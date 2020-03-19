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В Еврокомиссии опасаются, что из-за высокой нагрузки на сеть начнутся перебои.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил стриминговым сервисам отказаться от HD разрешения на время карантина из-за пандемии Covid-19. По его словам, это позволит гарантировать доступ в интернет всем пользователям.
Financial Times утверждает, что инфраструктура ЕС рассчитана на вечерние скачки трафика, а из-за пандемии Covid-19 нагрузка увеличилась и в дневные часы. Газета приводит статистику Telecom Italia, согласно которой в выходные трафик в Италии вырос на 75% после введения карантина в стране. Рост трафика отметили в Швеции, Испании и других странах.
Также о проблеме высказался исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг, отметив, что число вызовов в приложениях WhatsApp и Messenger удвоилось, а трафик превышает ежегодные всплески, которые обычно наблюдаются в канун Нового года.
Представитель Netflix в разговоре с FT признал, что потенциально проблема существует. Однако он заверил, что есть инструменты, которые позволят с ней справиться.
По данным ВОЗ, к 19 марта в мире более 200 тысяч человек, заболевших Covid-19, более восьми тысяч человек умерли от него.
Хуйня это все ебаная, можно подумать на работе народ в интернетах не сидел.
Смотря где. В ИТ-компаниях, где я работал, почти ничего не банят, хоть засмотрись. А в Сберыче, например, 2 компа: один с доступом в интранет и без интернета, второй - с доступом вовне, но там тоже почти ничего не забанено. По крайней мере, не было проблем сидеть втентаклике или на ютубе в 2018
Каким образом это поможет? 5G/4G/домашний интернет подходит к провайдеру, у которого ограниченый поток, соответственно связь будет хороша лишь между пользователями этого самого провайдера
Э, они охуели там, типо зачем нам сеть расширять если можно заставить людей жрать говно, да?
Я, блин, на Эдж перешёл, только чтобы нетфликсик любимый в 1080, а не в 720 (как в других браузерах, включая хром) смотреть, А ТУТ ТАКОЕ
Частный шар
Что за эдж?
upd: А, бля. В голову пришел тот самый эдж, на котором только 144p слайд-шоу смотреть
Хочу отметить, что это глобальная проблема, рост трафика также отмечают почти все крупнейшие корпорации. И связано это с ограничениями оборудования провайдеров и точек обмена трафиком.
https://edition.cnn.com/2020/03/17/tech/internet-infrastructure-coronavirus/index.html
Первая мысль после прочтения заголовка - их попросили снимать сериалы похуже, актёров хуёвых нанять итп. Чтоб люди меньше смотрели
Хотя бы интернет у нас лучше.
Что характерно - за счёт того, что государство его не трогало до поры.
А кто разницу выплачивать будет ?! Они вообще в курсе что у нетфликса разная цена для доступного качества ?
Всем кто в 2020-м до сих пор думает что интернет в России лучше чем в Европе, стоит посмотреть последние рейтинги по качеству и скорости домашнего соединения, в т.ч. пользовательские измерения по speedtest. РФ в этих списках где-то в районе середины далеко позади восточной и 2/3 западной европы, где гигабит есть даже в небольших городах (говорю по своему опыту, 50k жителей, окраина города и гигабитная оптика с возможностью апгрейда до 8 гигабит). Мобильная связь - вопросов нет, тут результаты действительно очень хорошие.
Могу сказать за Норвегию, что 20 Мбит за 70 евро (уже 50, привет обвал кроны) это счастье. Хороший интернет разве что в больших городах в густонаселённых районах, где выгодно прокладывать оптику. А так как большинство населения живёт в частных домах, то остаётся ждать годами, пока до тебя проведут.