Число заболевших коронавирусом Covid-19 выросло на 52 человека за сутки. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199. Власти уточнили, что из них 188 — жители России . 12 новых заразившихся выявили в Москве, ещё по пять — в Московской и Свердловской областях. Новые диагнозы поставили сразу в 23 регионах.