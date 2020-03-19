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Артём Мазанов
11 747

В России за сутки зафиксировали 52 новых случая заболевания коронавирусом Материал редакции

Это рекордный прирост за сутки.

100 комментариев
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Число заболевших коронавирусом Covid-19 выросло на 52 человека за сутки. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199. Власти уточнили, что из них 188 — жители России. 12 новых заразившихся выявили в Москве, ещё по пять — в Московской и Свердловской областях. Новые диагнозы поставили сразу в 23 регионах.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 62 541 человек, по состоянию на 18 марта под контролем остаются 22 178 человек.

Роспотребнадзор

До этого власти максимально фиксировали только 33 новых случая.

#новости #covid19

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100 комментариев
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Evgeny Grigoriev

62

И снова "завозные". 
Слава богу оно у нас не распространяется.

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Линейный татарин

Evgeny
–16

У кого у вас?
Если не фиксируют, это не значит что не распространяется 

Ответить

Максим Чистов

Линейный
51

Это цитата из доклада Путину лол

Ответить

George Weiller

Максим
12

попався!

Ответить

Организационный магнит

Линейный
2

У вас – в Украине

Ответить

Линейный татарин

Организационный
17
Ответить

Организационный магнит

Линейный
3

Жаль

Ответить

Петербургский Макс

Организационный
–1

Для лучшего эффекта "в" замени на "на"

Ответить

Хитрый Филипп

Evgeny
9

Потому что мы русские, с нами Бог 💪

Ответить

Ded Pihto

Хитрый
1

Почему улицу с указателя стёрли фотошопом

Ответить

Хитрый Филипп

Ded
0

Это надо спросить у игумена Петра Еремеева

В Москве будут проходить ежедневные крестные…
Священнослужители будут каждый вечер окроплять стены обители святой водой.
tjournal.ru
Ответить

Sam Gold

Evgeny
–4

Ты дурак или бот?

Ответить

the.nightmarez

Sam
1

Скорее уж ты бот. У тебя всего три комментария, а зарегистрировался ты в 2017 году.

Ответить

Sam Gold

the.nightmarez
0

Школота не болеет?

Ответить

Пыльный магнит

Sam
0

Ещё один.

Ответить

Sam Gold

Пыльный
0

- сказал дуборез, одевая бирку на палец посиневшего Кошеля, который до конца верил в 1й анал и рашатудей))))

Ответить

Немалый хот-дог

Sam
0

А ты?

Ответить

Princess Milana

47

Каждый день щас будет рекордное, экспонента так работает

Ответить

check-it-out

Princess
7

Не пугайте гуманитариев!

Ответить

Nick Rosenberg

Princess
0

Нет проверок - нет экспоненты.

Ответить

Sam Gold

Princess
–1

Не, с "ними бох", они не болеют

Ответить

Олег Нерославский

12

Заебали писать «Рекордное»😡😡😡

Ответить

Атлант поправил плечи

Олег
67

Рекордное

Ответить

Пыльный магнит

Атлант
3

Рекордное количество рекордных приростов короновируса.

Ответить

Грандиозный щит

Олег
2

а что не так?

Каждый раз когда превышается предыдущее значение можно сказать, что побит рекорд

Ответить

Владимир Дыркин

Грандиозный
1

тоже согласен что это рекордное 

Ответить

Михаил Ромайкин

Олег
0

Ну так если это рекордное значение, то так и пишут, "рекордное"

Ответить

George Weiller

11

Тэк, прогрессия кажется пошла)

Ответить

Bugara's Life

George
22

Прогрессия поступления тестеров.

Ответить

Совершенный танк88

George
3

Ничего, сейчас сделают наши собственные тесты и внезапно все вообще излечатся

Ответить

Частный шар

Совершенный
0

У нас и так собственные.

Ответить

Первичный лолипоп

Частный
0

только вот чьи? вектора?

Ответить

Частный шар

Первичный
0

Ну да, "Вектора". 

Вроде еще у Минздрава свои появляются и еще частники какие-то, "Медуза" писала.

