Прямой эфир
Священнослужители будут каждый вечер окроплять стены обители святой водой.
Священнослужители Высоко-Петровского монастыря Москвы начнут ежедневные крестные ходы против коронавируса Covid-19. Об этом в инстаграме сообщил служитель обители игумен Пётр.
Группа священнослужителей будет каждый вечер обходить монастырь, окроплять её святой водой и обращаться к богу. Игумен пояснил, что эта традиция тянется с византийских времён.
По словам Петра, в крестном ходе будут участвовать только 6-8 человек — это насельники монастыря. Фактически это не противоречит запрету мэра Сергея Собянина: с 16 марта в Москве запрещено проводить массовые мероприятия с участием более 50 человек.
Игумен Пётр также рассказал об отмене экскурсий в Высоко-Петровском монастыре. Он отметил, что монастырь займётся проведением виртуальных экскурсий, которые можно будет посмотреть в Инстаграме, «ВКонтакте» и Фейсбуке. Экскурсоводы будут отвечать на вопросы зрителей.
Наконец-то нормальные меры
Дайте им дезраствор вместо святой воды, хоть какая-то польза будет
И в этой стране я живу...
"Разве это жизнь!"
Окей, Феофан, что такое коронавирус?
Чуваки живут в своём 18 веке и из современного приемлют только банковские терминалы
Крестные ходы против вируса, но *проведение виртуальных экскурсий, которые можно будет посмотреть в Инстаграме, «ВКонтакте» и Фейсбуке*.
Когда и в трусах и с крестиком.
И ведь когда пандемия завершится, найдутся люди, который будут благодарить ребят за помощь