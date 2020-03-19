Весенний выпуск 2020 года станет последним.

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Основатель журнала Хью Хэфнер с первым выпуском Playboy​ Фото Ian West, PA

Компания Playboy Enterprises прекратит выпускать печатную версию ежеквартального журнала Playboy. Об этом сообщил глава фирмы Бен Кон, опубликовав статью на Medium. Он заявил, что весенний выпуск 2020 года станет последним.

Кон рассказал, что печатная версия издания выходит уже более 66 лет. Он пояснил, что изменения продиктованы стремлением издательства поддерживать постоянный контакт со своими читателями, а не раз в квартал, когда выходит журнал.

За последние 66 лет мы стали гораздо больше, чем просто журнал. Иногда нужно отпустить прошлое, чтобы освободить место для своего будущего. Поэтому мы сосредоточимся на нашей миссии: стремлении создать культуру, в которой все люди могут получать удовольствие. Бен Кон глава Playboy Enterprises

Глава Playboy Enterprises уточнил, что продолжится цифровой выпуск журнала. Он будет включать в себя Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor и Playmate pictorials. Кроме этого, компания намерена выпустить для поклонников новые потребительские товары, а также новые печатные издания. Детали пока не раскрываются.

Первый выпуск Playboy состоялся в 1953 году. Тогда на обложку журнала попало фото Мэрилин Монро. Его тираж превысил 51 тысячу экземпляров.