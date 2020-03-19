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Артём Мазанов
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На всей территории России из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности Материал редакции

Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения, а все массовые мероприятия — отменили.

56 комментариев
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На всей территории России из-за пандемии коронавируса Covid-19 ввели режим повышенной готовности. Об этом пишет ТАСС, поясняя, что власти всех 85 регионов подписали распоряжения.

В документах, на которые ссылается агентство, указано, что школы и вузы всех регионов перевели на дистанционный режим обучения, а все массовые и спортивные мероприятия — отменили.

Согласно закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», при режиме повышенной готовности власти могут:

  • Ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения ЧС;
  • Приостанавливать деятельность организаций, если существует угроза безопасности жизнедеятельности их работников и иных граждан;
  • Осуществлять иные меры, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина;
  • Определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва.

На 19 марта в России зафиксировали 199 случаев заражения новым коронавирусом. Из них 188 — жители России.

#новости #covid19

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56 комментариев
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Даниил Баздырев

19

Не очень понятно, почему сразу нельзя было его ввести по всей России

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Атлант поправил плечи

Даниил
31

в 2000

Ответить

Сайрес Смит

Даниил
5

Тяжело с баблом расставаться

Ответить

Кеша Шушпанов

Сайрес
2

Ой да брось, ЧС - отличный повод попилить бюджетных бабок

Ответить

Владимир Дыркин

Даниил
4

экономика пострадает очень сильно 

Ответить

Bulat Akhmetshin

Даниил
0

В Москве потому что больше всего заболевших.

Ответить

Никита Алфимов

Даниил
–1

Конституция, рубль держали(нет), новости про Украину и запад. Много факторов:)

Ответить

Александр Кострикин

12

Я готов, можете начинать.

Ответить

Корпоративный Петя

Александр
11

Раздевайся.

Ответить

Защитный парфюмер

Корпоративный
3

А ты точно врач?

Ответить

Юлия Филатова

10

Повышенная готовность это что?

Ответить

Сергей Колегов

Юлия
15

Это когда туалетка всегда под рукой. Не зря же её все раскупали

Ответить

Евстафий Селюк

Юлия
11

сидят такие, готовятся, повышенно

Ответить

Ded Pihto

Юлия
3

Это когда у всех есть такие значки

Ответить

Bulat Akhmetshin

Ded
1

Повешенная готовность к голоду и дефициту туалетки.

Ответить

Равиль Зарипов

Юлия
3

это когда пришло время открыть закладки на Tj.

Ответить

the.nightmarez

Юлия
1

Готовность к очередному скачку. Или прорыву. Или что там у вас обычно.

Ответить

Корпоративный Петя

Юлия
0

Повышенная готовность к отстрелу инфицированных.

Ответить

Сергей Колегов

Корпоративный
3

Вывезти за мкад и сжечь (с)

Ответить

Илья Волочков

3

Что это значит? К чему нам готовиться?

Ответить

Danil Khasanshin

Илья
23

В чистое одеться

Ответить

Первичный лолипоп

Danil
1

так уже обосрались, чтоб два раза не вставать

Ответить

Danil Khasanshin

Первичный
0

Ну и повод не Новый год!

Ответить

Казенный щит

Илья
2

Нужно прятать гречку, а то раскулачат.

Ответить

русский

Илья
0

К комендантскому часу, с 10-00 утра до 8-00 сидеть дома 

Ответить

Litnikov Danil

русский
0

Нет. Не путай ЧС и ЧП

Ответить

Великий Даниль

Litnikov
0

при чс есть комендантский час, но ее еще не объявили

Ответить

Comrad Cwood

Великий
0

"Еще")

Ответить

Великий Даниль

Comrad
0

?
ну сегодня в мск первый смертный случай, вроде, если дальше будет увеличиваться количество смертей или заражений, то я думаю, что введут. надеюсь по крайней мере, потому что ебанутым нет покоя - они все на улице опять и все шляются, в том числе дети

Ответить

Comrad Cwood

Великий
0

Я это и имел в виду, что введут, просто пока "еще" не ввели.

Ответить

Равиль Зарипов

5

пришло время открыть закладки на Tj.

Ответить

Ебаный Кошмар

Равиль
–1

Кладмены на удаленке

Ответить

Усталый глобус

Ебаный
0

Максимально антивирусная доставка, кстати)

Ответить

SerBriss

5

— Ты серьезно думаешь, что миру придет конец?
— Да.
— Может, нам лечь или надеть на голову бумажные пакеты?
— Если хотите.
— А это поможет?
— Нет.

Ответить

Rodrik Mayer's

4

Захват власти требует пустоты на улицах и счастья по телевизору.

Ответить

Организационный магнит

4

Зачем, если зараза не распространяется

Ответить

Iaros Lav

2

Нет бы переворот устроить чичас, м?

Ответить

Атлант поправил плечи

Iaros
3

Цыплухин бдит

Ответить

Andrew Kostin

2

Почалось

Ответить

No Name

2

Главное, чтобы потом не забыли отменить

Ответить

Иван Семёныч

2

Может закроют въезд в Мск, не хочется в субботу ехать работать

Ответить

Андрей Баженов

1

Готовится ли переворот власти в эти дни в Москве?

Ответить

Немалый хот-дог

Андрей
2

Готовится. Властью.

Ответить

Правительственный меч

1

Готов

Ответить

Михаил Подивилов

1

Режим повышенной готовности к конституционному перевороту

Ответить

Предстоящий крюк

1

Церемония прощания с дедом?

Ответить

Задний коктейль

1

Проверки юр.лиц и ип до 1 мая приостановили. В Тюмени к понедельнику госшараги должны отчитаться о переводе трети сотрудников на удаленку.

Ответить

Глобальный диод

1
Ответить

theLastLetters

1

Наконец-то нормальный пиздец. Качественный.

Ответить

Аккуратный Денис

0

осуществлять иные меры, не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина

Агасики

Ответить

Михаил Подивилов

0

Мы уже все готовы 💀

Ответить

Kirill Nikulin

0

Дистанционный режим обучения присутствует, но видимо выпускные курсы не в их числе. Добровольно-принудительно заставляют всех идти на Госы и защиту.

Ответить

патау додик

0

почалось...

Ответить

Григорий Громов

0

-Приостанавливать деятельность организаций, если существует угроза безопасности жизнедеятельности их работников и иных граждан

Интересно сколько платить будут при этом? За свой счёт будут предлагать брать? Смешно. Выйдет ли народ с вилами при этом?

Ответить

Папуша

Григорий
0

Если закроют ветеринарку, куда мне в понедельник везти морскую свинью, то я этими вилами проткну кому-нибудь почку. Благо длина черенка позволяет сохранить дистанцию 1 метр.

Ответить

Курочка ряба

0

В администрациях завели по специальному человеку, который должен быстро реагировать на пуши TJ и зачитывать их вслух высшему руководству

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