Прямой эфир
Это рекордный прирост за сутки.
Число заболевших коронавирусом Covid-19 выросло на 52 человека за сутки. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199. Власти уточнили, что из них 188 — жители России. 12 новых заразившихся выявили в Москве, ещё по пять — в Московской и Свердловской областях. Новые диагнозы поставили сразу в 23 регионах.
До этого власти максимально фиксировали только 33 новых случая.
И снова "завозные".
Слава богу оно у нас не распространяется.
Линейный татарин
У кого у вас?
Если не фиксируют, это не значит что не распространяется
Это цитата из доклада Путину лол
У вас – в Украине
Линейный татарин
Хитрый Филипп
Потому что мы русские, с нами Бог 💪
Хитрый Филипп
Это надо спросить у игумена Петра Еремеева
Скорее уж ты бот. У тебя всего три комментария, а зарегистрировался ты в 2017 году.
Пыльный магнит
Ещё один.
Каждый день щас будет рекордное, экспонента так работает
Заебали писать «Рекордное»😡😡😡
Рекордное
Грандиозный щит
а что не так?
Каждый раз когда превышается предыдущее значение можно сказать, что побит рекорд
Тэк, прогрессия кажется пошла)
Совершенный танк88
Ничего, сейчас сделают наши собственные тесты и внезапно все вообще излечатся
Частный шар
У нас и так собственные.
Распределение новых случаев заболевания коронавирусом по регионам России:
Москва – 12 случаев
Московская область – 5 случаев
Свердловская область – 5 случаев
Тульская область – 3 случая
Красноярский край – 3 случая
Хабаровский край – 3 случая
Тамбовская область – 2 случая
Воронежская область – 2 случая
Краснодарский край – 2 случая
Кировская область – 2 случая
Ивановская область – 1 случай
Рязанская область – 1 случай
Мурманская область – 1 случай
Нижегородская область – 1 случай
Пермский край – 1 случай
Новосибирская область – 1 случай
Республика Саха (Якутия) – 1 случай
Оренбургская область – 1 случай
Ханты-Мансийский АО – 1 случай
Санкт-Петербург – 1 случай
Республика Чувашия – 1 случай
Саратовская область – 1 случай
Тверская область – 1 случай
Грандиозный щит
Просто в каждый регион отправили по одному тесту.
В москву, область и ебург - по 15-20
Какое попадание, один тест один зараженный
Грандиозный щит
У контактировавших - орви и внебольничная пневмония всего навсего. Не надо пугать народ. У нас оно не распространяется. С нами бох
Великий Даниль
дай жабу плес
Грандиозный щит
Какую?
Великий Даниль
где расстрэлять
Частный шар
Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
очень сильно расширилась география, конечно
А другие бывают?
Скоро нам начнут рассказывать о генетическом превосходстве русского народа, который не подвержен новым вирусам.
Какие города хоть
Возможный якорь
Милан, Ухань, Мадрид
Возможный якорь
тут все стендаперы
Там же вроде бы уже говорили об одной жертве или это фейк?
Грандиозный щит
Там оторвавшийся тромб был причиной
а три часа назад причиной была пневмония, но это статистику портит, видимо
И чо? Если бы она не заболела, тромб бы не оторвался? Есть понятие "болезнь", а есть - "осложнение". Гугол или нихуЯндекс в помошь
Грандиозный щит
Ты блять не в ту сторону воюешь
Организационный магнит
Проблема этого вируса в том что он напрямую атакует альвеолы лёгких. Грипп так не делает
И нигде провериться нельзя. Вот подозреваю у себя эту гадость, единственное что посоветовали это рентген лёгких, флюорографию
Потому что там будут заметны изменения на снимке ещё тогда когда из симптомов только кашель
Рекорды каждый день! Поднимаем страну с колен!
Надеюсь голикову выебут за пиздобольство
кто-нибудь пробовал прорваться в поликлинику и сделать тест? делают их вообще уже желающим?
хотя шансы в очереди корону и подцепить пугают
На сайте правительства Петербурга повесили пару дней назад перечень поликлиник, где можно сдать тест. Чуть ли не в тот же день поликлиники охерели от наплыва народа и сообщили, что они ниче об этом тесте не слышали 🤷♀️
Лично не сталкивалась, это по материалам «Фонтанки». У меня тест делали только коллеге, которая приехала из Праги с температурой
Многие ещё просто не хотят в больничку идти, так надеятся переболеть...
И правильно. В больницах ад будет, а лечения толком нет. Если форма не тяжелая, лучше максимально изолироваться и ждать выздоровления.
Из них в Свердовской области +5. Про пятерых вчера все местные СМИ писали ещё с утра, а опрештаб только сегодня объявил. Они вчерашним днем считают?
Тест показал положительный результат и ждали подтверждения от Вектора. Поэтому задержка сутки. Добавляют в базу после Вектора.
Надеюсь что, в Москве больше всего случаев из-за количества приезжих,а не из-за того что там чаще проводят тесты, пока в провинции нет такой возможности
Ура, мы все умрем, планете пиздец