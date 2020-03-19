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Arthur Khamzin
1928

Playboy перестанет выпускать печатную версию журнала Материал редакции

Весенний выпуск 2020 года станет последним.

29 комментариев
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Основатель журнала Хью Хэфнер с первым выпуском Playboy​ Фото Ian West, PA

Компания Playboy Enterprises прекратит выпускать печатную версию ежеквартального журнала Playboy. Об этом сообщил глава фирмы Бен Кон, опубликовав статью на Medium. Он заявил, что весенний выпуск 2020 года станет последним.

Кон рассказал, что печатная версия издания выходит уже более 66 лет. Он пояснил, что изменения продиктованы стремлением издательства поддерживать постоянный контакт со своими читателями, а не раз в квартал, когда выходит журнал.

За последние 66 лет мы стали гораздо больше, чем просто журнал. Иногда нужно отпустить прошлое, чтобы освободить место для своего будущего. Поэтому мы сосредоточимся на нашей миссии: стремлении создать культуру, в которой все люди могут получать удовольствие.

Бен Кон
глава Playboy Enterprises

Глава Playboy Enterprises уточнил, что продолжится цифровой выпуск журнала. Он будет включать в себя Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor и Playmate pictorials. Кроме этого, компания намерена выпустить для поклонников новые потребительские товары, а также новые печатные издания. Детали пока не раскрываются.

Первый выпуск Playboy состоялся в 1953 году. Тогда на обложку журнала попало фото Мэрилин Монро. Его тираж превысил 51 тысячу экземпляров.

Основатель журнала Хью Хэфнер скончался осенью 2017 года. Причиной стала остановка сердца.

#новости #сми

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29 комментариев
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DJ Ебан

6

При огромном количестве порнографии, playboy потерял смысл

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Михаил Ахметов

DJ
9

Порно и эротика совсем разные вещи
Есть люди которые тащатся от красивой эротики чисто эстетически

Ответить

Anatoly Yudov

Михаил
11

Ну и эстетически плейбой сильно отстал от веяний, а меняться, видимо, не может по каким-то идеологическим соображениям. Их фирменная глянцевая отретушированная картинка кажется невероятно скучной и стерильной в наше время.

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Петербургский Макс

Anatoly
3

Мне и раньше она скучной казалась 

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Дмитрий Иванов

Anatoly
0

Предпочитаешь обнажённых бодипозитивщиц?

Ответить

Защитный парфюмер

Anatoly
0

Это как порно от Бразерс или прайват

Ответить

Упрямый йожык

Защитный
0

У них другая проблема: в такого рода профессиональном студийном порно нет ощущения приватности и натуральности процесса. Ты смотришь и прекрасно понимаешь, что рядом стоит оператор, режиссер, еще десяток человек, выставлены софиты, пара микрофонов-ласточек пишет стоны актрисы, а актер меняет позы по указанию режиссера.

Ответить

Nikolay Mn

Михаил
6

Порно и эротика разные вещи... факт! Но, сейчас достаточно зайти в инсту, чтобы увидеть огромное количество качественной и бесплатной эротики.

Ответить

DJ Ебан

Михаил
2

Хорошо, эротику тоже можно найти в интернете, бесплатно

Ответить

Михаил Ахметов

DJ
0

И что?) Много чего можно найти в разных местах, у всего есть свои любители и фанаты, иначе рыночек бы порешал

Ответить

Хитрый Филипп

DJ
9

ещё там шутки печатают

Ответить

Arthur Khamzin

DJ
0

Не согласен)

Ответить

Иван Семёныч

DJ
0

Там же не только одни фотки баб

Ответить

bor_vn

5

Мне казалось это уже было около года - двух назад

Ответить

Комсомольский самолет

3

Давно пора избавляться от изготовления печатной прессы, журналов и книг во всем мире. Это давно уже пережиток прошлого, особенно когда остро стоит экологическая проблема планеты.

Ответить

Бюджетный бас

Комсомольский
1

Книги нужны

Ответить

Василий Лебедев

1

Еще раз о "вечности" монополий, к которым неизбежно, по мнению упоротых левачков, ведет капитализм.

Ответить

Andre Macareno

Василий
1

Плейбой не был монополией, я на этом рынке как минимум максим и менс хелс вспомнил с ходу

Ответить

Василий Лебедев

Andre
0

Открываю секрет: на свободном рынке без госрегулирования и сговоров (защищаемых внешним арбитром, государством) всегда будут появляться конкуренты, даже в самых тяжелых отраслях. А здесь я говорил о монополии плейбоя, имея ввиду их космически раскрученное имя и ресурсы. Даже обладая невероятными возможностями по удержанию своих позиций, они просрали все новые тенденции и революции. На их ютуб-канале в России сегодня меньше подписчиков, чем у детей, делающих гомункулов из куриного яйца. Конкуренты всегда будут поджимать любой старый бизнес, и чаще всего они будут лучше понимать дух изменяющегося времени, потому что порождаются этим новым временем. Уж сколько этих гигантов было повержено легким дуновением перемен, за которыми они не поспевали из-за старости и закостенения, являющихся естественной частью жизненного цикла компаний.

Ответить

the.nightmarez

Василий
–3

Печатная версия выходит более 66 лет.
В РФ столько не живут.
Для среднего россиянина — это вечность. Родился при Плейбое и умер при Плейбое.

Ответить

Фирменный кубок

the.nightmarez
1

что ты несешь?) 

Ответить

the.nightmarez

Фирменный
–1

А что не так?

Ответить

Упрямый йожык

the.nightmarez
1

Средний россиянин не мог видеть Playboy 66 лет подряд, у нас он появился в 1990-е только. И то у него сразу же появились конкуренты — я вспоминаю иногда ларьки с прессой в начале нулевых, там сисек пол-витрины было выставлено.

Ответить

Eduard Vakhitov

Упрямый
0

Плейбой и близко не мог конкурировать со Спид-инфо

Ответить

Junky Size

1

Это была последняя капля

Ответить

Необыкновенный Абдужаббор

1

Весенний выпуск 2020 года станет последним.

Думаю, что и самым дорогим

Ответить

Наглый Донатоед

–1

Эх жаль! Раньше можно было и подрочить, и подтереться. Многоцелевой журнал был.

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Петербургский Макс

Наглый
–1

Как вы смеете ставить минусы Навальному?

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Kyler

0

Ушла эпоха

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