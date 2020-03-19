Всё это было для того, чтобы показать ему, что его действия в интернете расстроили других людей. Я думал, он даже не разберёт ту белиберду, которой я его назвал. Всё это абсурдно.

Видимо, он достаточно настойчив, чтобы подать ещё одну жалобу — в этот раз из-за того, что я выразился, употребив «гомофобную грязь». Как бы то ни было, я не виню его — это его образ жизни.

