерять температуру у населения!Просьба в это время выйти на улицу и встать лбом к звёздам!Звонили с МКС!!!По возможности взять с собой кастрюли, будут летать вертолеты и насыпать гречу.
Просьба в это время выйти на улицу и встать лбом к звёздам!
желательно на мосту
Священный дым
Кстати, а какая точность у таких бесконтактных термометров, не знаешь? У меня дома обычный ртутный и простой электронный, так кажется, что они оба врут.
У меня на работе на входе медики меряют бесконтактным. Когда с улицы заходишь сразу , то в лоб не вариант мерить. Термометр пиздит или вообще не измеряет. Просят оголить шею и меряют там, где больше сосудов - так точнее.
Ты вот шутишь, а у меня ночью над городом летал вертолёт
Сегодня снова с 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя.
Сообщили из военной части.
мы вот угараем, а представляете какая хуйня в родительских чатах в вацапе происходит, там такие сообщения сплошь и рядом. Особенно в дагестанских 👆🏻
Или лично Путин.
Заработный мангал
ты прям как кремлебот наоборот
Так он и есть, чекайте ник и аватар, и регу
Зарегистрировался вчера в 23:39
А ну раз целый ряд хронических болезней, то все ок, и так долго жить не собиралась
К чему этот высер?
Незаслуженно минусили.
Дешевый будильник
Заслуженно.
Вот хорошо, что указали возраст, это не вызывает приступ "бля" где-то внутри. Было б здорово, если и по мировой статистике указывали возраст (впрочем, возможно, у меня глаза на жопе и я пропустила)
Мировой единорожек88
Тут дело не только в возрасте, а в состоянии здоровья. Если здоровье слабое и ребёнок может умереть
угу. в последнее время прям очень стремаюсь за бабушек-дедушек и мужа (у него чёт иммунитет скатился). вот поэтому всё-таки статистика по возрасту помогла бы таким паникёрам, как я - чтобы видеть, что в большинстве случаев ковид косит не иммуник, а именно старость+иммуник
не, сам возраст риска знаю, я ниже вот написала, что было б здорово ещё в ежедневной статистике указывать
значит, всё-таки на жопе( про возраст знаю, просто не видела, чтоб в новостях по новым умершим указывали, кто какого возраста был
В Иране 15% умерших от вируса – до 40 лет.
а дай сурс?
Первичный
Если смерть в Россие то только из-за диабета, рака мозга и сердца, воспаления легких, баротравмы черепа, болезни Крейтцфельдта-Якоба и чёрной оспы, а Covid-19? Это так, фоном.
так-то во всем мире, включая ВОЗ, пишут, что с диабетом и сердечными заболеваниями перенести коронавирус ГОРАЗДО сложнее. а так пациентка попала сразу в несколько групп риска, которые сформировали еще когда ковид был в Китае
Вопрос еще в том, где она заразилась, на вряд ли она была в париже на прошлой неделе
В метро и транспорте как ездили толпы бабок с тележками, так и продолжают. Видимо, уже даже телевизор не смотрят.
Ну вот старики конечно не справляются с вирусом, иммунитет уже не тот, по этому так и просиходит конечно, ну а в основном ничего нового мы не узнаем, только что утаиваются случаи заболеваний в России и только
А вы говорите в РФ плохо живут... Обычная, среднестатистическая 79-летняя пенсионерка слетала в Италию и заразилась
Я тоже всегда Россию первую заражаю. Аж оргазм подступает от этого дела
Последовательный пришелец
Кстати, судя по динамике в игре - к августу нам всем будет не до поправок в Конституцию
⚡️Смерть от Covid-19
Автор статей как будто смакует от подобных новостей
Её убил не коронавирус, а Путин со своими: зарплатами, пенсиями, перспективами, ценами, процентными ставками, состоянием дорог, войнами, Северными потоками, нефтяной иглой, импортозамещением.
Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь".
Коронавирус - лишь "сопутствующий"...
с чего вдруг? написано же "в результате пневмонии на фоне сопутствующей патологии.." Т.е. вирус вызвал пневмонию, а все остальные болезни (сердце, диабет) только усугубили протекание этой болезни. по-моему все норм написано
Что ж эти хронические заболевания её раньше не убили? Ведь вирус у неё примерно неделю, что за неделю так хронические заболевания усугубились или всё же именно вирус стал последней каплей т.е. и причиной. С таким успехом и у молодого человека с гипертонией не вирус вызовет смерть, а именно гипертония и шумы сердца.
тут как с ВИЧ, только наоборот - если он вызывает понижение иммунки и соответственно способствует появлению заболеваний, то ковид обостряет уже имеющиеся