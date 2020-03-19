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Arthur Khamzin
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Всех приезжающих отправят на двухнедельный карантин из-за Covid-19. Независимо от страны прибытия Материал редакции

После приезда граждане обязаны сообщить о прибытии по горячей линии.

2 комментария
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Все приезжающих в Россию отправят на 14-дневный карантин из-за коронавируса Covid-19. Постановление об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Требование распространяется на прибывших во всех регионах и независимо от страны прибытия.

Согласно документу, прибывшие обязаны сообщить о приезде по специальной горячей линии в своём регионе. Граждане должны предоставить информацию о месте, откуда они приехали и раскрыть детали по датам. В случае ухудшения состояния здоровья нужно обращаться за медицинской помощью на дому. Работодатели обязаны содействовать в обеспечении изоляции приехавших сотрудников.

19 марта в России умер первый пациент с коронавирусом. В качестве причины смерти назвали тромбоэмболию лёгочной артерии. В оперативном штабе также уточнили, что у пациентки был ряд хронических болезней, включая мочекаменную болезнь, лёгочную гипертензию, диабет и другие.

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#новости #covid19 #коронавирус

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2 комментария
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Необыкновенный Абдужаббор

3

прибывшие обязаны сообщить о приезде по специальной горячей линии в своём регионе. Граждане должны предоставить информацию о месте, откуда они приехали и раскрыть детали по датам

За ФСБ работу выполнять, совсем обленились

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Vladislav Donets

0

А с какой даты?

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