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что происходит в интернете
По словам активистов, против них применили слезоточивый газ.
Вечером 19 марта полиция задержала в Москве 61 противника строительства автомагистрали Юго-Восточная хорда на месте захоронения ядерных отходов. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».
К утру 20 марта большинство задержанных отпустили, сообщает издание. На них составили протоколы по статьям об участии в несогласованном публичном мероприятии и неповиновении законному распоряжению полицейских.
Протестующие стояли у забора около стройки, и «под нажимом людей» одна из его секций сломалась, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидца. После этого сломались и другие секции, и тогда полиция применила слезоточивый газ, утверждает издание.
Протестующие пытались помешать строительству участка трассы Юго-Восточной хорды в районе платформы «Москворечье». На этом месте захоронены радиоактивные отходы, это признал мэр Москвы Сергей Собянин, но заверил, что они не помешают строительству.
Активисты опасаются, что при начале раскопок радиоактивная пыль попадёт в воздух и воду и распространится на весь город. Они круглосуточно дежурят на месте строительства.
Я уже написал об этом,вот редакция что-то не спешит
Ты пишешь про 17 марта, так это сейчас происходит?
Да, сейчас
Простой Мурод
ты сам с собой?
И с рукой, так написано
Ну так с этого началось
В статье нигде нет слова "сейчас", то, что москвичи против - это не новость. Новость - то, что сейчас бунт. Так и надо писать в заголовок, а против они давно
Для тебя добавлю)
Учись писать
Спасибо учитель
Тян из-за тебя думает, что я сумашедший, это серьёзно
Фу
надеюсь там меньше 50 человек
Омон считается, или нет? 😏
У склона Московского завода полиметаллов, в зоне строительства Юго-Восточной хорды, экипированные в шлемы и бронежилеты полицейские начали разгон экологических активистов и местных жителей. По данным на 21:00, задержаны 16 человек, в том числе депутат района Печатники Сергей Власов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Тогда подробности что ли надо добавить
Простой Мурод
В январе 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин признал наличие радиационных пятен на склоне, но отметил, что они не мешают строительству. Он сообщил, что с ФГУП «Радон» будет заключен договор на дезактиваицю земель на склоне. В начале марта Мосгордуме была создана экспертная группа, которая должна отслеживать работы по дезактивации. Нынешние работы на склоне в Мосгордуме называют первым этапом обеззараживания, а не началом строительства хорды.
Для нашей страны даже такое всё равно что революция.
Ленин плачет в мавзолее, глядя на эту "революцию"
Ленин устроил переворот в неожиданно для всех провалившейся в анархию стране. А пока режим был силен, твой Ленин, вместе с остатками разгромленных подпольщиков, шароебился по Европке на милостыню от друзей и семьи, при этом партия большевиков фактически перестала существовать.
Взяла такая страна и ни с того ни с сего провалилась из монархии в анархию. Прост раз и все - провалилась в анархию.
Взаимный Петя
Речь о том, что к собственно Февральской революции Ленин не имеет прямого отношения
Борьба - это не только когда мужики на полу в трусах обнимаются.
Что за глупцы эти бузотёры. Не распознали многоходовочку Путина. РАДИАЦИЯ УБИВАЕТ КОРОНАВИРУС!!!
Вся хуйня заканчивается вместе с календарным годом под бой курантов.
А почему людей больше волнует какая-то сраная хорда, а не бездействие власти в падении экономики? В расширяющейся пандемии? В увеличении тоталитаризма? ПОЧЕМУ???
Физический фонарь
Такой смелый? Иди умойся землей с раскопок хорды через пару месяцев. Посмотрим сколько лишних глаз вырастет))0