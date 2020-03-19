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Артём Мазанов
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Число жертв от коронавируса в Италии достигло 3,4 тысяч и превысило количество погибших в Китае Материал редакции

В Китае от Covid-19 погибли 3,2 тысячи человек.

35 комментариев
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Число жертв от коронавируса в Италии достигло 3,4 тысяч и превысило количество погибших в Китае. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на заявление правительства.

За сутки в Италии зафиксировали 427 смерти от Covid-19. За день до этого — 475. Общее число зараженных в стране, включая погибших и выздоровевших, превысило 41 тысячу человек.

В Китае, откуда началось распространение новой коронавирусной инфекции, от Covid-19 погибли 3,2 тысячи человек. Но, по сравнению с Италией, количество заразившихся там — в два раза больше: ВОЗ сообщает о более 80 тысячах инфицированных.

#новости #covid19

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35 комментариев
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Litnikov Danil

18

Тут следует предположить, что в Италии более возрастное население (что обусловлено хорошим уровнем жизни), соответственно и людей в группе риска больше

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Генеральный рак

Litnikov
17

И меньшая подготовленность медицинской части на старте + медленное внедрение запретов + любимое развлечение в виде ужина со знакомыми в публичном месте

Ответить

Рабочий калькулятор

Litnikov
3

тут следует добавить что в Италии проверяют всех умерших на коронавирусы
чего не делалось даже в китае похоже

Ответить

Бетонный Денис

14

Похоже Вино не лечит от коронавируса, чёрт.

Но всё равно выпью.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Бетонный
1

Вино и не должно лечить. А вот поинтересоваться сколько они курят стоило бы. Французы и итальянцы курят не переставая. Везде. От мала до велика

Ответить

Мощный Каковощи

Shlomo
3

Если это так, то статистика не в их пользу

Ответить

Мощный Каковощи

Мощный
1

Но медики Италии указывают на возраст и пол.

Ответить

Мощный Каковощи

Мощный
3

13, 7 миллионов пожилых людей из чуть более 60 миллионов итальянцев( Если из них много мужчин курильщиков, то ...

Ответить

Женя Кузьмин

Мощный
1

из штатов, кстати, пошла инфа, которая немного переворачивает ситуацию (но там не смерти, а госпитализации)

Ответить

Сергей Колегов

Женя
2

Всё, я коплю на похороны! 👌🏻

Ответить

Женя Кузьмин

Сергей
6
Ответить

Организационный

Женя
1

Леваки винят трампа, нарушают самоизоляцию и в итоге заболевают короной, жаль

Ответить

Организационный

Женя
0

И 20-54 очень широкий диапазон...

Ответить

Emile Zäkiev

Женя
0

это скорее показывает, насколько у них молодые от 20 до 54 нездоровые сами по себе люди (из-за ожирения, я подозреваю)

Ответить

Мощный Каковощи

Мощный
1

И всегда при вирусных эпидемиях мужчины погибали чаще женщин

Ответить

Bulky

Мощный
1

Возможно, из-за того, что они и курят больше?
https://ourworldindata.org/who-smokes-more-men-or-women

Ответить

Бетонный Денис

Мощный
1
Ответить

Denis Smirnov

Бетонный
1

Сигареты и обнимашки тоже не помогают! Мамма-мия!

Ответить

Амир Аль-Мопеди

–5

Еще одно доказательство того, что коммунизм лучше капитализма.

Ответить

Равный Илья

Амир
6

Вообще то это доказательство, что православие лучше католицизма

Ответить

Никита Охрименко

Амир
1

Простите, а где в Китае коммунизм?

Ответить

Равный Илья

Амир
1

Блядь по-прежнему нравится твой ник, лайк тебе

Ответить

Организационный магнит

Амир
0

Предатель Казахстана

Ответить

xcom nitro

2

Редакции совсем пофиг?
Людей уже винтят

Ответить

Иван Вундермахер

xcom
1

Это в Италии?

Ответить

xcom nitro

Иван
0

Это хорда

Ответить

патау додик

2
Ответить

Shlomo Goldenberg

–1

Пипец конечно, всего за несколько дней более 3000 человек. Итальянцы тоже конечно распиздяи, долго тянули с карантином 

Ответить

Мощный Каковощи

Shlomo
1

Когда 3 недели назад правительство Италии просило страны ЕС помочь им хотя бы масками, Франция и Германия отказались предоставлять. ЕС вообще поначалу поддерживал Италию только словами.

Ответить

Shlomo Goldenberg

Мощный
0

Откуда данные? 

Ответить

Мировой единорожек88

Мощный
0

Вот и сплоченность тупых людишек

Ответить

Max Diviani

Shlomo
0

В Раисе ж ещё дольше тянут

Ответить

Denis Smirnov

Max
0

В России скорее при встрече на другую сторону дороги перейдут, чем станут обниматься и слюнями обмениваться. А еще у нас населения старше 80-ти сильно меньше, чем в Италии

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Shlomo Goldenberg

Max
–1

Ну значит ждите в самое ближайшее время 

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Emile Zäkiev

0

Кабзда макаронницким бумерам

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