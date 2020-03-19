Петербургский уличный художник посвятил пандемии инсталляцию из крупы, спичек и туалетной бумаги;
«ВКонтакте» открыла трёхмесячную подписку на музыку за рубль, а в «Одноклассниках» при оформлении подписки будет действовать 100%-ный кешбэк: в течение трех месяцев плата за неё будет возвращаться пользователям в виде виртуальной валюты соцсети;
«Одноклассники» запустили раздел с онлайн-экскурсиями из крупнейших российских музеев, закрывшихся на карантин;
Источник ТАСС рассказал, что «Все аптеки» и Delivery Club запустят доставку лекарств;
Центры по контролю и профилактике заболеваний США рассказали, что 38% новых госпитализированных пациентов в США — люди от 20 до 54 лет;
Китайские власти заявили об отсутствии новых случаев заражения Covid-19 внутри страны за сутки. Это произошло впервые с начала эпидемии;
Twitter будет удалять публикации, которые могут способствовать распространению коронавируса Covid-19;
В Еврокомиссии предложили Netflix и другим стримингам ухудшить качество видео, чтобы снизить нагрузку на интернет во время карантина;
Съёмки нового эпизода сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса;
Часовой единорожек88
Штош
Неизвестный месяц
Ухожу красиво. А не как @Дмитрий Орлов
Ilya Proklov
У меня было дохера терпения, я даже терпел рэп в три часа ночи, но вот пуши ковид вашего, уже действительно заедали.
Kyler
Да, про шахматную олимпиаду важно было упомянуть, событие вселенского масштаба