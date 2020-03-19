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В Китае от Covid-19 погибли 3,2 тысячи человек.
Число жертв от коронавируса в Италии достигло 3,4 тысяч и превысило количество погибших в Китае. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на заявление правительства.
За сутки в Италии зафиксировали 427 смерти от Covid-19. За день до этого — 475. Общее число зараженных в стране, включая погибших и выздоровевших, превысило 41 тысячу человек.
В Китае, откуда началось распространение новой коронавирусной инфекции, от Covid-19 погибли 3,2 тысячи человек. Но, по сравнению с Италией, количество заразившихся там — в два раза больше: ВОЗ сообщает о более 80 тысячах инфицированных.
Тут следует предположить, что в Италии более возрастное население (что обусловлено хорошим уровнем жизни), соответственно и людей в группе риска больше
Генеральный рак
И меньшая подготовленность медицинской части на старте + медленное внедрение запретов + любимое развлечение в виде ужина со знакомыми в публичном месте
Рабочий калькулятор
тут следует добавить что в Италии проверяют всех умерших на коронавирусы
чего не делалось даже в китае похоже
Вино и не должно лечить. А вот поинтересоваться сколько они курят стоило бы. Французы и итальянцы курят не переставая. Везде. От мала до велика
Если это так, то статистика не в их пользу
Но медики Италии указывают на возраст и пол.
13, 7 миллионов пожилых людей из чуть более 60 миллионов итальянцев( Если из них много мужчин курильщиков, то ...
из штатов, кстати, пошла инфа, которая немного переворачивает ситуацию (но там не смерти, а госпитализации)
Всё, я коплю на похороны! 👌🏻
Леваки винят трампа, нарушают самоизоляцию и в итоге заболевают короной, жаль
это скорее показывает, насколько у них молодые от 20 до 54 нездоровые сами по себе люди (из-за ожирения, я подозреваю)
И всегда при вирусных эпидемиях мужчины погибали чаще женщин
Возможно, из-за того, что они и курят больше?
https://ourworldindata.org/who-smokes-more-men-or-women
Еще одно доказательство того, что коммунизм лучше капитализма.
Редакции совсем пофиг?
Людей уже винтят
Пипец конечно, всего за несколько дней более 3000 человек. Итальянцы тоже конечно распиздяи, долго тянули с карантином
Когда 3 недели назад правительство Италии просило страны ЕС помочь им хотя бы масками, Франция и Германия отказались предоставлять. ЕС вообще поначалу поддерживал Италию только словами.
В Раисе ж ещё дольше тянут
В России скорее при встрече на другую сторону дороги перейдут, чем станут обниматься и слюнями обмениваться. А еще у нас населения старше 80-ти сильно меньше, чем в Италии