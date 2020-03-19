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Алексей Боржонов
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ЕС предложил Netflix и другим стримингам ухудшить качество видео, чтобы снизить нагрузку на интернет во время карантина Материал редакции

В Еврокомиссии опасаются, что из-за высокой нагрузки на сеть начнутся перебои.

28 комментариев
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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил стриминговым сервисам отказаться от HD разрешения на время карантина из-за пандемии Covid-19. По его словам, это позволит гарантировать доступ в интернет всем пользователям.

Важный телефонный разговор с Ридом Хастингсом, главой Netflix. Чтобы победить Covid-19, мы остаёмся дома. Дистанционная работа и стриминговые сервисы сильно помогают, но инфраструктура может испытывать нагрузку.

Чтобы гарантировать доступ к интернету всем, давайте перейдём на стандартное разрешение, когда в HD нет необходимости.

Тьерри Бретон
еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка

Financial Times утверждает, что инфраструктура ЕС рассчитана на вечерние скачки трафика, а из-за пандемии Covid-19 нагрузка увеличилась и в дневные часы. Газета приводит статистику Telecom Italia, согласно которой в выходные трафик в Италии вырос на 75% после введения карантина в стране. Рост трафика отметили в Швеции, Испании и других странах.

Также о проблеме высказался исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг, отметив, что число вызовов в приложениях WhatsApp и Messenger удвоилось, а трафик превышает ежегодные всплески, которые обычно наблюдаются в канун Нового года.

Представитель Netflix в разговоре с FT признал, что потенциально проблема существует. Однако он заверил, что есть инструменты, которые позволят с ней справиться.

По данным ВОЗ, к 19 марта в мире более 200 тысяч человек, заболевших Covid-19, более восьми тысяч человек умерли от него.

#новости #covid19

Спасибо за наводку qq
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28 комментариев
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Мировой единорожек88

15

Или у кого-то гавно интернет)

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Kyler

Мировой
2

У всех будет интернет гавно, если каналы забьют потоковым видео

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Andrew Night

11

Хуйня это все ебаная, можно подумать на работе народ в интернетах не сидел.

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Kyler

Andrew
0

На корпоративном интернете обычно подобные ресурсы заблокированы по дефолту

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NiemandDa

Kyler
0

Смотря где. В ИТ-компаниях, где я работал, почти ничего не банят, хоть засмотрись. А в Сберыче, например, 2 компа: один с доступом в интранет и без интернета, второй - с доступом вовне, но там тоже почти ничего не забанено. По крайней мере, не было проблем сидеть втентаклике или на ютубе в 2018

Ответить

Татарский Кирилл

9

Да сейчас прям, развивай 5G, Евросоюз

Ответить

Andrius Kairiukstis

Татарский
4

Каким образом это поможет? 5G/4G/домашний интернет подходит к провайдеру, у которого ограниченый поток, соответственно связь будет хороша лишь между пользователями этого самого провайдера

Ответить

German Times

Andrius
1

У магистральных провайдеров стоят сервера для кэширования.

Ответить

Петербургский Макс

9

То мемы запрещают, теперь HD!

Ответить

VHS

6

Переходите на VHS, что я могу сказать

Ответить

Людской Макс

3

Аххах лоол, в Европе интернет дорогой, и медленный

Ответить

русский

3

Спасибо нет, я привык смотреть фильмы в 1080 или 2k

Ответить

Артём Арцыбушев

2

Э, они охуели там, типо зачем нам сеть расширять если можно заставить людей жрать говно, да?

Ответить

Владимир Моденов

0

Я, блин, на Эдж перешёл, только чтобы нетфликсик любимый в 1080, а не в 720 (как в других браузерах, включая хром) смотреть, А ТУТ ТАКОЕ

Ответить

Частный шар

Владимир
6

Что за эдж?

upd: А, бля. В голову пришел тот самый эдж, на котором только 144p слайд-шоу смотреть

Ответить

Владимир Моденов

Частный
0

Не, я про новый Microsoft Edge на Chromium)

Ответить

Украинский пришелец

1

Хочу отметить, что это глобальная проблема, рост трафика также отмечают почти все крупнейшие корпорации. И связано это с ограничениями оборудования провайдеров и точек обмена трафиком.
https://edition.cnn.com/2020/03/17/tech/internet-infrastructure-coronavirus/index.html

Ответить

Viktor Mandarin

0

Первая мысль после прочтения заголовка - их попросили снимать сериалы похуже, актёров хуёвых нанять итп. Чтоб люди меньше смотрели

Ответить

Иван Семёныч

0

Евросоюз даже под Нетфликс прогнулся

Ответить

Константин Курасов

0

Хотя бы интернет у нас лучше.
Что характерно - за счёт того, что государство его не трогало до поры.

Ответить

Алан Бабицкий

0

А кто разницу выплачивать будет ?! Они вообще в курсе что у нетфликса разная цена для доступного качества ? 

Ответить

Катя Зинкевич

0

грядет ачивка "10 шакалов из 10"

Ответить

Кеша Шушпанов

0

Анус себе запрети, пёс!

Ответить

Владислав Косинов

0

Всем кто в 2020-м до сих пор думает что интернет в России лучше чем в Европе, стоит посмотреть последние рейтинги по качеству и скорости домашнего соединения, в т.ч. пользовательские измерения по speedtest.  РФ в этих списках где-то в районе середины далеко позади восточной и 2/3 западной европы, где гигабит есть даже в небольших городах (говорю по своему опыту, 50k жителей, окраина города и гигабитная оптика с возможностью апгрейда до 8 гигабит). Мобильная связь - вопросов нет, тут результаты действительно очень хорошие. 

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Victor Ganin

Владислав
0

Могу сказать за Норвегию, что 20 Мбит за 70 евро (уже 50, привет обвал кроны) это счастье. Хороший интернет разве что в больших городах в густонаселённых районах, где выгодно прокладывать оптику. А так как большинство населения живёт в частных домах, то остаётся ждать годами, пока до тебя проведут.

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sony360

0

да куда уже хуже, сцуко ты горбатая?

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Максим Манчестер

0

придеться сжимать посоны

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sf

0

какой охуенный вирус, наконец-то в европу завезут быстрый и дешевый интернет

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