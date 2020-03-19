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Алексей Боржонов
2277

«Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом. Они помогут в тестировании населения на Covid-19 Материал редакции

О создании альянса объявило правительство России.

21 комментарий
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В России создан альянс по борьбе с коронавирусом, в него вошли «Яндекс», Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщается на сайте правительства.

Основные задачи альянса — оперативное тестирование населения на Covid-19 и обеспечение бесперебойной работы крупных предприятий в России. Также в проекте примут участие российские клиники и лаборатории.

В апреле на предприятиях РСПП запустят пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов. Правительство утверждает, что результаты анализов можно будет узнать в течение 30 минут. Системы тестов адаптируют как для стационарных лабораторий, так и для портативных мини-лабораторий.

В «Яндексе» TJ пояснили, что готовы использовать свои ресурсы для информирования населения и организации его тестирования. Например, задействовать логистические технологии из сервисов «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв» для помощи в работе мобильных медицинских бригад и волонтёров.

В Mail.ru Gorup TJ рассказали, что могут информировать людей о ситуации с коронавирусом и мерах защиты от него. В компании утверждают, что также готовы использовать свои офлайн-сервисы из сферы транспорта и доставки еды для помощи в тестировании населения.

К 19 марта в России зафиксировали 199 случаев заболевания Covid-19, пять человек выздоровели от него. Оперативный штаб сообщил, что одна пациентка с коронавирусом умерла, но уточнил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

#covid19 #новости #яндекс #mail_ru_group

Спасибо за наводку Илья Гексагон
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На всей территории России из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
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21 комментарий
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Персональный корабль

10

Михаил Мишустин поддержал предложения представителей альянса по внесению изменений в нормативное регулирование для проведения оперативного тестирования населения

Не, ну это не поправки в конституцию, тут можно не торопиться

Ответить

Иван Прохоров

10

- Алиса, включи песню "Владимир Путин - молодец"
- Что с Вашим голосом? Вы немного охрипли
- Ничего, включи песню
- Поняла, вызываю наряд

Ответить

George Weiller

6
Ответить

Alexey Snooker

George
0

Зачем Бурунову хуй замазали?

Ответить

Персональный корабль

Alexey
1

От зависти

Ответить

Kyler

Alexey
0

Ну так в фильме было ...

Ответить

Идеологический волк

3

сейчас начнётся борьба за подряды 

«Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на коронавирус
Он позволит узнать, болен человек или нет, за два часа https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/03/18/825610-ekspress-test-koronavirus

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Владислав Сурков

Идеологический
5

на алике закупят тесты, переклеют наклейку 

Ответить

Тонкий пёс_анон

Владислав
2

Владислав Юрич, а когда отечественные? Я просто идейный импортозаместитель: вместо Колы — Байкал, вместо пармезана — российский (производства Беларусь). Спасибо заранее за ответ, пишет вам Зинаида из Усть-Крыжопинска.

Ответить

Владислав Сурков

Тонкий
1

скоро, но потом 

Ответить

Тонкий пёс_анон

Владислав
0

Спасибо, передайте от меня Сами-знаете-кому воздушный поцелуй.

Ответить

Тонкий пёс_анон

Идеологический
0

Интересно, экстрасенсы ещё не начали предлагать экспресс-гаданий на коронавирус?

Ответить

Идеологический волк

Тонкий
0

ну можно застраховаться от вируса

Ответить

Рабочий калькулятор

2

Конечно РОССИЙСКО-японская
 инновационная 

 уникальным 

наиболее эффективных 

нужно больше буллшита

поизучал компанию, там конечно любопытная смесь. 

японская DNAFORM с институтом RIKEN разработала технологию генетического тестирования SmaratAmp® and Eprobe® PCR и производит тесты и Development Kits - наборы для создания собственных продуктов на базе этих тестов

Есть несуществующая miraigenomics, американский CEO -  врач нейролог закончивший казанский университет - Игорь Соболь, сайт MIRAIGENOMICS зареганый на Reg.ru с кучей рендеров и нулевыми упоминаниями в сми

дальше есть расследование российской части этой истории - тут как обычно, госконтракты, путин, мчс (норма отката в мчс 98% кстати) https://www.idelreal.org/a/30496828.html

я думал производство в Казани, типа местный стартап, но не вижу нигде подтверждения, 
так же не вижу подтверждения что устройство вообще существует

В основателях стоит Зайнуллин Рамиль Хатямович который управляет и владеет кучей местных медкомпаний, включая довольно крупный http://eidos-medicine.com/ - крупнейший биомед стартап сколкова кстати. Он не публичен в отличие от его партнера - руководителя эйдос - Валеева Ленар Наилевич

==

Короче выглядит так что есть контора которая успешно по госконтрактам торгует мед-оборудованием (МЧС, Армия, КАМАЗ и т.п.), что позволило ей довольно просто взять госбабла на несуществующий пока продукт

Будет продукт или нет - вопрос пока открытый

Ответить

ouxen

1

Bad B. Альянс, который мы заслужили

Ответить

Владислав Сурков

0

МРГ только и умеют пытаться хайпить, да пиздить чужие идеи

даже текст у итальянцев умудрили спиздить 

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Artem Puchkov

Владислав
0

правда одно но у нас средний класс с 17к, так что много раз не поможешь

Ответить

Владислав Сурков

Artem
0

я больше склонен, что дохуя ахуевших будет. кто просто на халяву гречку захочет 

Ответить

bor_vn

0

Две рекламные помойки.  
Сначала пару баннеров тебе покажут, а потом кусок банального говна в рот запихнут.  

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Тонкий пёс_анон

bor_vn
0

А после и температуру измерят.

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bor_vn

Тонкий
0

Бутылкой в жопу

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