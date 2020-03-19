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Сам разработчик считает, что это синоним слова «придурок».
Веб-разработчик из Москвы Николай рассказал, как GitHub заблокировал его аккаунт из-за жалобы на гомофобное высказывание. К моменту написания заметки аккаунт уже разблокирован.
По словам Николая, он писал библиотеки с открытым исходным кодом и публиковал их на GitHub, пока 9 марта его не заблокировали без объяснения причин. Под блокировку попали в том числе все его комментарии, в которых, по его мнению, содержалась «ценная информация/опыт/решения».
Через неделю GitHub ответил разработчику, что причиной блокировки стало гомофобное высказывание. Разработчик связал реакцию сервиса с публикацией истории на Hacker News.
Как рассказал Николай, он пользовался утилитой для переключения раскладки клавиатуры через Caps Lock, но по неизвестным причинам она пропала из его системы. После этого он увидел сообщение от автора программы, в котором говорилось, что её удалили из-за жалобы. Создатель утилиты дал ссылку на твиттер-аккаунт автора жалобы и предложил всем написать туда «всё, что о нём думаете».
Однако вместо Твиттера Николай высказался о произошедшем на GitHub. Там он назвал автора жалобы п*****м.
Разработчик отметил, что он не гомофоб и не имеет ничего против геев. Он привёл ссылку на статью в Urban Dictionary, согласно которой выражение pidar в русском сленге синонимично слову asshole — «придурок».
Николай уже договорился с GitHub, и его разблокировали. Он пообещал соблюдать правила площадки. По его словам, произошедшее «открыло ему глаза на многие вещи».
Ого, Юлия Якубеня уронила отварную сосиску. Ещё и с галочкой новость...
Господи, как этот маразм достал. Помню еще разработчики одного gem'а (что то типо модуля в Ruby on Rails) переименовали FactoryGirl в FactoryBot, т.к. якобы ущемляло girls. А ты из-за этого маразма сиди все свои проекты обновляй.