Ответить

Первичный

Частный
0

Колмановский про Векторовские тесты очень неодобрительно отзывался

Ответить

Evgeniy Smirnov

4

Распределение новых случаев заболевания коронавирусом по регионам России:

Москва – 12 случаев
Московская область – 5 случаев
Свердловская область – 5 случаев
Тульская область – 3 случая
Красноярский край – 3 случая
Хабаровский край – 3 случая
Тамбовская область – 2 случая
Воронежская область – 2 случая
Краснодарский край – 2 случая
Кировская область – 2 случая
Ивановская область – 1 случай
Рязанская область – 1 случай
Мурманская область – 1 случай
Нижегородская область – 1 случай
Пермский край – 1 случай
Новосибирская область – 1 случай
Республика Саха (Якутия) – 1 случай
Оренбургская область – 1 случай
Ханты-Мансийский АО – 1 случай
Санкт-Петербург – 1 случай
Республика Чувашия – 1 случай
Саратовская область – 1 случай
Тверская область – 1 случай

Ответить

Грандиозный щит

Evgeniy
30

Просто в каждый регион отправили по одному тесту.

В москву, область  и ебург - по 15-20

Ответить

Danil Khasanshin

Грандиозный
5

До Татарстана не доставили еще 😔

Ответить

Computer dragon

Грандиозный
2

Какое попадание, один тест один зараженный

Ответить

Victor Ganin

Computer
1

Ну ещё бы не попасть, когда он уже в больнице овощем лежит.

Ответить

Vladimir Medvedev

Computer
0

100%

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Evgeniy
3

И неужели эти одиночки, ни с кем не контактировали, до того как узнали?

Ответить

Грандиозный щит

ＫＩＢØＵＮＥ
10

У контактировавших - орви и внебольничная пневмония всего навсего. Не надо пугать народ. У нас оно не распространяется. С нами бох

Ответить

Великий Даниль

Грандиозный
0

дай жабу плес

Ответить

Грандиозный щит

Великий
0

Какую?

Ответить

Великий Даниль

Грандио…
0

где расстрэлять

Ответить

Константин

Великий
1

?

Ответить

Великий Даниль

Констан…
4
Ответить

Частный шар

ＫＩＢØＵＮＥ
0

 Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Ответить

Женя Кузьмин

Evgeniy
2

очень сильно расширилась география, конечно

Ответить

Грандиозный щит

Женя
3

Москва – не резиновая

Ответить

Возможный якорь

9

Опять все завозные?

Ответить

Евген

Возможный
7

Конечно конечно , слава богу

Ответить

Hasan Alloush

Возможный
1

А другие бывают?

Ответить

Евгений Киров

Hasan
1

Скоро нам начнут рассказывать о генетическом превосходстве русского народа, который не подвержен новым вирусам.

Ответить

Бетонный Денис

3

О, ещё пару десятков тысяч тестов сделали значит.

Ответить

Keka Yobikov

Бетонный
16

52

Ответить

Юлия Филатова

2

Какие города хоть

Ответить

Возможный якорь

Юлия
11

Милан, Ухань, Мадрид

Ответить

АмидЛоком

Возможный
0

классная шутка. Ты стендапер?

Ответить

Возможный якорь

АмидЛоком
8

тут все стендаперы

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Возможный
7

Я ситдаунер

Ответить

Греческий кот

Возможный
0

Кейфайтеры диванные в основном 

Ответить

Danil Khasanshin

АмидЛоком
2

Для бесплатного выступления вполне уровень.

Ответить

Дмитрий Городских

0

Там же вроде бы уже говорили об одной жертве или это фейк?

Ответить

Грандиозный щит

Дмитрий
5

Там оторвавшийся тромб был причиной

Ответить

Женя Кузьмин

Грандиозный
6

а три часа назад причиной была пневмония, но это статистику портит, видимо

Ответить

Sam Gold

Грандиозный
0

И чо? Если бы она не заболела, тромб бы не оторвался? Есть понятие "болезнь", а есть - "осложнение". Гугол или нихуЯндекс в помошь

Ответить

Грандиозный щит

Sam
1

Ты блять не в ту сторону воюешь

Ответить

Sam Gold

Грандиозный
1

Я не блять, я честный ёбарь если что))) Не сердись

Ответить

Организационный магнит

Дмитрий
2

Обновлено

https://tjournal.ru/news/151568-v-rossii-vpervye-umer-pacient-s-koronavirusom-79-letnyaya-zhenshchina-s-hronicheskimi-boleznyami#1

