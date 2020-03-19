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Arthur Khamzin
2810

В Москве будут проходить ежедневные крестные ходы против коронавируса Covid-19 Материал редакции

Священнослужители будут каждый вечер окроплять стены обители святой водой.

35 комментариев
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Священнослужители Высоко-Петровского монастыря Москвы начнут ежедневные крестные ходы против коронавируса Covid-19. Об этом в инстаграме сообщил служитель обители игумен Пётр.

Группа священнослужителей будет каждый вечер обходить монастырь, окроплять её святой водой и обращаться к богу. Игумен пояснил, что эта традиция тянется с византийских времён.

Игумен Петр Еремеев @peter_eremeev
Учитывая посетившее город и москвичей испытание, братия нашего Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением. Окропляя территорию обители и окружающие ее стены святой водой, будем обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю…
Учитывая посетившее город и москвичей испытание, братия нашего Высоко-Петровского монастыря будет каждый вечер обходить его стены с молебным пением. Окропляя территорию обители и окружающие ее стены святой водой, будем обращаться к Господу, Пресвятой Богородице и святителю Киевскому Петру, Московскому чудотворцу о помощи и заступлении всем нуждающимся.

Первый крестный ход был совершён сегодня после вечернего богослужения. Прошли по окружающим монастырь тротуарам с древней чтимой Влахернской иконой Богоматери.

Традиция совершения крестных ходов в дни тех или иных бедствий утвердилась в церковной традиции ещё в Византии. Духовенство и верующие обходили дома, улицы, монастыри и даже целые населённые пункты, призывая Господа и святых в помощь. Сегодня все мы нуждаемся в помощи свыше, поэтому братия нашего монастыря единодушно решила усугубить молитву. Господь никого не оставит!

По словам Петра, в крестном ходе будут участвовать только 6-8 человек — это насельники монастыря. Фактически это не противоречит запрету мэра Сергея Собянина: с 16 марта в Москве запрещено проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек.

Игумен Пётр также рассказал об отмене экскурсий в Высоко-Петровском монастыре. Он отметил, что монастырь займётся проведением виртуальных экскурсий, которые можно будет посмотреть в Инстаграме, «ВКонтакте» и Фейсбуке. Экскурсоводы будут отвечать на вопросы зрителей.

#новости #covid19

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35 комментариев
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Сергей Звезда

25

Наконец-то нормальные меры

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Священный дым

Сергей
8

Перешли от слов к делу.

Ответить

Священный дым

15

Тяжёлая артиллерия в ход пошла.

Ответить

Даулет Тургалиев

8

Дайте им дезраствор вместо святой воды, хоть какая-то польза будет

Ответить

Litnikov Danil

Даулет
4

И озк вместо ряс

Ответить

Предстоящий крюк

8

Вот так нужно тролить, учись @Дмитрий Орлов

Ответить

Роман Андронов

8

И в этой стране я живу...

Ответить

theLastLetters

Роман
0

"Разве это жизнь!"

Ответить

Vladislav Donets

theLastLetters
0

Это счастье!

Ответить

Генеральный рак

7

В Москве будут проходить ежедневные крёстные ходы против коронавируса Covid-19

И так пока все не умрут

Ответить

ouxen

Генеральный
0

круги смерти

Ответить

Последовательный пришелец

5

- Патриарх, у нас пандемия!
- Срочно! Ежедневный крестный ход и Помолин всем внутривенно!

Ответить

Корпоративный Петя

Последовательный
4

Сначала прочитал «Палмолив» и не понял

Ответить

Отечественный будильник

6

Пиздец блять. Им сказали, что надо самоизолироваться, дома посидеть, обезопасить себя и окружающих.. нет, они толпами будут выходить и водой из под крана стены поливать.
Эту страну не спасти, господь, жги

Ответить

ouxen

6

так победим!

Ответить

Keka Yobikov

4

Б Е Д Ы С Б А Ш К О Й

Ответить

Корпоративный Петя

3

Блять, ну ёбана в рот...

Ответить

Последовательный пришелец

2

монастырь займётся проведением виртуальных экскурсий

Проводить их будет КиберПоп

Ответить

Корпоративный Петя

Последовательный
3

Сокращенно — К-Поп

Ответить

Litnikov Danil

Последовательный
1

Окей, Феофан, что такое коронавирус?

Ответить

Andre Macareno

Litnikov
0

Это царский драм, который быстро распространяется среди крестьян

Ответить

Poe Ghost

Последовательный
0

Такие уже есть, между прочим :)

Ответить

Благодарный шар

2
Ответить

Бюджетный бас

1

Ну да, ведь с ракетами и ДТП это работает.

Ответить

Антон Фомин

1

Чуваки живут в своём 18 веке и из современного приемлют только банковские терминалы

Ответить

Mmmax

0

Крестные ходы против вируса, но *проведение виртуальных экскурсий, которые можно будет посмотреть в Инстаграме, «ВКонтакте» и Фейсбуке*.

Когда и в трусах и с крестиком.

Ответить

Dra

0

Шёл 2020 год...

Ответить

Peters Wolfgang

0

Ура товарищи!!!!

Теперь мы точно победим эту заморскую заразу!

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

0

Е б а н у т ы е ф а н а т и к и

Ответить

Danil Oputin

0

Трэш, угар, средневековье

Ответить

Дмитрий Ежов

0

Пиздец подкрался незаметно..

Ответить

Лев Бабенко

0

И ведь когда пандемия завершится, найдутся люди, который будут благодарить ребят за помощь

Ответить

Марат Габдуллин

0

2020-ый год, а люди в интернете все ещё тригерятся на религию.

Ответить

miniawe .

0

Наконец-то а то моя вера начала пошатываться 

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Яркий Макс

0

Блять, комментаторы в треде ещё более пизданутые, чем священники. 

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