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О создании альянса объявило правительство России.
В России создан альянс по борьбе с коронавирусом, в него вошли «Яндекс», Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщается на сайте правительства.
Основные задачи альянса — оперативное тестирование населения на Covid-19 и обеспечение бесперебойной работы крупных предприятий в России. Также в проекте примут участие российские клиники и лаборатории.
В апреле на предприятиях РСПП запустят пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов. Правительство утверждает, что результаты анализов можно будет узнать в течение 30 минут. Системы тестов адаптируют как для стационарных лабораторий, так и для портативных мини-лабораторий.
В «Яндексе» TJ пояснили, что готовы использовать свои ресурсы для информирования населения и организации его тестирования. Например, задействовать логистические технологии из сервисов «Такси», «Еда», «Лавка», «Драйв» для помощи в работе мобильных медицинских бригад и волонтёров.
В Mail.ru Gorup TJ рассказали, что могут информировать людей о ситуации с коронавирусом и мерах защиты от него. В компании утверждают, что также готовы использовать свои офлайн-сервисы из сферы транспорта и доставки еды для помощи в тестировании населения.
К 19 марта в России зафиксировали 199 случаев заболевания Covid-19, пять человек выздоровели от него. Оперативный штаб сообщил, что одна пациентка с коронавирусом умерла, но уточнил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
- Алиса, включи песню "Владимир Путин - молодец"
- Что с Вашим голосом? Вы немного охрипли
- Ничего, включи песню
- Поняла, вызываю наряд
Зачем Бурунову хуй замазали?
сейчас начнётся борьба за подряды
«Дочка» АФК «Система» разработала экспресс-тест на коронавирус
Он позволит узнать, болен человек или нет, за два часа https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/03/18/825610-ekspress-test-koronavirus
на алике закупят тесты, переклеют наклейку
Владислав Юрич, а когда отечественные? Я просто идейный импортозаместитель: вместо Колы — Байкал, вместо пармезана — российский (производства Беларусь). Спасибо заранее за ответ, пишет вам Зинаида из Усть-Крыжопинска.
скоро, но потом
Тонкий пёс_анон
Интересно, экстрасенсы ещё не начали предлагать экспресс-гаданий на коронавирус?
Конечно РОССИЙСКО-японская
инновационная
уникальным
наиболее эффективных
нужно больше буллшита
поизучал компанию, там конечно любопытная смесь.
японская DNAFORM с институтом RIKEN разработала технологию генетического тестирования SmaratAmp® and Eprobe® PCR и производит тесты и Development Kits - наборы для создания собственных продуктов на базе этих тестов
Есть несуществующая miraigenomics, американский CEO - врач нейролог закончивший казанский университет - Игорь Соболь, сайт MIRAIGENOMICS зареганый на Reg.ru с кучей рендеров и нулевыми упоминаниями в сми
дальше есть расследование российской части этой истории - тут как обычно, госконтракты, путин, мчс (норма отката в мчс 98% кстати) https://www.idelreal.org/a/30496828.html
я думал производство в Казани, типа местный стартап, но не вижу нигде подтверждения,
так же не вижу подтверждения что устройство вообще существует
В основателях стоит Зайнуллин Рамиль Хатямович который управляет и владеет кучей местных медкомпаний, включая довольно крупный http://eidos-medicine.com/ - крупнейший биомед стартап сколкова кстати. Он не публичен в отличие от его партнера - руководителя эйдос - Валеева Ленар Наилевич
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Короче выглядит так что есть контора которая успешно по госконтрактам торгует мед-оборудованием (МЧС, Армия, КАМАЗ и т.п.), что позволило ей довольно просто взять госбабла на несуществующий пока продукт
Будет продукт или нет - вопрос пока открытый
МРГ только и умеют пытаться хайпить, да пиздить чужие идеи
даже текст у итальянцев умудрили спиздить
правда одно но у нас средний класс с 17к, так что много раз не поможешь
я больше склонен, что дохуя ахуевших будет. кто просто на халяву гречку захочет