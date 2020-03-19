После приезда граждане обязаны сообщить о прибытии по горячей линии.

В закладки

Все приезжающих в Россию отправят на 14-дневный карантин из-за коронавируса Covid-19. Постановление об этом подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Требование распространяется на прибывших во всех регионах и независимо от страны прибытия.

Согласно документу, прибывшие обязаны сообщить о приезде по специальной горячей линии в своём регионе. Граждане должны предоставить информацию о месте, откуда они приехали и раскрыть детали по датам. В случае ухудшения состояния здоровья нужно обращаться за медицинской помощью на дому. Работодатели обязаны содействовать в обеспечении изоляции приехавших сотрудников.