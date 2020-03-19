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Новости
Алексей Боржонов
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В России впервые умер пациент с коронавирусом — 79-летняя женщина с хроническими болезнями Материал редакции

Кроме Covid-19, у неё был диабет и артериальная гипертензия.

78 комментариев
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В московской больнице умерла 79-летняя пациентка с Covid-19. Оперативный штаб утверждает, что у неё был «целый ряд хронических заболеваний».

Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии.

Оперативный штаб

Пациентку госпитализировали 13 марта, у неё был в том числе сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, хроническая легочная гипертензия и мочекаменная болезнь.

В оперативном штабе отметили, что пациенты старше 60 лет тяжело переносят осложнения. Им рекомендовали не посещать места массового скопления людей и минимизировать контакты.

Весь круг близких людей погибшей установлен, они находятся под медицинским наблюдением, у них нет тяжёлых симптомов заболевания коронавирусом нового типа.

По последним данным, в России 147 случаев заболевания Covid-19, пять человек выздоровели от него. С 18 марта по 1 мая Россия запретила иностранцам въезд на территорию страны, также на этот период приостановлена выдача виз.

#новости #covid19

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78 комментариев
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Процентный месяц

90

умерла 79-летняя пациентка

это фейк, в россии столько не живут

Ответить

Мирослав Шевченко

Процентный
–21

Приплетаем Рашку как только можем, да?

Ответить

Бетонный Денис

Мирослав
21

Ну это же в России пациент умер, извини меня.

Ответить

Достойный Артем

Бетонный
3

Не извиняйся, братан, ты не виноват

Ответить

патау додик

Мирослав
6
Ответить

Наглый Донатоед

Мирослав
1

В данном случае рекомендуется приплетать Путина

Ответить

Spect

Процентный
6

Это московские кавказцы

Ответить

theLastLetters

Spect
4

Масквазцы

Ответить

Андрей Рядькин

theLastLetters
4

Жители масквачкалы

Ответить

Длительный фонарь

Процентный
2

Женщины живут. Прабабка моя умерла в 83.

Ответить

Аркадий Иванов

Длительный
0

Моя в 91. В прошлом году...

Ответить

Serega Stepyuk

Аркадий
1

моя в 104

Ответить

Андрей Нормов

Процентный
–5

Это тебе ссали в уши те, кто утверждал, что Крымский мост - это Мосфильм снимает?лол🤦‍♂️

Ответить

Дмитрий Чернышов

Андрей
5

Где связь? Кто ссал? Зачем? При чём тут мост? Какое это имеет отношение к продолжительности жизни?

Ответить

Eldar

74

Внимание!Сегодня с 20:00 до 00:00 лазером со спутника будут измерять температуру у населения!Просьба в это время выйти на улицу и встать лбом к звёздам!Звонили с МКС!!!По возможности взять с собой кастрюли, будут летать вертолеты и насыпать гречу.

Ответить

the art of гепард

Eldar
13

 Просьба в это время выйти на улицу и встать лбом к звёздам!

желательно на мосту

Ответить

Владислав Сурков

Eldar
8
Ответить

Священный дым

Владислав
0

Кстати, а какая точность у таких бесконтактных термометров, не знаешь? У меня дома обычный ртутный и простой электронный, так кажется, что они оба врут.

Ответить

Мощный Каковощи

Священный
0

У меня на работе на входе медики меряют бесконтактным. Когда с улицы заходишь сразу , то в лоб не вариант мерить. Термометр пиздит или вообще не измеряет. Просят оголить шею и меряют там, где больше сосудов - так точнее.

Ответить

Владимир Дыркин

Eldar
3

Ты вот шутишь, а у меня ночью над городом летал вертолёт

Ответить

Бетонный Денис

Владимир
13

Боялся, что хлопок по твоему дому произведут? 

Ответить

theLastLetters

Владимир
12

Это был дрон с кадилом.

Ответить

Мощный Каковощи

Владимир
2

Сегодня снова с 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя.
Сообщили из военной части.

Ответить

Konstantin Tsevelev

Eldar
6

мы вот угараем, а представляете какая хуйня в родительских чатах в вацапе происходит, там такие сообщения сплошь и рядом. Особенно в дагестанских 👆🏻

Ответить

Ислам Маммеев

Konstantin
0

Рил происходит (

Ответить

Иван Прохоров

Eldar
1
Ответить

Заработный мангал

10

В 79 лет с диабетом и давлением и обычная простуда может добить

Ответить

Наглый Донатоед

Заработный
5

Или лично Путин. 

Ответить

Заработный мангал

Наглый
3

ты прям как кремлебот наоборот

Ответить

Грэм Грэмский

Заработный
1

Пол TJ и весь Лентач - это кремолеботы наоборот¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Дмитрий Чернышов

Заработный
1

Так он и есть, чекайте ник и аватар, и регу
Зарегистрировался вчера в 23:39

Ответить

Иван Прохоров

7
Ответить

Red Apple

Иван
13

Для Варламова.

Ответить

Наглый Донатоед

Иван
0

Для путинского электората >:(

Ответить

Hasan Alloush

2

А ну раз целый ряд хронических болезней, то все ок, и так долго жить не собиралась

Ответить

Разумный волк

Hasan
15

К чему этот высер?

Ответить

Hasan Alloush

Разумный
1

Человека не жалко?

Ответить

Разумный волк

Hasan
2

Жалко живых

Ответить

Peters Wolfgang

–12
Ответить

Станислав Назаров

Peters
–4

Незаслуженно минусили. 

