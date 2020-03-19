Важный телефонный разговор с Ридом Хастингсом, главой Netflix. Чтобы победить Covid-19, мы остаёмся дома. Дистанционная работа и стриминговые сервисы сильно помогают, но инфраструктура может испытывать нагрузку.

Чтобы гарантировать доступ к интернету всем, давайте перейдём на стандартное разрешение, когда в HD нет необходимости.