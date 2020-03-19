Прямой эфир
Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения, а все массовые мероприятия — отменили.
На всей территории России из-за пандемии коронавируса Covid-19 ввели режим повышенной готовности. Об этом пишет ТАСС, поясняя, что власти всех 85 регионов подписали распоряжения.
В документах, на которые ссылается агентство, указано, что школы и вузы всех регионов перевели на дистанционный режим обучения, а все массовые и спортивные мероприятия — отменили.
Согласно закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», при режиме повышенной готовности власти могут:
На 19 марта в России зафиксировали 199 случаев заражения новым коронавирусом. Из них 188 — жители России.
Не очень понятно, почему сразу нельзя было его ввести по всей России
Тяжело с баблом расставаться
Конституция, рубль держали(нет), новости про Украину и запад. Много факторов:)
Я готов, можете начинать.
Корпоративный Петя
Раздевайся.
Повышенная готовность это что?
Готовность к очередному скачку. Или прорыву. Или что там у вас обычно.
Корпоративный Петя
Повышенная готовность к отстрелу инфицированных.
Что это значит? К чему нам готовиться?
В чистое одеться
Первичный лолипоп
так уже обосрались, чтоб два раза не вставать
Нет. Не путай ЧС и ЧП
Великий Даниль
при чс есть комендантский час, но ее еще не объявили
"Еще")
Великий Даниль
?
ну сегодня в мск первый смертный случай, вроде, если дальше будет увеличиваться количество смертей или заражений, то я думаю, что введут. надеюсь по крайней мере, потому что ебанутым нет покоя - они все на улице опять и все шляются, в том числе дети
пришло время открыть закладки на Tj.
Кладмены на удаленке
— Ты серьезно думаешь, что миру придет конец?
— Да.
— Может, нам лечь или надеть на голову бумажные пакеты?
— Если хотите.
— А это поможет?
— Нет.
Нет бы переворот устроить чичас, м?
Готовится ли переворот власти в эти дни в Москве?
Дистанционный режим обучения присутствует, но видимо выпускные курсы не в их числе. Добровольно-принудительно заставляют всех идти на Госы и защиту.
-Приостанавливать деятельность организаций, если существует угроза безопасности жизнедеятельности их работников и иных граждан
Интересно сколько платить будут при этом? За свой счёт будут предлагать брать? Смешно. Выйдет ли народ с вилами при этом?
В администрациях завели по специальному человеку, который должен быстро реагировать на пуши TJ и зачитывать их вслух высшему руководству