Ответить

Дешевый будильник

Станислав
1

Заслуженно.

Ответить

Наглый Донатоед

Дешевый
0

Борись, минуси! Так победим

Ответить

the art of гепард

4

Вот хорошо, что указали возраст, это не вызывает приступ "бля" где-то внутри. Было б здорово, если и по мировой статистике указывали возраст (впрочем, возможно, у меня глаза на жопе и я пропустила)

Ответить

Dead Horse

the
1
Ответить

the art of гепард

Dead
1

да, примерно так

Ответить

Мировой единорожек88

the
0

Тут дело не только в возрасте, а в состоянии здоровья. Если здоровье слабое и ребёнок может умереть

Ответить

the art of гепард

Мировой
1

угу. в последнее время прям очень стремаюсь за бабушек-дедушек и мужа (у него чёт иммунитет скатился). вот поэтому всё-таки статистика по возрасту помогла бы таким паникёрам, как я - чтобы видеть, что в большинстве случаев ковид косит не иммуник, а именно старость+иммуник

Ответить

Алексей

the
0

Пропустила. От 60 лет начинает сильно процент расти

Ответить

the art of гепард

Алексей
1

не, сам возраст риска знаю, я ниже вот написала, что было б здорово ещё в ежедневной статистике указывать

Ответить

No Name

the
0

Есть статистика смертей по возрастам. В основном от 60 лет в зоне риска

Ответить

the art of гепард

No
0

значит, всё-таки на жопе( про возраст знаю, просто не видела, чтоб в новостях по новым умершим указывали, кто какого возраста был

Ответить

Michael Smith

the
0

В Иране 15% умерших от вируса – до 40 лет.

Ответить

the art of гепард

Michael
0

а дай сурс?

Ответить

Первичный

the
1
Ответить

the art of

Первичн…
0

о, спс

Ответить

Michael Smith

the
0

По Евроньюс говорили.

Ответить

Роман Трусов

3

First blood.

Ответить

Джордж Харви

–4

Если смерть в Россие то только из-за диабета, рака мозга и сердца, воспаления легких, баротравмы черепа, болезни Крейтцфельдта-Якоба и чёрной оспы, а Covid-19? Это так, фоном.

Ответить

Женя Кузьмин

Джордж
6

так-то во всем мире, включая ВОЗ, пишут, что с диабетом и сердечными заболеваниями перенести коронавирус ГОРАЗДО сложнее. а так пациентка попала сразу в несколько групп риска, которые сформировали еще когда ковид был в Китае

Ответить

Hasan Alloush

Джордж
1

Вопрос еще в том, где она заразилась, на вряд ли она была в париже на прошлой неделе

Ответить

Polina Malahova

Hasan
0

В метро и транспорте как ездили толпы бабок с тележками, так и продолжают. Видимо, уже даже телевизор не смотрят.

Ответить

Бетонный Денис

1
Ответить

Павел Молчанов

1

 Ну вот старики конечно не справляются с вирусом, иммунитет уже не тот, по этому так и просиходит конечно, ну а в основном ничего нового мы не узнаем, только что утаиваются случаи заболеваний в России и только

Ответить

Alex Blake

1

А вы говорите в РФ плохо живут... Обычная, среднестатистическая 79-летняя пенсионерка слетала в Италию и заразилась

Ответить

Наглый Донатоед

Alex
–1

Москва — не Россия, лох — не мамонт

Ответить

Последовательный пришелец

0

Поехали.

Ответить

Наглый Донатоед

Последовательный
0

Я тоже всегда Россию первую заражаю. Аж оргазм подступает от этого дела

Ответить

Последовательный пришелец

Последовательный
0

Кстати, судя по динамике в игре - к августу нам всем будет не до поправок в Конституцию

Ответить

Джордж Харви

Последовательный
0

Заражено 158 млн...

Ответить

Andrey Kharitonov

0

⚡️Смерть от Covid-19

Автор статей как будто смакует от подобных новостей

Ответить

Наглый Донатоед

–3

Её убил не коронавирус, а Путин со своими: зарплатами, пенсиями, перспективами, ценами, процентными ставками, состоянием дорог, войнами, Северными потоками, нефтяной иглой, импортозамещением. 

Ответить

Eugene Pashnin

0

Гипертоническая болезнь, без "сердца"

Ответить

Алексей Владимирович

0

Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь".

Коронавирус - лишь "сопутствующий"...

Ответить

Степан Кучеренко

Алексей
0

с чего вдруг? написано же "в результате пневмонии на фоне сопутствующей патологии.." Т.е. вирус вызвал пневмонию, а все остальные болезни (сердце, диабет) только усугубили протекание этой болезни. по-моему все норм написано

Ответить

Людмила

0

Где заразилась?

Ответить

Обухов Денис

0

Что ж эти хронические заболевания её раньше не убили? Ведь вирус у неё примерно неделю, что за неделю так хронические заболевания усугубились или всё же именно вирус стал последней каплей т.е. и причиной. С таким успехом и у молодого человека с гипертонией не вирус вызовет смерть, а именно гипертония и шумы сердца.

Ответить

D K

Обухов
0

вирус - это  как раз та соломинка, ломающая спину верблюду 

Ответить

the art of гепард

Обухов
0

тут как с ВИЧ, только наоборот - если он вызывает понижение иммунки и соответственно способствует появлению заболеваний, то ковид обостряет уже имеющиеся

Ответить
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