Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения, а все массовые мероприятия — отменили.

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На всей территории России из-за пандемии коронавируса Covid-19 ввели режим повышенной готовности. Об этом пишет ТАСС, поясняя, что власти всех 85 регионов подписали распоряжения.

В документах, на которые ссылается агентство, указано, что школы и вузы всех регионов перевели на дистанционный режим обучения, а все массовые и спортивные мероприятия — отменили.

Согласно закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», при режиме повышенной готовности власти могут:

Ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения ЧС;

Приостанавливать деятельность организаций, если существует угроза безопасности жизнедеятельности их работников и иных граждан;

Осуществлять иные меры, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина;

Определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва.