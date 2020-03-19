О создании альянса объявило правительство России.

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В России создан альянс по борьбе с коронавирусом, в него вошли «Яндекс», Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщается на сайте правительства.

Основные задачи альянса — оперативное тестирование населения на Covid-19 и обеспечение бесперебойной работы крупных предприятий в России. Также в проекте примут участие российские клиники и лаборатории.

В апреле на предприятиях РСПП запустят пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов. Правительство утверждает, что результаты анализов можно будет узнать в течение 30 минут. Системы тестов адаптируют как для стационарных лабораторий, так и для портативных мини-лабораторий.

В «Яндексе» TJ пояснили, что готовы использовать свои ресурсы для информирования населения и организации его тестирования. Например, задействовать логистические технологии из сервисов «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв» для помощи в работе мобильных медицинских бригад и волонтёров.

В Mail.ru Gorup TJ рассказали, что могут информировать людей о ситуации с коронавирусом и мерах защиты от него. В компании утверждают, что также готовы использовать свои офлайн-сервисы из сферы транспорта и доставки еды для помощи в тестировании населения.