Ответить

Наим Алиев

2

Ну нет, такого быть не может. В России он не распространяется

Ответить

Super 72

2

Проблема этого вируса в том что он напрямую атакует альвеолы лёгких. Грипп так не делает
И нигде провериться нельзя. Вот подозреваю у себя эту гадость, единственное что посоветовали это рентген лёгких, флюорографию
Потому что там будут заметны изменения на снимке ещё тогда когда из симптомов только кашель

Ответить

Михаил Подивилов

1

Рекорды каждый день! Поднимаем страну с колен!

Ответить

Бюджетный бас

Михаил
2

Выполним пятилетку за три года!

Ответить

Sam Gold

Михаил
1

Ну да! И сразу - в прорыв

Ответить

Kyler

0

Надеюсь голикову выебут за пиздобольство

Ответить

Немалый хот-дог

Kyler
3

Может она для этого и пиздаболит

Ответить

Matthew Kazimirov

1

Рекорд по количеству пушей

Ответить

Оля Добровольская

0

кто-нибудь пробовал прорваться в поликлинику и сделать тест? делают их вообще уже желающим?

хотя шансы в очереди корону и подцепить пугают

Ответить

Грандиозный щит

Оля
2

их даже прилетевшим далеко не всем делают. Даже если сами просят

Ответить

Курочка ряба

Оля
1

На сайте правительства Петербурга повесили пару дней назад перечень поликлиник, где можно сдать тест. Чуть ли не в тот же день поликлиники охерели от наплыва народа и сообщили, что они ниче об этом тесте не слышали 🤷‍♀️

Ответить

Бюджетный бас

Курочка
1

Уже слышали

https://www.fontanka.ru/2020/03/19/69039001/

Танец с эппендорфами. Как в Петербурге проверяют…
«Если что, вас найдут», — многозначительно сказали корреспонденту «Фонтанки» перед тем, как…
www.fontanka.ru
Ответить

Василий

Курочка
0

Неправда, моя мать сдала во вторник без проблем и без очередей. По симптоматике ОРВИ

Ответить

Курочка ряба

Василий
0

Лично не сталкивалась, это по материалам «Фонтанки». У меня тест делали только коллеге, которая приехала из Праги с температурой

Ответить

Курочка ряба

Курочка
0

Надо было это отметить в комменте, конечно

Ответить

Василий

Оля
–1

Делают, если есть симптомы 

Ответить

Alexander 1805

0

Многие ещё просто не хотят в больничку идти, так надеятся переболеть...

Ответить

Vladimir Medvedev

Alexander
1

И правильно. В больницах ад будет, а лечения толком нет. Если форма не тяжелая, лучше максимально изолироваться и ждать выздоровления.

Ответить

Миша Сергеев

Alexander
0

Или без палева сдохнуть наконец как я например

Ответить

Андрей Лузин

0

Из них в Свердовской области +5. Про пятерых вчера все местные СМИ писали ещё с утра, а опрештаб только сегодня объявил. Они вчерашним днем считают?

Ответить

Женя Кузьмин

Андрей
1

судя по всему, да, потому что в Красноярске аналогичная ситуация

Ответить

Владимир Дыркин

Андрей
1

Тест показал положительный результат и ждали подтверждения от Вектора. Поэтому задержка сутки.  Добавляют в базу после Вектора.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Надеюсь что, в Москве больше всего случаев из-за количества приезжих,а не из-за того что там чаще проводят тесты, пока в провинции нет такой возможности

Ответить

Артур Сакаев

0

Рекорд 

Ответить

Ростислав Тесленко

0

Ура, мы все умрем, планете пиздец

Ответить

Sam Gold

Ростислав
0

Так и есть, не все, но многие

Ответить

Немалый хот-дог

Sam
0

Все

Ответить

Vladimir Medvedev

Ростислав
0

Да планета только рада будет))

Ответить

Ростислав Тесленко

0

Даже Гренландия не спасёт...

Ответить

Roonner gold

0

Понеслась

Ответить
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