В Китае от Covid-19 погибли 3,2 тысячи человек.

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Число жертв от коронавируса в Италии достигло 3,4 тысяч и превысило количество погибших в Китае. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на заявление правительства.

За сутки в Италии зафиксировали 427 смерти от Covid-19. За день до этого — 475. Общее число зараженных в стране, включая погибших и выздоровевших, превысило 41 тысячу человек.