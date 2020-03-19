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Артём Мазанов
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В России ввели режим повышенной готовности, а всех приезжающих будут отправлять на карантин. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 19 марта.

Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавируса Covid-19.

Роспотребнадзор отчитался о рекордном приросте заражённых Covid-19 в стране. За сутки выявили 52 новых случая заряжения: количество инфицированных достигло 199, из которых 188 — граждане России.

  • На всей территории России ввели режим повышенной готовности;
  • Всех приезжающих в Россию будут отправлять на двухнедельный карантин;
  • В России впервые умер пациент с коронавирусом — 79-летняя женщина с хроническими болезнями. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб;
  • Российские учёные расшифровали полный геном коронавируса;
  • Российские учёные сделали первые снимки нового коронавируса под микроскопом;
Снимок пресс-службы Роспотребнадзора
  • Российское правительство объявило мораторий для малого и среднего бизнеса на уплату страховых взносов;
  • Российское правительство выделило Минздраву 10 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с больными коронавирусом и подозрением на него;
  • Жительницу Амурской области будут судить за фейки о коронавирусе. Она рассказывала в соцсетях о том, что в регионе есть заболевшие Covid-19;
  • Представитель Всемирной организации здравоохранения в России назвала хорошей готовность России к возможному росту заболевших из-за коронавируса;
  • В Москве будут проходить ежедневные крестные ходы против коронавируса;
  • Посещаемость российских кинотеатров упала в два раза;
  • Delivery Club отказался от оплаты наличными;
  • Петербургский уличный художник посвятил пандемии инсталляцию из крупы, спичек и туалетной бумаги;
  • «ВКонтакте» открыла трёхмесячную подписку на музыку за рубль, а в «Одноклассниках» при оформлении подписки будет действовать 100%-ный кешбэк: в течение трех месяцев плата за неё будет возвращаться пользователям в виде виртуальной валюты соцсети;
  • «Одноклассники» запустили раздел с онлайн-экскурсиями из крупнейших российских музеев, закрывшихся на карантин;
  • Источник ТАСС рассказал, что «Все аптеки» и Delivery Club запустят доставку лекарств;
  • Центры по контролю и профилактике заболеваний США рассказали, что 38% новых госпитализированных пациентов в США — люди от 20 до 54 лет;
  • Китайские власти заявили об отсутствии новых случаев заражения Covid-19 внутри страны за сутки. Это произошло впервые с начала эпидемии;
  • Twitter будет удалять публикации, которые могут способствовать распространению коронавируса Covid-19;
  • В Еврокомиссии предложили Netflix и другим стримингам ухудшить качество видео, чтобы снизить нагрузку на интернет во время карантина;
  • Съёмки нового эпизода сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса;
  • Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом;
  • Британская актриса Индира Варма (Эллария Сэнд из «Игры престолов») заразилась коронавирусом.

И традиционная инструкция (каждый день с новой песней)

#covid19 #covidtoday #дайджест

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4 комментария
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Часовой единорожек88

5

Штош

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Неизвестный месяц

1

Ухожу красиво. А не как @Дмитрий Орлов 

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Ilya Proklov

0

У меня было дохера терпения, я даже терпел рэп в три часа ночи, но вот пуши ковид вашего, уже действительно заедали.

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Kyler

–2

Да, про шахматную олимпиаду важно было упомянуть, событие вселенского масштаба

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