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Новости
Алексей Боржонов
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В Москве задержали 61 протестующего против строительства трассы на месте радиоактивного могильника Материал редакции

По словам активистов, против них применили слезоточивый газ.

44 комментария
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Вечером 19 марта полиция задержала в Москве 61 противника строительства автомагистрали Юго-Восточная хорда на месте захоронения ядерных отходов. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».

К утру 20 марта большинство задержанных отпустили, сообщает издание. На них составили протоколы по статьям об участии в несогласованном публичном мероприятии и неповиновении законному распоряжению полицейских.

Протестующие стояли у забора около стройки, и «под нажимом людей» одна из его секций сломалась, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на очевидца. После этого сломались и другие секции, и тогда полиция применила слезоточивый газ, утверждает издание.

Штаб Навального в Мöскве @teamnavalny_mos
Полиция распыляла слезоточивый газ!
https://tlinks.run/vlad_barabanov/857 https://t.co/ql5rfo9f8A

Протестующие пытались помешать строительству участка трассы Юго-Восточной хорды в районе платформы «Москворечье». На этом месте захоронены радиоактивные отходы, это признал мэр Москвы Сергей Собянин, но заверил, что они не помешают строительству.

Активисты опасаются, что при начале раскопок радиоактивная пыль попадёт в воздух и воду и распространится на весь город. Они круглосуточно дежурят на месте строительства.

#новости #москва #радиация

Спасибо за наводку Владислав Сурков
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44 комментария
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Litnikov Danil

33

Фига се экшон на фоне карантина

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Stan Majors

15

Конечно скажут про бузотеров? Провокаторов и агентов обамы?

Ответить

xcom nitro

7

Я уже написал об этом,вот редакция что-то не спешит

Ответить

Иван Прохоров

xcom
0

Ты пишешь про 17 марта, так это сейчас происходит?

Ответить

Иван Прохоров

Иван
3

Да, сейчас

Ответить

Mr. LoveJoy

Иван
21
Ответить

Простой Мурод

Иван
2

ты сам с собой?

Ответить

Иван Прохоров

Простой
0

И с рукой, так написано

Ответить

Владимир Дыркин

Иван
5

Опять Соболь, на этот раз вывозят

Ответить

xcom nitro

Иван
0

Ну так с этого началось

Ответить

Иван Прохоров

xcom
0

В статье нигде нет слова "сейчас", то, что москвичи против - это не новость. Новость - то, что сейчас бунт. Так и надо писать в заголовок, а против они давно

Ответить

xcom nitro

Иван
–1

Для тебя добавлю)

Ответить

Иван Прохоров

xcom
0

Учись писать

Ответить

xcom nitro

Иван
0

Спасибо учитель

Ответить

Иван Прохоров

xcom
1

Тян из-за тебя думает, что я сумашедший, это серьёзно

Ответить

TV Ninja

Иван
1

Так то не тян, давно же уже доказано, что стекло это мужик.

Ответить

Иван Прохоров

TV
0

Фу

Ответить

TV Ninja

Иван
0

Тебе мужики что ли не нравятся? Слышь.

Ответить

Иван Прохоров

TV
0

Ах, да, я же на ТЖ...

Ответить

TV Ninja

Иван
2

На этот отделаешься предупреждением. 

Ответить

Екатерина Кузнецова

xcom
0

Всё будет, но не в формате новости

Ответить

Максим Сёрн

7

надеюсь там меньше 50 человек

Ответить

Дмитрий Чернышов

Максим
1

Омон считается, или нет? 😏

Ответить

Алексей Куликов

Дмитрий
0

У Омона наверно иммунитет.

Ответить

Простой Мурод

5

У склона Московского завода полиметаллов, в зоне строительства Юго-Восточной хорды, экипированные в шлемы и бронежилеты полицейские начали разгон экологических активистов и местных жителей. По данным на 21:00, задержаны 16 человек, в том числе депутат района Печатники Сергей Власов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. 

Тогда подробности что ли надо добавить

Ответить

Простой Мурод

Простой
4

В январе 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин признал наличие радиационных пятен на склоне, но отметил, что они не мешают строительству. Он сообщил, что с ФГУП «Радон» будет заключен договор на дезактиваицю земель на склоне. В начале марта Мосгордуме была создана экспертная группа, которая должна отслеживать работы по дезактивации. Нынешние работы на склоне в Мосгордуме называют первым этапом обеззараживания, а не началом строительства хорды.  

Ответить

Вадим Ручка

6

Контекст

Ответить

Гигантский турник

1

Чет на борьбу не особо похоже

Ответить

TV Ninja

Гигантский
11

Для нашей страны даже такое всё равно что революция. 

Ответить

Наглый Донатоед

TV
2

Ленин плачет в мавзолее, глядя на эту "революцию"

Ответить

Василий Лебедев

Наглый
15

Ленин устроил переворот в неожиданно для всех провалившейся в анархию стране. А пока режим был силен, твой Ленин, вместе с остатками разгромленных подпольщиков, шароебился по Европке на милостыню от друзей и семьи, при этом партия большевиков фактически перестала существовать.

Ответить

Карина Мирзаева

Василий
0

Взяла такая страна и ни с того ни с сего провалилась из монархии в анархию. Прост раз и все - провалилась в анархию.

Ответить

Взаимный Петя

Карина
0

Речь о том, что к собственно Февральской революции Ленин не имеет прямого отношения

Ответить

Жабка

Гигантский
0

Борьба - это не только когда мужики на полу в трусах обнимаются.

Ответить

Petr

Жабка
1

Как в Казахстане

Ответить

Petr

2

Что за глупцы эти бузотёры. Не распознали многоходовочку Путина. РАДИАЦИЯ УБИВАЕТ КОРОНАВИРУС!!!

Ответить

Антон Фомин

Petr
6

Вместе с носителями

Ответить

Физический фонарь

2

В конце этого блядского года люди действительно будут поздравлять друг друга с началом нового, ведь столько хуйни всего за 3 месяца произошло, что стремно представить че нас дальше ждёт

Ответить

Aleksei Safronov

Физический
1

Вся хуйня заканчивается вместе с календарным годом под бой курантов. 

Ответить

Физический фонарь

Aleksei
2

этот год был не простой

Ответить

Майя Алсеитова

Физический
0

Високосный год, хуле

Ответить

Дмитрий Маркин

–4

А почему людей больше волнует какая-то сраная хорда, а не бездействие власти в падении экономики? В расширяющейся пандемии? В увеличении тоталитаризма? ПОЧЕМУ???

Ответить

Физический фонарь

Дмитрий
0

Такой смелый? Иди умойся землей с раскопок хорды через пару месяцев. Посмотрим сколько лишних глаз вырастет))0

Ответить

Муди Хантер

0

Экстаз от гифок в 60 фпс

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