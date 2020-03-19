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Весенний выпуск 2020 года станет последним.
Компания Playboy Enterprises прекратит выпускать печатную версию ежеквартального журнала Playboy. Об этом сообщил глава фирмы Бен Кон, опубликовав статью на Medium. Он заявил, что весенний выпуск 2020 года станет последним.
Кон рассказал, что печатная версия издания выходит уже более 66 лет. Он пояснил, что изменения продиктованы стремлением издательства поддерживать постоянный контакт со своими читателями, а не раз в квартал, когда выходит журнал.
Глава Playboy Enterprises уточнил, что продолжится цифровой выпуск журнала. Он будет включать в себя Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor и Playmate pictorials. Кроме этого, компания намерена выпустить для поклонников новые потребительские товары, а также новые печатные издания. Детали пока не раскрываются.
Первый выпуск Playboy состоялся в 1953 году. Тогда на обложку журнала попало фото Мэрилин Монро. Его тираж превысил 51 тысячу экземпляров.
Основатель журнала Хью Хэфнер скончался осенью 2017 года. Причиной стала остановка сердца.
При огромном количестве порнографии, playboy потерял смысл
Порно и эротика совсем разные вещи
Есть люди которые тащатся от красивой эротики чисто эстетически
Ну и эстетически плейбой сильно отстал от веяний, а меняться, видимо, не может по каким-то идеологическим соображениям. Их фирменная глянцевая отретушированная картинка кажется невероятно скучной и стерильной в наше время.
Защитный парфюмер
Это как порно от Бразерс или прайват
У них другая проблема: в такого рода профессиональном студийном порно нет ощущения приватности и натуральности процесса. Ты смотришь и прекрасно понимаешь, что рядом стоит оператор, режиссер, еще десяток человек, выставлены софиты, пара микрофонов-ласточек пишет стоны актрисы, а актер меняет позы по указанию режиссера.
Порно и эротика разные вещи... факт! Но, сейчас достаточно зайти в инсту, чтобы увидеть огромное количество качественной и бесплатной эротики.
И что?) Много чего можно найти в разных местах, у всего есть свои любители и фанаты, иначе рыночек бы порешал
Еще раз о "вечности" монополий, к которым неизбежно, по мнению упоротых левачков, ведет капитализм.
Плейбой не был монополией, я на этом рынке как минимум максим и менс хелс вспомнил с ходу
Открываю секрет: на свободном рынке без госрегулирования и сговоров (защищаемых внешним арбитром, государством) всегда будут появляться конкуренты, даже в самых тяжелых отраслях. А здесь я говорил о монополии плейбоя, имея ввиду их космически раскрученное имя и ресурсы. Даже обладая невероятными возможностями по удержанию своих позиций, они просрали все новые тенденции и революции. На их ютуб-канале в России сегодня меньше подписчиков, чем у детей, делающих гомункулов из куриного яйца. Конкуренты всегда будут поджимать любой старый бизнес, и чаще всего они будут лучше понимать дух изменяющегося времени, потому что порождаются этим новым временем. Уж сколько этих гигантов было повержено легким дуновением перемен, за которыми они не поспевали из-за старости и закостенения, являющихся естественной частью жизненного цикла компаний.
Печатная версия выходит более 66 лет.
В РФ столько не живут.
Для среднего россиянина — это вечность. Родился при Плейбое и умер при Плейбое.
Фирменный кубок
что ты несешь?)
Средний россиянин не мог видеть Playboy 66 лет подряд, у нас он появился в 1990-е только. И то у него сразу же появились конкуренты — я вспоминаю иногда ларьки с прессой в начале нулевых, там сисек пол-витрины было выставлено.
Эх жаль! Раньше можно было и подрочить, и подтереться. Многоцелевой журнал был.