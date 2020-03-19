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Алексей Боржонов
244

На GitHub заблокировали разработчика из-за гомофобии. Он назвал автора жалобы п*****м Материал редакции

Сам разработчик считает, что это синоним слова «придурок».

7 комментариев
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Веб-разработчик из Москвы Николай рассказал, как GitHub заблокировал его аккаунт из-за жалобы на гомофобное высказывание. К моменту написания заметки аккаунт уже разблокирован.

По словам Николая, он писал библиотеки с открытым исходным кодом и публиковал их на GitHub, пока 9 марта его не заблокировали без объяснения причин. Под блокировку попали в том числе все его комментарии, в которых, по его мнению, содержалась «ценная информация/опыт/решения».

Через неделю GitHub ответил разработчику, что причиной блокировки стало гомофобное высказывание. Разработчик связал реакцию сервиса с публикацией истории на Hacker News.

Как рассказал Николай, он пользовался утилитой для переключения раскладки клавиатуры через Caps Lock, но по неизвестным причинам она пропала из его системы. После этого он увидел сообщение от автора программы, в котором говорилось, что её удалили из-за жалобы. Создатель утилиты дал ссылку на твиттер-аккаунт автора жалобы и предложил всем написать туда «всё, что о нём думаете».

Однако вместо Твиттера Николай высказался о произошедшем на GitHub. Там он назвал автора жалобы п*****м.

Всё это было для того, чтобы показать ему, что его действия в интернете расстроили других людей. Я думал, он даже не разберёт ту белиберду, которой я его назвал. Всё это абсурдно.

Видимо, он достаточно настойчив, чтобы подать ещё одну жалобу — в этот раз из-за того, что я выразился, употребив «гомофобную грязь». Как бы то ни было, я не виню его — это его образ жизни.

Николай
веб-разработчик

Разработчик отметил, что он не гомофоб и не имеет ничего против геев. Он привёл ссылку на статью в Urban Dictionary, согласно которой выражение pidar в русском сленге синонимично слову asshole — «придурок».

Николай уже договорился с GitHub, и его разблокировали. Он пообещал соблюдать правила площадки. По его словам, произошедшее «открыло ему глаза на многие вещи».

Я чувствую, что жизнь преподнесла мне ценный урок, и у меня появились новые мысли, которые мне еще предстоит осознать.

Николай
веб-разработчик

#новости #github

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7 комментариев
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Кенчанский

3

Ого, Юлия Якубеня уронила отварную сосиску. Ещё и с галочкой новость...

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Атлант поправил плечи

Кенчанский
0

Спасибо что без пуша

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Alexey Snooker

1

Ну автор жалобы реально пидор 

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Дмитрий Иванов

0

Цензура

Ответить

Двойной франт

0

пидоры не пидарасы, теперь официально

Ответить

Денис Батура

0

Господи, как этот маразм достал. Помню еще разработчики одного gem'а (что то типо модуля в Ruby on Rails) переименовали FactoryGirl в FactoryBot, т.к. якобы ущемляло girls. А ты из-за этого маразма сиди все свои проекты обновляй.

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Владислав Сурков

0

Он назвал автора жалобы п*****м

пиздаболом

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